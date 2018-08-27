Смотреть онлайн: 40 новейших российских фильмов

Сегодня день российского кино. В онлайн-видеотеке Кино-театра.ру уже около 4000 фильмов, из них 1600 наименований – отечественные картины. Предлагаем вам подборку кинофильмов, выходивших в прокат в последние два года. Среди них нет, пожалуй, лишь трех важных работ («Аритмия», «Нелюбовь» и «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»), но зато есть ровно 40 других свежих лент разного жанра, действие которых происходит в цирке, тюрьме, монастыре, на пароходе, в театре, деревне, ресторане, стадионе и много где еще. Некоторые из этих картин вы, возможно, видели на большом экране, другие - пропустили, но захотите досмотреть, не выходя из дома.
Чтобы начать просмотр, достаточно щелкнуть по названию фильма.
фото: "Девушка с косой"
28 ПАНФИЛОВЦЕВ Жанр, ключевые слова: военный фильм, подвиг, мифы, патриотизм
Лучший фильм года, согласно опросу ВЦИОМ российских граждан. Духоподъемное псевдоисторическое кино об обороне Москвы. Интересный факт: на производство картины собирали средства всем миром (собрана рекордная сумма – 34 млн. рублей). Сборы превысили бюджет, картина окупилась в прокате – не такое частое явление в российском кино. Читать рецензию
ВРЕМЯ ПЕРВЫХ Жанр, ключевые слова: драма, космос, технологии, подвиг, реальные события, Хабенский
Масштабный, дорогой, патриотичный космический блокбастер с Мироновым и Хабенским на основе реальных событий о первом в истории выходе человека в открытый космос, который совершил Алексей Леонов с корабля «Восход-2». Из актеров особенно хорош Владимир Ильин в роли инженера-конструктора Королева. Читать рецензию
ВУРДАЛАКИ Жанр, ключевые слова: Пореченков, фэнтези, вамриры, экранизация, спецэффекты, хоррор
Экранизация раннего рассказа Алексея Толстого «Семья вурдалака», в которой Михаил Пореченков в роли монаха Лавра защищает Русь от укусов. Режиссер Сергей Гинзбург оставил от литературного первоисточника совсем немного. У фильма есть одно несомненное достоинство - щадящий хронометраж. Читать рецензию
фото: "Вурдалаки"
ГЕРОЙ Жанр, ключевые слова: исторический фильм, мелодрама, Билан, Париж Дима Билан в картине про любовь и войну в роли сразу двух героев: Билан-дед времен гражданской войны и его Билан-внук из современности, влюбленной в девушку (Светлана Иванова), как две капли воды похожей на пассию его деда. Читать рецензию
ГУЛЯЙ, ВАСЯ Жанр, ключевые слова: молодежная комедия, Каримов
Инфантильный герой Романа Каримова, от фильма к фильму пытающийся разобраться в себе или выбраться из тупика, куда сам себя загнал, на сей раз начинает новые отношения, не завершив старых. За что и поплатится. В кинотеатрах меж тем стартовала еще одна комедия Каримова - «Днюха!» - о влиянии алкоголя на личную жизнь. Читать рецензию на фильм «Днюха!»
фото: "Гуляй, Вася"
ДЕВУШКА С КОСОЙ Жанр, ключевые слова: Новый год, дебют, два Добронравовых
Смерть (Полина Ауг) пытается пролезть в дом, заполненный большой семьёй, в которой напрочь позабыли о любви из-за предновогодних гонок за зелёным горошком. Режиссерский дебют Ольги Поповой с отличными актерскими работами, включая отца и сына Добронравовых.
ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ Жанр, ключевые слова: Новый год, фэнтези, Бондарчук, доброе кино, дружба, чудеса, нацизм
Удовольствия от фильма, в котором Федор Бондарчук в роли главного Деда Мороза вербует на Лубянке детей с особым геном волшебника, ощутить не удастся. Но было бы странным скрывать от вас эту ультра-правую новогоднюю картину, продаваемую как высокотехнологичное семейное кино. Читать рецензию
ДЕТКИ НАПРОКАТ Жанр, ключевые слова: дети, родители
Детский комедийный роад-муви с хорошим актерским составом. По совету психолога уставишие от родительских обязанностей взрослые обмениваются друг с другом детьми.
фото: "Дед Мороз. Битва магов"
ДИЗЛАЙК Жанр, ключевые слова: слэшэр, блогеры, влогеры, Руминов
Подростковая комедия в маске слэшера от Павла Руминова, причем Руминова здесь больше, чем подростков, комедии и слэшера вместе взятых. Восемь популярных видеоблогеров оказываются запертыми в доме и под наблюдением камер. Некто в маске младенца и с топором предлагает сыграть с ними в игру. Читать рецензию
ЁЛКИ НОВЫЕ Жанр, ключевые слова: Новый год, Ургант, Светлаков, франшиза, Крыжовников
На нашем сайте можно посмотреть все серии франшизы, креативным продюсером которой с прошлого года стал мастер смеха Жора Крыжовников. Ёлки в очередной раз напоминают о важности семейных отношениях и о том, что чудеса зависят от нас самих.
ЖЕНИХ Жанр, ключевые слова: комедия, Светлаков
Еще один с лихвой окупившийся в прокате фильм, комедия с мордобитием о соперничестве русского Толи и немца Гельмута за расположение женщины – с Сергеем Светлаковым в главной роли (он же продюсер и соавтор сценария). Картина заняла первое место по сборам в российском прокате среди отечественных лент 2016 года, что сподвигло авторов немедленно приступить к съемкам продолжения. Читать рецензию
ЗАЩИТНИКИ Жанр, ключевые слова: Андреасян, советские супергерои, дно
Бряцающий оружием и амбициями российский квази-кинокомикс Сарика Андреасяна, от которого не стоило ожидать чего-то хорошего, но результат превзошел все ожидания. Читать рецензию
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ Жанр, ключевые слова: Андреасян, Армения, трагедия
Еще один, теперь слезовыжимательный проект Сарика Андреасяна о катастрофе, случившейся в Армении в 1988-ом. Читать рецензию
фото: "Иван"
ИВАН Жанр, ключевые слова: драма, отец и дочь, Кинотавр
Этот теплая и светлая лента, дебютная работа Алены Давыдовой, прошла совершенно незаметно для зрителей, несмотря на то, что участвовала в конкурсе фестиваля Кинотавр. Один день из жизни бывшего летчика и маленькой девочки, который меняет их обоих.
КЕ-ДЫ Жанр, ключевые слова: молодежь, Баста, Сергей Соловьев
Хулиганский (или просто очень странный) фильм Соловьева, вошедший в нашу подборку «разочарования года», который мы, тем не менее, рекомендуем для просмотра фанатам мастера и тем, кто ничего не боится. Читать рецензию
КЛАД Жанр, ключевые слова: детский фильм, цирк, клоуны, ограбление
Лучшая, пожалуй, детская картина за минувшие пару лет, снятая режиссером Ириной Волковой. Неглупая история, прекрасно справляющиеся с ролями молодые актеры и отличный Евгений Стычкин в одной из главных ролей. По сюжету дети разгадывают тайну ограбления краеведческого музея, и следы приводят их в цирк.
фото: "Клад"
КОЛЛЕКТОР Жанр, ключевые слова: триллер, деньги, травля, Хабенский, Кинотавр
Бенефис Константина Хабенского, кроме которого на экране никого больше не появится на протяжении целой картины. Приз за лучшую мужскую роль фестиваля Кинотавр, а сценарист и режиссер-дебютант Алексей Красовский получил премию «Ника» как «Открытие года». Читать рецензию
ЛЕДОКОЛ Жанр, ключевые слова: фильм-катастрофа, север, подвиг, реальные события Николай Хомерики, бывший представитель беспощадного российского артхауса, снял неплохую зрительскую картину про настоящих мужчин, застрявших во льдах. Сюжет основан на реальных событиях 1985 года. В главных ролях Петр Федоров и Сергей Пускепалис. Картина, увы, не очень хорошо показала себя в прокате, но недавно фильм демонстрировали по одному из центральных телеканалов, и зрителям он понравился. Читать рецензию
МАТИЛЬДА Жанр, ключевые слова: скандал, шум, балет, царь, исторический фильм, Поклонская, Учитель и все-все-все
Больше года новости про «Матильду» становились топовыми. Пока картина готовилась к прокату, по ее поводу высказались все - бывшие прокуроры, представители РПЦ, министерства, ведомства, официальные и неофициальные лица, Козловский. Наталья Поклонская успела книгу написать и выпустить, пока Матильда собиралась на монтажном столе. А фильм почти сразу забыли. Читать рецензию
НЕВЕСТА Жанр, ключевые слова: хоррор, мистика, странный свадебный обряд, фотографии мертвых
Главный мастер хоррора в России Святослав Подгаевский, ставший популярным после «Пиковой дамы», снял фильм ужасов, который умудрился собрать в прокате 182 млн. рублей, и продать права на его ремейк американской студии Lionsgate. Читать рецензию
О ЛЮБВИ Жанр, ключевые слова: Бортко, Чиповская, любовь
Депутат государственной думы Владимир Бортко поставил историю, сюжетно близкую к "Анне Карениной". В ролях Анна Чиповская, Дмитрий Певцов, Алексей Чадов
фото: "Огни большой деревни"
ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ Жанр, ключевые слова: кино о кино, Кинотавр, комедия Илья Учитель старается поженить эстетику трэша и лирическую комедию в советском понимании, но его пододит отсустсвие опыта и, что важнее, хорошего вкуса. Читать обзор
ОСКОЛКИ Жанр, ключевые слова: Америка, дебют, Хазанова, семейная драма
Режиссерский дебют актрисы Алисы Хазановой, снятый в Нью-Йорке с самой собой в главной роли.
ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Жанр, ключевые слова: сиквел, Стрелка, Меликян, альманах, Кинотавр
Новую лекцию про любовь и секс читает Джон Малкович. Продолжение местами иронично, местами грешит бородатой ситкомовской анекдотичностью, убивающей доверительные интонации первой части. Впрочем, актеры и здесь замечательные. Читать рецензию
РАЙ Жанр, ключевые слова: драма, холокост, Венеция, Ника, Золотой Орел
Главный фильм прошлого года по версии двух российских киноакадемий. Премьера картины прошла в рамках Венецианского кинофестиваля, откуда Андрей Кончаловский увез приз за лучшую режиссуру. На родине фильму дали трех «Золотых орлов», три премии «Ника» и три «Белых слона» от Гильдии киноведов и кинокритиков. Впрочем, в оскаровский шорт-лист «Рай» в прошлом году не взяли. Читать рецензию
СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ Жанр, ключевые слова: анимация, мультфильм
Вторая полнометражная версия известного сериала, посвященная путешествиям. На этот раз веселая компания отправляется в джунгли, где им суждено встретиться с племенем дикарей и пережить множество приключений. Мультфильм неплохо пошел в прокате, даже добрался до американских зрителей. Читать рецензию
фото: "Теснота"
ТЕСНОТА Жанр, ключевые слова: дебют, Канны, лучшие фильмы года
Выдающийся дебютный фильм Кантемира Балагова, попавший сперва в программу Каннского кинофестиваля, а затем в списки лучших фильмов года почти в каждом издании о российском кино. Читать рецензию
ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ Жанр, ключевые слова: мультфильм, франшиза
Неотъемлемый атрибут нового года - предпоследняя серия самой успешной российской анимационной франшизы про богатырей от студии "Мельница". Люди и кони погружаются на морское дно. Читать рецензию
ТЭЛИ И ТОЛИ Жанр, ключевые слова: горы, обычаи, границы, дружба народов, Риналь Мухаметов
Добрая и светлая российско-грузинская трагикомедия о нациях, разделенных границей от режиссёра Александра Амирова. Фильм победил на фестивале Voices. В главных ролях Нуца Хубулава, Риналь Мухаметов.
фото: "Хардкор"
ХАРДКОР Жанр, ключевые слова: фантастика, боевик, Голливуд, Козловский
Головокружительный российско-американский экшн Ильи Найшуллера, который после «Хардкора» снимает пока только клипы для группы «Ленинград», – единственная современная лента на тему киборгов и роботов в российском кино. Интересно, что она полностью снята на субъективную камеру, а Данила Козловский предстал в ней в образе слепого альбиноса. Читать рецензию
ЭЛАСТИКО Жанр, ключевые слова: драма, молодежь, футбол, криминал, региональное кино
«Эластико» – редкий зверь под названием региональное кино, то есть снятое не в Москве или Санкт-Петербурге и не москвичами и питерцами. В данном случае это Бурятия, в которой, можно утверждать, есть свой региональный кинематограф, и довольно неплохой. В фильме лихо замешан футбол, любовь и криминал, а главную роль сыграл Дмитрий Власкин. Читать рецензию
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