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«Аферисты поневоле» дарят билеты на спецпоказ

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9 июня 2018
14 июня в прокат выходит криминальная комедия «Аферисты поневоле», главные роли в которой исполняют Ума Турман и Тим Рот, а роли поменьше - Криспин Гловер, София Вергара, Стивен Фрай и Паркер Поузи.

Британская пара, задолжавшая неприлично много денег опасному мафиози, сбегает в Лос-Анджелес. Супруги твердо намерены поправить свои дела: украсть роскошные драгоценности, расплатиться с долгами и начать безбедную жизнь с чистого листа. В общем, план изначально выглядит весьма сомнительно.

«Аферисты поневоле» дарят билеты на спецпоказ

Kino-Teatr.ru совместно с компанией MEGOGO Distribution начинает розыгрыш пяти пар билетов на спецпоказ картины, который состоится на день раньше — 13 июня, в московском кинотеатре «Киномакс Мозаика»!

Для участия вам нужно сделать репост этого анонса в любой соцсети (можете воспользоваться кнопками соцсетей под текстом) и прислать письмо с темой ХОЧУ В КИНО на адрес kinoteatr.prize@gmail.com. В тексте письма обязательно укажите своё имя, фамилию и ссылку на репост.



Пять победителей будут выбраны случайным образом. Конкурс также проводится в группах Кино-Театр.ру ВКонтакте, Facebook, Одноклассники и продлится до 18:00 12 июня.


До встречи в кино!
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«Аферисты поневоле» дарят билеты на спецпоказ фотографии
«Аферисты поневоле» дарят билеты на спецпоказ фотографии
«Аферисты поневоле» дарят билеты на спецпоказ фотографии
«Аферисты поневоле» дарят билеты на спецпоказ фотографии
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