Там, куда мы отправимся, дотации не нужны: питчинг спецпроектов в минкульте

23 июля в министерстве культуры прошла очная защита неигровых спецпроектов, претендующих на ежегодную федеральную субсидию. Результаты объявлены: из 61 заявки до питчинга дошло 26, а деньги выделят на 18.
фото: Презентации проектов в министерстве культуры
Приставка «спец» была придумана в 2012 году для документальных крупнобюджетных кинокартин с длительным производственным циклом, для которых повышенное внимание означало бы, разумеется, повышенную в несколько раз субсидию. Спецпроекты отбираются в три, а не два этапа, как остальные претенденты на субсидию, представляются экспертному совету лично в ходе публичного питчинга, как это происходит со всеми абсолютно проектами в игровом кино. На первых питчингах в 2012 и 2013 года количество претендентов было не велико и процент интересных, уникальных проектов, нацеленных на кинопрокат, было немало. Не все, конечно, но многие из этих историй были реализованы и дошли в той или иной степени до аудитории, получив и своего зрителя, и фестивальные призы: «Коктебельские камешки», «В лучах Солнца», «Озеро Восток», «Цурцула». С убеждением, что открытость и прозрачность получения средств помогает росту индустрии и повышает уровень картин, мы отправились на очередной питчинг спецпроектов, которые будут окончены к 2019-2020 году.
В этом году первыми жертвами трехступенчатой системы стали 16 из 61 юрлица, чьи заявки были отметены на первом этапе: неправильно оформленные документы обнаружились у студии «Остров» Сергея Мирошниченко, «Фишка-фильм» Александра Радова и Ирины Васильевой, екатеринбургской кинокомпании «СНЕГА» и других менее известных компаний (в частности не был допущен во второй тур проект «Национальный приоритет России» студии «ПРОсвет-Медиа»). Далее работал экспертный совет (о принципах его формирования хочется поговорить отдельно), и до стадии презентации дошли 26 картин. Прежде чем мы кратко познакомим вас с каждым из них, отметим несколько особенностей:
1) Засилье среднего телевизионного продукта. Большие бюджеты спецпроектов ориентированные на картины для кинопроката, которые за редчайшим исключением делать никто не хочет, и большинство работ – телевизионные фильмы и передачи разной степени сложности, нацеленные исключительно на показ на государственных и патриотических телеканалах, не имеющие по сути права ни называться кино, ни искать финансирования в стенах министерства культуры.
2) Кризис оригинальных идей. Вторичность. Подавляющее количество выступлений вызывает чувство, что все это уже много раз было. «А в чем новизна вашего проекта», - самый частый вопрос выступающим. Как было шесть лет назад 5-6 интересных проектов, так и сейчас осталось ровно столько же.
3) Совмещение обязанностей: одни и те же люди не только являются режиссерами проектов и продюсерами-грантополучателями, но и экспертами министерства культуры, распределяющими субсидии. В простонародии это называется «междусобойчик».
фото: Презентация проекта "Я - волонтер"
ПРОЕКТЫ, ПОЛУЧИВШИЕ ГОСПОДДЕРЖКУ
«Колокола России», ООО «Человек с киноаппаратом», режиссер и сценарист Илья Леутин, продюсер Дмитрий Стройло
Научно-популярный телевизионный проект, видеоэнциклопедия о традициях и искусстве литья колоколов – символа истории и религии нашей страны - в стиле картин Леонида Парфенова. В качестве рассказчика и ведущего в кадре – Андрей (Николаевич) Малахов. Историю колокольного дела с XI века хотят рассказать при помощи семи героев разных профессий: звонарь, ученый-акустик, литейщик, композитор, устроитель фестиваля колокольных звонов и других. По словам авторов, фильм будет сниматься в павильоне, вокруг Малахова будет разворачиваться компьютерная анимация и инфографика, объясняющая все про колокола, а каждый из героев будет представлять свою сферу деятельности. Предположительная аудитория: молодежь, музыканты, православная общественность. Есть предварительная договоренность с ВГТРК о показе.
Проект для телерадиокомпании «Звезда», уже заручившийся поддержкой русского географического общества, министерства обороны и общества ветеранов разведки, представили авторы и два героя будущей картины - ветеран главного разведуправления Андрей Танаев и Ренат Шафиков, бывший афганец, разведчик, ныне альпинист, который возглавил десяток экспедиций в Афганистан и нашел там захоронения бывших советских военнослужащих. В центре сюжета – история советского летчика, который во время боевого вылета был сбит, катапультировался и затем взят в плен. Долгое время он считался пропавшим. Будущий фильм посвятят поискам этого человека и возвращению его на родину. Есть договоренность с оператором Сергеем Нестеровым, а также с одним из героев картины - генерал-полковником Костечко, героем России, ветераном разведки. Общий бюджет проекта 12 млн рублей, у минкульта запрашивалось 8 млн. Авторы рассчитывают, что картину увидит 1 млн зрителей. Целевая аудитория: ветераны, их семьи, патриотическая молодежь. Фильм рассчитывают выпустить к 30-летию вывода советских войск из Афганистана.
«Семья», ООО Студия «ВСТРЕЧА», автор, режиссер и продюсер Наталия Гугуева (член экспертного совета)
История отношений отцов и детей на фоне развала СССР, лихих 90-х, тревожных нулевых и сегодняшнего дня. Идея будущей картины – «кухонная», почти семейная, поскольку героями выступит сама Наталия Гугуева и ее близкие друзья – театральный режиссер Олег, его спутница жизни хореограф Вера и Дмитрий – украинский олигарх. А также их дети, принадлежащие к потерянному поколению, которое не умеет строить отношения и ищет экстремальных удовольствий в жизни. Один из них – бывший актер, после развода родителей принявший монашеский постриг на Валааме. Одна из линий будет личной, посвященной отношению режиссера с дочерью. На съемки фильма запрашивалось 7,8 млн рублей.
фото: Презентация проекта "Сибирь. Кочевники во времени"
«Театр Валентины Токарской. История одной удивительной судьбы», ООО «Точка зрения», режиссер и продюсер Иван Твердовский (член экспертного совета)
Проект для телеканала Россия, основанный на неизвестной архивной хронике, будет посвящен самой звездной и высокооплачиваемой актрисе СССР 30-х годов Валентине Токарской, которую обожали Максим Горький, Михаил Ботвинник, Ильф и Петров. Будучи служащей театра Сатиры, в 1941 году актриса выехала на западный фронт в одной из первой агитбригад, очень скоро попала в плен, вернулась в 46-ом, на следующий день была арестована и до смерти Сталина работала в воркутинском театре для заключенных.
«Театр поверх барьеров…» ООО «Киностудия КЛИО», авторы, режиссеры, продюсеры Евгений Голынкин и Борис Караджев
Проект посвящен русскоязычным театрам в бывших странах СССР. Планируются в частности съемки в театре русской драмы им. Леси Украинки, где проходят двуязычные спектакли, в Тбилисском театре им. Грибоедова и других, которым пришлось пережить довольно много проблем в последнее время. Режиссеры считают, что главная проблема этих учреждений - изоляция и оторванность от российских театров, отсутствие резервов пополнения драматургии и актерского состава. «Объединение - это мотивировка нашего кино», - сказал Евгений Голынкин. Также он надеется, что фильмом заинтересуется телеканал «Культура», и выражает уверенность, что специальные показы картины пройдут в республиках, где будут проводится съемки.
«Пурпурная граница», ООО «Телемеждународник», режиссер Валерия Ловкова, продюсер Юлиана Лаврова
Пурпурная граница - второе название великой китайской стены. Авторы, представляющие фильм, поделились с экспертами общей информаций о протяженности российской границы с Китаем и рассказали, что их картина будет посвящена 400-летию первой миссии в Китай, отношения с которым всегда строились на взаимном доверии. Фильм призван проследить непрерывность отношений наших стран и продемонстрировать важность продолжения этого сотрудничества. Из чего конкретно будет складываться фильм, понять было невозможно – продемонстрированные материалы представляли из себя смонтированную нарезку общеобразовательных видео из Ютуба.
фото: Кадр из презентации проекта «Театр поверх барьеров…»
«Назад к звездам», ООО Киностудия «Гранат», режиссер и продюсер Ефим Резников (член экспертного совета)
Будущий фильм Ефима Резникова посвящен актуальной теме искусственного интеллекта и предназначен «не столько для телевидения, сколько для киноэкрана». Как кинофильм проект потенциально интересный, задающийся вопросами, можно ли доверять решения ИИ, какие опасности нас поджидают в связи с развитием технологий. Герои фильма – люди из разных стран, занимающиеся ИИ, которые покажут, что будущее уже наступило – например, будет рассказ про внедрение чипов, сращивание человеческого интеллекта и микросхем, который уже проводится. У министерства на производство запрашивалось 8 млн рублей.
«Крым Небесный», ООО «Кинокомпания Два Капитана», режиссер Сергей Дебижев (член экспертного совета)
Судя по трейлеру, представленному на презентации, будущая картина - обзор всего хорошего, что есть в Крыму, снятый при помощи коптеров 6К. Масштаб и размах, помимо воздушных кадров, обеспечит эмоциональная музыка. Закадрового текста не будет вовсе. «Крым огромный, но про него четверть века как все забыли, мы хотим вернуть его людям в историческом и культурном смысле», - сказал Дебижев. Причем, вернуть не только россиянам, но и представить регион на международном уровне. В картине не будет: политики, закадрового текста, научно-популярной составляющей. Будет «эстетически мощное яркое зрелище», будут показаны герои, занимающиеся «удивительными вещами» - обучением дельфинов в военных целях, нырянием к затонувшим кораблям на глубину 100 метров и т.д. Референсы - фильмы Годфри Реджио. И Human. Проект поддержан фондом «Ялтинский экономический форум».
Потенциально интересный кинопроект жанра роад-муви, посвящен Соловецкой обители, где «ад и рай сплелись воедино и где меняется природа людей». Герой будущей картины – 36-летний Сергей, житель Лондона, попадает на Соловки и проходит там определенный внутренний путь. Во время презентации авторами озвучен целый ряд визуальных образов, выражающих такие категории, как текучесть жизни или постоянство обители. Как метафору внутреннего состояния героя и его поколения планируется использовать музыку Оксимирона («Органичен ли рэп для соловецкого монастыря?», - сразу засомневались эксперты). 30% бюджета дает телеканал «Россия» и 5 млн (сравнительно скромно) запрашивается у министерства культуры.
фото: кадр из презентации проекта «Шикарная жизнь»
«Станиславский», АО «Творческо-производственное объединение «Санкт-Петербургская студия документальных фильмов», режиссер Евгений Счастный, Андрей Ковалев, продюсеры Юлия Ким, Алексей Тельнов
Грандиозный проект для мирового телепроката в партнерстве с HBO и телеканалом Культура, имеющий уже международного прокатчика Outlook, посвящен личности Константина Станиславского и в большей степени методике его актерской школы, по которой преподают мастерство по всему миру, включая американские киношколы. Воображение о том, каким интересным может быть этот фильм, будоражит галерея лиц из презентационного трейлера: Вуди Ален, Клинт Иствуд, Николь Киман, Джордж Клуни, Роман Полански, Кевин Спейски, Жюльет Бинош, Роберт де Ниро, Том Хэнкс, Аль Пачино, Брэд Питт, Мила Йовович, Владимир Машков, Никита Михалков, Ольга Куриленко и многие другие знаменитые кинематографисты, которые относят себя к ярым поклонникам Станиславского. Авторы планируют записывать для саундтрека российский национальный симфонический оркестр.
«Шикарная жизнь», ООО «ВЕГА ФИЛЬМ», режиссер Андрей Григорьев, продюсер Екатерина Михайлова, Тимур Белый
Фильм о войне и футболе снимают уже пять лет, а задуман он был в 2012 году в Косово, куда группа приехала после представления в Сербии картины о Кустурице. «Мы начали снимать о народе, который воевал много лет, - рассказали авторы, - и проблема была в том, чтобы найти героя, но все, что мы видели – это слезы людей, но нам хотелось иной интонации. Мы наткнулись на детей в горах, детей войны, не участвовавших в конфликте, но надышавшихся гарью того времени, и приняли решение, что об этих детях и нужно снять фильм. Сейчас герои картины - начинающие футболисты, они играют в Германии и счастливы. Эти дети выросли в войне и через футбол ощутили новую жизнь». Любопытно, что именно через футбол авторы планируют провести сюжетные и смысловые мосты между разными странами и показать путь выхода из замкнутого круга. Проект уже был представлен на берлинском кинорынке и им, в частности, заинтересовался канал Евроспорт.
«Переправа», АО «Творческо-производственное объединение «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького», режиссер Настя Тарасова, оператор Ирина Шаталова, продюсеры Сергей Зернов, Андрей Апостолов
Еще один проект о приграничных территориях, о Китае и России будут снимать в пограничной зоне между Благовещенском и Хэйхэ Настя Тарасова и Ирина Шаталова. Фильм-наблюдение будет акцентироваться на психологии общества, живущего на границе. Не секрет, что не все русские хотят, чтобы у них по территории «бегали» китайцы. Всего в картине задумано 4 героя, имеющих разный опыт приграничной жизни – работник из сферы торговли, пограничной службы, культуры, а также люди, которые имеют романтические отношения с человеком с другого берега. Центральный визуальный образ фильма – это мост через Амур, который в зависимости от отношения к «чужим» будет меняться от страшного монстра до прекрасной конструкции, несущей радость объединения и свободное будущее. Этот мост будет достроен и сдан в конце 2019 года, к тому времени планируется закончить и фильм.
фото: Кадр из презентации проекта "Переправа"
«Все там будем», ООО Документальный Дом «Первое Кино», автор сценария Евгений Григорьев, режиссер Антон Уткин, продюсер Анна Селянина
Новый фильм авторов кинокартины «Про рок» посвящен важной теме – старости и отношению к ней людей. «Мы боимся старости, боимся умереть в одиночестве и с кошками», - говорит Евгений Григорьев, - «я так не хочу, именно поэтому мы снимаем эту картину». Герои этого фильма – очень красивые люди старше 70-ти из модельного агентства «Олдушка» – говорят, что возраста нет, что старость отменили, и они просто достигли черты, когда можно позволить себе все, что угодно. Главный герой проходит кастинг как модель, после чего полностью меняется его жизнь. Он встречается с друзьями, общается с коллегами по работе, с одноклассниками и живет насыщенной жизнью, полной страстей. Выход фильма, жанр которого определяется как производственная комедия, планируется закончить и выпустить в прокат в 2021 году. Авторы полагают, что он будет интересен широкой аудитории, и планируют побить рекорд сборов своего «Про_рока». У министерства запрашивается 65% бюджета, остальные деньги студия собирается покрыть из собственных средств.
«Человек неунывающий», ООО Кинокомпания Андрея Кончаловского, режиссер Андрей Кончаловский, исполнительные продюсеры Олеся Гидрат, Екатерина Зенович, Анна Трач
Кинокартину, исследующую национальный характер русского человека, снимает в Архангельской, Псковской, Тюменской, Свердловской и других областях Андрей Кончаловский. Ее герои - люди, для которых смысл жизни заключается в работе, которые что-то делают своими руками и не проживают время впустую. Несмотря на то, что фильм снимается без сценария, производство его технологично: каждому герою задают одинаковые 24 вопроса, и из ответов складывается мозаика российских национальных характеров, выкристаллизовываются те качества, которые должны быть у человека, стремящегося выжить в наших условиях и построить цивилизацию. К настоящему моменту снято уже довольно много материала, съемочный процесс скоро завершится. Общий бюджет проекта 23 млн рублей, у министерства запрашивается всего 7 млн.
»Ватник из кимоно», ООО «ТВ студия Репортер», продюсер Михаил Дегтярь, режиссер Ирина Морозова
Авторы проекта на защите напомнили, что до сих пор у России не подписан мирный договор с Японией, и это пора исправить. Будущий фильм приурочен к объявленному в России году Японии. Главные герои: японский художник Киутси Набуо, которому сейчас 94 года, побывавший в советском плену, его сын и внучка Владимира Ярошенка, начальника того самого сталинского лагеря, где несколько лет, вплоть до 49 года, сидел Наубо. Потомки бывших врагов переведут в нем собственные мирные переговоры и совершат путешествие в прошлое. Рисунки художника будут анимированы, также в фильм планируют добавить короткие воспоминания пленных японцев, найденные в архиве. На первый показ картины претендует Первый канал.
Большой проект о волонтерстве (естественно, к году волонтера) представили Ольга Арлаускас и Никита Тихонов-Рау. Их картина расскажет истории разного волонтерства. Каждая новелла будет снята в своем жанре: поиск пропавших людей – экшн, более камерными будут сюжеты, связанные с оказанием помощи в домах престарелых, усыновления сложных подростков. В одной из частей расскажут историю слепоглухого человека, которого один из волонтеров взял под постоянную опеку и позволяет ему раскрываться. Единственный проект на защите, у которого есть сайт. Съемка обширная – в 100 городах. В настоящее время она почти завершена, остались смены на Сахалине и в Архангельской области. Проект дорогостоящий, но ему помогает бизнес – Билайн и другие компании, реализующие программы волонтерства, некоммерческие организации. Студия получила даже президентский грант на продвижение готовой картины, на всю медийную обвязку – постер, афиши, соцсети. Выход планируется 5 декабря, в международный день волонтера.
»Угрозыск. Лихие 20-е», ООО «Кинодом», сценарист Евгений Матонин, режиссер Артем Михалков
Еще один будущий шедевр телеканала «Звезда», на который авторы запрашивают средства у минкульта, без стеснения заявляя о уже имеющейся поддержке МВД и лично министра Колокольцева. А что стесняться, когда режиссер - Артем Никитович Михалков. Сложнопостановочная картина, показывающая тяжелую работу угрозыска и «оперативное искусство по раскрытию преступлений». В сценарии прописаны четыре истории разных лет, в частности случаи ограблении патриаршей ризницы в 1918 году, ограбление пушкинского музея в 1927-ом. География съемок – Москва, Санкт-Петербург, Уфа, советско-финская граница. На проект запросили 8 млн рублей.
»Погибли за Францию. Эхо забытой войны», ООО «Вифсаида», режиссер Сергей Зайцев, продюсер Филипп Кудряшов
Продолжение фильма «Погибли за Францию» 16-летней давности предстало на защите последним. Фильм 2003 года рассказывал о двух русских особых пехотных бригадах, сражавшихся на земле Франции в период Первой Мировой войны. Он получил тогда «Золотого Орла» за лучший док, «Золотого Витязя» и другие награды. Вернуться к старому материалу режиссера сподвигли 200 потомков экспедиционного корпуса.
фото: Кадр из презентации проекта «Угрозыск. Лихие 20-е»
ППРОЕКТЫ, ОТПРАВЛЕННЫЕ В РЕЗЕРВ
»Русская Ницца», ООО «Веста продакшн», режиссер Екатерина Тютина, сценарист Сергей Нечаев
Историк, писатель и переводчик Сергей Нечаев, посетовавший в ходе защиты, что «отовсюду льется поток грязи на нашу страну», работает над сценарием о Ницце, о которой ни русские, ни французы, по его словам, не знают ничего. Идея будущего фильма – показать, что Ницца не только туристическое место, а город русской славы. Для этого планируется ангажировать пару героев из «поколения пингвинов» - молодых героев с поверхностными знаниями об окружающем мире, которые едут во Францию за морем, красивой жизнью и гламуром и постепенно погружаются в русский мир – в границах одного города, и это, как ни странно, Ницца. Фильм планируется снять за 12 млн рублей.
»Город трёх империй», ООО «Кинопроект», Виктор Лебединский, Вилена Арцруни
7,5 млн рублей запрашивается на типичный телепроект (заметим, что компания называется «Кинопроект»), посвященный истории Херсонеса. Весь комплект: диктор, картинки из гугла, постановочные кадры, стандартные телевизионные титры, компьютерная графика и для солидности – подводные съемки. В продукте заинтересованы севастопольский телеканал и, разумеется, «Звезда».
6 млн рублей запрашивалось у министерства на фильм к 75-летию освобождения Китая от японских захватчиков. Картина, посвященная общему военному и боевому прошлому России и Китая, расскажет о вторжении японцев в Поднебесную в 1937 году. На стороне китайцев воевало огромное количество советских солдат. Одних летчиков около 2000 человек. О продвижении говорил продюсер Александр Герасимов, который имеет опыт точечного разового проката тематических фильмов – анимационный проект «Открытый показ» в рамках суздальского фестиваля охватывает около 500 площадок. Также студия рассчитывает на прокат в Китае, а аудиторией своей видит зрителей старшего возраста и старшеклассников, изучающих историю в школе.
фото: Презентация проекта "Сибирь. Кочевники во времени"
ПРОЕКТЫ, НЕ ПОЛУЧИВШИЕ ГОСПОДДЕРЖКУ
»Сибирь. Кочевники во времени», ООО «Док-фильм», режиссер Дарья Хренова
Слоган будущего фильма - «Сибирь - машина времени, в которой легко пропасть без навигатора». Как можно догадаться из названия, проект посвящен географически и исторически неохватной территории, которая как банк времени содержит огромную информацию о прошлом. Здесь до сих пор живут староверы, казаки, которых должна была в свое время истребить советская власть, здесь находят военные остроги 16 века и обнаруживают парадоксальные явления. Фильм будет включать в себя видовые съемки и костюмированные постановочные сцены, иллюстрирующие расцвет российской империи.
Режиссер картины «Я – Катя Голубева» принимается за фильм о литовском режиссере Римасе Туминасе. Жанр авторы определяют как «роад муви о том, что мир раскололся и трещина прошла по сердцу поэта», а визуальное решение будет построено на переработке звуков в зрительные образы. Проект уже получил поддержку всех прибалтийских телеканалов и будет демонстрироваться на ТВ, хотя авторы намерены выпустить его в кинотеатральный прокат, причем по всему миру, так как универсальный театральный язык делает режиссера понятным повсеместно, и его гастрольная аудитория очень велика. Общая сметная стоимость фильма 10 млн рублей, у минкульта запрашивается 6,9 млн.
Еще один телевизионный проект с дикторским голосом, теперь для канала «Спас», основан также на историческом материале. Тема – биография Великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой, 100 лет назад основавшей Марфо-Мариинскую обитель, расстрелянной большевиками и канонизированной русской православной церковью. Авторы отмечают, что фильм их будет посвящен неизвестным и малоизвестным фактам из жизни княгини, в частности расскажет о ее деятельности во время русско-японской войны, социальном служении и о том, как эта женщина обеспечивала геополитическое присутствие России в Палестине, в качестве главы дипломатической миссии. Фильм снимается по благословению патриарха, запрос у минкульта – 5 млн рублей.
фото: Презентация проекта "Все там будем"
»Эрмитаж – достояние России», ООО «Книги и фильмы Андрея Буровского», автор и режиссер Андрей Буровский
Удивительный проект друга министра культуры, который не постыдился представить экспертам задумку об Эрмитаже, а точнее о филиалах музея, не снабдив выступление никаким визуальным сопровождением. К слову, господин Буровский частенько получает финансирование на свои картины, которые никто еще не видел. В новой фильме он хочет показать людей, которые работают в филиалах Эрмитажа, не имея даже предварительной договоренности с руководством музея.
»Оттенки белого. Цветные полки», ООО «Сотрудничество», Виктория Павленко, Татьяна Киселева
Тема проекта - белое движение на Кубани во времена Гражданской войны. Заявители хотят собрать воедино историю всех полков в одном фильме и не ограничиваться перечислением исторических фактов, а «создать яркое живое полотно судеб культовых людей и простых рядовых солдат, которые пошли на смерть ради своих людей». Обещают использовать фото и кино документы, хронику, которой вообще-то очень мало, интервьюировать экспертов, докторов наук, делать исторические реконструкции, костюмированные постановки с участием профессиональных актеров, использовать комбинированные съемки. По мнению авторов, картиной заинтересуются «православные и военные телеканалы».
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