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«Миссия невыполнима: Последствия» раздаёт подарки

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26 июля 2018
26 июля на экраны страны вышел боевик «Миссия невыполнима: Последствия» — шестая часть популярной франшизы о подвигах спецагента Итана Ханта в бессменном исполнении Тома Круза.

Кино-Театр.ру и компания Централ Партнершип начинают розыгрыш призов от этого фильма! Для наших читателей и поклонников шести частей «Миссии» мы приготовили шесть наборов суперагента:

«Миссия невыполнима: Последствия» раздаёт подарки

1-й приз: летающий дрон, экшн-камера, рюкзак, бутылка для воды и наушники с логотипами фильма.

2-й приз (два комплекта): рюкзак, экшн-камера, наушники.

3-й приз (три комплекта): флешки-запонки, держатель для телефона, бутылка для воды.

Для участия в розыгрыше вы должны сделать репост этого анонса (можете воспользоваться кнопками соцсетей под текстом) и ответить на пять вопросов:

— Каждый из фильмов франшизы «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» снимал новый режиссёр со своим неповторимым почерком. Только одному удалось поработать над двумя! Назовите имя режиссёра и названия этих картин?

— Какой актёр работал в команде Тома Круза во всех фильмах франшизы «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»? Назовите также имя его персонажа.

— В фильме «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ» четверых сильных героинь играют четыре прекрасные актрисы. Назовите имена этих актрис?

— На съёмках фильма «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ» Том Круз стал первым актёром в истории студийного кинематографа, который совершил опасный трюк. Какой именно?

— Кульминационный поединок между главными героями фильма «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ» проходит на краю скалы, нависшей над обрывом. Где именно проходили съемки этой сцены?

Присылайте свои ответы на адрес kinoteatr.prize@gmail.com. В письме обязательно укажите имя, фамилию и ссылку на свою страничку в соцсети!

Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники и продлится до 14:00 3 августа. Шесть победителей будут выбраны случайным образом, в хронологическом порядке правильных ответов. Внимание: рассылку призов проводит компания Централ Партнершип, только по России.



Ждём ваших писем и желаем удачи!

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