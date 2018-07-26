«Миссия невыполнима: Последствия» раздаёт подарки

26 июля
на экраны страны вышел боевик «Миссия невыполнима: Последствия
» — шестая часть популярной франшизы о подвигах спецагента Итана Ханта в бессменном исполнении Тома Круза
.
Кино-Театр.ру
и компания Централ Партнершип
начинают розыгрыш призов от этого фильма! Для наших читателей и поклонников шести частей «Миссии» мы приготовили шесть наборов суперагента:
1-й приз
: летающий дрон, экшн-камера, рюкзак, бутылка для воды и наушники с логотипами фильма.
2-й приз
(два комплекта): рюкзак, экшн-камера, наушники.
3-й приз
(три комплекта): флешки-запонки, держатель для телефона, бутылка для воды.
Для участия в розыгрыше вы должны сделать репост этого анонса (можете воспользоваться кнопками соцсетей под текстом) и ответить на пять вопросов:
— Каждый из фильмов франшизы «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» снимал новый режиссёр со своим неповторимым почерком. Только одному удалось поработать над двумя! Назовите имя режиссёра и названия этих картин?
— Какой актёр работал в команде Тома Круза во всех фильмах франшизы «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»? Назовите также имя его персонажа.
— В фильме «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ» четверых сильных героинь играют четыре прекрасные актрисы. Назовите имена этих актрис?
— На съёмках фильма «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ» Том Круз стал первым актёром в истории студийного кинематографа, который совершил опасный трюк. Какой именно?
— Кульминационный поединок между главными героями фильма «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ» проходит на краю скалы, нависшей над обрывом. Где именно проходили съемки этой сцены?
Присылайте свои ответы на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
. В письме обязательно укажите имя, фамилию и ссылку на свою страничку в соцсети!
Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру ВКонтакте
, Фейсбук
, Одноклассники
и продлится до 14:00 3 августа
. Шесть победителей будут выбраны случайным образом, в хронологическом порядке правильных ответов. Внимание: рассылку призов проводит компания Централ Партнершип, только по России.
Ждём ваших писем и желаем удачи!
Ваш Кино-Театр.ру
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