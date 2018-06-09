«Аферисты поневоле» дарят билеты на спецпоказ

14 июня
в прокат выходит криминальная комедия «Аферисты поневоле
», главные роли в которой исполняют Ума Турман
и Тим Рот
, а роли поменьше - Криспин Гловер
, София Вергара
, Стивен Фрай
и Паркер Поузи
.
Британская пара, задолжавшая неприлично много денег опасному мафиози, сбегает в Лос-Анджелес. Супруги твердо намерены поправить свои дела: украсть роскошные драгоценности, расплатиться с долгами и начать безбедную жизнь с чистого листа. В общем, план изначально выглядит весьма сомнительно.
Kino-Teatr.ru
совместно с компанией MEGOGO Distribution
начинает розыгрыш пяти пар билетов
на спецпоказ картины, который состоится на день раньше — 13 июня
, в московском кинотеатре «Киномакс Мозаика
»!
Для участия вам нужно сделать репост
этого анонса в любой соцсети (можете воспользоваться кнопками соцсетей под текстом) и прислать письмо с темой ХОЧУ В КИНО на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
. В тексте письма обязательно укажите своё имя, фамилию и ссылку на репост.
Пять победителей будут выбраны случайным образом. Конкурс также проводится в группах Кино-Театр.ру ВКонтакте
, Facebook
, Одноклассники
и продлится до 18:00 12 июня
.
До встречи в кино!
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