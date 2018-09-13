Встань и иди: 7 фильмов о преодолении не временных трудностей

13 сентября в прокат выходит фильм Михаила Расходникова «Временные трудности»
, снятый по мотивам реальной истории бизнес-консультанта Аркадия Цукера
.
В детстве Аркадию поставили диагноз ДЦП, но его отец решил вылечить сына путем полного игнорирования болезни, приговаривая, что всё это лишь «временные трудности». Историю усыпанного унижениями и издевательствами сложного пути превращения инвалида в супер-успешного бизнес-консультанта разыграли в лицах Иван Охлобыстин
и Риналь Мухаметов
. Схожие мотивы можно найти в фильмах «Вселенная Стивена Хокинга»
, «Моя левая нога»
, «Рожденный четвертого июля»
, «Фрида»
, «Сёрфер души»
, «Повесть о настоящем человеке»
, «Гаттака»
и «Скафандр и бабочка»
. Кино-театр.ру
выбрал еще несколько духоподъемных фильмов о преодолении героями не таких уж временных трудностей.
«Ржавчина и кость»
Красивая и заносчивая дрессировщица касаток Стефани (Марион Котийяр
) получает производственную травму, в результате которой лишается ног. Погрузившись в депрессию, Стефани запирается на несколько месяцев в своей квартире и стремительно чахнет. Пока ей на ум не приходит странная, но, как выясняется, удачная мысль - позвонить малознакомому мужчине Али (Маттиас Шонартс
) - нищему бывшему боксеру, отцу-одиночке и эмоциональному калеке. Накануне трагедии Али выручил Стефани из неприятной ситуации в ночном клубе, доставил в целости и сохранности домой, но в ответ на романтические поползновения получил высокомерный отказ.
Али навещает Стефани и, обнаружив ее в инвалидном кресле, вносит приятное разнообразие в ее новую жизнь, не проявляя к ней ни капли жалости. Искреннее равнодушие Али к проблемам Стефани оказывается для нее лучшим лекарством от депрессии. Между ними завязываются странные отношения, благодаря которым героиня обнаруживает в себе нешуточную силу воли и духа. Драма Жака Одиара
, сколько бы его не обвиняли в спекуляции, одна из самых интересных и лучших «по теме». В первую очередь, потому что Одиар очень четко проговаривает: ресурс на воскрешение почти невозможно найти в одиночку. Ах, да, и еще - помощь нужна не только людям с физическими недостатками.
«Не/смотря ни на что»
Среди фильмов о мечте и сложному пути к ней этот немецкий фильм приятно отличается калибром собственно мечты. Голливудское кино и медиасфера воспитывают в нас стойкую уверенность в том, что мечтать нужно масштабно и с размахом - чтоб с яхтой, собственным бизнесом, золотой медалью, запредельным банковским счетом и звездой на Аллее Славы.
А вот герой фильма «Не/смотря ни на что», основанного, опять же, на реальных событиях, мечтал о стажировке в престижном отеле. Да, оказывается, существуют люди, которые просто мечтают обслуживать других людей по высшему разряду: уметь правильно сервировать стол, подать блюда, до блеска натереть бокалы и заработать очередную звезду отелю, владельцем которого они не то, что не являются, а даже не претендуют на такую честь.
Вот и Салия Кахаватте (Костя Ульманн
), побывав в детстве в пятизвездочном отеле, так впечатлился, что сразу понял, кем хочет быть. Но прямо накануне стажировки в отеле мечты судьба вносит свои коррективы - Салия теряет 90 процентов зрения в результате отслоения сетчатки. Понимая, что строчка об ограниченных возможностях вряд ли украсит его резюме, Салия скрывает этот факт и упорно тренируется, изображая зрячего. Таким образом он получает шанс в одном из престижных отелей Мюнхена, где работает в условиях огромной конкуренции и неусыпного контроля со стороны привередливых инструкторов. Ему почти удается ввести всех в заблуждение, но один из стажеров замечает неладное. Но вместо того, чтобы разоблачить его обман, участливый конкурент начинает помогать герою пройти стажировку и сдать экзамены.
«Перед классом»
Еще одна история о «маленьком» человеке с «маленькой» мечтой. Брэд (Джеймс Волк
) с детства страдает синдромом Туретта - расстройства ЦНС, симптоматика которого, в зависимости от степени тяжести, может лишить человека нормальной функциональной жизни. Брэду в каком-то смысле повезло - его симптомы ограничиваются незначительными моторными тиками (то есть он может, например, водить автомобиль) и частыми вокальными «импровизациями», подавить которые он не в состоянии, и которые усиливаются прямо пропорционально нарастанию нервного напряжения. Взрослея под аккомпанемент постоянных насмешек и укоров в несносном поведении, Брэд не расставался с мечтой стать учителем в школе. Но найти работу учителем, который будет щедро пересыпать свои лекции лаем и гораздо более неповторимыми звуками - тот еще вызов обществу. Пережив с десяток унизительных собеседований, Брэд продолжает поиски работы, пока не находит директора с хорошим чувством юмора и широкими взглядами. И получает работу учителя начальных классов, первым делом устроив детям ликбез по поводу синдрома Туретта, чтобы избежать неловких ситуаций в дальнейшем. Несмотря на откровенную и местами совсем уж слащавую открыточность (что неудивительно, ведь за производство отвечает компания Hallmark), «Перед классом» достойный внимания фильм о призвании и борьбе со стигматизацией физических недостатков.
«Финишная прямая»
Бывшая спортсменка Лейла (Рашида Бракни
) после 5-летнего срока выходит из тюрьмы, надевает кроссовки и бежит на старый стадион. В кафетерии стадиона к ней пристает с вопросами слепой бегун Янник (Сирил Дескур
), совсем недавно потерявший зрение вследствие автокатастрофы. Слово за слово, и Янник нанимает Лейлу в качестве поводыря, чтобы она тренировала его и была провожающим на трассе. Как и любой новоиспеченный инвалид, Янник беспомощен, капризен и легко воспламеняем - скорость смены его настроения и амплитуда истерик зашкаливают. Но Лейле очень нужны деньги, поэтому она отключает все эмоции и терпеливо тренирует Янника. Он то отталкивает ее, то цепляется за нее, как годовалый, и сам не знает, чего хочет - жалости или отношения на равных.
Противный, жалкий и в то же время трогательный персонаж Дескура выделяет этот фильм из всех ему подобных (если не обращать внимания на типичную триумфальную концовку). Прямым текстом в этом фильме проговаривается не самая популярная идея о том, что инвалидность - не повод для вседозволенности, когда речь заходит о несносном поведении Янника.
Не могу сказать «Прощай»
Водительница грузовика Лида (Анастасия Иванова
) по уши влюблена в бригадира Серегу (Сергей Варчук
) - мастера на все руки и похитителя дамских сердец. Чем Серега и пользуется однажды ночью, наутро, впрочем, позабыв о Лиде в объятиях блондинки Марты (Татьяна Паркина
), на которой скороспешно женится, растоптав лидино сердце. Однако вскоре семейную идиллию Сергея и Марты перечеркивает трагедия - в результате травмы позвоночника, полученной на лесоповале, Сергей оказывается прикованным к постели. Промаявшись недолго с мужем-инвалидом, Марта не выдерживает и возвращается на танцплощадку. А верная Лида, не слушая возражений, переезжает к Сергею и, претерпевая его капризы и депрессию, возвращает сначала к сидячему положению, а потом и к полноценной трудовой жизни. Жутко сентиментальный фильм Бориса Дурова
с переигрывающими актерами - одна из лучших позднесоветских драм про чудодейственную силу любви, которой не страшны инвалидные коляски и склянки с лекарствами.
«Ты есть...»
Редкий алмаз постперестроечного кинематографа - драма о переводчице Анне (Анна Каменкова
), которая после смерти мужа посвятила свою жизнь единственному любимому сыну Олегу (Вадим Любшин
). Болезненная любовь к сыну, выражающаяся в гиперопеке и смертном страхе потерять взаимность и нужность, исключает третьи лица. Поэтому когда Олег приводит домой беспардонную Ирочку (Инга Ильм
) и объявляет матери, что женился, жизнь Анны раскалывается на "до" и "после". Вскоре молодожены попадают в автокатастрофу, в результате которой Ира превращается в овощ. Олег приносит неподвижную супругу домой и вновь ставит мать перед фактом: у Ирочки никого больше нет, и ухаживать за ней некому. Постепенно Анна переключает свою нужду в заботе с Олега на Иру, и пока ее сын забывается в объятиях другой женщины, терпеливо выхаживает нелюбимую невестку.
«Временные трудности» в прокате с 13 сентября.
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