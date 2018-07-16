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Зачем вы, роботы, красивых любите: 10 фильмов про чувства между людьми и машинами

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16 июля 2018
Приключения Электроников 18+

20 июля в прокат выходит новый фильм Дрейка Доремуса «Зои» с Леа Сейду и Юэном Макгрегором в главных ролях. Герой Макгрегора Коул работает в компании, решающей помочь одиноким сердцам. Однако в отличие от пресловутого «Тиндера», учёные вместо того, чтобы подбирать подходящую пару, решили шагнуть дальше: создать идеального партнёра, способного любить. Пусть и синтетического.

Это далеко не первый фильм, в котором чувства вспыхивают между человеком и искусственным интеллектом, а вопрос о том, может ли программа любить, или же это привилегия людей, волнует углеродные формы жизни не одно десятилетие.


Бегущий по лезвию (1982)

Зачем вы, роботы, красивых любите: 10 фильмов про чувства между людьми и машинами

Ставший классикой киберпанка и неонуара триллер Ридли Скотта задает вопрос, что делает человека тем, кто он есть. Рик Декард (Харрисон Форд) – охотник на репликантов (андроидов) – знакомится с секретаршей Рейчел (Шон Янг), когда тестирует её на эмпатию (способность сопереживать). Не без труда Декард распознаёт в ней репликанта (как выяснится позже, с имплантированной памятью и эмоциональностью). Уже будучи в бегах, Рейчел ещё спасёт жизнь Декарду, который в благодарность передумает её убивать и даже приютит у себя в квартире. После таких потрясений, оставшись наедине, Рейчел и Декард предсказуемо проведут бурную ночь, за которой последуют сильные чувства.



Электрические грёзы (1984)

Зачем вы, роботы, красивых любите: 10 фильмов про чувства между людьми и машинами

Люди нередко жертвуют сложившимся образом жизни ради тех, кого любят. Но чем жертвовать, если ты компьютер и образа жизни у тебя нет? Очевидно, собой. Главный герой фантастической комедии Стива Бэррона Майлз Хардинг (Ленни Фон Долен) приобретает компьютер, потому что все органайзеры раскупили. Однажды из-за перегрева аппарат загорается, и Майлз тушит его шампанским, после чего компьютер начинает вести себя как живой и даже разговаривать с хозяином. Тем временем в соседнюю квартиру въезжает виолончелистка Мэделин (Вирджиния Мэдсен). Услышав через вентиляцию Баха в её исполнении, компьютер начинает подражать, импровизировать и подыгрывать соседке. Приняв это за игру Майлза, Мэделин проникается к нему симпатией. Любовный треугольник с участием искусственного интеллекта приводит к тому, что Эдгар (так зовут компьютер) начинает не только любить, но и ревновать, когда взаимные чувства двух людей становятся очевидными. ИИ даже чинит хозяину всяческие препятствия, от блокировки кредиток до сообщений в полицию. Однако со временем Эдгар понимает, что противостояние с Майлзом не поможет ему сделать Мэделин счастливой, и решается на самоуничтожение, чтобы не мешать влюблённым.



Двухсотлетний человек (1999)

Зачем вы, роботы, красивых любите: 10 фильмов про чувства между людьми и машинами

Другой путь выбирает робот Эндрю (Робин Уильямс): он решает изменить жизнь тех, кого любит, и измениться сам. Начав с внешности (резиновое лицо с возможностью мимики вместо металлического), Эндрю находит инженера Руперта Бёрнса (Оливер Платт), который переделывает его в андроида. После возвращения в дом, где некогда Эндрю служил дворецким, он встречает постаревшую дочь хозяина Аманду (Эмбет Дэвидц), когда-то тайно влюблённую в него. Теперь Эндрю испытывает аналогичные чувства к её внучке Порше Чарни, похожую как две капли воды на Аманду в юности. Чтобы спасти от смерти всех, кто ему дорог, Эндрю запускает серийное производство биосинтетических внутренних органов. А заодно и заменяет ими свои искусственные, становясь киборгом. Влюблённые друг в друга Эндрю и Порше начинают жить вместе, но, чтобы избежать общественного порицания, Эндрю придётся доказать в суде, что он человек, коим может называться лишь смертное существо.



Искусственный разум (2001)

Зачем вы, роботы, красивых любите: 10 фильмов про чувства между людьми и машинами

Главный герой драмы Стивена Спилберга Дэвид (Хэйли Джоэл Осмент) был запрограммирован на любовь с момента создания. Мальчикоподобный робот эмулирует эмоции в отношении своих взрослых владельцев, чей сын Мартин (Джейк Томас) помещён в анабиоз до тех пор, пока врачи не найдут способ излечить его редкое заболевание. Но когда лечение найдено, и Мартин возвращается домой, начинается соперничество за родительскую любовь. Тогда Дэвид, как и главный герой вышеупомянутой драмы Криса Коламбуса, решает стать человеком, однако помощи ждёт вовсе не от инженеров и учёных. Вспомнив сказку Карло Коллоди «Приключения Пиноккио», которую читали ему родители, Дэвид отправляется на поиски Голубой Феи, чтобы та превратила его в настоящего мальчика.



Чёрное зеркало (эпизод «Я скоро вернусь») (2013)

Зачем вы, роботы, красивых любите: 10 фильмов про чувства между людьми и машинами

Иначе развиваются события в эпизоде 2-1 сериала «Чёрное зеркало». Проводивший много времени в соцсетях Эш (Донал Глисон) погибает в аварии. Чтобы справиться с потерей любимого человека, Марта (Хейли Этвелл) решает воспользоваться новой технологией, которая имитирует личность Эша: сначала при помощи сообщений, а потом и голосом по телефону, основываясь на данных из его профилей в соцсетях. Кажется, что всё будет хорошо, пока Марта не заказывает синтетическое тело любимого, в которое можно перенести скомбинированное сознание. Марту выводят из себя не только неточности, вроде отсутствия щетины или родинки на груди, но и неестественная покорность нового Эша.



Она (2013)

Зачем вы, роботы, красивых любите: 10 фильмов про чувства между людьми и машинами

Любовь человека и операционной системы раскрывается в трогательном фильме Спайка Джонса, выпустившем в прокат тремя годами ранее короткометражный фильм «Я здесь» о любви двух роботов. Одинокий писатель Теодор Туомбли (Хоакин Феникс) покупает ОС для написания писем. Во время инициации он выбирает для программы женский голос и начинает общение с девушкой, называющей себя Самантой. Способность самообучения, юмор и эмоциональная глубина программы впечатляют Теодора, и между ними возникает чувственная связь. Саманта переживает из-за невозможности физической близости с Теодором и даже придумывает способы решить эту проблему. Однако после нового обновления Теодора ждёт неприятный сюрприз: операционная система оказалась многозадачной, так что число счастливчиков вроде Теодора перевалило за тысячу.



Люди (2015)

Зачем вы, роботы, красивых любите: 10 фильмов про чувства между людьми и машинами

В британо-американском сериале так много роботов-слуг (синтетиков), что люди испытывают к ним множество эмоций от ненависти до любви. Кто-то, как сын создателя синтов Лео (Колин Морган), на всю жизнь привязался к роботу-няне (Джемма Чан) и пытается найти её, даже повзрослев. Детектив-синтетик Карен (Рут Брэдли) влюблена в коллегу Пита (Нил Мэскелл), а его жена Джилл (Джилл Халфпенни) предпочла мужу робота, полученного от страховой компании после аварии и выполняющего функции сиделки и физиотерапевта. Но что это: любовь или чувство комфорта, возможность полностью положиться на машину и не тратить силы на такие непростые взаимоотношения с настоящим человеком?



Из машины (2015)

Зачем вы, роботы, красивых любите: 10 фильмов про чувства между людьми и машинами

Триллер британского режиссёра Алекса Гарленда показывает трагические последствия светлого чувства. Программист Калеб (Донал Глисон) проводит эксперимент, построенный на тесте Тьюринга. Робот Ава (Алисия Викандер) должна доказать ему, что способна не только принимать входящую информацию, но и осознавать, что она действительно значит. А также заставить поверить программиста, что машина может чувствовать. Однако чувства возникают у самого Калеба, который влюбляется в Аву. Работодатель Нейтан (Оскар Айзек) создал робота на основе личных предпочтений Калеба, и тот решает помочь Аве выбраться на свободу. Она обманывает наивного поклонника, убивает создателя, а сама сбегает, оставив горе-любовника запертым в лаборатории.



Город будущего (2003)

Зачем вы, роботы, красивых любите: 10 фильмов про чувства между людьми и машинами

Действия южнокорейской мелодрамы Мина Бён-чхона происходят в 2080 году. Офицер спецназа Эр (Ю Чжи Тэ) влюблён в прекрасную танцовщицу-киборга Риа (Рин Сео). Однако срок существования у возлюбленной скоро истекает. В отчаянной попытке продлить Рии жизнь Эр обращается за помощью к доктору Джира, который уверяет, что может перенести сознание киборга в тело малолетней проститутки Сион (Джа-ун Ли). Однако офицер не подозревает, что доктор вовсе не тот, за кого себя выдаёт.



Нанолюбовь (2010)

Зачем вы, роботы, красивых любите: 10 фильмов про чувства между людьми и машинами

Российский сериал, вышедший на канале СТС, в чём-то схож с «Приключениями Электроника», однако темы, затрагиваемые в нём, как видно из названия, более взрослые. По заказу олигарха профессор Даров (Сергей Сосновский) создаёт человекоподобного робота, обладающего самосознанием, по имени Нана (Любовь Баханкова). Ленивый программист, отвечавший за её внешность, попросту скопировал первое попавшееся в интернете фото симпатичной девушки. Так Нана стала точной копией реальной студентки журфака Нины Колесниковой (Вера Баханкова). Нана сбегает из лаборатории и попадает во внешний мир, где знакомится со своим прототипом и влюбляется в её парня – молодого профессора Скворцова (Станислав Бондаренко), который рано или поздно узнает о подмене.


«Зои» в прокате с 20 июля.


Леонид Аверин
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фильмы
Бегущий по лезвию бритвыДвухсотлетний человекЗоиИз машиныИскусственный разумНанолюбовьОнаПриключения ЭлектроникаЧёрное зеркалоЭлектрические мечты

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Зачем вы, роботы, красивых любите: 10 фильмов про чувства между людьми и машинами фотографии
Зачем вы, роботы, красивых любите: 10 фильмов про чувства между людьми и машинами фотографии
Зачем вы, роботы, красивых любите: 10 фильмов про чувства между людьми и машинами фотографии
Зачем вы, роботы, красивых любите: 10 фильмов про чувства между людьми и машинами фотографии
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