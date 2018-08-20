Вспомни фильм и выиграй смартфон

Кино-Театр.ру
и компания INOI
начинают розыгрыш призов среди наших читателей! Победитель получит смартфон INOI 2
.
NOI 2 поддерживает функцию скоростного интернета 4G для быстрого поиска в интернете и общения в популярных приложениях. Смартфон c 5-дюймовым экраном в нескользящем матовом корпусе, оснащен фото и видео камерой, имеет объем встроенной памяти 8Гб с возможностью расширения до 64Гб. Вы можете сохранить любимый фильм или передачу прямо на устройство и смотреть его по дороге на работу или в путешествии. Емкость аккумулятора выдерживает целый день активной работы без подзарядки. Смартфон поддерживает одновременное использование 2 SIM-карт, чтобы всегда оставаться на связи.
Для участия в конкурсе вам нужно:
— сделать репост этого анонса в любой социальной сети (можете воспользоваться кнопками соцсетей под текстом)
— вспомнить сцену из любого фильма или сериала, в которой фигурирует смартфон и прислать краткое описание этой сцены на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, с темой СМАРТФОН. В тексте письма обязательно укажите
свои имя, фамилию, и адрес странички в соцсети.
Конкурс также проводится в группах Кино-Театр.ру ВКонтакте
, Facebook
, Одноклассники
и продлится до 3 сентября
. Победитель будет выбран из числа участников случайным образом. Компания INOI отправляет приз только по России.
Желаем всем удачи!
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