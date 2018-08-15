На несколько рупий больше: 10 индийских фильмов, снятых не только в Болливуде

15 августа Республика Индия празднует 71-ю годовщину независимости. Начиная с 1940-х, индийская киноиндустрия производит более тысячи фильмов в год на четырнадцати языках. Иногда кинематограф всей Индии ошибочно называют Болливудом, хотя технически этот термин относится только к фильмам снятым в городе Мумбаи (бывший Бомбей). Ещё одним распространённым заблуждением стало обязательное наличие песен и танцев в индийском кино. В нашей подборке число таких музыкальных фильмов специально сведено к минимуму, хотя без некоторых не обойтись никак.
«Чёрная пятница
» (2004)
Чтобы раз и навсегда сломать стереотип об индийском кино как мюзикле с танцующими братьями и сёстрами, стоит посмотреть криминальную драму Анурага Кашьяпа
, основанную на реальных событиях. В 1993 году в Бомбее террористы взорвали 13 начинённых гексогеном машин, погибли 257 человек. Тема террора представлена здесь и глазами полицейских, которые во что бы то ни стало должны наказать виновных, и глазами самих террористов, подвергающихся пыткам, живущих в бегах и уверенных в праведности мести за погибших в мусульманских погромах братьев. Здесь не будет танцев и песен, не будет времени проникнуться состраданием хотя бы к кому-то из героев, потому что персонажей очень много, а экранного времени им отведено мало. Но именно это позволит трезво поразмыслить над цитатой Махатмы Ганди, взятой в качестве эпиграфа: «Принцип «око за око» сделает мир слепым
».
«Три идиота
» (2009)
История трёх студентов инженерного колледжа наоборот снята в лучших традициях «золотого века» индийского кино: тут и песни, и танцы, и прекрасная недоступная девушка, в которую влюбляется неординарный герой. Добрая буффонада Раджкумара Хирани
даст понять, что оценки, полученные в колледже, или желания родителей вряд ли не важнее призвания. Роад-муви превращается в бади-муви, комедия в драму и обратно, пока Ранчоддас Чанчад (Аамир Кхан
) пытается изменить систему образования, завоевать сердце дочери директора колледжа Пии (Карина Капур
) и втолковать непутёвым друзьям простую истину: не надо гнаться за успехом, совершенствуйся – и успех придёт к тебе сам.
«Задница
» (2010)
Ещё один фильм, не вписывающийся в болливудский мейнстрим, зато имевший успех на фестивалях. Впервые показанный в рамках Берлинского киносмотра в 2010-м году, чёрно-белый рэп-мюзикл встретил бешеный восторг публики. Молодой рэпер из Калькутты по прозвищу Ганду (если перевести на русский литературно – засранец) ведёт праздный образ жизни. Он ворует деньги у маминого любовника, чатится в интернет-кафе и дружит с рикшей, помешанным на Брюсе Ли
. Дерзкое, экспериментальное, неполиткорректное кино, полное эротики, энергии, юной злости и бенгальского хип-хопа не могло выйти в прокат на родине два года из-за нецензурной лексики и слишком откровенных сцен. Если вы хотите перевернуть представление об индийском кино – этот фильм сделает это за первые шесть минут.
«Меня зовут Кхан
» (2010)
Кхан (Шахрукх Кхан
) страдает от синдрома Аспергера, крайней степени аутизма, что дополнительно усложняет его и без того непростую жизнь. Болезнь не мешает ему влюбиться и жениться на Мандире (Каджол
), матери-одиночке также индийского происхождения. После теракта 11 сентября отношения к мусульманам меняются к худшему, и Кхана задерживает полиция, поскольку его болезнь воспринимается как подозрительное поведение. Будучи сильно расстроенной и обозлённой, Мандира в порыве требует, чтобы Кхан отправился к Президенту США и сказал ему: «Моё имя Кхан, и я не террорист
». Чтобы вернуть её, он предпринимает трогательное и вдохновляющее путешествие через всю Америку.
«Однажды в Дели
» (2011)
Чёрная комедия о трёх соседях по комнате, попавших в водоворот преступного мира Дели, полна абсурдных нелепостей, череда которых проведёт зрителя по неприглядным уголкам индийской столицы. Журналист Таши (Имран Кхан
) собирается жениться через месяц, но всё ещё не уверен, что нашел именно ту единственную. Мультипликатор Аруп (Вир Дас
) страдает от неразделённой любви, а также от тупости начальника, чьё представление о креативных эскизах ограничивается улыбающимся бананом. Фотограф Нитин (Кунал Рой Капур
) больше не хочет платить за комнату и решает шантажировать арендодателя. Так бы и шла жизнь трёх приятелей, если бы не путаница с доставкой одной очень важной посылки, а также покупка у уличного продавца несвежего цыплёнка.
«Ланчбокс
» (2013)
Сюжет мелодрамы Ритеша Батры
также построен вокруг доставки посылки неверному адресату. Одинокий бухгалтер Сааджан (Ирфан Хан
), которому до пенсии остался всего месяц, по ошибке получает обед. Приготовила его молодая женщина Ила (Нимрат Каур
), которая пытается впечатлить мужа кулинарными тонкостями, чтобы вернуть в их брак былую романтику. Между Сааджаном и Илой начинается переписка, записки они оставляют в коробке для ланча. Чувства главных героев прорисовываются ещё отчётливее на фоне многолюдного Мумбаи, с его пробками, переполненными поездами и офисами, выписанными в лучших традициях неореализма, почти документально. Если вы и услышите пение в этом фильме, то только а капелла, а петь будут простые пассажиры или попрошайки.
«ПиКей
» (2014)
Ещё один фильм от режиссёра «Трёх идиотов» с Аамиром Кханом в главной роли, но на этот раз – научно-фантастическая комедия. Инопланетянин ПиКей (на хинди это значит «пьяный») прилетает на Землю изучать человеческую природу. Первое же знакомство оборачивается для пришельца бедой – у него крадут пульт управления космическим кораблём. Найти его в огромном городе может помочь разве что Бог, вот только какой? В поисках пульта и Бога ПиКей задаёт всем неудобные вопросы и застаёт врасплох детской непосредственностью. Люди, сформировавшиеся на протяжении многих поколений, вынуждены переоценивать свой мир, глядя на него невинными глазами ПиКея.
«Бахубали
» (2015 – 2017)
Было бы нечестно забыть эпическую дилогию С. С. Раджамоули
, снятую одновременно в двух версиях на телугу и тамильском языке. Вышедшая в прокат в июле 2015 года первая часть «Бахубали: Начало
» не уступает в динамичности таким блокбастерам, как «300 спартанцев
». Полный батальных сцен на фоне умопомрачительных пейзажей, масштабный исторический экшн собрал в прокате 86,4 миллиона долларов и задал высокую планку для продолжения. «Бахубали: Завершение
» стал третьим индийским фильмом в формате IMAX и собрал в прокате в 2017 году 172,5 миллиона. Сюжет первого фильма строится вокруг двух историй: о принце, воспитанном простыми людьми и не знающем о своем происхождении, и о противостоянии двух братьев за царский престол. Во второй части принц Шивуду (Прабхас
) достигает расцвета сил и узнаёт, кто он на самом деле. Теперь он жаждет выяснить, почему человек, открывший ему правду, когда-то убил его великодушного и мудрого отца-правителя.
«Дангал
» (2016)
Спортивная драма, основанная на реальной истории бывшего борца Махавира Сингха Пхогата
, роль которого снова исполнил Аамир Кхан. Бывший национальный чемпион по вольной борьбе был вынужден уйти из спорта, чтобы содержать семью. Расстроенный тем, что никогда не сможет взять олимпийское золото для своей страны, он хочет, чтобы это сделал его сын. Однако, как назло, в его семье одна за другой на свет появляются четверо дочерей. Готовый проститься с мечтой, Пхогата однажды замечает, что его старшие девочки Гита (Фатима Сана Шейкх
) и Бабита (Сания Бхатнагар
) сильно побили задиравших их мальчишек. Отец вопреки насмешкам всей деревни начинает тренировать дочерей как настоящих борцов. «Дангал» поднимает не только тему эмансипации в традиционном обществе, но и показывает конфликт авторитарного отца с детьми, которым рано или поздно приходится взрослеть, чтобы стать лучшими. Картина собрала несколько национальных наград и стала лидером индийского и китайского проката в 2017 году.
«Викрам Ведха
» (2017)
Неонуарный боевик семейной пары Пушкар-Гайатри
стал вторым по популярности тамильским фильмом 2017 года. Особый восторг у критиков вызвал сценарий и актёрская игра Мадхавана
и Виджая Сетупани
. Полицейский Викрам чётко определил для себя границы добра и зла, с преступностью он борется жёстко, а порой даже жестоко. Викрам преследует опасного гангстера Веду, чтобы убить его. После провала операции Веда сам приходит в полицейский участок, чтобы рассказать свою историю принципиальному служителю закона. Веда не верит в честность полиции и не делит мир на чёрное и белое. Сможет ли рассказ преступника пошатнуть уверенность Викрама в собственной правоте и стереть грань между полицейским и бандитом?
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