Новый «Хищник», «Проклятие монахини» и ещё 16 фильмов сентября

Выбор редакции Кино-театр.ру
«Великий уравнитель 2» / The Equalizer 2
Антуан Фукуа
и Дензел Вашингтон
создали сиквел боевика четырёхлетней давности, основанного на популярном сериале 80-х. На сей раз оскароносному актёру компанию составят Мелисса Лео
и Билл Пуллман
.
Выход в прокат:
6 сентября
«История одного назначения»
Историческая драма Авдотьи Смирновой
расскажет про суд над неким поручиком Колокольцевым (Алексей Смирнов
), которого берётся защищать сам Лев Толстой (Евгений Харитонов
). Лента удостоена Приза им. Григория Горина за лучший сценарий и приза зрительских симпатий на 29-м «Кинотавре».
Выход в прокат:
6 сентября
«После Лета»
Кирилл Серебренников
снял документальную картину об эпохе, чьими свидетелями стали персонажи «Лета»
. Исполнитель роли «Скептика» Александр Кузнецов
беседует в декорациях фильма о русском роке, 80-х, советской молодёжи, ленинградском быте и духе того времени с Натальей Науменко
, Игорем Петровским
, Андреем Тропилло
, Артемием Троицким
и Севой Новгородцевым
.
Выход в прокат:
6 сентября
«Тайная жизнь пингвинов» / ペンギン・ハイウェイ
Полнометражный дебют японского аниматора Хироясу Исиды
рассказывает про любознательного четвероклассника Аояму, который ведёт дневник, куда записывает все свои открытия и эксперименты. Однажды в его родном городе вдали от морского побережья необъяснимым образом появляются пингвины, а на окраине города возникает некая неземная океаническая сфера. Мальчик берётся разгадать этот удивительный феномен. Аниме понравится поклонникам Хаяо Миядзаки
и студии «Гибли».
Выход в прокат:
6 сентября
«Багровая мята» / Peppermint
Дженнифер Гарнер
отомстит убийцам своей семьи в боевике Пьера Мореля
, подарившего зрителям «Заложницу»
. В фильме также заняты Джон Галлахер-младший
и Джон Ортиз
.
Выход в прокат:
13 сентября
«Временные трудности»
По сюжету драмы Михаила Расходникова
герой Ивана Охлобыстина
внушал своему больному сыну, что он здоров, и тот со временем превратился в пышущего здоровьем Риналя Мухаметова
. Картина, основанная на реальных событиях, участвовала в конкурсе 29-го «Кинотавра».
Выход в прокат:
13 сентября
«Хищник» / The Predator
Перезапуск классического фантастического боевика Джона Мактирнана
с Арнольдом Шварценеггером
осуществил Шейн Блэк
, игравший в оригинале одну из ролей. На замену брутальным Шварцу, Кевину Питеру Холлу
, Карлу Уэззерсу
, Биллу Дюку
, Джесси Вентуре
и Сонни Лэндэму
пришли Оливия Манн
, Ивонн Страховски
, Томас Джейн
, Стерлинг К. Браун
и Эдвард Джеймс Олмос
.
Выход в прокат:
13 сентября
«Агент Джонни Инглиш 3.0» / Johnny English Strikes Again
Спустя семь лет после сиквела Роуэн Аткинсон
вернулся к пародийной роли агента Её Величества. Компанию ему составят Ольга Куриленко
и Эмма Томпсон
.
Выход в прокат:
20 сентября
«Проклятие монахини» / The Nun
Спин-офф второго «Заклятия»
, поставленный Корином Харди
, будет посвящён монахине, чей призрак преследует героиню Веры Фармиги
. Её также можно увидеть на старой фотографии в сиквеле «Проклятия Аннабель»
. Главную роль сыграет Таисса Фармига
.
Выход в прокат:
20 сентября
«Простая просьба» / A Simple Favor
Пол Фейг
поставил триллер про то, как Стефани (Анна Кендрик
) оказывает услугу подруге Эмили (Блейк Лайвли
), и та бесследно исчезает, доставив тем самым главной героине множество проблем.
Выход в прокат:
20 сентября
«Мотылёк» / Papillon
Новая экранизация автобиографического романа Анри Шарье
, который в 1973 году адаптировал для кино Франклин Шеффнер
. На смену Стиву Маккуину
и Дастину Хоффману
, пытающимся выбраться из тюрьмы, придут Чарли Ханнэм
и Рами Малек
.
Выход в прокат:
27 сентября
«Непрощённый»
Дмитрий Нагиев
в социальной драме Сарика Андреасяна
предстанет в качестве инженера-строителя Виталия Калоева
, который разыскивает диспетчера, по чьей вине его родные погибли в авиакатастрофе. Лента открыла «Российские программы» 40-го ММКФ.
Выход в прокат:
27 сентября
«Поиск» / Searching
Тимур Бекмамбетов
продолжает экспериментировать с форматом screenlife, когда всё действие происходит на экране компьютера. На смену «Днюхе!»
и хоррору «Убрать из друзей»
пришёл триллер Аниша Чаганти
, по сюжету которого Джон Чо
разыскивает свою пропавшую дочь с помощью данных на её компьютере.
Выход в прокат:
27 сентября
«Профессионал» / Siberia
Киану Ривз
в криминальном триллере Мэттью Росса
оказывается один-одинёшенек в мрачной Сибири (оригинальное название фильма), где за каждым углом прячутся русские мафиози. В картине также сыграли Молли Рингуолд
, Ана Улару
, Вероника Феррес
и Паша Лычникофф
.
Выход в прокат:
27 сентября
«Сердце мира»
Драма Наталии Мещаниновой
повествует о ветеринаре Егоре (Степан Девонин
), работающем на одной из тренировочных станций для охотничьих собак где-то в глуши. Обладатель главного приза и награды за лучшую мужскую роль 29-го «Кинотавра».
Выход в прокат:
27 сентября
«Тайна дома с часами» / The Mystery of the House with a Clock
Мастеру трэша Элаю Роту
доверили экранизацию популярного готического романа Джона Беллэрса
. Сюжет закручен вокруг сироты Льюиса, помогающего своему дяде-колдуну в поисках тикающих часов, отсчитывающих время, оставшееся до конца света. Актёрский состав (Кейт Бланшетт
, Джек Блэк
, Кайл Маклахлен
) внушает доверие.
Выход в прокат:
27 сентября
«3 дня с Роми Шнайдер» / 3 Tage in Quiberon
Трагическая судьба великой актрисы давно напрашивалась на большой экран. Роль Роми Шнайдер
исполнила Мари Боймер
, а ленту поставила немецкая постановщица Эмили Атеф
. По сюжету звезда даёт в 1981 году последнее интервью амбициозному журналисту Михаэлю Юргсу (Роберт Гвиздек
), благодаря которому доказывает, что всё ещё полна страсти и надежд.
Выход в прокат:
27 сентября
«Человек, который убил Дон Кихота» / The Man Who Killed Don Quixote
Долгострой Терри Гиллиама
, наконец-то, увидит свет. В осовремененном образе Дон Кихота предстанет Джонатан Прайс
, а Адаму Драйверу
досталась роль Санчо Пансы. Премьера картины состоялась на 71-м Каннском международном кинофестивале. Must see.
Выход в прокат:
27 сентября
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