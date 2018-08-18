Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Я видел дьявола: 85 лет Роману Полански

18 августа
2018 год
январь 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2018
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2018
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2018
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2018
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2018
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2018
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2018
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Все рубрики

Внутренняя империя >>
18 августа 2018
Я видел дьявола: 85 лет Роману Полански

За деревьями часто не видно леса - так и за биографией Романа Полански, живого классика, пижона, скандальной фигуры и достаточно производительного постановщика, зачастую не замечают очевидного. Биография тут и правда потрясает - настоящий водоворот эроса и танатоса, и это даже не метафора; не удивительно, что про польского режиссера можно говорить часами, просто по новому расставляя акценты в его земном пути.

Родился в Париже, через три года родители вернулись в Польшу, детство провел в Краковском гетто, мать умерла в концлагере, маленький Роман служил мишенью для стрелков вермахта. Кошмары юности не помешали в артистической, а потом и режиссерской деятельности на территории социалистической Польши (дебютный «Нож в воде» стал первой польской картиной, номинированной на «Оскар»). Затем миграция, Франция, Англия, США, брак с Шэрон Тейт, которую на позднем сроке беременности в 1969-м жестоко убили члены «Семьи» Мэнсона, ознаменовав конец благословенной эпохи хиппи и утопии свободы, а также начало паранойи 70-х.



В 60-е же, к слову, Полански снял через запятую едва ли не главные шедевры - «Отвращение», «Тупик» и «Ребенка Розмари», хотя и последующая его фильмография не из бедных. В следующем десятилетии его ждут не менее выдающиеся «Китайский квартал» и «Жилец», педофильский скандал, преследовавший режиссера последующие сорок лет, а также трехчасовая костюмированная драма «Тэсс» по роману Томаса Харди, который перед смертью предложила прочесть супругу Тейт и где Полански снял 17-летнюю Настасью Кински, свою тогдашнюю пассию.

Читайте также. Успокоить ртуть: 20 отличных фильмов из 1970-х

Бедные на кино 80-е закончились браком с отважной актрисой Эммануэль Сенье, которая уже три десятилетия воплощает на экране не только самые смелые образы в фильмографии мужа, но и олицетворяет всегда волновавшую его витальность, смешанную с пульсирующей сексуальностью и легкой демоничностью. Этому миксу, в сущности, посвящены все его картины 90-х, в том числе и «Девятые врата» - мистический детектив, который прикидывается размышлением о борьбе добра и зла, а на самом деле удивительным образом рифмуется с последней картиной другого большого мастера - «С широко закрытыми глазами» Стэнли Кубрика. Как перфекционист и затворник, Кубрик - полная стилистическая противоположность поляка - проводил XX век мыслью, что необходимо отогнать экзистенциальный страх перед новым тысячелетием, сквозившим в лентах 90-х, и попросту трахнуться.

Я видел дьявола: 85 лет Роману Полански
фото: Х/ф Горькая луна (1992)

В нулевые Полански начал превращаться в кинематографического патриарха с надсадным «Пианистом», очаровавшим оскаровскую киноакадемию (еще и в паре с той самой биографией) и аккуратным «Оливером Твистом» по Диккенсу. Однако в нулевые Роман Полански будто отряхнулся от морока - как будто снова помогла нелегкая: год домашнего ареста из-за давнишнего обвинения в изнасиловании 13-летней Саманты Геймер. Из-за которого мэтр избегал посещения стран, способных экстрадировать его в США, но в Швейцарии попался, но и оттуда высылать его в Америку не решились, а режиссер обратился к старой и новой драматургии. В основе его «Резни» и «Венеры в мехах» - пьесы Ясмины Резы и Дэвида Айвза (по мотивам Захера-Мозоха) соответственно. Новейшая же картина классика - «Основано на реальных событиях» - хоть и попала на Каннский кинофестиваль, но прошла так тихо, как частенько бывает с работами классиков на склоне лет (впрочем, «Послеобразы» Вайды, например, показали на ММКФ, но в качестве кино-завещания).

Читайте также. Режиссер эпохи воображения: 90 лет Стэнли Кубрику

За биографией Полански (и её интерпретацией), которая удобно складывается в хронику второй половины XX века, часто не замечают верно пойманный дух не столько эпохи, сколько субстанция человеческого естества. Тут Полански снова оказывается напарником Кубрика, любителя саркастично проанализировать человечество и поставить ему ноль, только если американец за своими героями наблюдает, свесив ноги с черного монолита, то космополитичный поляк оказывается в самой гуще событий. В его фильмах дух трагедии сочетается с черным юмором, интерес к иным культурам - с отвращением чужака, любовь к экранизациям классических произведений - с лишенным флера высококультурности кэмпом, мораль - с её отсутствием. Если поклонники порой стараются объяснить эпизод с Самантой Геймер детством в Карковском гетто или смертью Шарон Тейт, то сам Полански софистикой не занимается, напоминая, что в каждом человеке спит и бог, и зверь. И чтобы разбудить второго - достаточно ввести в уравнение гостя, проводника вуайеристской манеры режиссера.



Показное равновесие рушится от соприкосновения с третьим лицом - этой формуле Полански верен в большинстве своих картин, начиная с «Ножа в воде», где встретивший зажиточную пару студент невольно высвечивал скопившиеся в польском обществе классово-гендерные противоречия. В «Горькой луне» персонажи Сенье и Питера Койота, подобно оборотням, трансформировались из томных героев ромкомов в неистовых участников эротических игрищ, а оттуда - в семейных тиранов. И для этого гротескного описания арки любовных отношений им был необходим слушатель - начинающий в деле семьи британец (Хью Грант). В «Венере в мехах» Полански пойдет еще дальше и зарифмует с бурным романом отношения режиссера и актрисы (похожий на мэтра Маттье Амальрик и снова Сенье), продемонстрировав, как один человек вторгается в пространство фантазмов другого, задавшись вопросом, а кто же в этом творческом дуэте на самом деле ведущий. Или в «Жильце» чужак с лицом самого Полански вторгался в экосферу французского дома и не сразу соглашался на отведенную ему в этой труппе роль. Наконец, в «Призраке» - политическом триллере с Юэном МакГрегором в роли гострайтера при экс-премьер-министре Великобритании с улыбкой Пирса Броснана - режиссер совсем уж проясняет метод.

Его протагонисты не просто тревожные чужаки, которые в силу иных классовых («Нож в воде»), гендерных («Что?» про девушку, с которой пытаются переспать все обитатели богемного санатория во главе с Мастроянни), религиозных («Ребенок Розмари», где героиня Мии Фэрроу носит остатки родительской религиозности) или культурных («Отвращение» с Катрин Денев в роли бельгийки в маникюрном салоне) кодов совсем иначе смотрят на привычный ход времени и дел. Безымянного героя МакГрегора при желании можно рассматривать как подлинного призрака, который вновь проживает драматический отрезок жизни, приведший к гибели, но уже наблюдает его несколько со стороны. Вместе с тем - настолько близко, насколько это возможно. Так и оптика Поланского часто носит характер сразу нескольких взглядов - персонального, вуайеристского и загробного. Такой противоречивый спектр явно не уложишь в симпатичный силлогизм - как и любого человека не опишешь одномерной характеристикой, о чем лучшие фильмы Романа Полански напоминают регулярно и мастерски.

Я видел дьявола: 85 лет Роману Полански

Алексей Филиппов
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
Алексей ФилипповГлыбыДень рождения
персоны
Матьё АмальрикПирс БроснанХью ГрантКатрин ДенёвНастасья КинскиПитер КойотСтэнли КубрикЮэн МакгрегорМарчелло МастроянниРоман ПоланскиЭммануэль СеньеШэрон ТейтМиа Фэрроу
фильмы
Венера в мехахГорькая лунаДевятые вратаЖилецКитайский кварталНож в водеОливер ТвистОстаточные изображенияОтвращениеПианистПризракРебенок РозмариРезняС широко закрытыми глазамиТупикТэссЧто?

фотографии >>
Я видел дьявола: 85 лет Роману Полански фотографии
Я видел дьявола: 85 лет Роману Полански фотографии
Я видел дьявола: 85 лет Роману Полански фотографии
Я видел дьявола: 85 лет Роману Полански фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
Autumn (Н-ск)   18.08.2018 - 22:21
Во-первых, хочу поблагодарить автора за увлекательный материал. Давно интересуюсь творчеством Романа Полански и прочла немало статей о нём, уже сложно удивить какими-то неизвестными деталями, а вот порадовать... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Владимир Абросимов
15 августа скончался актёр Владимир Абросимов.
Эдуард Успенский
14 августа ушёл из жизни писатель, сценарист Эдуард Успенский.
Валентина Левко
14 августа ушла из жизни оперная певица Валентина Левко.
Николай Кириченко
14 августа ушёл из жизни актёр Николай Кириченко.

День рождения >>

Валерий Бессараб
Юрий Демич
Лидия Доротенко
Ольга Кузина
Александр Ратников
Михаил Станкевич
Степан Старчиков
Лариса Шатило
Марюс Ямпольскис
Кароль Буке
Серджо Кастеллитто
Роман Полански
Роберт Редфорд
Маделейн Стоу
Патрик Суэйзи
Хайно Ферх
все родившиеся 18 августа >>

Афиша кино >>

Потерянное отражение. Исповедь содержанки
драма, притча
Россия, 2017
Горные огни
мистика, триллер
Испания, Россия, США, 2017
Аксель
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 2018
Мамма Миа 2
мелодрама, музыкальный фильм
США, 2018
Моё поколение
исторический фильм, музыкальный фильм
Великобритания, 2017
Опасное задание
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
США, 2018
Слендермен
фильм ужасов
США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью