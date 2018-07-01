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«Человек-муравей и Оса», «Пылающий» и ещё 13 фильмов июля

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Фильмы месяца >>
1 июля 2018
Выбор редакции Кино-театр.ру



«Зверь» / Beast

«Человек-муравей и Оса», «Пылающий» и ещё 13 фильмов июля

Картина Майкла Пирса, представленная публике на международном кинофестивале в Торонто в прошлом году, повествует о парочке влюблённых (Джесси Бакли и Джонни Флинн), проживающих на острове, где орудует некий серийный убийца. Прототипом маньяка стал Зверь из Джерси, убивавший островных жителей в 60-х.

Выход в прокат: 5 июля



«Невидимка» / In Darkness

«Человек-муравей и Оса», «Пылающий» и ещё 13 фильмов июля

В триллере Энтони Бирна Натали Дормер предстанет в образе слепой пианистки, ставшей свидетельницей убийства. Компанию звезде «Игры престолов» составят Эд Скрейн и Джоэли Ричардсон.

Выход в прокат: 5 июля



«Париж. Город Zомби» / La nuit a dévoré le monde

«Человек-муравей и Оса», «Пылающий» и ещё 13 фильмов июля

Доминик Рошэ расскажет историю о том, как Андерс Даниелсен Лье, Гольшифтех Фарахани, Дени Лаван и Сигрид Буази после бурной вечеринки оказываются в окружении зомби или же сами становятся ходячими мертвецами.

Выход в прокат: 5 июля



«Попробуй, подкати» / Tout le monde debout

«Человек-муравей и Оса», «Пылающий» и ещё 13 фильмов июля

Новая история про то, как бизнесмен (Франк Дюбоск) притворяется инвалидом, чтобы соблазнить очередную симпатичную девушку. Но в дело вмешивается любовь, воплощённая Александрой Лами. Участник фестиваля «Французские каникулы», который пройдёт в летних кинотеатрах сети «Пионер» с 3 июля по 14 августа.

Выход в прокат: 5 июля



«Пылающий» / 버닝

«Человек-муравей и Оса», «Пылающий» и ещё 13 фильмов июля

Тепло принятый критикой участник Канн, отмеченный наградой ФИПРЕССИ. Замысловатый триллер Ли Чхан Дона, основанный на рассказе Харуки Мураками, рассказывает про начинающего писателя (Ю А Ин). Он закручивает роман с девушкой (Чон Джон Со), с которой они, кажется, учились в одной школе, а потом подозревает её в чем-то необычном и пугающем, когда она возвращается из поездки по Африке вместе с богатым возлюбленным (Стивен Ян).

Выход в прокат: 5 июля



«Человек-муравей и Оса» / Ant-Man and the Wasp



Новый марвеловский кинокомикс, поставленный Пейтоном Ридом, объяснит, почему авантюриста Скотта Лэнга (Пол Радд), способного уменьшаться и увеличиваться при помощи специального костюма, не было на заварушке в «Мстителях». Мы снова увидим на большом экране Эванджелин Лилли и Ханну Джон-Кэймен.

Выход в прокат: 5 июля



«Монстры на каникулах 3: Море зовёт» / Hotel Transylvania 3: Summer Vacation

«Человек-муравей и Оса», «Пылающий» и ещё 13 фильмов июля

Геннадий Тартаковский напомнит зрителям о том, как сложно быть взрослым, особенно родителем, в третьей части популярной анимационной комедии, где беспокойный папаша граф Дракула встретится с отцом во время монструозного круиза all inclusive.

Выход в прокат: 12 июля



«Небоскрёб» / Skyscraper

«Человек-муравей и Оса», «Пылающий» и ещё 13 фильмов июля

Дуэйн Джонсон спасёт всех и вся от очередной катастрофы. На сей раз он будет противостоять огню, охватившему вертикальный город. Помимо Скалы, в фильме-катастрофе Роусона Маршалла Тербера также задействованы Нив Кэмпбелл и Пабло Шрайбер.

Выход в прокат: 12 июля



«Русалка: Озеро мёртвых»

«Человек-муравей и Оса», «Пылающий» и ещё 13 фильмов июля

Святослав Подгаевский вновь обратился к местному иррациональному сюжету. На сей раз он основан на славянской легенде про отвергнутых девушек, которые топились и превращались в русалок. В главных ролях – Ефим Петрунин и Виктория Агалакова. Игорь Хрипунов прилагается.

Выход в прокат: 12 июля



«Талли» / Tully

«Человек-муравей и Оса», «Пылающий» и ещё 13 фильмов июля

Драмеди режиссёра Джейсона Рейтмэна и сценаристки Дьябло Коди поведает про измождённую мать-одиночку (Шарлиз Терон) и странную няню по найму (Маккензи Дэвис), которую Талли и зовут.

Выход в прокат: 12 июля



«Зои» / Zoe

«Человек-муравей и Оса», «Пылающий» и ещё 13 фильмов июля

Леа Сейду, Юэн Макгрегор и Тео Джеймс в новой работе Дрейка Доремуса разыграют историю любви в эпоху развитых технологий, когда двое учёных создают синтетиков для одиноких и нелюбимых. Подобное, как мы знаем, часто приводит к бунту машин и другим серьёзным неприятностям.

Выход в прокат: 19 июля



«Клуб миллиардеров» / Billionaire Boys Club

«Человек-муравей и Оса», «Пылающий» и ещё 13 фильмов июля

Биографическая драма Джеймса Кокса с Энселом Эльгортом, Тэроном Эджертоном, Кевином Спейси и Эммой Робертс сосредоточит внимание на группе молодых людей из Лос-Анджелеса, которая в начале 80-х разрабатывает мошенническую схему, позволяющей заработать огромные деньги.

Выход в прокат: 19 июля



«Мектуб, моя любовь» / Mektoub, My Love: Canto Uno

«Человек-муравей и Оса», «Пылающий» и ещё 13 фильмов июля

Создатель «Жизни Адель» Абделатиф Кешиш вновь наблюдает за молодыми людьми, свободными и бескомпромиссными, и их отношениями, тайными или явными, но очень искренними, как и в предыдущем фильме. Речь в этой картине идёт о начинающем сценаристе Амине, который приезжает из Парижа в родной город на юге Франции летом 1994 года. Участник Венецианского кинофестиваля.

Выход в прокат: 26 июля



«Миссия невыполнима: Последствия» / Mission: Impossible – Fallout

«Человек-муравей и Оса», «Пылающий» и ещё 13 фильмов июля

Итан Хант и его команда окажется перед лицом очередной опасности в пятой части популярной экшн-серии. Режиссёрское кресло вновь занял Кристофер Маккуорри, работавший уже дважды с Томом Крузом.

Выход в прокат: 26 июля



«Жаркие летние ночи» / Hot Summer Nights

«Человек-муравей и Оса», «Пылающий» и ещё 13 фильмов июля

Тимоти Шаламе, Майка Монро и Томас Джейн помогут нам осознать, насколько жарко сейчас по ночам. По сюжету подросток Дэниэль умудрился одновременно связаться с наркоторговцами и влюбиться в лучшую девушку американского полуострова Кейп-Код, которая приходится сестрой главному гангстеру на этом курорте.

Выход в прокат: 27 июля




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Макс Милиан
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Франция, 2018
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