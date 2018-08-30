20 фильмов осени: кислота, экстаз, дикая жизнь, закат и ничего хорошего

После не слишком насыщенного интересными фильмами лета - глупо соревноваться с домашним Чемпионатом мира, пляжем, дачей и жарой, - в Россию приходит успокаивающий бриз осеннего кинопроката. Лауреаты и участники фестивалей, хорошее отечественное кино, пара блокбастеров и многое другое.
Родное
Российское кино неплохо себя чувствует в любое время года, но если зимой за карманными деньгами отечественных зрителей отправляются потенциальные блокбастеры, то летом и осенью на охоту выходят фестивальные хиты, у которых есть шансы найти и зрительский отклик, и зрительский рубль.
«История одного назначения»
- новая режиссерская работа Авдотьи Смирновой
и лауреат «Кинотавра
» за лучший сценарий - рассказывает о том, как столичный поручик Колокольцев (Алексей Смирнов
) и граф Толстой (Евгений Харитонов
) старались спасти от смертной казни незадачливого писаря, отвесившего пощечину армейскому начальнику. В действительности же на кону была не только человеческая жизнь, но и мораль.
«Сердце мира» Наталии Мещаниновой
- пронзительная, терапевтическая и тактильная драма про человека (Степан Девонин
), который бежит от прошлого и пытается найти место в мире, хотя в первую очередь ему необходимо найти гармонию внутри себя.
«Кислота» Александра Горчилина
- игровой дебют артиста Гоголь-центра и «духовного» ученика Кирилла Серебренникова
, драма про молодое поколение, которое в постиндустриальном обществе айфона и мета-мета не может найти себе настоящего вызова извне, поэтому всячески изводит себя вызовами изнутри.
«Гофманиада» Станислава Соколова
- кукольный долгострой по мотивам трех самых известных сказок Эрнста Теодора Гофмана
, который разделил мнения знатоков мультипликации, но явно заслуживает внимания. Отечественная и тем более кукольная анимация случается в прокате не так часто.
«История одного назначения» - с 6 сентября
«Cердце мира» - с 27 сентября
«Кислота» - с 4 октября
«Гофманиада» - с 11 октября
Блокбастеры
Фильмы с большими бюджетами неплохо рекламируют себя сами (например, очередная часть «Фантастических тварей» или «Веном»), но пару любопытных проектов все же обойти вниманием нельзя.
«Хищник» Шейна Блэка
- это интригующий сиквел культового фильма
про убийственного пришельца в джунглях, за которого ответственен сценарист «Смертельного оружия
» (из тех времен) и «Славных парней
» с Гослингом
и Кроу
. Удастся ли Блэку вернуть олдскульное остроумие в большую кинотеатральную форму, узнаем совсем скоро.
«Ральф против Интернета» Фила Джонстона
и Рича Мура
- еще один сиквел
, но уже не заставивший маленьких зрителей ждать несколько десятилетий. Как и следует из названия, герои видеоигр отправляются в интернет, где знакомятся с персонажами других произведений культуры. Например, диснеевскими принцессами.
«Хищник» - с 13 сентября
«Ральф против Интернета» - с 22 ноября
Канны
Как бы уморительно Канны ни пытались презирать Netflix и прочие приметы времени, они пока все еще главный кинофестиваль на свете. Поэтому даже участие в пятой по важности программе для больших и малых режиссеров - большая удача, а для зрителя - повод присмотреться к их работам.
«Человек, который убил Дон Кихота»
- многострадальный долгострой Терри Гиллама
, который несколько десятилетий не мог снять историю современного Рыцаря печального образа. В итоговом варианте, который критики приняли с прохладой, рекламный режиссер (Адам Драйвер
) скрывается от творческого кризиса в испанской деревне, где встречает актера (Джонатан Прайс
), сыгравшего Дон Кихота в его дебютном коротком метре. Спустя годы мужчина по-настоящему уверовал, что он и есть настоящий рыцарь, а режиссеру достается роль Санчо Пансы.
«Черный клановец» Спайка Ли
- как несложно понять из названия-оксюморона, сатирическая комедия про то, как полицейский-афроамериканец и еврей (Джон Дэвид Вашингтон
и Адам Драйвер) внедряются в ку-клукс-клан. Лента Ли удостоилась Гран-при жюри и награды от экуменического жюри.
«Экстаз»
- взрывной и экстатичный фильм-вечеринка от поклонника бурлящих эмоций и сочных трипов Гаспара Ноэ
.
«Под Сильвер-Лейк
» - замысловатый нео-нуар от режиссера «Оно
» (It follows) Дэвида Роберта Митчелла
, в котором нескладной юноша (Эндрю Гарфилд
) маниакально разыскивает пропавшую соседку (Райли Кио
), похожую на Мэрилин Монро
, и подозревает, что это дело связано с гибелью миллиардера. Судя по всему, Митчелл задумал пинчоновский детектив в декорациях XXI века, но картину приняли прохладно и даже перемонтировали к прокату. В общем, ситуация не из веселых.
Артист и сценарист Пол Дано
дебютировал в режиссуре драмой «Дикая жизнь»
, адаптировав вместе с соратницей и подругой Зои Казан
одноименный роман Ричарда Форда. 1960-е, брак экспрессивного Джейка Джилленхола
и несчастной Кэри Маллиган
трещит по швам, а крах отдельно взятой семьи фиксируется глазами их 14-летнего сына.
«Догмэн»
- получивший призы за лучшие роли мужчины и собаки нео-вестерн Маттео Гарроне
про противостояние мирного парикмахера (Марчелло Фонте
) и бывшего боксера, который не дает спуску никому в маленьком городе.
«Дом, который построил Джек»
- взбудораживший публику (а могло ли быть иначе?) новый фильм Ларса фон Триера
про мастеровитого серийного убийцу Джека (Мэтт Диллон
), в котором скандальный датчанин размышляет о сходстве искусства и насилия, а также обильно отсылает к «Божественной комедии».
«Человек, который убил Дон Кихота» - с 27 сентября
«Черный клановец» - с 4 октября
«Экстаз» - с 11 октября
«Под Силвер-Лейк» - с 18 октября
«Дикая жизнь» - с 25 октября
«Догмэн» - с 8 ноября
«Дом, который построил Джек» - с 29 ноября
Венеция
Венецианская Мостра началась буквально на днях, но уже известно, что несколько картин обязательно попадут в отечественный прокат, что бы о них ни сказала мировая и российская пресса. Имена, как и в случае с Канном, на слуху.
Жак Одиар неожиданно решил ступить на территорию братьев Коэн и снял комедийный вестерн «Братья Систерс»
, в котором Хоакин Феникс
и Джон Си Райли
преследуют золотоискателя Джейка Джилленхола.
«Закат
» - новая работа венгерского режиссера Ласло Немеша
, прославившегося «Cыном Саула
», где пойдет речь о Венгрии начала XX века и о молодой Ириш Лейтер (Джули Якаб
), которая постарается вернуть себе родительское предприятие в канун Первой Мировой.
«Человек на Луне»
, открывший фестиваль, - это драма про Нила Армстронга (Райан Гослинг), снятая одним из самых амбициозных молодых американских режиссеров Дэмиен Шазелл
. Первые свидетели говорят, что это уже не «Ла-Ла Лэнд
», а очень зрелая работа, трейлеры намекают на насупленную близость с фильмами Кристофера Нолана
.
«Cуспирия» Луки Гуаданьино
- трехчасовое переосмысление классического джалло Дарио Ардженто
от режиссера «Зови меня своим именем
» с Тильдой Суинтон
в роли заведующей ведьминской танцевальной школой и Дакотой Джонс
из «Пятидесяти оттенков серого
» - в главной. Тарантино
уже видел - и плакал.
«Братья Систерс» - с 11 октября
«Закат» - с 18 октября
«Человек на Луне» - с 22 ноября
«Суспирия» - с 29 ноября
Темные лошадки
Иногда известным или амбициозным режиссерам не хватает красивой вывески - претензии на кассовые сборы, статуса фестивального хита или хотя бы пометки об участии в важном смотре, но мы, конечно, не пройдем мимо.
«Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль"
» - вторая режиссерская работа Дрю Годдарда
, снявшего ревизионистский хоррор «Хижина в лесу
» и написавшего сценарии к «Марсианину
» и «Монстро
». В «Эль Рояле» речь пройдет про группу странных личностей - священник Джефф Бриджес
, любящий обнажаться Крис Хемсворт
, торгующий пылесосами Джон Хэмм
и не только, - которым не повезло оказаться в одном отеле ночью 1969-го. До утра, как завещали Тарантино и Родригес
, доживут не все.
«Лоро»
- оставшийся без больших фестивалей монументальный трехчасовой байопик Сильвио Берлускони (режиссерский любимец Тони Сервилло
), снятый самым известным и выпендрежным современным итальянским режиссером Паоло Соррентино
(«Великая красота
», «Молодость
»).
Спустя пять лет после «Оскара» за драму «12 лет рабства
» режиссер и художник Стив МакКуин
вернулся в большое кино с драмой «Вдовы»
- о том, как жены погибших грабителей банков (Мишель Родригес
, Виола Дэвис
, Элизабет Дебики
) решают отомстить за супругов, которых явно кто-то подставил.
«Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль"» - с 11 октября
«Лоро» - с 11 октября
«Вдовы» - с 22 ноября
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