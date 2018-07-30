Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Все деньги мира: 10 самых прибыльных франшиз в истории кино

30 июля
2018 год
январь 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2018
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2018
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2018
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2018
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2018
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2018
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Все рубрики

Мнение >>
30 июля 2018
На днях в прокат вышел шестой фильм из серии «Миссия невыполнима». Предыдущие пять частей франшизы суммарно собрали $2,779 млрд при общем бюджете в $650 млн, то есть окупились сполна. И хотя от фильма к фильму очевидны убытки в содержании, средний рейтинг кинокритиков составляет 75,2%. Мы решили посчитать чужие деньги и собрали топ-10 самых прибыльных франшиз, постаравшись не забывать о том, насколько тепло встречала эти фильмы мировая кинопресса.


10. Пираты Карибского моря (2003 – 2017)
Вышло частей: 5
Прибыль: $3,072 млрд

Все деньги мира: 10 самых прибыльных франшиз в истории кино

Открывает парад самых коммерчески успешных киносерий захватывающая история приключений капитана Джека Воробья (Джонни Депп). Вряд ли студия Disney догадывалась, что реклама уже не нового аттракциона в Диснейленде вырастет в целую франшизу. Воскресший жанр пиратского кино и неожиданный образ в исполнении Деппа отозвались успехом первой части, неожиданно собравшей $654 млн. Продюсер Джерри Брукхаймер быстро сориентировался и заявил, что с самого начала задумывалась трилогия. Спустя полтора года после выхода на экраны «Проклятия Чёрной жемчужины» начались съёмки сразу двух следующих фильмов. «Сундук мертвеца», вышедший в июле 2006 года, стал третьей на тот момент лентой, собравшей больше миллиарда долларов, и сделал это быстрее всех прочих. Третьей части серии «На краю света» не хватило 40 млн до миллиардного рубежа, что, впрочем, не помешало ей стать самой кассовой картиной 2007 года. Самым коммерчески успешным фильмом франшизы стал «Сундук мертвеца» с чистой прибылью в $841 млн, в то время как наибольшего успеха у критиков добилось «Проклятие Чёрной жемчужины». Всего серия из пяти частей заработала $3,072 млрд чистой прибыли (при совокупных сборах $4,524 млрд и общем бюджете $1,452 млрд). Это на $972 млн больше, чем доход сомалийских пиратов за то же время.



9. Трансформеры (2007 – 2017)
Вышло частей: 5
Прибыль: $3,416 млрд

Все деньги мира: 10 самых прибыльных франшиз в истории кино

Следом идёт ещё одна киносерия, выросшая из промоакции, на этот раз уже игрушек. Пять фильмов Майкла Бэя при общем бюджете в $972 млн во многом окупились благодаря широкой географии съёмок. Тут вам и Арктика, и египетские пирамиды, и легендарный Стоунхендж, а также Припять, Гавана, Лондон, Москва, Камбоджа, Китай, словом все потенциальные рынки для будущего проката. Вопреки разгромным рецензиям эта тактика пока приносит свои плоды. Самым коммерчески успешным фильмом франшизы остаётся «Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны», заработавший $928 млн, при рейтинге 35% у кинокритиков. Вышедший в 2017 году «Последний рыцарь» провалился по всем пунктам: рецензенты ругали его за глупый сценарий, а режиссёра обвинили в предпочтении спецэффектов смыслу. В итоге средний рейтинг фильма составил 16%, а прибыль – каких-то $388 млн. Остаётся надеяться, что в декабре этого года положение дел исправит спин-офф «Бамблби», посвящённый одноимённому автоботу. Пока чистая прибыль киносерии составляет $3,416 млрд. За такую сумму можно было бы 34 раза купить компанию Boston Dynamics, прославившуюся на весь интернет четвероногими роботами для военных.
«Трансформеры: Последний рыцарь»: Майкл Бэй устал, все устали
«Трансформеры 3: Темная сторона Луны». Концерт для арматуры с оркестром, отделение 3-е.


8. Форсаж (2001 - 2015)
Вышло частей: 8
Прибыль: $4,123 млрд

Все деньги мира: 10 самых прибыльных франшиз в истории кино

Самая крупная и прибыльная франшиза компании Universal насчитывает уже восемь фильмов о Домнике Торетто (Вин Дизель) и компании. За 14 лет на съёмках разнесли в труху 31 строение и разбили всмятку порядка 150 автомобилей. Одна из машин в ходе съёмок фильма «Форсаж 6» полностью была уничтожена после того, как её вытолкнули с самолёта, а парашют не раскрылся. Общий материальный ущерб киносерии съел почти половину бюджета высокооктановой эпопеи, составившего чуть больше миллиарда долларов. Идея снять самый первый «Форсаж» появилась у Роба Коэна после прочтения в 1998 году статьи об уличных гонках в Нью-Йорке в журнале Vibe. Режиссёр посещал такие тусовки, где и познакомился с настоящими стритрейсерами, которых позже привлёк в качестве массовки. Учитывая, что больше полутора тысяч из них снимались со своими автомобилями, это позволило сэкономить. «Форсаж» - это тот случай, когда мнения критиков и коммерческий успех идут рука об руку: вышедший в 2015 году «Форсаж 7» заработал $1,326 млрд при 80% положительных рецензий. Чистая прибыль всей франшизы, во многом обеспеченная успехом последних двух фильмов, составляет $4,123 млрд. На эту сумму можно было бы купить все автомобили, появлявшиеся в киносерии, застраховать их и сжечь более 180 раз.
«Форсаж 7»: Не так быстро!
«Форсаж 6»: Полосу готовь и я взлетаю



7. Люди Икс (2000 - 2018)
Вышло частей: 11
Прибыль: $4,26 млрд

Все деньги мира: 10 самых прибыльных франшиз в истории кино

Одна из самых долгоиграющих комикс-франшиз подарила зрителям уже 11 фильмов за восемь лет. После двух первых картин, имевших успех у критиков и зрителей, киносерия про мутантов начала проседать не только по рейтингам, но и в прокате. Однако после перезапуска в 2011 году, когда на экраны вышел ребут «Люди Икс: Первый класс», франшиза снова набирает обороты. Самым кассовым (и в то же время малобюджетным в сравнении с остальными: $58 млн) фильмом серии стал «Дэдпул»: в мировом прокате фильм, откровенно высмеивающий надоевших супергероев, собрал $783 млн. Это абсолютный рекорд для фильма, запрещённого к просмотру лицам младше 17 лет. Наибольших похвал кинокритиков, отмечавших драматический накал фильма и его трагичность, добился «Логан»: рейтинг на Rotten Tomatoes составил 93%. Впрочем, зрители тоже откликнулись всем сердцем на драму категории R: чистая прибыль ленты о постаревшем Росомахе (Хью Джекман) превысила $522 млн. Всего с учётом сборов второго фильма про Дэдпула франшиза заработала $4,26 млрд.
«Дэдпул»: Хорошо смеется тот, кто смеется бессмертным
«Дэдпул 2»: Очень супергеройское кино
Старый Росомаха борозды не испортит, или Почему «Логан» не стал прорывом для супергеройского кино



6. Парк Юрского периода (1993 - 2018)
Вышло частей: 5
Прибыль: $4,886 млрд

Все деньги мира: 10 самых прибыльных франшиз в истории кино

Ещё в 1990 году Universal Studios купила права на все романы Майкла Крайтона, который и написал первоначальную версию сценария за гонорар в 500 000 долларов. Сборы первого фильма киносерии про парк с динозаврами достигли исполинских масштабов: больше миллиарда долларов. Это произошло не только благодаря режиссёрскому таланту Стивена Спилберга, но и за счёт реалистичности изображения вымерших рептилий. Для крупных планов использовались аниматронные куклы, а мастером по спецэффектам стал Стэн Уинстон, получивший первый Оскар ещё за работу над «Чужими». Другой оскароносец Деннис Мьюрен, занимавшийся компьютерными эффектами для второго «Терминатора», убедил Спилберга в том, что для общих планов можно вполне реалистично нарисовать динозавров. «Парк Юрского периода» стал самым успешным среди критиков фильмом франшизы (92%). Следующие две картины были встречены прохладно за отсутствием интересных и правдоподобных персонажей, а также по причине простецкого сюжета. Вышедший в 2015 году перезапуск «Мир Юрского периода» оправдал надежды не только критиков, но и продюсеров, принеся $1,521 млрд чистой прибыли. Всего киносерия из пяти фильмов заработала за 25 лет $4,886 млрд. На эти деньги можно было бы приобрести с аукциона 3 240 настоящих скелетов аллозавра или 2 714 черепов тираннозавра, если бы до наших дней они сохранились в таком количестве.
«Мир Юрского периода»:Почему у тебя такие большие зубы?
«Мир Юрского периода 2»: При диплодоках было круче



5. Властелин колец / Хоббит (2001 - 2014)
Вышло частей: 6
Прибыль: $4,831 млрд

Все деньги мира: 10 самых прибыльных франшиз в истории кино

Две эпические трилогии Питера Джексона можно смело объединить в одну франшизу. Киносерия экранизаций романов Толкиена остаётся абсолютным рекордсменом по количеству «Оскаров». Впрочем, заслуги «Хоббита» в этом нет, все 17 статуэток забрал «Властелин колец». «Братство Кольца» получило награды Американской Киноакадемии за лучшую музыку, операторскую работу, визуальные эффекты и грим. В следующем году «Две Крепости» взяли ещё два «Оскара» за лучшие визуальные эффекты и монтаж звука. Спустя ещё год «Возвращение короля» сорвало куш в 11 золотых статуэток (то есть фильм победил во всех категориях премии «Оскар», на которые был номинирован). Эта же лента стала самой кассовой ($1,119 млрд в мировом прокате) и самой прибыльной (при бюджете в $94 млн), заработав $1,025 млрд. «Хоббит: Нежданное путешествие» до таких высот не поднялся. Хотя до кассовых сборов своего предшественника приквелу не хватило всего $112 млн, раздутый бюджет сократил чистую прибыль до $817 млн, оставшись позади «Двух крепостей», заработавших в своё время $832 млн. Мнения критиков в целом совпадают с результатами проката: рейтинг всех частей «Властелина колец» стабильно выше 90%, а вот завершающий фильм трилогии о приключениях молодого Бильбо Бэггинса (Мартин Фриман) и вовсе не набрал 60%. Заработала «Битва пяти воинств» тоже меньше всех в рамках франшизы: $705 млн. Тем не менее, чистая прибыль всей киносерии из шести картин заработала за 13 лет $4,831 млрд. Это примерно 122,5 тонны чистого золота. С такими капиталами можно и не связываться со Смаугом.
«Хоббит: Нежданное путешествие»: Туда и обратно или чартерные рейсы в Средиземье
Хроники Толкина. Трилогии Питера Джексона и другие экранизации произведений Профессора



4. Джеймс Бонд (1962 - 2015)
Вышло частей: 24
Прибыль: $5,376 млрд

Все деньги мира: 10 самых прибыльных франшиз в истории кино

Самая великовозрастная франшиза про агента 007 насчитывает 24 фильма, и не похоже, что Eon Production собирается остановиться. Так, Дэнни Бойл весной этого года подтвердил, что готов приступить к съёмкам 25-й части «бондианы» в конце 2018 года. Не стоит недооценивать среднюю прибыль каждого фильма, которая составляет примерно $224 млн. Ведь $59,5 млн, собранные «Доктором Ноу» 56 лет назад, для того времени сумма впечатляющая (бюджет всего фильма тогда не превысил миллиона, а Шон Коннери получил за роль Бонда $125 000 с учётом процентов от сборов). Из-за инфляции, реальный коммерческий успех «бондианы» оценить трудно. С приходом Дэниэла Крэйга на роль спецагента Ми-6, франшиза переживает возрождение. Рейтинг кинокритиков «Казино Рояль» (2006 года) впервые со времён «Голдфингера» превысил 90%. Самым коммерчески успешным стал фильм 2012 года «Координаты “Скайфолл”», заработав $908 млн. Самый дорогой образ Бонда в картине «007: Спектр» (смокинг, брюки, рубашка, бабочка, кушак, обувь, а также часы для подводников) оценивают в $18 820. Совокупная номинальная прибыль всей киносерии достигает $5,376 млрд. На эти деньги можно было бы одеть в духе агента 007 всё население английского города Лестер.
«007. Координаты Скайфолл»: Джеймс Бонд. Запойный и небритый.
«007: Спектр»: Стар. Слишком стар
Тайный код Джеймса Бонда



3. Гарри Поттер (2001 – 2016)
Вышло частей: 9
Прибыль: $7,202 млрд

Все деньги мира: 10 самых прибыльных франшиз в истории кино

То, что творит в прокате и на агрегаторах рецензий история мальчика со шрамом на лбу, иначе как волшебством не назовёшь. Когда в 2000 году Warner Bros. Pictures покупала права на экранизацию произведений Джоан Роулинг, вряд ли продюсеры могли догадаться, что мистер Поттер станет самым известным и любимым зрителями волшебником. Уже первый фильм франшизы заработал $849 млн. в 2001 году, но прибыль продолжения, также снятого Крисом Коламбусом, оказалась ниже на $71 млн. Полтора года спустя режиссёр Альфонсо Куарон решил сменить курс и из тривиального семейного кино превратил третью часть в страшную сказку для взрослых с оборотнями и говорящими черепами. Это не могло не сказаться на прокате. Вопреки восторженным рецензиям критиков чистая прибыль фильма «Гарри Поттер и Узник Азкабана» остановилась на зловещей цифре в $666 млн. Самой успешной стала заключительная часть «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2», положившая на счёт в Гринготтсе $1,216 млрд. К франшизе также относятся и «Фантастические Твари», первая часть которых и является наименее прибыльной: всего-то $634 млн. Однако «Преступления Грин-де-Вальда», которые выйдут в России 15 ноября 2018 года, внушают надежду. Всё-таки такие актёры как Джуд Лоу и Джонни Депп способны заманить в кино и без всяких заклинаний. На сегодняшний день чистая прибыль киновселенной о магах и маглах – $7,202 млрд. Настоящие чудеса не продаются, однако, за такие деньги можно купить 1560 замков в Шотландии. Жаль, что ни один из них не будет Хогвартсом.
«Гарри Поттер и дары смерти»: Хорошее окончание посредственной киносаги
«Фантастические твари и где они обитают»: Нам нужно насекомое и чайник!



2. Звёздные войны (1977 – 2018)
Вышло частей: 10
Прибыль: $7,854 млрд

Все деньги мира: 10 самых прибыльных франшиз в истории кино

История о противостоянии светлой и тёмной стороны силы в далёкой-далёкой галактике стала самой популярной космической сагой всех времён. Изначально задуманные Джорджем Лукасом как цикл из девяти фильмов, «Звёздные войны» имеют запутанную для непосвящённого хронологию. В силу несовершенства технологий 70-х – 80-х годов сначала в производство были запущены четвёртый, пятый и шестой эпизоды. «Новая надежда», на предпремьерных афишах которой никакой нумерации не было, дабы не смущать зрителей, принесла $764 млн, после чего доходы пошли на спад. Пятый эпизод «Империя наносит ответный удар» смог заработать лишь $520 млн, а «Возвращение джедая» ещё меньше – $442,5 млн. Однако спустя 16 лет в 1999 году первый эпизод саги «Скрытая угроза» совершил настоящий прорыв: сборы преодолели миллиардный барьер, а чистая прибыль картины о детстве Энакина Скайуокера составила $912 млн. Следующие два эпизода («Атака клонов» и «Месть ситхов») приносили больше положительных рецензий, чем долларов. До тех пор, пока Лукаса в 2015 году не сменил в режиссёрском кресле Дж.Дж. Абрамс, пробудивший зрителей седьмым эпизодом. Картина о поисках Люка Скайуокера не просто самая прибыльная за всю историю франшизы, она входит в тройку наиболее коммерчески успешных фильмов за всю историю кино. «Пробуждение силы» заработало $1,823 млрд. Больше только у «Титаника» и «Аватара». Главным разочарованием продюсеров стал спин-офф «Хан Соло», вышедший на экраны в мае этого года: на нём удалось заработать всего $130 млн. И всё же при кассовых сборах более девяти и бюджете более миллиарда долларов чистая прибыль «Звёздных войн» достигла $7,854 млрд. За такие деньги можно 261 раз слетать на МКС или 52 раза отправиться к Луне. Разумеется, как турист.
«Хан Соло: Звездные войны. Истории»: Чуи, уходи с баркаса



1. Кинематографическая вселенная Marvel (2008 – 2018)
Вышло частей: 20
Прибыль: $13,436 млрд

Все деньги мира: 10 самых прибыльных франшиз в истории кино

Абсолютный рекордсмен кассовых сборов и прибылей, прокатный феномен франшизы на основе комиксов Marvel, вряд ли уступит первое место в ближайшее время. И неважно, какие результаты через неделю покажет «Человек-Муравей и Оса», который уже собрал $362,4 млн. На сегодняшний день кассовые сборы супергеройской киносерии превышают $17 млрд. До 2005 года Marvel Studios была известна лишь как со-продюсер экранизаций придуманных ею персонажей. И вот вырученные средства студия решает вложить в собственную франшизу. С этой же целью компания заключает возобновляемый кредитный договор на сумму $525 млн сроком на 7 лет. Первый фильм франшизы «Железный Человек» с Робертом Дауни-мл. в главной роли вышел в 2008 году и принёс $445 млн прибыли, а спустя месяц «Невероятный Халк» заработал ещё $113 млн. С тех пор коммерческий успех киновселенной только нарастал и весной этого года увенчался рекордными показателями «Войны бесконечности». За неимением данных о бюджете эпичного блокбастера про битву Мстителей с Таносом (Джош Бролин) остаётся только напомнить его кассовые сборы: $2,043 млрд. Чистая прибыль всей франшизы – $13,436 млрд. В среднем за год киносерия зарабатывает $1,3436 млрд. Это на $20,5 млн больше, чем, бюджет Волгоградской области в 2017 году.
Вселенная бесконечна: Все супергеройские фильмы Disney от худшего к лучшему
«Мстители: Война бесконечности»: Докопаться до небес
«Человек-муравей и Оса»: Так поди же попляши

Леонид Аверин
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
деньгиЛеонид Аверинфраншиза
персоны
Джей Джей АбрамсДэнни БойлДжош БролинМайкл БэйРоберт Дауни мл.Джонни ДеппХью ДжекманПитер ДжексонВин ДизельКрис КоламбусШон КоннериРоб КоэнДэниэл КрэйгАльфонсо КуаронДжуд ЛоуДжордж ЛукасДж.К. РоулингСтивен СпилбергМартин Фриман
фильмы
007: Координаты "Скайфолл"007: СпектрАватарВластелин колец: Братство КольцаВластелин колец: Возвращение КороляВластелин колец: Две крепостиГарри Поттер и Дары смерти: Часть 2Гарри Поттер и узник АзкабанаГарри Поттер и философский каменьГолдфингерДоктор НоуДэдпулЖелезный человекЗвездные войны I: Скрытая угрозаЗвёздные войны, эпизод IV: Новая надеждаЗвёздные войны, эпизод V: Империя наносит ответный ударЗвёздные войны, эпизод VI: Возвращение ДжедаяКазино РояльЛоган: РосомахаЛюди ИксЛюди Икс: Первый классМир Юрского периодаМиссия невыполнима: ПоследствияМстители: Война бесконечностиНевероятный ХалкПарк Юрского периодаПираты Карибского моряПираты Карибского моря: На краю светаПираты Карибского моря: Сундук мертвецаТерминатор 2: Судный деньТитаникТрансформерыТрансформеры 3Трансформеры: Последний рыцарьФантастические твари и где они обитаютФантастические твари и где они обитают 2ФорсажФорсаж 6Форсаж 7Хан Соло: Звездные войны. ИсторииХоббит: битва пяти воинствХоббит: Нежданное путешествиеЧеловек-Муравей и ОсаЧужие

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Сергей Шеховцов
30 июля ушёл из жизни актёр Сергей Шеховцов.
Наталья Кузнецова
29 июля ушла из жизни актриса Наталья Кузнецова.
Борис Харитонов
28 июля ушёл из жизни актёр Борис Харитонов.
Гафур Каюмов
27 июля скончался актёр, драматург Гафур Каюмов.
Владимир Войнович
27 июля ушёл из жизни писатель Владимир Войнович.
Кулбубу Мадемилова
27 июля ушла из жизни артистка балета, балетмейстер Кулбубу Мадемилова.

День рождения >>

Егор Бакулин
Елизавета Бойко
Иван Дмитриев
Евгения Каверау
Светлана Малюкова
Анатолий Петров
Юлия Ромашина
Анна Тамбова
Андрей Ташков
Саймон Бейкер
Лиза Кудроу
Жан Рено
Войцех Семион
Жак Серна
Хилари Суонк
Арнольд Шварценеггер
все родившиеся 30 июля >>

Афиша кино >>

Голодные Z
драма, фильм ужасов
Канада, 2017
Жаркие летние ночи
драма, молодежный фильм, социальная драма
США, 2017
Кодекс Готти
биография, драма, криминальный фильм
США, 2017
Кристофер Робин
комедия, приключения, семейное кино
США, 2018
Мальчишник в Европе
комедия
Франция, 2018
Между рядами
мелодрама
Германия, 2018
Опасная игра Слоун
драма, триллер
США, Франция, 2016
Планета зверей
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
Китай, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью