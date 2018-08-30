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20 фильмов осени: кислота, экстаз, дикая жизнь, закат и ничего хорошего

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30 августа 2018
После не слишком насыщенного интересными фильмами лета - глупо соревноваться с домашним Чемпионатом мира, пляжем, дачей и жарой, - в Россию приходит успокаивающий бриз осеннего кинопроката. Лауреаты и участники фестивалей, хорошее отечественное кино, пара блокбастеров и многое другое.


Родное

20 фильмов осени: кислота, экстаз, дикая жизнь, закат и ничего хорошего

Российское кино неплохо себя чувствует в любое время года, но если зимой за карманными деньгами отечественных зрителей отправляются потенциальные блокбастеры, то летом и осенью на охоту выходят фестивальные хиты, у которых есть шансы найти и зрительский отклик, и зрительский рубль.

«История одного назначения» - новая режиссерская работа Авдотьи Смирновой и лауреат «Кинотавра» за лучший сценарий - рассказывает о том, как столичный поручик Колокольцев (Алексей Смирнов) и граф Толстой (Евгений Харитонов) старались спасти от смертной казни незадачливого писаря, отвесившего пощечину армейскому начальнику. В действительности же на кону была не только человеческая жизнь, но и мораль.

«Сердце мира» Наталии Мещаниновой - пронзительная, терапевтическая и тактильная драма про человека (Степан Девонин), который бежит от прошлого и пытается найти место в мире, хотя в первую очередь ему необходимо найти гармонию внутри себя.

«Кислота» Александра Горчилина - игровой дебют артиста Гоголь-центра и «духовного» ученика Кирилла Серебренникова, драма про молодое поколение, которое в постиндустриальном обществе айфона и мета-мета не может найти себе настоящего вызова извне, поэтому всячески изводит себя вызовами изнутри.

«Гофманиада» Станислава Соколова - кукольный долгострой по мотивам трех самых известных сказок Эрнста Теодора Гофмана, который разделил мнения знатоков мультипликации, но явно заслуживает внимания. Отечественная и тем более кукольная анимация случается в прокате не так часто.

«История одного назначения» - с 6 сентября
«Cердце мира» - с 27 сентября
«Кислота» - с 4 октября
«Гофманиада» - с 11 октября


Блокбастеры

20 фильмов осени: кислота, экстаз, дикая жизнь, закат и ничего хорошего

Фильмы с большими бюджетами неплохо рекламируют себя сами (например, очередная часть «Фантастических тварей» или «Веном»), но пару любопытных проектов все же обойти вниманием нельзя.

«Хищник» Шейна Блэка - это интригующий сиквел культового фильма про убийственного пришельца в джунглях, за которого ответственен сценарист «Смертельного оружия» (из тех времен) и «Славных парней» с Гослингом и Кроу. Удастся ли Блэку вернуть олдскульное остроумие в большую кинотеатральную форму, узнаем совсем скоро.

«Ральф против Интернета» Фила Джонстона и Рича Мура - еще один сиквел, но уже не заставивший маленьких зрителей ждать несколько десятилетий. Как и следует из названия, герои видеоигр отправляются в интернет, где знакомятся с персонажами других произведений культуры. Например, диснеевскими принцессами.

«Хищник» - с 13 сентября
«Ральф против Интернета» - с 22 ноября


Канны

20 фильмов осени: кислота, экстаз, дикая жизнь, закат и ничего хорошего

Как бы уморительно Канны ни пытались презирать Netflix и прочие приметы времени, они пока все еще главный кинофестиваль на свете. Поэтому даже участие в пятой по важности программе для больших и малых режиссеров - большая удача, а для зрителя - повод присмотреться к их работам.

«Человек, который убил Дон Кихота» - многострадальный долгострой Терри Гиллама, который несколько десятилетий не мог снять историю современного Рыцаря печального образа. В итоговом варианте, который критики приняли с прохладой, рекламный режиссер (Адам Драйвер) скрывается от творческого кризиса в испанской деревне, где встречает актера (Джонатан Прайс), сыгравшего Дон Кихота в его дебютном коротком метре. Спустя годы мужчина по-настоящему уверовал, что он и есть настоящий рыцарь, а режиссеру достается роль Санчо Пансы.

«Черный клановец» Спайка Ли - как несложно понять из названия-оксюморона, сатирическая комедия про то, как полицейский-афроамериканец и еврей (Джон Дэвид Вашингтон и Адам Драйвер) внедряются в ку-клукс-клан. Лента Ли удостоилась Гран-при жюри и награды от экуменического жюри.

«Экстаз» - взрывной и экстатичный фильм-вечеринка от поклонника бурлящих эмоций и сочных трипов Гаспара Ноэ.

«Под Сильвер-Лейк» - замысловатый нео-нуар от режиссера «Оно» (It follows) Дэвида Роберта Митчелла, в котором нескладной юноша (Эндрю Гарфилд) маниакально разыскивает пропавшую соседку (Райли Кио), похожую на Мэрилин Монро, и подозревает, что это дело связано с гибелью миллиардера. Судя по всему, Митчелл задумал пинчоновский детектив в декорациях XXI века, но картину приняли прохладно и даже перемонтировали к прокату. В общем, ситуация не из веселых.

Артист и сценарист Пол Дано дебютировал в режиссуре драмой «Дикая жизнь», адаптировав вместе с соратницей и подругой Зои Казан одноименный роман Ричарда Форда. 1960-е, брак экспрессивного Джейка Джилленхола и несчастной Кэри Маллиган трещит по швам, а крах отдельно взятой семьи фиксируется глазами их 14-летнего сына.

«Догмэн» - получивший призы за лучшие роли мужчины и собаки нео-вестерн Маттео Гарроне про противостояние мирного парикмахера (Марчелло Фонте) и бывшего боксера, который не дает спуску никому в маленьком городе.

«Дом, который построил Джек» - взбудораживший публику (а могло ли быть иначе?) новый фильм Ларса фон Триера про мастеровитого серийного убийцу Джека (Мэтт Диллон), в котором скандальный датчанин размышляет о сходстве искусства и насилия, а также обильно отсылает к «Божественной комедии».

«Человек, который убил Дон Кихота» - с 27 сентября
«Черный клановец» - с 4 октября
«Экстаз» - с 11 октября
«Под Силвер-Лейк» - с 18 октября
«Дикая жизнь» - с 25 октября
«Догмэн» - с 8 ноября
«Дом, который построил Джек» - с 29 ноября


Венеция

20 фильмов осени: кислота, экстаз, дикая жизнь, закат и ничего хорошего

Венецианская Мостра началась буквально на днях, но уже известно, что несколько картин обязательно попадут в отечественный прокат, что бы о них ни сказала мировая и российская пресса. Имена, как и в случае с Канном, на слуху.

Жак Одиар неожиданно решил ступить на территорию братьев Коэн и снял комедийный вестерн «Братья Систерс», в котором Хоакин Феникс и Джон Си Райли преследуют золотоискателя Джейка Джилленхола.

«Закат» - новая работа венгерского режиссера Ласло Немеша, прославившегося «Cыном Саула», где пойдет речь о Венгрии начала XX века и о молодой Ириш Лейтер (Джули Якаб), которая постарается вернуть себе родительское предприятие в канун Первой Мировой.

«Человек на Луне», открывший фестиваль, - это драма про Нила Армстронга (Райан Гослинг), снятая одним из самых амбициозных молодых американских режиссеров Дэмиен Шазелл. Первые свидетели говорят, что это уже не «Ла-Ла Лэнд», а очень зрелая работа, трейлеры намекают на насупленную близость с фильмами Кристофера Нолана.

«Cуспирия» Луки Гуаданьино - трехчасовое переосмысление классического джалло Дарио Ардженто от режиссера «Зови меня своим именем» с Тильдой Суинтон в роли заведующей ведьминской танцевальной школой и Дакотой Джонс из «Пятидесяти оттенков серого» - в главной. Тарантино уже видел - и плакал.

«Братья Систерс» - с 11 октября
«Закат» - с 18 октября
«Человек на Луне» - с 22 ноября
«Суспирия» - с 29 ноября


Темные лошадки

20 фильмов осени: кислота, экстаз, дикая жизнь, закат и ничего хорошего

Иногда известным или амбициозным режиссерам не хватает красивой вывески - претензии на кассовые сборы, статуса фестивального хита или хотя бы пометки об участии в важном смотре, но мы, конечно, не пройдем мимо.

«Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль"» - вторая режиссерская работа Дрю Годдарда, снявшего ревизионистский хоррор «Хижина в лесу» и написавшего сценарии к «Марсианину» и «Монстро». В «Эль Рояле» речь пройдет про группу странных личностей - священник Джефф Бриджес, любящий обнажаться Крис Хемсворт, торгующий пылесосами Джон Хэмм и не только, - которым не повезло оказаться в одном отеле ночью 1969-го. До утра, как завещали Тарантино и Родригес, доживут не все.

«Лоро» - оставшийся без больших фестивалей монументальный трехчасовой байопик Сильвио Берлускони (режиссерский любимец Тони Сервилло), снятый самым известным и выпендрежным современным итальянским режиссером Паоло СоррентиноВеликая красота», «Молодость»).

Спустя пять лет после «Оскара» за драму «12 лет рабства» режиссер и художник Стив МакКуин вернулся в большое кино с драмой «Вдовы» - о том, как жены погибших грабителей банков (Мишель Родригес, Виола Дэвис, Элизабет Дебики) решают отомстить за супругов, которых явно кто-то подставил.

«Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль"» - с 11 октября
«Лоро» - с 11 октября
«Вдовы» - с 22 ноября

Алексей Филиппов
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фильмы
12 лет рабстваБратья СистерсВдовыВеликая красотаВеномГофманиадаДикая жизньДогмэнДом, который построил ДжекЗакатИстория одного назначенияКислотаЛа-Ла ЛендМарсианинМолодостьМонстроНичего хорошего в отеле «Эль рояль»Они. Часть 1Они. Часть 2ОноПервый человекПод Силвер-ЛэйкПодозрениеРальфРальф против интернетаСердце мираСуспирияФантастические твари и где они обитают 2Хижина в лесуХищникХищникЧеловек, который убил Дон КихотаЧёрный клановецЭкстаз

фотографии >>
20 фильмов осени: кислота, экстаз, дикая жизнь, закат и ничего хорошего фотографии
20 фильмов осени: кислота, экстаз, дикая жизнь, закат и ничего хорошего фотографии
20 фильмов осени: кислота, экстаз, дикая жизнь, закат и ничего хорошего фотографии
20 фильмов осени: кислота, экстаз, дикая жизнь, закат и ничего хорошего фотографии
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