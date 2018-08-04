Там, куда мы отправимся, дотации не нужны: питчинг спецпроектов в минкульте

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Новый «Гоголь», «2001 год: Космическая одиссея» и ещё 13 фильмов августа

30 июля

Все деньги мира: 10 самых прибыльных франшиз в истории кино

Они зарабатывают деньги на море, на шоссе, в космосе и даже в волшебной Англии