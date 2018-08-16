Посмотри экшн «22 мили» первым

23 августа
в прокат по России выходит боевик «22 мили
» с Марком Уолбергом
в главной роли.
Призраки — элитный отряд сверхсекретной разведки: официально они не существуют, но на самом деле — реальны. Они решают задачи, когда старые методы уже не работают, и всегда добиваются поставленной цели. Суперагенту отряда (Марк Уолберг) при поддержке ЦРУ предстоит непростая миссия: тайно вывести из Индонезии полицейского, владеющего доказательствами коррупции в высших политических кругах. До спасительного самолета им предстоит преодолеть 22 смертельно опасные мили.
Kino-Teatr.ru
совместно с компанией MEGOGO Distribution
начинает розыгрыш пяти пар билетов
на спецпоказ картины, который состоится на день раньше — 22 августа
, в московском кинотеатре «Киномакс Мозаика
»!
Для участия вам нужно сделать репост
этого анонса в любой соцсети и прислать письмо с темой ХОЧУ В КИНО на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
. В тексте письма обязательно укажите своё имя, фамилию и ссылку на репост.
Пять победителей будут выбраны случайным образом. Конкурс также проводится в группах Кино-Театр.ру ВКонтакте
, Facebook
, Одноклассники
и продлится до 12:00 20 августа
.
Желаем удачи!
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