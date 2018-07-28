Две весёлых буквы: 10 фильмов о работника индустрии PR

28 июля в России отмечают день PR-специалиста. В современном мире пиар стал таким же необходимым инструментом развития, как маркетинг и реклама. Без специалистов по связям с общественностью не обходятся ни предприниматели, ни политики. Неудивительно, что работники этой сферы нередко становятся героями фильмов и сериалов. Мы подобрали 10 картин, которые не только развлекут зрителя, но и покажут, как PR работает.
«Сладкий запах успеха
» (1957)
Молодой рекламный агент Сидни Фалько (Тони Кёртис
) раскручивает начинающих знаменитостей, убедив влиятельного публициста Дж. Дж. Хансекера (Берт Ланкастер
) периодически упоминать его клиентов в своей колонке (естественно, за деньги). Когда у пиарщика заканчиваются средства, ему приходится расплатиться с журналистом интересной услугой: рассорить сестру Хансекера Сьюзан (Сьюзан Харрисон
) с возлюбленным Стивом Далласом (Мартин Милнер
) – гитаристом из популярной группы. В ход идёт порочащий репутацию музыканта заказной материал. В картине Александера Маккендрика
раскрыта тесная связь журналистики и PR, однако режиссёр не даёт забыть, что между ними есть грань, которую нельзя преступать.
«Джерри Магуайер
» (1996)
Непростой выбор между качеством и количеством приходится сделать спортивному агенту Джерри (Том Круз
). Осознав, что невозможно уделить должного внимания десяткам клиентов, Магуайер выступает с критикой начальства. И хотя его девиз «Меньше клиентов – больше заботы
» сорвал аплодисменты, спустя несколько дней Джерри увольняют. Тогда он создаёт фирму, в успех которой верят лишь влюблённая в Магуайера секретарша Дороти (Рене Зеллвегер
) и талантливый, но нахальный спортсмен Род Тидуэлл (Куба Гудинг-младший
). Фильм Кэмерона Кроу
учит не наступать на горло собственной песне и не работать через силу в страхе потерять хорошее место. Найдя самое ценное для себя в работе – отношения с клиентом – Джерри смог приблизиться к профессиональному идеалу.
«Плутовство
» (1997)
Чёрная комедия Барри Левинсона
– практически учебное пособие для пиарщика (и не только политического). В случае кризисной ситуации есть два решения: попытаться скорректировать имидж клиента или отвлечь внимание аудитории. Именно последнее выбирает PR-команда президента США, вляпавшегося накануне переизбрания в сексуальный скандал. Советник главы государства Конрад Брин (Роберт Де Ниро
) с помощью кинопродюсера Стэнли Мотсса (Дастин Хоффман
) быстро придумывает угрозу несуществующей албанской террористической группировки. Теперь Штаты обязаны начать войну с агрессором. Снимаются постановочные патриотические военные ролики, берутся псевдоинтервью, пишутся песни о солдатах выдуманной войны и даже имитируется заброс американских диверсантов в Албанию.
«Чего хотят женщины
» (2000)
Ник Маршалл (Мел Гибсон
) – первоклассный дамский угодник и работник рекламного агентства со стажем. Со дня на день он ждёт повышения, однако в свете нового заказа на продвижение женской коллекции спортивной обуви, руководство решает нанять менеджером проекта Дарси Макгуайр (Хелен Хант
). Новая начальница Ника ставит задачу сотрудникам независимо от пола «почувствовать» себя женщиной - ведь только так можно понять целевую аудиторию. В ходе эксперимента Маршалл получает сильный удар током и начинает слышать женские мысли. Комедия Нэнси Мейерс
ненавязчиво напоминает, что для продвижения товаров неплохо бы поставить себя на место покупателя.
«Абсолютная власть
» (2003 - 2005)
Главные герои британского комедийного сериала Чарльз Прентисс (Стивен Фрай
) и Мартин Маккейб (Джон Бёрд
) руководят пиар-агентством, консультирующим поп-звёзд и первых политиков Англии. На протяжении двух сезонов, состоящих из шести серий по 30 минут каждый, штат фирмы будет использовать наглую ложь, подкуп и даже воровство. И всё ради положительного имиджа клиентов и продвижения продуктов на рынке. Не гнушается агентство и политическими играми. В последней серии второго сезона у пиарщиков даже возникает смелая идея реформировать Палату Лордов.
«Здесь курят
» (2005)
С детства Ник Нэйлор (Аарон Экхарт
) обладал талантом убеждать других в том, во что и сам не верит. Он умеет расположить к себе, внушить доверие, а уж как он ловко жонглирует словами… Все эти умения Ник применяет в нелёгкой работе: он лоббист табачных компаний. Нэйлор, казалось бы, играючи продвигает интересы производителей сигарет на телевидении, в дебатах с конгрессменами и даже в кинофильмах. Разумеется, сам Ник никогда не считал курение полезным занятием, он всего лишь зарабатывает на жизнь, пока она не оказывается под угрозой. Неизвестный зритель звонит в студию во время прямого эфира и обещает убить продавца смерти.
«День выборов
» (2007)
Сотрудники одной из самых рейтинговых радиостанций, недавно преуспевшие с раскруткой бренда газировки, получают новое задание. Им придётся в сжатые сроки провести PR-кампанию кандидата в губернаторы, ещё вчера не имевшего никаких политических амбиций (и про которого они ничего не знают). «Фарс-мажорная» комедия, несмотря на жанр, наглядно представляет основные слагаемые успеха политической кампании. Главные герои грамотно формируют имидж клиента при помощи всех доступных каналов, будь то телевидение, выступления популярных музыкантов или театральные постановки. Также целевая аудитория делится на сегменты, к каждому из которых разрабатывается уникальный подход. Так, для всех социальных групп кандидат Игорь Цаплин (Василий Уткин
) становится «своим»: для казаков – потомком Григория Мелехова, для военных – внучатым племянником маршалов Блюхера и Тухачевского, для работников ликёро-водочного завода – новым лицом их бренда.
«Generation П
» (2011)
В экранизации романа Виктора Пелевина, снятой Виктором Гинзбургом, сами бренды присутствуют в качестве полноправных персонажей наравне с живыми героями. Выпускник литинститута Вавилен Татарский (Владимир Епифанцев
) проходит путь от продавца в ларьке до криейтера и создателя русской национальной идеи. Всё это происходит на фоне московских реалий 90-х годов, сплетающихся с вавилонскими мифами в пространстве пелевинского магического реализма. Понятие PR здесь трактуется максимально широко: от продвижения товаров, политических деятелей и идей до формирования всей картины российской действительности. Когда недавно пришедший в «Межбанковский комитет» Вавилен удивляется рекламе консервов с, казалось бы, бессодержательными кадрами русских полей и просторов, его начальник Леонид Азадовский (Михаил Ефремов
) объясняет: «Мы не соления внедряем, а патриотизм
».
«Мартовские иды
» (2011)
Четвёртая режиссёрская работа Джорджа Клуни
основана на реальных событиях: в США в 2004 году демократы заменили губернатора Вермонта Говарда Дина, выдвигавшегося как кандидат в президенты, на сенатора-миллиардера Джона Керри, проигравшего в итоге Джорджу Бушу. Губернатор Майкл Моррис (Джордж Клуни) в ходе предварительных президентских выборов встречается с избирателями, улыбается и произносит речи, написанные политтехнологами. Сотрудники предвыборного штаба Пол Зара (Филип Сеймур Хоффман
) и Стивен Майерс (Райан Гослинг
) искренне верят в кандидата и стараются привести его в Белый дом. В фильме детально представлена предвыборная кампания крупнейшей американской партии, всевозможные уловки и приёмы избирательного штаба и политического PR. Однако оказавшись по собственной воле в центре политической борьбы, главный герой встаёт перед выбором между идеалами и карьерой, между холодным расчётом и велением сердца, между победой и человечностью.
«Нет
» (2012)
5 октября 1988 года должен состояться референдум, который определит, продлевать ли полномочия бессменного президента Чили, диктатора Аугусто Пиночета. Под давлением международной общественности власти вынуждены дать оппозиции хоть какое-то эфирное время на телевидении. За 15 минут ночного эфира нескольким политическим партиям предстоит совместно обратиться к населению и объяснить, почему голосовать нужно против Пиночета. Рекламщик Рене Сааведра (Гаэль Гарсия Берналь
) берётся за подготовку агитационных роликов и убеждает заказчиков изменить его концепцию. Вместо изображения ужасов диктатуры полицейского государства, он предлагает показать, чего можно достичь без Пиночета, сконцентрироваться на «светлом будущем». Фильм Пабло Ларраина в очередной раз доказывает: каким бы мрачным ни казался сегодняшний день, каждому из нас хочется верить, что завтрашний будет лучше.
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