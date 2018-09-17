XI-й фестиваль бразильского кино приглашает на открытие в Москве

25 сентября показом жизнеутверждающей драмы режиссера Мауро Лимы «Маэстро Жоао» в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» откроется XI-й фестиваль бразильского кино, показы которого продлятся до 30 сентября. Российским зрителям будут представлены 8 ярких новинок бразильского кинематографа, среди которых драмы, мелодрамы, комедии и одна документальная лента. Все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами.
Кино-Театр.ру начинает розыгрыш трёх пар билетов на фильм открытия фестиваля! Для участия вам нужно сделать репост этого анонса (можете воспользоваться кнопками соцсетей под текстом) и прислать письмо с темой БРАЗИЛИЯ на адрес kinoteatr.prize@gmail.com. В тексте письма обязательно укажите имя, фамилию и ссылку на свою страничку в соцсетях!
Три победителя будут выбраны случайным образом. Конкурс также проводится в группах Кино-Театр.ру ВКонтакте, Facebook, Одноклассники и продлится до 12:00 24 сентября.
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