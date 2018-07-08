От «Ворониных» до «Нелюбви»: 5 фильмов и 4 сериала про современную российскую семью

Семейная тема на протяжении многих лет является одной из самых популярных в мировом кинематографе и на телевидении. В последние годы, когда общество в глобальном его понимании все больше времени уделяет рефлексии на тему детских психологических травм и дискуссии относительно гендерных стереотипов, семейные истории все чаще выходят на первый план – причем, кажется, во всех жанрах. Недавний мультфильм «Суперсемейка 2» с актуальной сменой гендерных ролей или хоррор «Реинкарнация», исследующий семейные травмы, – яркое тому подтверждение. Российское кино и телевидение тоже стараются не отставать от мировых тенденций: в последнее время все чаще возникают попытки разобраться в вопросах семейных отношений, что ярко продемонстрировал в этом году и конкурс фестиваля «Кинотавр», где большая часть фильмов была посвящена проблемам отцов и детей. Впрочем, и до нынешнего «Кинотавра» эта тема поднималась не раз. В честь молодого отечественного праздника – Дня семьи, любви и верности – вспоминаем недавние примеры российских фильмов и сериалов про счастливые и не счастливые семьи, похожие и не похожие друг на друга.
Самая успешная российская комедия, вышедшая на экраны пять лет назад, дала наконец зрителям то, чего они так долго ждали, – лирическое веселье на фоне настоящей русской свадьбы, с долей ностальгии и самоиронии. Поколения советских «отцов» и уже современных российских «детей» в запойном кураже по поводу создания «новой ячейки общества» продемонстрировали общий культурный код и атмосферу единения, несмотря на внешне кажущуюся огромной разницу в восприятии жизни, привычек и традиций.
Супергеройское кино по-русски – без глобальных корпораций, чудаковатых ученых и современных технологий, но с классической отечественной верой в чудо, способное изменить если не жизнь всей страны, то уж отдельно взятой фамилии. Чудо здесь случается благодаря метеориту, попавшему в дом неудачливых и погрязших в финансовом кризисе Бобровых. После падения метеорита у всех членов семьи появляются супеспособности, которые, впрочем, оказываются им нужны для того, чтобы ограбить банк и исполнить довольно обыденные желания. Хотя и к кровному единению общее преступление тоже неожиданным образом подталкивает.
Призер Каннского кинофестиваля и последний на данный момент фильм самого известного отечественного режиссера Андрея Звягинцева, с первой картины исследующего проблемы семейных отношений. От лирической безотцовщины в дебютном «Возвращении» до жесткого классового расслоения в отдельно взятой семье в «Елене». «Нелюбовь», хоть глобально и отсылает сразу ко всем проблемам современной России, по сути - история несчастливых людей; не семьи, но еще сожителей, которые в холодных расчетах и предразводных ссорах теряют сына Алешу. Судьба ставшего разменной монетой мальчика не интересует тут, кажется, никого – кроме, по сути, чужих Алеше людей из поисково-спасательного отряда.
Еще один главный российский фильм прошлого года. И тоже про семью на грани развода. Правда, семью бездетную, но еще не окончательно перешедшую в зону «нелюбви». Он – талантливый врач скорой помощи, спасший множество жизней, но упустивший семейную жизнь собственную. Она – медик приемного покоя, профессионал с холодным рабочим сердцем и ранимой перед личными проблемами душой. Их семья – это уже не пара любовников, а пара друзей, объединенных общим делом и когда-то сильными чувствами, которые неизбежно со временем уходят, растворяются в обыденной суете и тяжелом рабочем ритме, но иногда, пусть и совсем редко, вновь вспыхивают на маленькой кухоньке под разъедающую искренность простой песенки про «Ялту, парус».
фото: Съемки фильма "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов"
И еще один фильм прошлого года, ярко продемонстрировавший теперь уже явно модную тему сложных отношений отцов и сыновей. Бывший детдомовец Витька Чесноков в попытке решить квартирный вопрос неожиданно встречается с отцом – прикованным к инвалидном креслу из-за болезни спинного мозга бывшим зэком Лехой Штырем, награжденным алкогольной эпилепсией. В попытке избавиться от нелюбимого и, в общем-то, не кажущегося родным отца Чеснок везет его в дом инвалидов – и долгая дорога дает возможность выяснить травматичные детско-родительские отношения.
«Воронины», СТС, 2009 – настоящее время, идут съемки 22-го сезона
фото: Кадр из сериала "Воронины"
Начинавшиеся как адаптация американского ситкома «Все любят Рэймонда», с 11-го сезона «Воронины» превратились в полноценный отечественный и оригинальный хит праймового слота. Многочисленное семейство Ворониных стало одним из самых узнаваемых олицетворений российской семьи: несколько поколение то мирятся, то враждуют между собой, то живут по соседству, то разъезжаются в надежде начать собственную жизнь – отдельную от детей или родителей. Ежедневные проблемы, знакомые зрителям, и простоватый юмор, характерный для большинства ситкомов, стали залогом популярности сериала, который уже почти десять лет идет на отечественном ТВ и, кажется, не собирается заканчиваться.
«Ивановы-Ивановы», СТС, 2017 год – настоящее время, идут съемки третьего сезона
фото: Кадр из сериала "Ивановы-Ивановы"
Продолжая объединять вокруг себя семейную аудиторию, канал СТС в прошлом году выпустил на экраны новую комедию «Ивановы-Ивановы». И зрители с восторгом приняли как неожиданную для ситкома завязки из бразильских мыльных опер про подмену детей, так и противостоянием богатых и бедных. Две совершенно непохожие друг на друга семьи связали перепутанные в роддоме дети. Да так, что все смешалось в доме Ивановых – и классовые различия, и уровень образования, и чувства, и финансовые проблемы, свойственные, как выяснилось, не только тем Ивановым, что в начале сериала находились практически за чертой бедности, но и их вполне обеспеченным мажорам-однофамильцам.
«Ольга», ТНТ, 2016 – настоящее время, завершены съемки третьего сезона
фото: Съемки сериала "Ольга"
Пожалуй, самый распространенный тип российской семьи только к 2016 году добрался до телевизионного экрана. Главная героиня сериала – простая русская женщина в исполнении Яны Трояновой, на которой держится вся горе-семья Терентьевых, живущая в скромной хрущевке на окраине Москвы. Смелый шаг сценаристов показать простую русскую семью без прикрас в первом сезоне все-таки оборачивался легким полуанекдотом про бабу, которая и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. Во втором сезоне «Ольга» стала уже вполне драматическим шоу про женщину-мать, на которой держится не только одна семья, но и, в общем-то, вся страна.
Спродюсированный Валерием Тодоровским сериал несколько лет пролежавший на полке Первого канала, прежде чем оказаться в вечернем слоте, сразу после главного спортивного события месяца (Чемпионата мира по футболу). И неожиданно вызвал острую дискуссию: о мере допустимого на российском телеэкране, а главное - о причинах появления этого сериала именно сейчас. «Садовое кольцо» явило новый, прежде не мелькавший в отечественных телепроектах, тип семьи – погрязший в собственном мирке утрированный класс выше среднего, живущий в центре Москвы и совершенно далекий от проблем обычных людей. Исчезновение мальчика – сына внешне довольно успешных родителей – роднит «Садовое кольцо» с фильмом Звягинцева и продолжает популяризировать тему эгоистов-родителей, отрешенных от брошенных ими детей. Правда, в случае с сериалом, дети тут не менее эгоистичны и оторваны от реальности, нежели старшее поколение.
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