Авантюрный «Мотылёк» разыгрывает билеты

С 18 по 23 сентября в московском кинотеатре «Иллюзион»
проходит 10-й фестиваль «Датская волна»
, хэдлайнером которого является криминальная драма Михаэля Ноэра
«Мотылёк
» с Чарли Ханнэмом
и Рами Малеком
в главных ролях.
1930-е. Анри Шарьер, получивший прозвище Мотылёк благодаря татуировке и врожденному свободолюбию, – «честный» взломщик, осужденный за убийство, которого не совершал. Многократные попытки побега приводят к ужесточению содержания: венцом судебных репрессий становится пожизненное заточение на острове Дьявола во Французской Гвиане, откуда не сбежать ни одному живому существу. Но мысли о воле не оставляют Мотылька...
Kino-Teatr.ru
совместно с компанией MEGOGO Distribution
начинают розыгрыш трёх пар билетов на премьерный показ фильма «Мотылёк»
, который состоится в рамках фестиваля датского кино 21 сентября, в 19:00 в московском кинотеатре «Иллюзион»
!
Для участия сделайте репост этого анонса в любой соцсети (можете воспользоваться кнопками под текстом) и пришлите письмо с темой МОТЫЛЁК на на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
. В тексте письма обязательно укажите имя, фамилию и ссылку на свою страничку в соцсетях.
Три победителя будут выбраны случайным образом. Конкурс также проводится в группах Кино-Театр.ру ВКонтакте
, Facebook
, Одноклассники
и продлится до 18:00 20 сентября.
Желаем всем удачи!
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