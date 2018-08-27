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Смотреть онлайн: 40 новейших российских фильмов

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27 августа 2018
Сегодня день российского кино. В онлайн-видеотеке Кино-театра.ру уже около 4000 фильмов, из них 1600 наименований – отечественные картины. Предлагаем вам подборку кинофильмов, выходивших в прокат в последние два года. Среди них нет, пожалуй, лишь трех важных работ («Аритмия», «Нелюбовь» и «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»), но зато есть ровно 40 других свежих лент разного жанра, действие которых происходит в цирке, тюрьме, монастыре, на пароходе, в театре, деревне, ресторане, стадионе и много где еще. Некоторые из этих картин вы, возможно, видели на большом экране, другие - пропустили, но захотите досмотреть, не выходя из дома.

Чтобы начать просмотр, достаточно щелкнуть по названию фильма.

Смотреть онлайн: 40 новейших российских фильмов
фото: "Девушка с косой"

28 ПАНФИЛОВЦЕВ
Жанр, ключевые слова: военный фильм, подвиг, мифы, патриотизм
Лучший фильм года, согласно опросу ВЦИОМ российских граждан. Духоподъемное псевдоисторическое кино об обороне Москвы. Интересный факт: на производство картины собирали средства всем миром (собрана рекордная сумма – 34 млн. рублей). Сборы превысили бюджет, картина окупилась в прокате – не такое частое явление в российском кино.
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ВРЕМЯ ПЕРВЫХ
Жанр, ключевые слова: драма, космос, технологии, подвиг, реальные события, Хабенский
Масштабный, дорогой, патриотичный космический блокбастер с Мироновым и Хабенским на основе реальных событий о первом в истории выходе человека в открытый космос, который совершил Алексей Леонов с корабля «Восход-2». Из актеров особенно хорош Владимир Ильин в роли инженера-конструктора Королева.
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ВУРДАЛАКИ
Жанр, ключевые слова: Пореченков, фэнтези, вамриры, экранизация, спецэффекты, хоррор
Экранизация раннего рассказа Алексея Толстого «Семья вурдалака», в которой Михаил Пореченков в роли монаха Лавра защищает Русь от укусов. Режиссер Сергей Гинзбург оставил от литературного первоисточника совсем немного. У фильма есть одно несомненное достоинство - щадящий хронометраж.
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фото: "Вурдалаки"

ГЕРОЙ
Жанр, ключевые слова: исторический фильм, мелодрама, Билан, Париж
Дима Билан в картине про любовь и войну в роли сразу двух героев: Билан-дед времен гражданской войны и его Билан-внук из современности, влюбленной в девушку (Светлана Иванова), как две капли воды похожей на пассию его деда.
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ГОГОЛЬ. НАЧАЛО
Жанр, ключевые слова: Гоголь, киносериал, Петров, Меньшиков
Первая часть главного отечественного макабра, в котором Александр Петров в парике великого писателя и белом гриме борется с нечистью.
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ГУЛЯЙ, ВАСЯ
Жанр, ключевые слова: молодежная комедия, Каримов
Инфантильный герой Романа Каримова, от фильма к фильму пытающийся разобраться в себе или выбраться из тупика, куда сам себя загнал, на сей раз начинает новые отношения, не завершив старых. За что и поплатится. В кинотеатрах меж тем стартовала еще одна комедия Каримова - «Днюха!» - о влиянии алкоголя на личную жизнь.
Читать рецензию на фильм «Днюха!»

Смотреть онлайн: 40 новейших российских фильмов
фото: "Гуляй, Вася"

ДЕВУШКА С КОСОЙ
Жанр, ключевые слова: Новый год, дебют, два Добронравовых
Смерть (Полина Ауг) пытается пролезть в дом, заполненный большой семьёй, в которой напрочь позабыли о любви из-за предновогодних гонок за зелёным горошком. Режиссерский дебют Ольги Поповой с отличными актерскими работами, включая отца и сына Добронравовых.


ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ
Жанр, ключевые слова: Новый год, фэнтези, Бондарчук, доброе кино, дружба, чудеса, нацизм
Удовольствия от фильма, в котором Федор Бондарчук в роли главного Деда Мороза вербует на Лубянке детей с особым геном волшебника, ощутить не удастся. Но было бы странным скрывать от вас эту ультра-правую новогоднюю картину, продаваемую как высокотехнологичное семейное кино.
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ДЕТКИ НАПРОКАТ
Жанр, ключевые слова: дети, родители
Детский комедийный роад-муви с хорошим актерским составом. По совету психолога уставишие от родительских обязанностей взрослые обмениваются друг с другом детьми.

Смотреть онлайн: 40 новейших российских фильмов
фото: "Дед Мороз. Битва магов"

ДИЗЛАЙК
Жанр, ключевые слова: слэшэр, блогеры, влогеры, Руминов
Подростковая комедия в маске слэшера от Павла Руминова, причем Руминова здесь больше, чем подростков, комедии и слэшера вместе взятых. Восемь популярных видеоблогеров оказываются запертыми в доме и под наблюдением камер. Некто в маске младенца и с топором предлагает сыграть с ними в игру.
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ЁЛКИ НОВЫЕ
Жанр, ключевые слова: Новый год, Ургант, Светлаков, франшиза, Крыжовников
На нашем сайте можно посмотреть все серии франшизы, креативным продюсером которой с прошлого года стал мастер смеха Жора Крыжовников. Ёлки в очередной раз напоминают о важности семейных отношениях и о том, что чудеса зависят от нас самих.


ЖГИ!
Жанр, ключевые слова: тюрьма, мечта, Исакова, Оболдина, доброта, Кинотавр
Полнометражный режиссерский дебют актера Кирилла Плетнева о дружбе надсмотрщицы колонии (Инга Оболдина) и осужденной (Виктория Исакова) и о возможности изменить свою жизнь.
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Смотреть онлайн: 40 новейших российских фильмов
фото: "Жги!"

ЖЕНИХ
Жанр, ключевые слова: комедия, Светлаков
Еще один с лихвой окупившийся в прокате фильм, комедия с мордобитием о соперничестве русского Толи и немца Гельмута за расположение женщины – с Сергеем Светлаковым в главной роли (он же продюсер и соавтор сценария). Картина заняла первое место по сборам в российском прокате среди отечественных лент 2016 года, что сподвигло авторов немедленно приступить к съемкам продолжения.
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ЗАЩИТНИКИ
Жанр, ключевые слова: Андреасян, советские супергерои, дно
Бряцающий оружием и амбициями российский квази-кинокомикс Сарика Андреасяна, от которого не стоило ожидать чего-то хорошего, но результат превзошел все ожидания.
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ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ
Жанр, ключевые слова: Андреасян, Армения, трагедия
Еще один, теперь слезовыжимательный проект Сарика Андреасяна о катастрофе, случившейся в Армении в 1988-ом.
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фото: "Иван"

ИВАН
Жанр, ключевые слова: драма, отец и дочь, Кинотавр
Этот теплая и светлая лента, дебютная работа Алены Давыдовой, прошла совершенно незаметно для зрителей, несмотря на то, что участвовала в конкурсе фестиваля Кинотавр. Один день из жизни бывшего летчика и маленькой девочки, который меняет их обоих.


КЕ-ДЫ
Жанр, ключевые слова: молодежь, Баста, Сергей Соловьев
Хулиганский (или просто очень странный) фильм Соловьева, вошедший в нашу подборку «разочарования года», который мы, тем не менее, рекомендуем для просмотра фанатам мастера и тем, кто ничего не боится.
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КЛАД
Жанр, ключевые слова: детский фильм, цирк, клоуны, ограбление
Лучшая, пожалуй, детская картина за минувшие пару лет, снятая режиссером Ириной Волковой. Неглупая история, прекрасно справляющиеся с ролями молодые актеры и отличный Евгений Стычкин в одной из главных ролей. По сюжету дети разгадывают тайну ограбления краеведческого музея, и следы приводят их в цирк.

Смотреть онлайн: 40 новейших российских фильмов
фото: "Клад"

КОЛЛЕКТОР
Жанр, ключевые слова: триллер, деньги, травля, Хабенский, Кинотавр
Бенефис Константина Хабенского, кроме которого на экране никого больше не появится на протяжении целой картины. Приз за лучшую мужскую роль фестиваля Кинотавр, а сценарист и режиссер-дебютант Алексей Красовский получил премию «Ника» как «Открытие года».
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ЛЕДОКОЛ
Жанр, ключевые слова: фильм-катастрофа, север, подвиг, реальные события
Николай Хомерики, бывший представитель беспощадного российского артхауса, снял неплохую зрительскую картину про настоящих мужчин, застрявших во льдах. Сюжет основан на реальных событиях 1985 года. В главных ролях Петр Федоров и Сергей Пускепалис. Картина, увы, не очень хорошо показала себя в прокате, но недавно фильм демонстрировали по одному из центральных телеканалов, и зрителям он понравился.
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МАТИЛЬДА
Жанр, ключевые слова: скандал, шум, балет, царь, исторический фильм, Поклонская, Учитель и все-все-все
Больше года новости про «Матильду» становились топовыми. Пока картина готовилась к прокату, по ее поводу высказались все - бывшие прокуроры, представители РПЦ, министерства, ведомства, официальные и неофициальные лица, Козловский. Наталья Поклонская успела книгу написать и выпустить, пока Матильда собиралась на монтажном столе. А фильм почти сразу забыли.
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Смотреть онлайн: 40 новейших российских фильмов
фото: "Матильда"

МОНАХ И БЕС
Жанр, ключевые слова: притча, сказка, религия
Любопытный, хотя и не однозначный фильм Николая Досталя по сценарию Юрия Арабова о чертовщине, которая завелась в стенах святого монастыря. В главной роли Тимофей Трибунцев, во второстепенной – Борис Каморзин, оба получили по Нике за мужские роли.
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НЕВЕСТА
Жанр, ключевые слова: хоррор, мистика, странный свадебный обряд, фотографии мертвых
Главный мастер хоррора в России Святослав Подгаевский, ставший популярным после «Пиковой дамы», снял фильм ужасов, который умудрился собрать в прокате 182 млн. рублей, и продать права на его ремейк американской студии Lionsgate.
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О ЛЮБВИ
Жанр, ключевые слова: Бортко, Чиповская, любовь
Депутат государственной думы Владимир Бортко поставил историю, сюжетно близкую к "Анне Карениной". В ролях Анна Чиповская, Дмитрий Певцов, Алексей Чадов

Смотреть онлайн: 40 новейших российских фильмов
фото: "Огни большой деревни"

ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ
Жанр, ключевые слова: кино о кино, Кинотавр, комедия
Илья Учитель старается поженить эстетику трэша и лирическую комедию в советском понимании, но его пододит отсустсвие опыта и, что важнее, хорошего вкуса.
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ОСКОЛКИ
Жанр, ключевые слова: Америка, дебют, Хазанова, семейная драма
Режиссерский дебют актрисы Алисы Хазановой, снятый в Нью-Йорке с самой собой в главной роли.


ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ
Жанр, ключевые слова: альманах, Санкт-Петербург, любовь, Кинотавр
Семь коротких фильмов женщин-режиссеров (Рената Литвинова, Анна Пармас, Оксана Бычкова, Аксинья Гог, Наталья Кудряшова, Наталья Назарова, Авдотья Смирнова), объединенных общим местом действия. Все новеллы довольно симпатичные, есть смешные, есть щемящие душу. Едва ли не самый успешный российский киноальманах на сегодня (не считая «Про любовь»).
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Смотреть онлайн: 40 новейших российских фильмов
фото: "Петербург. Только по любви"

ПОСЛЕ ТЕБЯ
Жанр, ключевые слова: балет, Безруков, Кинотавр
Сергей Безруков танцует и унижает людей в фильме Анны Матисон, препарирующем гений и злодейство.
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ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Жанр, ключевые слова: сиквел, Стрелка, Меликян, альманах, Кинотавр
Новую лекцию про любовь и секс читает Джон Малкович. Продолжение местами иронично, местами грешит бородатой ситкомовской анекдотичностью, убивающей доверительные интонации первой части. Впрочем, актеры и здесь замечательные.
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ПЯТНИЦА
Жанр, ключевые слова: комедия, ночной клуб, молодежь, Козловский
Жизненная и саркастическая комедия автора «Ч/Б» Евгения Шелякина про миллионера, который на одну ночь стал официантом. Много хороших актеров, в главной роли Данила Козловский.
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Смотреть онлайн: 40 новейших российских фильмов
фото: "Рай"

РАЙ
Жанр, ключевые слова: драма, холокост, Венеция, Ника, Золотой Орел
Главный фильм прошлого года по версии двух российских киноакадемий. Премьера картины прошла в рамках Венецианского кинофестиваля, откуда Андрей Кончаловский увез приз за лучшую режиссуру. На родине фильму дали трех «Золотых орлов», три премии «Ника» и три «Белых слона» от Гильдии киноведов и кинокритиков. Впрочем, в оскаровский шорт-лист «Рай» в прошлом году не взяли.
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РЫБА-МЕЧТА
Жанр, ключевые слова: драма, женщины, русалки, Кинотавр
Российско-эстонская драма на стыке жанров – чёрной комедии, сказки-фантазии и эротического триллера – о взаимоотношениях интеллигентного ученого и женщины-русалки. В главных ролях Северия Янушаускайте и Владимир Мишуков.
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СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ
Жанр, ключевые слова: анимация, мультфильм
Вторая полнометражная версия известного сериала, посвященная путешествиям. На этот раз веселая компания отправляется в джунгли, где им суждено встретиться с племенем дикарей и пережить множество приключений. Мультфильм неплохо пошел в прокате, даже добрался до американских зрителей.
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Смотреть онлайн: 40 новейших российских фильмов
фото: "Теснота"

ТЕСНОТА
Жанр, ключевые слова: дебют, Канны, лучшие фильмы года
Выдающийся дебютный фильм Кантемира Балагова, попавший сперва в программу Каннского кинофестиваля, а затем в списки лучших фильмов года почти в каждом издании о российском кино.
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ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ
Жанр, ключевые слова: мультфильм, франшиза
Неотъемлемый атрибут нового года - предпоследняя серия самой успешной российской анимационной франшизы про богатырей от студии "Мельница". Люди и кони погружаются на морское дно.
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ТЭЛИ И ТОЛИ
Жанр, ключевые слова: горы, обычаи, границы, дружба народов, Риналь Мухаметов
Добрая и светлая российско-грузинская трагикомедия о нациях, разделенных границей от режиссёра Александра Амирова. Фильм победил на фестивале Voices. В главных ролях Нуца Хубулава, Риналь Мухаметов.

Смотреть онлайн: 40 новейших российских фильмов
фото: "Хардкор"

ХАРДКОР
Жанр, ключевые слова: фантастика, боевик, Голливуд, Козловский
Головокружительный российско-американский экшн Ильи Найшуллера, который после «Хардкора» снимает пока только клипы для группы «Ленинград», – единственная современная лента на тему киборгов и роботов в российском кино. Интересно, что она полностью снята на субъективную камеру, а Данила Козловский предстал в ней в образе слепого альбиноса.
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ХОЛОДНОЕ ТАНГО
Жанр, ключевые слова: Чухрай, война и мир, олдскул
Пересильд, Мухаметов и Гармаш в старомодной но добротной драме Павла Чухрая про оккупацию Литвы и любовь.
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ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК
Жанр, ключевые слова: комедия, школа, подростки, Кинотавр, Хабенский
Победитель Кинотавра, заласканный критиками и зрителями фильм Оксаны Карас, в котором Семен Трескунов учит жизни взрослых людей – Михаила Ефремова, Константина Хабенского, Александра Паля.
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фото: "Эластико"

ЭЛАСТИКО
Жанр, ключевые слова: драма, молодежь, футбол, криминал, региональное кино
«Эластико» – редкий зверь под названием региональное кино, то есть снятое не в Москве или Санкт-Петербурге и не москвичами и питерцами. В данном случае это Бурятия, в которой, можно утверждать, есть свой региональный кинематограф, и довольно неплохой. В фильме лихо замешан футбол, любовь и криминал, а главную роль сыграл Дмитрий Власкин.
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