Кастинг – всему голова. Как попасть в базу сайта Кино-театр.ру

Кастинг – выбор среди претендентов человека, в наибольшей мере соответствующего творческому замыслу, важнейшая часть творческого процесса в создании фильма. Бытует мнение, что удачный кастинг – это лотерея. Отчасти это так, но удачливость актера, пытающегося доказать свою состоятельность, можно
подкрепить, если позаботиться об этом заранее.
фото: Kinoface
Привлечь внимание кастинг-директора и режиссера можно задолго до прохождения кинопробы перед камерой, которая высвечивает все недостатки внешности и поведения. В частности, каждому актеру было бы неплохо заранее обзавестись видеовизиткой, которая продемонстрирует всем интересующимся все сильные стороны его натуры и покажет артистический диапазон. Видеовизитка – это главный совет нашей команды Кино-театр.ру – сайта, который открыт на каждом втором компьютере и находится в закладках у большего числа кастинг-директоров, режиссеров и продюсеров российской киноиндустрии.
Приглашаем всех российских и зарубежных актеров в наш профессиональный сервис «Кастинг», который поможет вам быстрее заявить о себе. Предлагаем профессиональную помощь в изготовлении видеовизиток и размещение на нашем сайте информации о вас.
фото: Kinoface
О «КАСТИНГЕ», видеовизитках и актуальных фотографиях для актеров
Кастинг-директорам
Наш профессиональный закрытый раздел «Кастинг» открыт в тестовом режиме, но доступ к нему уже есть у большинства кастинг-директоров, профессиональный опыт которых нам понятен. Надеемся, что у вас уже есть замечания и предложения. Мы готовы их услышать и учесть. Хотелось бы сделать базу максимально удобной для работы.
Агентам
Мы вносим актерам контакты агентов только в случае эксклюзива. Вы можете присылать заполненные анкеты нашего образце вместе с новыми фотографиями на почту casting@kino-teatr.ru. И, пожалуйста, не забывайте про обновления.
Актерам
Пожалуйста, заполняйте нашу анкету максимально подробно – это важно.
Хотим обратить ваше внимание на то, как важно для актера иметь актуальные профессиональные фотографии, видеовизитки и не забывать обновлять информацию о себе. Все мы меняемся.
Видеовизитка дает полную свободу для того, чтобы вы рассказали о себе, поделились своими переживаниями, увлечениями. На видео и фото должны быть именно вы – здесь и сейчас.
Профессиональная фотография не должна содержать лишний реквизит, минимум макияжа для девушек, минимум фотошопа, нейтральная одежда, никакой актерской игры быть не должно. Будьте самими собой!
фото: Kinoface
О руководителях проекта:
Наталья Крименская
Директор базы данных кастинг сервиса сайта kino-teatr.ru.
Руководитель фотовидео-отдела актерской базы Kino-teatr.ru
В рамках этого проекта занимается съемкой актерских портретов, видеовизиток и другой визуальной поддержкой. Работает фотографом с 1987 года. Первая профессия – актер театра и кино (выпускник ГИТИСа 1982-го). С 1993 года работал в кинопроектах в США и Европе в качестве фотографа и актера. В 2013 году основал KINOFACE Production. С 2014-го работал фотографом в актерском отделе киноконцерна «Мосфильм». Являлся партнером актерского отдела киностудии «Ленфильм» и членом гильдии фотографов Голливуда (IATSE Local 600).
«Я точно знаю, насколько медиаматериалы важны для нашей профессии. За последние пять лет я сфотографировал более 6000 актеров, провел более 20 мастер-классов и воркшопов. Актерские портреты – это то, что я делаю каждый день и уже очень давно», – говорит Бучин.
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