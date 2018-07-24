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Бассейн, постель, девушка: знаменитые актеры в рекламе мужского парфюма

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24 июля 2018
Работа актёра над рекламными роликами мало отличается от основной деятельности — нужно воплотить некий заданный образ, сыграть в маленьком сюжете или просто оставаться собой, хорошо узнаваемым и любимым зрителями. Реклама парфюма обычно стремится к достижению нескольких целей, в первую очередь, сохранить и развить существующий стиль модного дома или бренда, привлечь к нему новых покупателей, не потеряв старых. Эти задачи схожи с общим творческим кинопроцессом, старающимся понемногу вводить на экраны новые лица, новые сюжеты, соединяя их со старыми привычными историями. Пожалуй, это похоже и просто на жизнь — одни поколения сменяются другими, в чём-то различными, в чем-то схожими - они дискутируют, конфликтуют, примиряются.

Что за образ воплощает артист в рекламе духов, какими видят его покупатели и создатели? Рассмотрим несколько примеров, заранее отметив ряд общих тенденций:
- большинство реклам используют стремительное движение героя (активность, порыв),
- в картинку часто включены автомобили, яхты, мотоциклы (привычно мужские, агрессивные атрибуты свободы),
- редко обходится без водоёмов (чистота, медитация, страсть, вдохновение)
- обязательна и тяжёлая артиллерия — присутствующая в кадре интригующая чувственная женщина.
Итак, внимание на лица!


В рекламе цитрусового фужера Eau Sauvage Dior были использованы кадры Алена Делона из фильма «Бассейн» (1968). Думаем, что после этого ролика фильм придётся срочно пересмотреть:



Этот мужчина никуда не стремится и ни от кого не убегает — он явно умеет ждать, и всё, что ему нужно, приплывает в его руки само. Влага, образ человеческих чувств и желаний, прямо ассоциируется с названием аромата, «Дикая вода». Ролик солнечный, краски яркие, натуральные, с преобладанием голубого, зеленого и песочных тонов.


Те же натуральные тона мы видим в ролике древесно-пряного аромата Davidoff Adventure (2008) с Юэном МакГрегором. Здесь перед нами уже не плейбой у бассейна, а типичный искатель, нашедший в долгом одиноком пути самого себя. Мотоцикл и картины природы связаны с образом актера неразрывно — после успеха в «Звездных войнах» Юэн взял перерыв и совершил кругосветное путешествие на мотоцикле, так что видео почти автобиографическое. Цитрусовые ноты, перец, дерево — мотоциклы, природа, небритость. Мужская классика дальних дорог.



В 2009-м английский актёр становится лицом линейки ароматов Dior Homme (Dior Homme Sport , Dior Homme Intense, Dior Homme Cologne).

Рекламную короткометражку Dior Homme с его участием в 2010-м снимает Гай Ричи. Фильм называется «Рандеву»:



Рекламная кампания с Лоу, несмотря на его несомненную харизму, несёт на себе налёт винтажности и старины, будто связывая историю ароматов, от старых к новейшим.

А вот дом Gucci, рекламируя парфюм Gucci by Gucci Sport (2010), не мудрствуя лукаво просто бросает в бассейн Джеймса Франко в замедленной съемке, а потом медленно оттуда вытаскивает, и смотреть на это, кажется, можно бесконечно:



Правда, в самих духах вы никакой акватики не унюхаете — вода в рекламных роликах нас обманывает, часто символизируя просто свежесть, а она у каждого своя.

Французский актёр сотрудничает с домом Шанель с 2010-го, когда появился древесно-фужерный аромат Bleu de Chanel. Его ролик снимал легендарный Мартин Скорсезе:



Через четыре года выпускается следующая версия аромата, Bleu de Chanel Eau de parfum (режиссёр ролика Джеймс Грей), а в 2018-м выходит новая редакция, Bleu de Chanel Parfum, ролик которой снимал Стив МакКуин (III).

В итоге все три ролика складываются в несколько однообразную мини-серию об успешном артисте, уставшем от толпы поклонниц и вот уже восемь лет ищущем свою избранницу и свою идентичность, «настоящего себя». Обратите внимание на глубокий синий цвет фильмов — он связан, в первую очередь, с названием парфюма, «Синий от Шанель». Сам аромат строится вокруг молекулы iso e super, получившей широкую популярность после релиза нишевого парфюма Molecule 01 в 2006-м. Её с трудом описываемый древесно—сладковато-перечный, не всеми и не всегда ощущаемый аромат оказался весьма востребован на современном рынке парфюмерии и присутствует в различных композициях.

Французский актёр снялся в рекламе древесно-пряного парфюма Yves Saint Laurent La Nuit de l'Homme, режиссёр Даррен Аронофски:



Фильм получился романтический, тёплый — и, действительно, ночной, как и название аромата, «Ночь мужчины».

Ролик парфюма Bvlgari Man Extreme (2013) с Эриком Бана в главной роли снял итальянский режиссёр Маттео Гарроне, создав минутный черно-белый шедевр, наполненный анималистическими образами:



Зато ролик о съёмках вполне цветной и все желающие могут оценить работу с актёрами, включая льва. Лев настоящий!

Древесный фужер с нотками сока кактуса хвалят за нестандартную свежесть — верим, ведь ролик и правда необычный. До Баны с Bvlgari сотрудничал Клайв Оуэн, рекламируя в 2010-м восточно-древесный Bvlgari Man:



Редкая медитативная работа, без лишних движений сосредоточенная на образе парфюма — и его актёра. До этого Оуэн был лицом косметических линий Lancome для мужчин и представлял парфюм Hypnose Homme, ролик для которого в 2007-м снял сам Вонг Кар-Вай:



Снимаем шляпки перед гением, гипноз налицо! Переливающийся, тёплый золотистый тон фильма напоминает и цвет парфюма, и даже его аромат, специево-амбровый. Актёр здесь его олицетворение, источающий чары объект желания.

Роберт Паттинсон — лицо ароматов Dior Homme с 2013 года. Смотрим рекламу Dior Homme Eau for Men (2014) и млеем:



Режиссёр Ромен Гаврас, снявший серию этих короткометражных чёрно-белых фильмов с Паттинсоном, постарался для Диор на славу. Он будто вторит автору аромата, парфюмеру Франсуа Демаши, который, описывая запах, говорил о «новых гранях мужественности, явных, но более сложных», и, хотя использует всё тот же набор визуальных «мужских» атрибутов и объектов желания (авто, бассейн, постель и полуобнажённая девушка, стремительное движение), делает это весьма изобретательно. Реклама обращена как к мужчинам, ассоциирующим себя с героем ролика, так и к женщинам самых разных возрастов, которые должны захотеть, чтобы их избранник мог быть таким же. Вот, например, ролик для зрительниц постарше:



А вот ролик 2017 года, для рекламы парфюма Dior Homme Sport — линейка та же, но группа звучания духов другая, более бодрая, древесные фужерные — от грейпфрута и цитрусовых верхов до сандала в базе. Посмотрите, Гаврас свободно компилирует давно знакомые нам кадры, и здесь они, как и главный герой, смотрятся совсем иначе:



Для контраста можно посмотреть ролик того же аромата, снятый в 2012-м Джоном Кэмероном Митчеллом:



Привет, Джуд Лоу! Похоже, ты так и не выехал из 1960-х.

Неожиданный ролик от Dolce&Gabbana посвящен фужерно-древесному аромату Intenso (2013). Колин Фаррелл рекламирует его мужскую версию, но обилие женщин в кадре и сюжет намекает о существовании женского варианта парфюма:



Здесь герой никуда не спешит, так как стремительно несётся на яхте в компании девушек и своей избранницы. Или мамы. Сами Дольче и Габбана ассоциируют свой парфюм (и Колина Фаррелла) с «силой, нежностью и очарованием» — пожалуй, в ролике это заметно.

Джаред Лето в рекламе Hugo Just Different (2013) тоже не особо торопится — просто встряхивает весь город, как бутылочку одеколона:



Креативный подход! Жалко только, что он может вызвать ассоциации не с исследованиями мира или властью, а с мальчиком, трясущим погремушку. Через три года актер снимется в рекламе восточно-цветочного Gucci Guilty, и предстанет там другим — нежным, беззащитным, эротичным:



Такую откровенную рекламную кампанию назовут воплощением истинной свободы от предубеждений о мужских и женских ароматах, тем не менее, линейка Gucci Guilty далека от слова «унисекс» — Gucci предпочитает выпускать «парные» ароматы-дуэты, нежели один парфюм для пары.

Для новой линейки духов Dior Sauvage, стартовавшей в 2015-м году, был ангажирован Джонни Депп. В первом ролике с его участием герой-музыкант в поисках своего «я» бежит из города в пустыню и, отгоняя лопатой койотов, символически хоронит своё прошлое:



Однако койоты возвращаются. В 2018-м для рекламы Sauvage Eau de Parfum режиссёры Клемен Бове и Артур де Керсаусон снимают 11-минутный фильм «Легенда магического сумеречного часа» с рассказчиком-Джонни Деппом — завораживающее зрелище:



Фильм интересен тем, что здесь нет мужчины-героя, его зыбкая фигура еще не возникла из хаоса дыма, синевы, музыки и желания. Это предчувствие становится центром притяжения для внимательного зрителя. Парфюм же, более сладкий и сглаженный по сравнению с первой версией туалетной воды, легко нравится покупателям и заявленное предчувствие вполне оправдывает. Дизайнеры бренда проделали колоссальную работу — вы наверняка отметили мистический синий тон картинки фильма, общий с предыдущим роликом? Основной цвет рекламной компании этой линейки связан с цветом флакона парфюма, который в новой версии получил небольшой оранжевый отлив, намекая и на восход солнца в пустыне, и на знаменитый флакон духов Dior Fahrenheit. Больше того, это прямая конкуренция с синим флаконом Bleu de Chanel. И, хотя композиция Sauvage закручена вокруг другой молекулы, амброксана, ароматы частенько сравнивают. Кстати, как и у iso e super, громкая премьера амброксана состоялась в другом нишевом аромате авторства Гёза Шона, Molecule 02 (2008).

В 2017-м Givenchy обновляют свой культовый парфюм 1974 года и выпускают новый Gentleman — сначала в формате Eau de Toilette, а в 2018-м — более насыщенном Eau de Parfum. Лицом аромата марка выбрала молодого актёра Аарона Тейлора-Джонсона:



Джонсон сменил на посту «джентельмена» Саймона Бейкера, бессменно работавшего на Givenchy с 2013-го, и ставшего лицом линейки парфюмов Gentlemen Only (Gentlemen Only, Gentlemen Only Absolute, Gentlemen Only Casual Chic). Забавно, что этот джентельмен отнюдь не плейбой, раскатывающий на роскошных «тачках» и соблазняющий девушек томным взглядом. Его оружие — внимательность и очарование.

Появление Джонсона не сильно изменило политику бренда, в роликах по-прежнему нет откровенной сексуальности, лишь намёки, юмор и игривость. Однако сам образ мужчины помолодел и стал еще более феминным.

Завершаем подборку роликом Брэда Питта для Шанель, снятым в 2012-м году. Этот мужчина, как и Ален Делон, никуда не бежит — он просто и прямо признается в любви женщине (и её парфюму). Наверное, поэтому он настолько неотразим:


Анна Кузьмина
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Бассейн, постель, девушка: знаменитые актеры в рекламе мужского парфюма фотографии
Бассейн, постель, девушка: знаменитые актеры в рекламе мужского парфюма фотографии
Бассейн, постель, девушка: знаменитые актеры в рекламе мужского парфюма фотографии
Бассейн, постель, девушка: знаменитые актеры в рекламе мужского парфюма фотографии
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