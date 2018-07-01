«Человек-муравей и Оса», «Пылающий» и ещё 13 фильмов июля

Выбор редакции Кино-театр.ру
«Зверь» / Beast
Картина Майкла Пирса
, представленная публике на международном кинофестивале в Торонто в прошлом году, повествует о парочке влюблённых (Джесси Бакли
и Джонни Флинн
), проживающих на острове, где орудует некий серийный убийца. Прототипом маньяка стал Зверь из Джерси, убивавший островных жителей в 60-х.
Выход в прокат:
5 июля
«Невидимка» / In Darkness
В триллере Энтони Бирна Натали Дормер
предстанет в образе слепой пианистки, ставшей свидетельницей убийства. Компанию звезде «Игры престолов»
составят Эд Скрейн
и Джоэли Ричардсон
.
Выход в прокат:
5 июля
«Париж. Город Zомби» / La nuit a dévoré le monde
Доминик Рошэ
расскажет историю о том, как Андерс Даниелсен Лье
, Гольшифтех Фарахани
, Дени Лаван
и Сигрид Буази
после бурной вечеринки оказываются в окружении зомби или же сами становятся ходячими мертвецами.
Выход в прокат:
5 июля
«Попробуй, подкати» / Tout le monde debout
Новая история про то, как бизнесмен (Франк Дюбоск
) притворяется инвалидом, чтобы соблазнить очередную симпатичную девушку. Но в дело вмешивается любовь, воплощённая Александрой Лами
. Участник фестиваля «Французские каникулы», который пройдёт в летних кинотеатрах сети «Пионер» с 3 июля
по 14 августа
.
Выход в прокат:
5 июля
«Пылающий» / 버닝
Тепло принятый критикой участник Канн, отмеченный наградой ФИПРЕССИ. Замысловатый триллер Ли Чхан Дона
, основанный на рассказе Харуки Мураками, рассказывает про начинающего писателя (Ю А Ин
). Он закручивает роман с девушкой (Чон Джон Со
), с которой они, кажется, учились в одной школе, а потом подозревает её в чем-то необычном и пугающем, когда она возвращается из поездки по Африке вместе с богатым возлюбленным (Стивен Ян
).
Выход в прокат:
5 июля
«Человек-муравей и Оса» / Ant-Man and the Wasp
Новый марвеловский кинокомикс, поставленный Пейтоном Ридом, объяснит, почему авантюриста Скотта Лэнга (Пол Радд
), способного уменьшаться и увеличиваться при помощи специального костюма, не было на заварушке в «Мстителях»
. Мы снова увидим на большом экране Эванджелин Лилли
и Ханну Джон-Кэймен
.
Выход в прокат:
5 июля
«Монстры на каникулах 3: Море зовёт» / Hotel Transylvania 3: Summer Vacation
Геннадий Тартаковский
напомнит зрителям о том, как сложно быть взрослым, особенно родителем, в третьей части популярной анимационной комедии, где беспокойный папаша граф Дракула встретится с отцом во время монструозного круиза all inclusive.
Выход в прокат:
12 июля
«Небоскрёб» / Skyscraper
Дуэйн Джонсон
спасёт всех и вся от очередной катастрофы. На сей раз он будет противостоять огню, охватившему вертикальный город. Помимо Скалы, в фильме-катастрофе Роусона Маршалла Тербера
также задействованы Нив Кэмпбелл
и Пабло Шрайбер
.
Выход в прокат:
12 июля
«Русалка: Озеро мёртвых»
Святослав Подгаевский
вновь обратился к местному иррациональному сюжету. На сей раз он основан на славянской легенде про отвергнутых девушек, которые топились и превращались в русалок. В главных ролях – Ефим Петрунин
и Виктория Агалакова
. Игорь Хрипунов
прилагается.
Выход в прокат:
12 июля
«Талли» / Tully
Драмеди режиссёра Джейсона Рейтмэна
и сценаристки Дьябло Коди
поведает про измождённую мать-одиночку (Шарлиз Терон
) и странную няню по найму (Маккензи Дэвис
), которую Талли и зовут.
Выход в прокат:
12 июля
«Зои» / Zoe
Леа Сейду
, Юэн Макгрегор
и Тео Джеймс
в новой работе Дрейка Доремуса
разыграют историю любви в эпоху развитых технологий, когда двое учёных создают синтетиков для одиноких и нелюбимых. Подобное, как мы знаем, часто приводит к бунту машин и другим серьёзным неприятностям.
Выход в прокат:
19 июля
«Клуб миллиардеров» / Billionaire Boys Club
Биографическая драма Джеймса Кокса
с Энселом Эльгортом
, Тэроном Эджертоном
, Кевином Спейси
и Эммой Робертс
сосредоточит внимание на группе молодых людей из Лос-Анджелеса, которая в начале 80-х разрабатывает мошенническую схему, позволяющей заработать огромные деньги.
Выход в прокат:
19 июля
«Мектуб, моя любовь» / Mektoub, My Love: Canto Uno
Создатель «Жизни Адель» Абделатиф Кешиш
вновь наблюдает за молодыми людьми, свободными и бескомпромиссными, и их отношениями, тайными или явными, но очень искренними, как и в предыдущем фильме. Речь в этой картине идёт о начинающем сценаристе Амине, который приезжает из Парижа в родной город на юге Франции летом 1994 года. Участник Венецианского кинофестиваля.
Выход в прокат:
26 июля
«Миссия невыполнима: Последствия» / Mission: Impossible – Fallout
Итан Хант и его команда окажется перед лицом очередной опасности в пятой части популярной экшн-серии. Режиссёрское кресло вновь занял Кристофер Маккуорри
, работавший уже дважды с Томом Крузом
.
Выход в прокат:
26 июля
«Жаркие летние ночи» / Hot Summer Nights
Тимоти Шаламе
, Майка Монро
и Томас Джейн
помогут нам осознать, насколько жарко сейчас по ночам. По сюжету подросток Дэниэль умудрился одновременно связаться с наркоторговцами и влюбиться в лучшую девушку американского полуострова Кейп-Код, которая приходится сестрой главному гангстеру на этом курорте.
Выход в прокат:
27 июля
Смотрите также в кинотеатрах:
с 12 июля
Muse: Drones World Tour
Большая афера в маленьком городе
Генезис 2.0
с 19 июня
Килиманджара
Мультобоз. Сборник 1 (Фестиваль анимационных фильмов)
Офисный беспредел
Паранормальное
Это чёртово сердце
с 21 июля
Мульт в кино. Выпуск № 78
с 26 июля
Белль и Себастьян: Приключения продолжаются
Мультобоз. Сборник 2 (Фестиваль анимационных фильмов)
Обитатели
Свидетели
Убежище дьявола
обсуждение >>