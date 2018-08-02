Новый «Гоголь», «2001 год: Космическая одиссея» и ещё 13 фильмов августа

Выбор редакции Кино-театр.ру
«Кристофер Робин» / Christopher Robin
Юэн Макгрегор
решил пойти по стопам Робина Уильямса
. Только вместо Питера Пэна
он сыграл взрослого Кристофера Робина, к которому нагрянул Винни Пух. За постановку сиквела знаменитой истории, придуманной Аланом Милном
, отвечает Марк Форстер
, а компанию Макгрегору составили Хейли Этвелл
и Марк Гэтисс
.
Выход в прокат:
2 августа
«Между рядами» / In den Gangen
Томас Штубер
расскажет зрителям про работника молла Кристиана (Франц Роговски
), влюбившегося в Марион (Сандра Хюллер
) из кондитерского отдела. Обладатель приза Гильдии немецкого арт-хауса и Приза экуменического жюри на Берлинале этого года.
Выход в прокат:
2 августа
«Опасная игра Слоун» / Miss Sloane
Джессика Честейн
в остросюжетной драме Джона Мэддена
воплотит образ Элизабет Слоун – самого востребованного и рискового лоббиста и самой сексуальной акулы политического бизнеса США. В ленте также задействованы Марк Стронг
, Джон Литгоу
, Элисон Пилл
и другие известные актёры.
Выход в прокат:
2 августа
«Бергман» / Bergman
Документальная картина Яне Магнуссон
о выдающемся шведском режиссёре Ингмаре Бергмане
. Зрителям обещаны фрагменты его шедевров, уникальная хроника, интервью с родными, коллегами, друзьями и возлюбленными, а также высказывания самого мастера.
Выход в прокат:
9 августа
«Мег: Монстр глубины» / The Meg
Джейсон Стэтэм
столкнётся с огромной акулой в фантастическом боевике Джона Тёртелтауба
, основанном на романе Стива Альтена «Мегалодон: ужас из глубины»
.
Выход в прокат:
9 августа
«Мамма Миа 2» / Mamma Mia! Here We Go Again
Сиквел (и одновременно приквел) киноадаптации
популярного мюзикла, вышедшей десять лет назад. Мерил Стрип
, Джули Уолтерс
, Кристин Барански
, Аманда Сейфред
, Доминик Купер
, Пирс Броснан
, Стеллан Скарсгаард
и Колин Фёрт
вернулись к своим ролям, а среди новичков серии оказались Энди Гарсиа
, Лили Джеймс
и Шер
.
Выход в прокат:
16 августа
«Слендермен» / Slender Man
В картине Сильвена Уайта
, посвящённой Тонкому человеку – жуткому монстру, придуманному на просторах Всемирной сети Интернет в конце нулевых, главная роль досталась Джои Кинг
, а музыку написали Рамин Джавади
и Лука дель Пуппо
.
Выход в прокат:
16 августа
«Альфа» / Alpha
В новой работе Альберта Хьюза
, чьё действие развернётся в доисторические времена, Коди Смит-Макфи
подружится с прародителем лучшего друга человека. Архаичные обряды, дикие животные и CGI обеспечены.
Выход в прокат:
23 августа
«22 мили» / Mile 22
Марк Уолберг
, Джон Малкович
, Лорен Коэн
и Ико Ювайс
в боевике Питера Берга
про элитный отряд сверхсекретной разведки, которому поручено тайно вывести из Индонезии полицейского, владеющего доказательствами коррупции в высших политических кругах.
Выход в прокат:
23 августа
«Днюха!»
Роман Каримов
снял комедию про то, как бурно отмечают дни рождения в России. В фильме, одним из продюсеров которого является Тимур Бекмамбетов
, сыграли Эльдар Калимулин
, Данила Чванов
, Алина Титова
и Никита Санаев
.
Выход в прокат:
23 августа
«Не волнуйся, он далеко не уйдёт» / Don't Worry, He Won't Get Far on Foot
Хоакин Феникс
, Руни Мара
, Удо Кир
, Джона Хилл
и Джек Блэк
в новой работе Гаса Ван Сента
, обратившегося на сей раз к биографии язвительного карикатуриста Джона Каллахана
, которого алкоголизм довёл до инвалидного кресла, а невозможность ходить – до рисования сардонических скетчей.
Выход в прокат:
23 августа
«Последний беспредел» / アウトレイジ 最終章
Такеши Китано
вернулся к нам с очередной гангстерской драмой, являющейся к тому же продолжением «Беспредела»
2012 года. На первом плане вновь якудза Отомо, а значит, стрельбы и убийств будет много. Участник внеконкурсной программы 74-го Венецианского кинофестиваля.
Выход в прокат:
23 августа
«Гоголь. Страшная месть»
Заключительная часть мистической кинотрилогии Егора Баранова
про великого писателя (Александр Петров
), в юности взявшего на себя обязанности сыщика. Актёрский состав пополнился Виталием Коваленко
, а Олег Меньшиков
вновь предстанет в качестве следователя Гуро.
Выход в прокат:
30 августа
«2001 год: Космическая одиссея» / 2001: A Space Odyssey
Зрителям представится шанс увидеть на большом экране «невосстановленную»
70-миллиметровую копию научно-фантастического шедевра Стэнли Кубрика
, основанного на произведении Артура Кларка
. Показ приурочен к 50-летию премьеры картины.
Выход в прокат:
30 августа
«Как женить холостяка» / Destination Wedding
Киану Ривз
и Вайнона Райдер
приглашены на свадьбу. Он – к сводному брату. Она – к своему бывшему жениху. Они оказываются вместе в самолёте, в такси, в соседних номерах, за столом и уже изрядно раздражают друг друга, но деваться им некуда.
Выход в прокат:
30 августа
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