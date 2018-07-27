Соскучились по мне? Чего ждать от фильма «Гоголь. Страшная месть»

Фильм «Гоголь. Страшная месть» выйдет в российский прокат 30 августа и подведёт черту под одной из самых успешных российских франшиз последних лет. Третья и заключительная часть обещает раскрыть, кто такой Гоголь на самом деле и что его связывает с Чёрным Всадником. Впрочем, появившийся несколько дней назад трейлер «Страшной мести» только добавил загадок, предъявив зрителю новые локации, новых героев и даже новое время действия. Кино-театр.ру выяснил, чего и – главное – кого ждать в заключительной части франшизы.
Казимир – польский колдун, который вместе с шайкой «нехристей-ляхов» разорял украинские хутора двести лет назад. Это пока что всё, что известно об этом мистическом злодее, но очевидно, что он как-то связан с основным действием, и для Гуро с Гоголем является важным звеном в расследовании «дела Всадника». Если только Казимир сам не является Всадником – но это было бы уж слишком просто.
Актёр Рижского русского театра с фактурной внешностью, Кирилл Зайцев за последний год прославился на всю страну ролями в спортивной драме «Движение вверх», где он сыграл легендарного советского баскетболиста Сергея Белова, и в сериале «Троцкий», где ему достался образ одного из «красных» - Фёдора Раскольникова. После «Страшной мести» зрители увидят Зайцева в «Союзе спасения» – новом фильме Андрея Кравчука, посвященном восстанию Декабристов. Там актёр исполняет роль писателя-бунтаря Михаила Бестужева.
Объясняя выбор актёра на роль Казимира, режиссёр Егор Баранов утверждает, что не последнюю роль сыграл выдающийся рост Кирилла Зайцева – 1 м 94 см. «Когда мы снимали «Гоголя», ещё не было «Движения вверх», и мы и представить не могли, что Кирилл так быстро прославится, - поясняет режиссер Егор Баранов. – У нас был весьма специфический список требований к внешности Казимира, и найти подходящего актёра было не так просто. Нужен был инфернальный, «древнеогромный» образ. Казимир должен был гипнотизировать – в первую очередь представительниц женской части населения. Лицо Кирилла, его скулы, подошли идеально».
Молодая Дана Абызова до «Гоголя» уже отметилась в проектах Александра Цекало – продолжении сериала «Мажор» и альманахе «День до», где её партнёром был Александр Петров. Абызову хорошо знает театральная публика Петербурга, где она выступает на сцене Малого драматического театра Льва Додина. В трейлере «Страшной мести» она появляется мельком, но, как уверяет Егор Баранов, у неё одна из ключевых ролей в сюжете.
«Этот образ – наша интерпретация персонажа из «Страшной мести» Гоголя, - рассказывает режиссёр. – И это очень сложная роль. Как оказалось, у нас в стране не так много актёров, способных органично сосуществовать со «сказочными» текстами. На пробах я подсказывал актёрам, что не надо играть волшебство – играйте личный конфликт. Под такие тексты надо подкладывать реальную драматургическую основу. Это немногим удается, но Дана справилась идеально. К тому же во время съёмок выяснилось, что она прекрасно фехтует – в вузе у неё была пятёрка по этому предмету».
Постановкой боевых сцен занимался опытнейший российский специалист Сергей Головкин, работавший на «Сталинграде», «Дуэлянте» и «Салюте-7». Все сцены Дана сыграла без дублёра. Роль захваченного поляками замка сыграла Изборская крепость в Псковской области. Съёмки проходили глубокой осенью, и в первый же день на площадке пошёл снег, который идеально дополнил общую мрачную атмосферу.
Главный аттракцион «Страшной мести» – не экшен и спецэффекты, а возвращение Олега Меньшикова, пропустившего вторую часть. Оживший следователь доведёт дело до конца со свойственными ему обаянием и мастерством и выведет злодея на чистую воду.
«Играть Гуро – это когда высекается искра, когда ты, работая над ролью, просто понимаешь, что получается, – смакует образ Олег Меньшиков. – Вам это скажет любой творческий человек – ты начинаешь получать удовольствие, ловить кайф. Причин много: то, что с Сашей Петровым мы давно знакомы и уже как профессионалы достаточно хорошо друг друга чувствуем; то, что Егор Баранов умеет слушать и имеет такое колоссальное упрямство, которое его фамилия только подтверждает в самом хорошем смысле этого слова. Это именно то упорство, которое необходимо режиссёру, – Егор точно знал, что он хочет».
А пока зрители гадают, кто скрывается под маской Чёрного всадника, создатели франшизы дают подсказку в трейлере с «пасхалкой». Не разглядели сразу – остановите плеер на 0-53.
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