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Новый «Гоголь», «2001 год: Космическая одиссея» и ещё 13 фильмов августа

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2 августа 2018
Выбор редакции Кино-театр.ру



«Кристофер Робин» / Christopher Robin



Юэн Макгрегор решил пойти по стопам Робина Уильямса. Только вместо Питера Пэна он сыграл взрослого Кристофера Робина, к которому нагрянул Винни Пух. За постановку сиквела знаменитой истории, придуманной Аланом Милном, отвечает Марк Форстер, а компанию Макгрегору составили Хейли Этвелл и Марк Гэтисс.

Выход в прокат: 2 августа



«Между рядами» / In den Gangen



Томас Штубер расскажет зрителям про работника молла Кристиана (Франц Роговски), влюбившегося в Марион (Сандра Хюллер) из кондитерского отдела. Обладатель приза Гильдии немецкого арт-хауса и Приза экуменического жюри на Берлинале этого года.

Выход в прокат: 2 августа



«Опасная игра Слоун» / Miss Sloane



Джессика Честейн в остросюжетной драме Джона Мэддена воплотит образ Элизабет Слоун – самого востребованного и рискового лоббиста и самой сексуальной акулы политического бизнеса США. В ленте также задействованы Марк Стронг, Джон Литгоу, Элисон Пилл и другие известные актёры.

Выход в прокат: 2 августа



«Бергман» / Bergman



Документальная картина Яне Магнуссон о выдающемся шведском режиссёре Ингмаре Бергмане. Зрителям обещаны фрагменты его шедевров, уникальная хроника, интервью с родными, коллегами, друзьями и возлюбленными, а также высказывания самого мастера.

Выход в прокат: 9 августа



«Мег: Монстр глубины» / The Meg



Джейсон Стэтэм столкнётся с огромной акулой в фантастическом боевике Джона Тёртелтауба, основанном на романе Стива Альтена «Мегалодон: ужас из глубины».

Выход в прокат: 9 августа



«Мамма Миа 2» / Mamma Mia! Here We Go Again



Сиквел (и одновременно приквел) киноадаптации популярного мюзикла, вышедшей десять лет назад. Мерил Стрип, Джули Уолтерс, Кристин Барански, Аманда Сейфред, Доминик Купер, Пирс Броснан, Стеллан Скарсгаард и Колин Фёрт вернулись к своим ролям, а среди новичков серии оказались Энди Гарсиа, Лили Джеймс и Шер.

Выход в прокат: 16 августа



«Слендермен» / Slender Man



В картине Сильвена Уайта, посвящённой Тонкому человеку – жуткому монстру, придуманному на просторах Всемирной сети Интернет в конце нулевых, главная роль досталась Джои Кинг, а музыку написали Рамин Джавади и Лука дель Пуппо.

Выход в прокат: 16 августа



«Альфа» / Alpha



В новой работе Альберта Хьюза, чьё действие развернётся в доисторические времена, Коди Смит-Макфи подружится с прародителем лучшего друга человека. Архаичные обряды, дикие животные и CGI обеспечены.

Выход в прокат: 23 августа



«22 мили» / Mile 22



Марк Уолберг, Джон Малкович, Лорен Коэн и Ико Ювайс в боевике Питера Берга про элитный отряд сверхсекретной разведки, которому поручено тайно вывести из Индонезии полицейского, владеющего доказательствами коррупции в высших политических кругах.

Выход в прокат: 23 августа



«Днюха!»



Роман Каримов снял комедию про то, как бурно отмечают дни рождения в России. В фильме, одним из продюсеров которого является Тимур Бекмамбетов, сыграли Эльдар Калимулин, Данила Чванов, Алина Титова и Никита Санаев.

Выход в прокат: 23 августа



«Не волнуйся, он далеко не уйдёт» / Don't Worry, He Won't Get Far on Foot



Хоакин Феникс, Руни Мара, Удо Кир, Джона Хилл и Джек Блэк в новой работе Гаса Ван Сента, обратившегося на сей раз к биографии язвительного карикатуриста Джона Каллахана, которого алкоголизм довёл до инвалидного кресла, а невозможность ходить – до рисования сардонических скетчей.

Выход в прокат: 23 августа



«Последний беспредел» / アウトレイジ 最終章



Такеши Китано вернулся к нам с очередной гангстерской драмой, являющейся к тому же продолжением «Беспредела» 2012 года. На первом плане вновь якудза Отомо, а значит, стрельбы и убийств будет много. Участник внеконкурсной программы 74-го Венецианского кинофестиваля.

Выход в прокат: 23 августа



«Гоголь. Страшная месть»



Заключительная часть мистической кинотрилогии Егора Баранова про великого писателя (Александр Петров), в юности взявшего на себя обязанности сыщика. Актёрский состав пополнился Виталием Коваленко, а Олег Меньшиков вновь предстанет в качестве следователя Гуро.

Выход в прокат: 30 августа



«2001 год: Космическая одиссея» / 2001: A Space Odyssey



Зрителям представится шанс увидеть на большом экране «невосстановленную» 70-миллиметровую копию научно-фантастического шедевра Стэнли Кубрика, основанного на произведении Артура Кларка. Показ приурочен к 50-летию премьеры картины.

Выход в прокат: 30 августа



«Как женить холостяка» / Destination Wedding



Киану Ривз и Вайнона Райдер приглашены на свадьбу. Он – к сводному брату. Она – к своему бывшему жениху. Они оказываются вместе в самолёте, в такси, в соседних номерах, за столом и уже изрядно раздражают друг друга, но деваться им некуда.

Выход в прокат: 30 августа




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Макс Милиан
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фильмы
2001 год: Космическая одиссея22 милиАльфаБергманБеспределГоголь. Страшная местьДнюха!Как женить холостякаКристофер РобинМамма MIA!Мамма Миа 2Мег: Монстр глубиныМежду рядамиНе волнуйся, он далеко не уйдётОпасная игра СлоунПоследний беспределСлендермен

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