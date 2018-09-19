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Авантюрный «Мотылёк» разыгрывает билеты

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19 сентября 2018
С 18 по 23 сентября в московском кинотеатре «Иллюзион» проходит 10-й фестиваль «Датская волна», хэдлайнером которого является криминальная драма Михаэля Ноэра «Мотылёк» с Чарли Ханнэмом и Рами Малеком в главных ролях.

1930-е. Анри Шарьер, получивший прозвище Мотылёк благодаря татуировке и врожденному свободолюбию, – «честный» взломщик, осужденный за убийство, которого не совершал. Многократные попытки побега приводят к ужесточению содержания: венцом судебных репрессий становится пожизненное заточение на острове Дьявола во Французской Гвиане, откуда не сбежать ни одному живому существу. Но мысли о воле не оставляют Мотылька...

Авантюрный «Мотылёк» разыгрывает билеты

Kino-Teatr.ru совместно с компанией MEGOGO Distribution начинают розыгрыш трёх пар билетов на премьерный показ фильма «Мотылёк», который состоится в рамках фестиваля датского кино 21 сентября, в 19:00 в московском кинотеатре «Иллюзион»!

Для участия сделайте репост этого анонса в любой соцсети (можете воспользоваться кнопками под текстом) и пришлите письмо с темой МОТЫЛЁК на на адрес kinoteatr.prize@gmail.com. В тексте письма обязательно укажите имя, фамилию и ссылку на свою страничку в соцсетях.

Три победителя будут выбраны случайным образом. Конкурс также проводится в группах Кино-Театр.ру ВКонтакте, Facebook, Одноклассники и продлится до 18:00 20 сентября.



Желаем всем удачи!
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Мотылёк

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Авантюрный «Мотылёк» разыгрывает билеты фотографии
Авантюрный «Мотылёк» разыгрывает билеты фотографии
Авантюрный «Мотылёк» разыгрывает билеты фотографии
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