Зачем вы, роботы, красивых любите: 10 фильмов про чувства между людьми и машинами

Приключения Электроников 18+
20 июля в прокат выходит новый фильм Дрейка Доремуса «Зои» с Леа Сейду и Юэном Макгрегором в главных ролях. Герой Макгрегора Коул работает в компании, решающей помочь одиноким сердцам. Однако в отличие от пресловутого «Тиндера», учёные вместо того, чтобы подбирать подходящую пару, решили шагнуть дальше: создать идеального партнёра, способного любить. Пусть и синтетического.
Это далеко не первый фильм, в котором чувства вспыхивают между человеком и искусственным интеллектом, а вопрос о том, может ли программа любить, или же это привилегия людей, волнует углеродные формы жизни не одно десятилетие.
Бегущий по лезвию (1982)
Ставший классикой киберпанка и неонуара триллер Ридли Скотта
задает вопрос, что делает человека тем, кто он есть. Рик Декард (Харрисон Форд
) – охотник на репликантов (андроидов) – знакомится с секретаршей Рейчел (Шон Янг
), когда тестирует её на эмпатию (способность сопереживать). Не без труда Декард распознаёт в ней репликанта (как выяснится позже, с имплантированной памятью и эмоциональностью). Уже будучи в бегах, Рейчел ещё спасёт жизнь Декарду, который в благодарность передумает её убивать и даже приютит у себя в квартире. После таких потрясений, оставшись наедине, Рейчел и Декард предсказуемо проведут бурную ночь, за которой последуют сильные чувства.
Электрические грёзы (1984)
Люди нередко жертвуют сложившимся образом жизни ради тех, кого любят. Но чем жертвовать, если ты компьютер и образа жизни у тебя нет? Очевидно, собой. Главный герой фантастической комедии Стива Бэррона
Майлз Хардинг (Ленни Фон Долен
) приобретает компьютер, потому что все органайзеры раскупили. Однажды из-за перегрева аппарат загорается, и Майлз тушит его шампанским, после чего компьютер начинает вести себя как живой и даже разговаривать с хозяином. Тем временем в соседнюю квартиру въезжает виолончелистка Мэделин (Вирджиния Мэдсен
). Услышав через вентиляцию Баха в её исполнении, компьютер начинает подражать, импровизировать и подыгрывать соседке. Приняв это за игру Майлза, Мэделин проникается к нему симпатией. Любовный треугольник с участием искусственного интеллекта приводит к тому, что Эдгар (так зовут компьютер) начинает не только любить, но и ревновать, когда взаимные чувства двух людей становятся очевидными. ИИ даже чинит хозяину всяческие препятствия, от блокировки кредиток до сообщений в полицию. Однако со временем Эдгар понимает, что противостояние с Майлзом не поможет ему сделать Мэделин счастливой, и решается на самоуничтожение, чтобы не мешать влюблённым.
Двухсотлетний человек (1999)
Другой путь выбирает робот Эндрю (Робин Уильямс
): он решает изменить жизнь тех, кого любит, и измениться сам. Начав с внешности (резиновое лицо с возможностью мимики вместо металлического), Эндрю находит инженера Руперта Бёрнса (Оливер Платт
), который переделывает его в андроида. После возвращения в дом, где некогда Эндрю служил дворецким, он встречает постаревшую дочь хозяина Аманду (Эмбет Дэвидц
), когда-то тайно влюблённую в него. Теперь Эндрю испытывает аналогичные чувства к её внучке Порше Чарни, похожую как две капли воды на Аманду в юности. Чтобы спасти от смерти всех, кто ему дорог, Эндрю запускает серийное производство биосинтетических внутренних органов. А заодно и заменяет ими свои искусственные, становясь киборгом. Влюблённые друг в друга Эндрю и Порше начинают жить вместе, но, чтобы избежать общественного порицания, Эндрю придётся доказать в суде, что он человек, коим может называться лишь смертное существо.
Искусственный разум (2001)
Главный герой драмы Стивена Спилберга Дэвид (Хэйли Джоэл Осмент
) был запрограммирован на любовь с момента создания. Мальчикоподобный робот эмулирует эмоции в отношении своих взрослых владельцев, чей сын Мартин (Джейк Томас
) помещён в анабиоз до тех пор, пока врачи не найдут способ излечить его редкое заболевание. Но когда лечение найдено, и Мартин возвращается домой, начинается соперничество за родительскую любовь. Тогда Дэвид, как и главный герой вышеупомянутой драмы Криса Коламбуса, решает стать человеком, однако помощи ждёт вовсе не от инженеров и учёных. Вспомнив сказку Карло Коллоди «Приключения Пиноккио», которую читали ему родители, Дэвид отправляется на поиски Голубой Феи, чтобы та превратила его в настоящего мальчика.
Чёрное зеркало (эпизод «Я скоро вернусь») (2013)
Иначе развиваются события в эпизоде 2-1 сериала «Чёрное зеркало». Проводивший много времени в соцсетях Эш (Донал Глисон
) погибает в аварии. Чтобы справиться с потерей любимого человека, Марта (Хейли Этвелл
) решает воспользоваться новой технологией, которая имитирует личность Эша: сначала при помощи сообщений, а потом и голосом по телефону, основываясь на данных из его профилей в соцсетях. Кажется, что всё будет хорошо, пока Марта не заказывает синтетическое тело любимого, в которое можно перенести скомбинированное сознание. Марту выводят из себя не только неточности, вроде отсутствия щетины или родинки на груди, но и неестественная покорность нового Эша.
Она (2013)
Любовь человека и операционной системы раскрывается в трогательном фильме Спайка Джонса
, выпустившем в прокат тремя годами ранее короткометражный фильм «Я здесь» о любви двух роботов. Одинокий писатель Теодор Туомбли (Хоакин Феникс
) покупает ОС для написания писем. Во время инициации он выбирает для программы женский голос и начинает общение с девушкой, называющей себя Самантой. Способность самообучения, юмор и эмоциональная глубина программы впечатляют Теодора, и между ними возникает чувственная связь. Саманта переживает из-за невозможности физической близости с Теодором и даже придумывает способы решить эту проблему. Однако после нового обновления Теодора ждёт неприятный сюрприз: операционная система оказалась многозадачной, так что число счастливчиков вроде Теодора перевалило за тысячу.
Люди (2015)
В британо-американском сериале так много роботов-слуг (синтетиков), что люди испытывают к ним множество эмоций от ненависти до любви. Кто-то, как сын создателя синтов Лео (Колин Морган
), на всю жизнь привязался к роботу-няне (Джемма Чан
) и пытается найти её, даже повзрослев. Детектив-синтетик Карен (Рут Брэдли
) влюблена в коллегу Пита (Нил Мэскелл
), а его жена Джилл (Джилл Халфпенни
) предпочла мужу робота, полученного от страховой компании после аварии и выполняющего функции сиделки и физиотерапевта. Но что это: любовь или чувство комфорта, возможность полностью положиться на машину и не тратить силы на такие непростые взаимоотношения с настоящим человеком?
Из машины (2015)
Триллер британского режиссёра Алекса Гарленда
показывает трагические последствия светлого чувства. Программист Калеб (Донал Глисон
) проводит эксперимент, построенный на тесте Тьюринга. Робот Ава (Алисия Викандер
) должна доказать ему, что способна не только принимать входящую информацию, но и осознавать, что она действительно значит. А также заставить поверить программиста, что машина может чувствовать. Однако чувства возникают у самого Калеба, который влюбляется в Аву. Работодатель Нейтан (Оскар Айзек
) создал робота на основе личных предпочтений Калеба, и тот решает помочь Аве выбраться на свободу. Она обманывает наивного поклонника, убивает создателя, а сама сбегает, оставив горе-любовника запертым в лаборатории.
Город будущего (2003)
Действия южнокорейской мелодрамы Мина Бён-чхона происходят в 2080 году. Офицер спецназа Эр (Ю Чжи Тэ) влюблён в прекрасную танцовщицу-киборга Риа (Рин Сео
). Однако срок существования у возлюбленной скоро истекает. В отчаянной попытке продлить Рии жизнь Эр обращается за помощью к доктору Джира, который уверяет, что может перенести сознание киборга в тело малолетней проститутки Сион (Джа-ун Ли
). Однако офицер не подозревает, что доктор вовсе не тот, за кого себя выдаёт.
Нанолюбовь (2010)
Российский сериал, вышедший на канале СТС, в чём-то схож с «Приключениями Электроника
», однако темы, затрагиваемые в нём, как видно из названия, более взрослые. По заказу олигарха профессор Даров (Сергей Сосновский
) создаёт человекоподобного робота, обладающего самосознанием, по имени Нана (Любовь Баханкова
). Ленивый программист, отвечавший за её внешность, попросту скопировал первое попавшееся в интернете фото симпатичной девушки. Так Нана стала точной копией реальной студентки журфака Нины Колесниковой (Вера Баханкова
). Нана сбегает из лаборатории и попадает во внешний мир, где знакомится со своим прототипом и влюбляется в её парня – молодого профессора Скворцова (Станислав Бондаренко
), который рано или поздно узнает о подмене.
«Зои
» в прокате с 20 июля
.
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