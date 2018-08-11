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Кастинг – всему голова. Как попасть в базу сайта Кино-театр.ру

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Мнение >>
11 августа 2018
Кастинг – выбор среди претендентов человека, в наибольшей мере соответствующего творческому замыслу, важнейшая часть творческого процесса в создании фильма. Бытует мнение, что удачный кастинг – это лотерея. Отчасти это так, но удачливость актера, пытающегося доказать свою состоятельность, можно
подкрепить, если позаботиться об этом заранее.

Кастинг – всему голова. Как попасть в базу сайта Кино-театр.ру
фото: Kinoface

Привлечь внимание кастинг-директора и режиссера можно задолго до прохождения кинопробы перед камерой, которая высвечивает все недостатки внешности и поведения. В частности, каждому актеру было бы неплохо заранее обзавестись видеовизиткой, которая продемонстрирует всем интересующимся все сильные стороны его натуры и покажет артистический диапазон. Видеовизитка – это главный совет нашей команды Кино-театр.ру – сайта, который открыт на каждом втором компьютере и находится в закладках у большего числа кастинг-директоров, режиссеров и продюсеров российской киноиндустрии.

Приглашаем всех российских и зарубежных актеров в наш профессиональный сервис «Кастинг», который поможет вам быстрее заявить о себе. Предлагаем профессиональную помощь в изготовлении видеовизиток и размещение на нашем сайте информации о вас.

Кастинг – всему голова. Как попасть в базу сайта Кино-театр.ру
фото: Kinoface

О «КАСТИНГЕ», видеовизитках и актуальных фотографиях для актеров

Кастинг-директорам
Наш профессиональный закрытый раздел «Кастинг» открыт в тестовом режиме, но доступ к нему уже есть у большинства кастинг-директоров, профессиональный опыт которых нам понятен. Надеемся, что у вас уже есть замечания и предложения. Мы готовы их услышать и учесть. Хотелось бы сделать базу максимально удобной для работы.

Агентам
Мы вносим актерам контакты агентов только в случае эксклюзива. Вы можете присылать заполненные анкеты нашего образце вместе с новыми фотографиями на почту casting@kino-teatr.ru. И, пожалуйста, не забывайте про обновления.

Актерам
Пожалуйста, заполняйте нашу анкету максимально подробно – это важно.
Хотим обратить ваше внимание на то, как важно для актера иметь актуальные профессиональные фотографии, видеовизитки и не забывать обновлять информацию о себе. Все мы меняемся.

Видеовизитка дает полную свободу для того, чтобы вы рассказали о себе, поделились своими переживаниями, увлечениями. На видео и фото должны быть именно вы – здесь и сейчас.

Профессиональная фотография не должна содержать лишний реквизит, минимум макияжа для девушек, минимум фотошопа, нейтральная одежда, никакой актерской игры быть не должно. Будьте самими собой!

Кастинг – всему голова. Как попасть в базу сайта Кино-театр.ру
фото: Kinoface

О руководителях проекта:

Наталья Крименская

Директор базы данных кастинг сервиса сайта kino-teatr.ru.

Пришла на к/с «Мосфильм» в 1980 г. на к/к «Покровские ворота» реж. М. Козаков. Работала на к/к: «Нам есть что вспомнить» реж. В. Ордынский, «Танцплощадка» реж. С.Самсонов, «Иван Великий» реж. Г. Егиазаров и др. С 1990-х работала на иностранных проектах (занималась подбором русских актеров) и проектах студии ТРИТЭ. С 1998 по 2011 гг – генеральный директор компании «ICASTING». Недавние проекты: «Экипаж» реж. Николай Лебедев (студия ТРИТЭ), «Движение вверх» реж. Антон Мегердичев (студия ТРИТЭ). В настоящее время – «Мастер и Маргарита» реж. Н. Лебедев.

Михаил Бучин

Руководитель фотовидео-отдела актерской базы Kino-teatr.ru

В рамках этого проекта занимается съемкой актерских портретов, видеовизиток и другой визуальной поддержкой. Работает фотографом с 1987 года. Первая профессия – актер театра и кино (выпускник ГИТИСа 1982-го). С 1993 года работал в кинопроектах в США и Европе в качестве фотографа и актера. В 2013 году основал KINOFACE Production. С 2014-го работал фотографом в актерском отделе киноконцерна «Мосфильм». Являлся партнером актерского отдела киностудии «Ленфильм» и членом гильдии фотографов Голливуда (IATSE Local 600).

«Я точно знаю, насколько медиаматериалы важны для нашей профессии. За последние пять лет я сфотографировал более 6000 актеров, провел более 20 мастер-классов и воркшопов. Актерские портреты – это то, что я делаю каждый день и уже очень давно», – говорит Бучин.

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фильмы
Движение вверхИван ВеликийПокровские воротаТанцплощадкаЭкипаж

фотографии >>
Кастинг – всему голова. Как попасть в базу сайта Кино-театр.ру фотографии
Кастинг – всему голова. Как попасть в базу сайта Кино-театр.ру фотографии
Кастинг – всему голова. Как попасть в базу сайта Кино-театр.ру фотографии
Кастинг – всему голова. Как попасть в базу сайта Кино-театр.ру фотографии
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