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Соскучились по мне? Чего ждать от фильма «Гоголь. Страшная месть»

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27 июля 2018
Фильм «Гоголь. Страшная месть» выйдет в российский прокат 30 августа и подведёт черту под одной из самых успешных российских франшиз последних лет. Третья и заключительная часть обещает раскрыть, кто такой Гоголь на самом деле и что его связывает с Чёрным Всадником. Впрочем, появившийся несколько дней назад трейлер «Страшной мести» только добавил загадок, предъявив зрителю новые локации, новых героев и даже новое время действия. Кино-театр.ру выяснил, чего и – главное – кого ждать в заключительной части франшизы.

Казимир – Кирилл Зайцев

Соскучились по мне? Чего ждать от фильма «Гоголь. Страшная месть»
фото: пресс-служба канала ТВ-3

Казимир – польский колдун, который вместе с шайкой «нехристей-ляхов» разорял украинские хутора двести лет назад. Это пока что всё, что известно об этом мистическом злодее, но очевидно, что он как-то связан с основным действием, и для Гуро с Гоголем является важным звеном в расследовании «дела Всадника». Если только Казимир сам не является Всадником – но это было бы уж слишком просто.

Актёр Рижского русского театра с фактурной внешностью, Кирилл Зайцев за последний год прославился на всю страну ролями в спортивной драме «Движение вверх», где он сыграл легендарного советского баскетболиста Сергея Белова, и в сериале «Троцкий», где ему достался образ одного из «красных» - Фёдора Раскольникова. После «Страшной мести» зрители увидят Зайцева в «Союзе спасения» – новом фильме Андрея Кравчука, посвященном восстанию Декабристов. Там актёр исполняет роль писателя-бунтаря Михаила Бестужева.

Объясняя выбор актёра на роль Казимира, режиссёр Егор Баранов утверждает, что не последнюю роль сыграл выдающийся рост Кирилла Зайцева – 1 м 94 см. «Когда мы снимали «Гоголя», ещё не было «Движения вверх», и мы и представить не могли, что Кирилл так быстро прославится, - поясняет режиссер Егор Баранов. – У нас был весьма специфический список требований к внешности Казимира, и найти подходящего актёра было не так просто. Нужен был инфернальный, «древнеогромный» образ. Казимир должен был гипнотизировать – в первую очередь представительниц женской части населения. Лицо Кирилла, его скулы, подошли идеально».

Мария – Дана Абызова

Соскучились по мне? Чего ждать от фильма «Гоголь. Страшная месть»
фото: пресс-служба канала ТВ-3

Молодая Дана Абызова до «Гоголя» уже отметилась в проектах Александра Цекало – продолжении сериала «Мажор» и альманахе «День до», где её партнёром был Александр Петров. Абызову хорошо знает театральная публика Петербурга, где она выступает на сцене Малого драматического театра Льва Додина. В трейлере «Страшной мести» она появляется мельком, но, как уверяет Егор Баранов, у неё одна из ключевых ролей в сюжете.

«Этот образ – наша интерпретация персонажа из «Страшной мести» Гоголя, - рассказывает режиссёр. – И это очень сложная роль. Как оказалось, у нас в стране не так много актёров, способных органично сосуществовать со «сказочными» текстами. На пробах я подсказывал актёрам, что не надо играть волшебство – играйте личный конфликт. Под такие тексты надо подкладывать реальную драматургическую основу. Это немногим удается, но Дана справилась идеально. К тому же во время съёмок выяснилось, что она прекрасно фехтует – в вузе у неё была пятёрка по этому предмету».

Постановкой боевых сцен занимался опытнейший российский специалист Сергей Головкин, работавший на «Сталинграде», «Дуэлянте» и «Салюте-7». Все сцены Дана сыграла без дублёра. Роль захваченного поляками замка сыграла Изборская крепость в Псковской области. Съёмки проходили глубокой осенью, и в первый же день на площадке пошёл снег, который идеально дополнил общую мрачную атмосферу.

Гуро – Олег Меньшиков

Соскучились по мне? Чего ждать от фильма «Гоголь. Страшная месть»
фото: пресс-служба канала ТВ-3

Главный аттракцион «Страшной мести» – не экшен и спецэффекты, а возвращение Олега Меньшикова, пропустившего вторую часть. Оживший следователь доведёт дело до конца со свойственными ему обаянием и мастерством и выведет злодея на чистую воду.

«Играть Гуро – это когда высекается искра, когда ты, работая над ролью, просто понимаешь, что получается, – смакует образ Олег Меньшиков. – Вам это скажет любой творческий человек – ты начинаешь получать удовольствие, ловить кайф. Причин много: то, что с Сашей Петровым мы давно знакомы и уже как профессионалы достаточно хорошо друг друга чувствуем; то, что Егор Баранов умеет слушать и имеет такое колоссальное упрямство, которое его фамилия только подтверждает в самом хорошем смысле этого слова. Это именно то упорство, которое необходимо режиссёру, – Егор точно знал, что он хочет».

А пока зрители гадают, кто скрывается под маской Чёрного всадника, создатели франшизы дают подсказку в трейлере с «пасхалкой». Не разглядели сразу – остановите плеер на 0-53.


Евгений Червон
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Соскучились по мне? Чего ждать от фильма «Гоголь. Страшная месть» фотографии
Соскучились по мне? Чего ждать от фильма «Гоголь. Страшная месть» фотографии
Соскучились по мне? Чего ждать от фильма «Гоголь. Страшная месть» фотографии
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