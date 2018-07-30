Все деньги мира: 10 самых прибыльных франшиз в истории кино

На днях в прокат вышел шестой фильм из серии «Миссия невыполнима». Предыдущие пять частей франшизы суммарно собрали $2,779 млрд при общем бюджете в $650 млн, то есть окупились сполна. И хотя от фильма к фильму очевидны убытки в содержании, средний рейтинг кинокритиков составляет 75,2%. Мы решили посчитать чужие деньги и собрали топ-10 самых прибыльных франшиз, постаравшись не забывать о том, насколько тепло встречала эти фильмы мировая кинопресса.
10. Пираты Карибского моря (2003 – 2017)
Вышло частей
: 5
Прибыль
: $3,072 млрд
Открывает парад самых коммерчески успешных киносерий захватывающая история приключений капитана Джека Воробья (Джонни Депп
). Вряд ли студия Disney догадывалась, что реклама уже не нового аттракциона в Диснейленде вырастет в целую франшизу. Воскресший жанр пиратского кино и неожиданный образ в исполнении Деппа отозвались успехом первой части, неожиданно собравшей $654 млн. Продюсер Джерри Брукхаймер
быстро сориентировался и заявил, что с самого начала задумывалась трилогия. Спустя полтора года после выхода на экраны «Проклятия Чёрной жемчужины
» начались съёмки сразу двух следующих фильмов. «Сундук мертвеца
», вышедший в июле 2006 года, стал третьей на тот момент лентой, собравшей больше миллиарда долларов, и сделал это быстрее всех прочих. Третьей части серии «На краю света
» не хватило 40 млн до миллиардного рубежа, что, впрочем, не помешало ей стать самой кассовой картиной 2007 года. Самым коммерчески успешным фильмом франшизы стал «Сундук мертвеца» с чистой прибылью в $841 млн, в то время как наибольшего успеха у критиков добилось «Проклятие Чёрной жемчужины». Всего серия из пяти частей заработала $3,072 млрд чистой прибыли (при совокупных сборах $4,524 млрд и общем бюджете $1,452 млрд). Это на $972 млн больше, чем доход сомалийских пиратов за то же время.
9. Трансформеры (2007 – 2017)
Вышло частей
: 5
Прибыль
: $3,416 млрд
Следом идёт ещё одна киносерия, выросшая из промоакции, на этот раз уже игрушек. Пять фильмов Майкла Бэя
при общем бюджете в $972 млн во многом окупились благодаря широкой географии съёмок. Тут вам и Арктика, и египетские пирамиды, и легендарный Стоунхендж, а также Припять, Гавана, Лондон, Москва, Камбоджа, Китай, словом все потенциальные рынки для будущего проката. Вопреки разгромным рецензиям эта тактика пока приносит свои плоды. Самым коммерчески успешным фильмом франшизы остаётся «Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны
», заработавший $928 млн, при рейтинге 35% у кинокритиков. Вышедший в 2017 году «Последний рыцарь
» провалился по всем пунктам: рецензенты ругали его за глупый сценарий, а режиссёра обвинили в предпочтении спецэффектов смыслу. В итоге средний рейтинг фильма составил 16%, а прибыль – каких-то $388 млн. Остаётся надеяться, что в декабре этого года положение дел исправит спин-офф «Бамблби
», посвящённый одноимённому автоботу. Пока чистая прибыль киносерии составляет $3,416 млрд. За такую сумму можно было бы 34 раза купить компанию Boston Dynamics, прославившуюся на весь интернет четвероногими роботами для военных.
«Трансформеры: Последний рыцарь»: Майкл Бэй устал, все устали
«Трансформеры 3: Темная сторона Луны». Концерт для арматуры с оркестром, отделение 3-е.
8. Форсаж (2001 - 2015)
Вышло частей
: 8
Прибыль
: $4,123 млрд
Самая крупная и прибыльная франшиза компании Universal насчитывает уже восемь фильмов о Домнике Торетто (Вин Дизель
) и компании. За 14 лет на съёмках разнесли в труху 31 строение и разбили всмятку порядка 150 автомобилей. Одна из машин в ходе съёмок фильма «Форсаж 6
» полностью была уничтожена после того, как её вытолкнули с самолёта, а парашют не раскрылся. Общий материальный ущерб киносерии съел почти половину бюджета высокооктановой эпопеи, составившего чуть больше миллиарда долларов. Идея снять самый первый «Форсаж» появилась у Роба Коэна
после прочтения в 1998 году статьи об уличных гонках в Нью-Йорке в журнале Vibe. Режиссёр посещал такие тусовки, где и познакомился с настоящими стритрейсерами, которых позже привлёк в качестве массовки. Учитывая, что больше полутора тысяч из них снимались со своими автомобилями, это позволило сэкономить. «Форсаж» - это тот случай, когда мнения критиков и коммерческий успех идут рука об руку: вышедший в 2015 году «Форсаж 7
» заработал $1,326 млрд при 80% положительных рецензий. Чистая прибыль всей франшизы, во многом обеспеченная успехом последних двух фильмов, составляет $4,123 млрд. На эту сумму можно было бы купить все автомобили, появлявшиеся в киносерии, застраховать их и сжечь более 180 раз.
«Форсаж 7»: Не так быстро!
«Форсаж 6»: Полосу готовь и я взлетаю
7. Люди Икс (2000 - 2018)
Вышло частей
: 11
Прибыль
: $4,26 млрд
Одна из самых долгоиграющих комикс-франшиз подарила зрителям уже 11 фильмов за восемь лет. После двух первых картин, имевших успех у критиков и зрителей, киносерия про мутантов начала проседать не только по рейтингам, но и в прокате. Однако после перезапуска в 2011 году, когда на экраны вышел ребут «Люди Икс: Первый класс
», франшиза снова набирает обороты. Самым кассовым (и в то же время малобюджетным в сравнении с остальными: $58 млн) фильмом серии стал «Дэдпул
»: в мировом прокате фильм, откровенно высмеивающий надоевших супергероев, собрал $783 млн. Это абсолютный рекорд для фильма, запрещённого к просмотру лицам младше 17 лет. Наибольших похвал кинокритиков, отмечавших драматический накал фильма и его трагичность, добился «Логан
»: рейтинг на Rotten Tomatoes составил 93%. Впрочем, зрители тоже откликнулись всем сердцем на драму категории R: чистая прибыль ленты о постаревшем Росомахе (Хью Джекман
) превысила $522 млн. Всего с учётом сборов второго фильма про Дэдпула франшиза заработала $4,26 млрд.
«Дэдпул»: Хорошо смеется тот, кто смеется бессмертным
«Дэдпул 2»: Очень супергеройское кино
Старый Росомаха борозды не испортит, или Почему «Логан» не стал прорывом для супергеройского кино
6. Парк Юрского периода (1993 - 2018)
Вышло частей
: 5
Прибыль
: $4,886 млрд
Ещё в 1990 году Universal Studios купила права на все романы Майкла Крайтона
, который и написал первоначальную версию сценария за гонорар в 500 000 долларов. Сборы первого фильма киносерии про парк с динозаврами достигли исполинских масштабов: больше миллиарда долларов. Это произошло не только благодаря режиссёрскому таланту Стивена Спилберга
, но и за счёт реалистичности изображения вымерших рептилий. Для крупных планов использовались аниматронные куклы, а мастером по спецэффектам стал Стэн Уинстон
, получивший первый Оскар ещё за работу над «Чужими
». Другой оскароносец Деннис Мьюрен
, занимавшийся компьютерными эффектами для второго «Терминатора
», убедил Спилберга в том, что для общих планов можно вполне реалистично нарисовать динозавров. «Парк Юрского периода» стал самым успешным среди критиков фильмом франшизы (92%). Следующие две картины были встречены прохладно за отсутствием интересных и правдоподобных персонажей, а также по причине простецкого сюжета. Вышедший в 2015 году перезапуск «Мир Юрского периода
» оправдал надежды не только критиков, но и продюсеров, принеся $1,521 млрд чистой прибыли. Всего киносерия из пяти фильмов заработала за 25 лет $4,886 млрд. На эти деньги можно было бы приобрести с аукциона 3 240 настоящих скелетов аллозавра или 2 714 черепов тираннозавра, если бы до наших дней они сохранились в таком количестве.
«Мир Юрского периода»:Почему у тебя такие большие зубы?
«Мир Юрского периода 2»: При диплодоках было круче
5. Властелин колец / Хоббит (2001 - 2014)
Вышло частей
: 6
Прибыль
: $4,831 млрд
Две эпические трилогии Питера Джексона
можно смело объединить в одну франшизу. Киносерия экранизаций романов Толкиена остаётся абсолютным рекордсменом по количеству «Оскаров». Впрочем, заслуги «Хоббита» в этом нет, все 17 статуэток забрал «Властелин колец». «Братство Кольца
» получило награды Американской Киноакадемии за лучшую музыку, операторскую работу, визуальные эффекты и грим. В следующем году «Две Крепости
» взяли ещё два «Оскара» за лучшие визуальные эффекты и монтаж звука. Спустя ещё год «Возвращение короля
» сорвало куш в 11 золотых статуэток (то есть фильм победил во всех категориях премии «Оскар», на которые был номинирован). Эта же лента стала самой кассовой ($1,119 млрд в мировом прокате) и самой прибыльной (при бюджете в $94 млн), заработав $1,025 млрд. «Хоббит: Нежданное путешествие
» до таких высот не поднялся. Хотя до кассовых сборов своего предшественника приквелу не хватило всего $112 млн, раздутый бюджет сократил чистую прибыль до $817 млн, оставшись позади «Двух крепостей», заработавших в своё время $832 млн. Мнения критиков в целом совпадают с результатами проката: рейтинг всех частей «Властелина колец» стабильно выше 90%, а вот завершающий фильм трилогии о приключениях молодого Бильбо Бэггинса (Мартин Фриман
) и вовсе не набрал 60%. Заработала «Битва пяти воинств
» тоже меньше всех в рамках франшизы: $705 млн. Тем не менее, чистая прибыль всей киносерии из шести картин заработала за 13 лет $4,831 млрд. Это примерно 122,5 тонны чистого золота. С такими капиталами можно и не связываться со Смаугом.
«Хоббит: Нежданное путешествие»: Туда и обратно или чартерные рейсы в Средиземье
Хроники Толкина. Трилогии Питера Джексона и другие экранизации произведений Профессора
4. Джеймс Бонд (1962 - 2015)
Вышло частей
: 24
Прибыль
: $5,376 млрд
Самая великовозрастная франшиза про агента 007 насчитывает 24 фильма, и не похоже, что Eon Production собирается остановиться. Так, Дэнни Бойл
весной этого года подтвердил, что готов приступить к съёмкам 25-й части «бондианы» в конце 2018 года. Не стоит недооценивать среднюю прибыль каждого фильма, которая составляет примерно $224 млн. Ведь $59,5 млн, собранные «Доктором Ноу
» 56 лет назад, для того времени сумма впечатляющая (бюджет всего фильма тогда не превысил миллиона, а Шон Коннери
получил за роль Бонда $125 000 с учётом процентов от сборов). Из-за инфляции, реальный коммерческий успех «бондианы» оценить трудно. С приходом Дэниэла Крэйга
на роль спецагента Ми-6, франшиза переживает возрождение. Рейтинг кинокритиков «Казино Рояль
» (2006 года) впервые со времён «Голдфингера» превысил 90%. Самым коммерчески успешным стал фильм 2012 года «Координаты “Скайфолл”
», заработав $908 млн. Самый дорогой образ Бонда в картине «007: Спектр
» (смокинг, брюки, рубашка, бабочка, кушак, обувь, а также часы для подводников) оценивают в $18 820. Совокупная номинальная прибыль всей киносерии достигает $5,376 млрд. На эти деньги можно было бы одеть в духе агента 007 всё население английского города Лестер.
«007. Координаты Скайфолл»: Джеймс Бонд. Запойный и небритый.
«007: Спектр»: Стар. Слишком стар
Тайный код Джеймса Бонда
3. Гарри Поттер (2001 – 2016)
Вышло частей
: 9
Прибыль
: $7,202 млрд
То, что творит в прокате и на агрегаторах рецензий история мальчика со шрамом на лбу, иначе как волшебством не назовёшь. Когда в 2000 году Warner Bros. Pictures покупала права на экранизацию произведений Джоан Роулинг
, вряд ли продюсеры могли догадаться, что мистер Поттер станет самым известным и любимым зрителями волшебником. Уже первый фильм
франшизы заработал $849 млн. в 2001 году, но прибыль продолжения, также снятого Крисом Коламбусом
, оказалась ниже на $71 млн. Полтора года спустя режиссёр Альфонсо Куарон
решил сменить курс и из тривиального семейного кино превратил третью часть в страшную сказку для взрослых с оборотнями и говорящими черепами. Это не могло не сказаться на прокате. Вопреки восторженным рецензиям критиков чистая прибыль фильма «Гарри Поттер и Узник Азкабана
» остановилась на зловещей цифре в $666 млн. Самой успешной стала заключительная часть «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2
», положившая на счёт в Гринготтсе $1,216 млрд. К франшизе также относятся и «Фантастические Твари
», первая часть которых и является наименее прибыльной: всего-то $634 млн. Однако «Преступления Грин-де-Вальда
», которые выйдут в России 15 ноября 2018 года, внушают надежду. Всё-таки такие актёры как Джуд Лоу
и Джонни Депп способны заманить в кино и без всяких заклинаний. На сегодняшний день чистая прибыль киновселенной о магах и маглах – $7,202 млрд. Настоящие чудеса не продаются, однако, за такие деньги можно купить 1560 замков в Шотландии. Жаль, что ни один из них не будет Хогвартсом.
«Гарри Поттер и дары смерти»: Хорошее окончание посредственной киносаги
«Фантастические твари и где они обитают»: Нам нужно насекомое и чайник!
2. Звёздные войны (1977 – 2018)
Вышло частей
: 10
Прибыль
: $7,854 млрд
История о противостоянии светлой и тёмной стороны силы в далёкой-далёкой галактике стала самой популярной космической сагой всех времён. Изначально задуманные Джорджем Лукасом
как цикл из девяти фильмов, «Звёздные войны» имеют запутанную для непосвящённого хронологию. В силу несовершенства технологий 70-х – 80-х годов сначала в производство были запущены четвёртый, пятый и шестой эпизоды. «Новая надежда»
, на предпремьерных афишах которой никакой нумерации не было, дабы не смущать зрителей, принесла $764 млн, после чего доходы пошли на спад. Пятый эпизод «Империя наносит ответный удар»
смог заработать лишь $520 млн, а «Возвращение джедая»
ещё меньше – $442,5 млн. Однако спустя 16 лет в 1999 году первый эпизод саги «Скрытая угроза»
совершил настоящий прорыв: сборы преодолели миллиардный барьер, а чистая прибыль картины о детстве Энакина Скайуокера составила $912 млн. Следующие два эпизода («Атака клонов» и «Месть ситхов») приносили больше положительных рецензий, чем долларов. До тех пор, пока Лукаса в 2015 году не сменил в режиссёрском кресле Дж.Дж. Абрамс
, пробудивший зрителей седьмым эпизодом. Картина о поисках Люка Скайуокера не просто самая прибыльная за всю историю франшизы, она входит в тройку наиболее коммерчески успешных фильмов за всю историю кино. «Пробуждение силы» заработало $1,823 млрд. Больше только у «Титаника
» и «Аватара
». Главным разочарованием продюсеров стал спин-офф «Хан Соло
», вышедший на экраны в мае этого года: на нём удалось заработать всего $130 млн. И всё же при кассовых сборах более девяти и бюджете более миллиарда долларов чистая прибыль «Звёздных войн» достигла $7,854 млрд. За такие деньги можно 261 раз слетать на МКС или 52 раза отправиться к Луне. Разумеется, как турист.
«Хан Соло: Звездные войны. Истории»: Чуи, уходи с баркаса
1. Кинематографическая вселенная Marvel (2008 – 2018)
Вышло частей
: 20
Прибыль
: $13,436 млрд
Абсолютный рекордсмен кассовых сборов и прибылей, прокатный феномен франшизы на основе комиксов Marvel, вряд ли уступит первое место в ближайшее время. И неважно, какие результаты через неделю покажет «Человек-Муравей и Оса
», который уже собрал $362,4 млн. На сегодняшний день кассовые сборы супергеройской киносерии превышают $17 млрд. До 2005 года Marvel Studios была известна лишь как со-продюсер экранизаций придуманных ею персонажей. И вот вырученные средства студия решает вложить в собственную франшизу. С этой же целью компания заключает возобновляемый кредитный договор на сумму $525 млн сроком на 7 лет. Первый фильм франшизы «Железный Человек
» с Робертом Дауни-мл
. в главной роли вышел в 2008 году и принёс $445 млн прибыли, а спустя месяц «Невероятный Халк
» заработал ещё $113 млн. С тех пор коммерческий успех киновселенной только нарастал и весной этого года увенчался рекордными показателями «Войны бесконечности
». За неимением данных о бюджете эпичного блокбастера про битву Мстителей с Таносом (Джош Бролин
) остаётся только напомнить его кассовые сборы: $2,043 млрд. Чистая прибыль всей франшизы – $13,436 млрд. В среднем за год киносерия зарабатывает $1,3436 млрд. Это на $20,5 млн больше, чем, бюджет Волгоградской области в 2017 году.
Вселенная бесконечна: Все супергеройские фильмы Disney от худшего к лучшему
«Мстители: Война бесконечности»: Докопаться до небес
«Человек-муравей и Оса»: Так поди же попляши
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