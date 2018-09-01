Новый «Хищник», «Проклятие монахини» и ещё 16 фильмов сентября

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Что можно посмотреть в кино с сентября по ноябрь

20 фильмов осени: кислота, экстаз, дикая жизнь, закат и ничего хорошего

23 августа

Корея - там тоже хорошо: Пак Чхан Уку - 55 лет

Экстрим, торты, перфекцеонизм и история Южной Кореи в фильмографии самого известного режиссера из этой страны