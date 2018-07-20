Небесные тела истории: 80 лет Алексею Юрьевичу Герману

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Зачем вы, роботы, красивых любите: 10 фильмов про чувства между людьми и машинами

Без «Б»: Сто лет Ингмару Бергману

Все фильмы Алексея Германа на большом экране

8 июля

От «Ворониных» до «Нелюбви»: 5 фильмов и 4 сериала про современную российскую семью

Мать-одиночка, отец-зэк и родители на грани развода – типы отечественных семей в отечественном же кино