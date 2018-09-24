«О мышах и магии»: Как Микки Маус изменил отношение к анимации

В преддверии 90-летия первого звукового мультфильма студии Уолта Диснея «Пароходик Вилли» (18 ноября) вышел русский перевод книги «О мышах и магии. История американского рисованного фильма», которую написал известный американский киновед Леонард Молтин и в свое время перевел выдающийся отечественный режиссер-аниматор Федор Хитрук.
Молтин описывает в своем исследовании историю блистательной эпохи американской рисованной анимации XX века. В круг его внимания попали Микки Маус и Бетти Буп, Багз Банни и Вуди Вудпекер, Майти Маус и Моряк Попай, Белоснежка и семь гномов и другие менее известные персонажи. Начиная с немого периода кино, рассказывая о золотом веке Голливуда и останавливаясь на 80-х годах, автор прослеживает эволюцию анимационного искусства, рисует яркие образы главных творческих фигур и их студий – Уолта Диснея, Чака Джонса, Тэкса Эйвери, Мэла Бланка и множества других.
фото: www.1895.io
Хитрук, который умер в 2012 году, горел идеей публикации этой книги еще с конца 80-х, но так и не нашел издателя. В итоге он перевел «О мышах и магии» самостоятельно и не один год использовал ее в качестве учебного пособия в своей преподавательской работе. Книга подготовлена к публикации и издана на русском языке проектом 1895.io.
Кино-Театр.ру, выступающий информационном партнером издания, публикует фрагмент книги Молтина – о том, как «похищение» у Уолта Диснея его самого популярного персонажа, Счастливого Кролика Освальда, привело к появлению Микки Мауса и созданию «Пароходика Вилли».
фото: www.1895.io
К тому времени как серия фильмов с Алисой завершила свой путь и Дисней начал выпускать новый сериал «Счастливый кролик Освальд», качество фильмов его студии заметно выросло. Пресса оказала серии солидную поддержку. Газета «Film Daily» писала: «Представляем Освальда – соперника других мультипликационных звёзд. Он выглядит серьёзным конкурентом. Выпускает эту новую серию Уолт Дисней. Странно, что художники-аниматоры никогда прежде не останавливали свой выбор на кролике. Освальд с его длиннющими ушами способен на множество комических трюков, за демонстрацией которых дело не станет. Компания Universal весь год искала достойного героя для мультфильмов. И она нашла его». Не менее важным для Диснея было признание со стороны тех, кто занимался мультипликационным бизнесом; и он его добился. Дик Хьюмер говорит: «Его «Освальд» отличался от того, что мы делали тогда в Нью-Йорке. Помню, я смотрел его в Colony Theatre на Бродвее, и он произвёл на меня большое впечатление, но не вызвал ни капли зависти».
Это отличие заключалось в предельно эластичном движении, сотканном из нестандартных и смешных гэгов. В фильме «О, что за рыцарь!» Освальд сворачивался в жгут, чтобы выжать себя досуха, а потом, целуя руку прекрасной дамы, вытягивал её из рукава до бесконечности, чтобы иметь больше места для поцелуев! В картине «Хлопоты с трамваем» даже электрический вагон Освальда был невероятно гибким: он то растягивался, то сплющивался, приспосабливаясь к непредвиденным изгибам рельс.
фото: www.1895.io
В фильме «Яркие огни» эффект эластичного движения поднимается на новый уровень: ноги Освальда отделяются от тела, а само туловище от сильного удара распадается на десять частей, каждая из которых оказывается миниатюрной копией кролика.
Эти мультфильмы явились также экспериментом в освоении некоторых чисто кинематографических приёмов, не встречавшихся ранее в «Алисе». Так, в кульминационной сцене фильма «О, что за рыцарь!» сражающиеся на мечах противники отбрасывают на стену тени. «Яркие огни» полны остроумнейших визуальных находок. Тройка львов прыгает прямо на зрителей, причём каждый прыжок сопровождается затемнением, словно объектив камеры попадает в львиную пасть. В предыдущей сцене Освальд приподнимает тень рослого контролёра и проскальзывает под ней в зрительный зал, не заплатив за вход.
Многие из этих визуальных находок были предложены Абом Айверксом; некоторые явились экспромтом других мультипликаторов, работавших над Освальдом. В их число в 1927 году вошёл Фриц Фреленг, вызванный из Канзас-Сити на смену Роллину Хэму (Хэмилтону). К тому времени Уолт уже дорос до должности главного сценариста, которую сохранил на многие годы.
фото: www.1895.io
Фильмы об Освальде снимались без предварительной подготовки: ни сценарий, ни раскадровки ещё не считались обязательными. Основные идеи и гэги рождались на так называемых дискуссионных сессиях, которыми руководил Дисней и во время которых каждый мог вносить свои предложения. Потом Уолт компоновал сюжет и распределял сцены между своими четырьмя аниматорами, которые могли свободно придумывать комические узоры, вышивая по канве, разработанной Уолтом. При этом Дисней мог наложить вето на любую идею.
Дисней позже рассказывал об этом периоде так: «Серии продолжали выходить. Мы основали небольшую фирму. У нас с Роем были собственные дома и по дешёвому автомобилю. У нас были деньги в банке, мы были социально защищены. Но перспективы нас не устраивали. Бизнес в мультипликации, казалось, не мог развиваться иначе, чем по кругу. Картины создавались в спешке и вышвыривались на продажу. Деньги были единственной целью. Мультфильмы стали несчастной золушкой киноиндустрии. Они служили для прокатчиков довеском к полнометражным игровым лентам. Меня это возмущало. Кое-какие возможности, скрытые в мультипликационном искусстве, уже стали для меня проясняться. В то же время мы видели, что это искусство гибнет. Можно было почувствовать дыхание смерти. Я сам его чувствовал. И ещё я чувствовал, что, будь у нас чуть больше денег и времени, мы могли бы делать фильмы лучше и вырваться из накатанной колеи».
фото: www.1895.io
Дисней предпринял поездку на Восток, в Нью-Йорк, к своему прокатчику, чтобы попросить дополнительных средств. Серия об Освальде имела успех, с каждым фильмом она приносила всё больше доходов, и он не видел причин, почему бы ему не поднять цену. Но Диснея ждал настоящий удар: Чарлз Минц (муж Маргарет Уинклер, руководивший теперь их прокатной компанией) сказал Уолту, что он не только не увеличит ранее назначенную цену в 2 500 долларов, но, если Дисней не примет новых условий – 1 800 долларов, – Минц отберёт у него персонажа и его ведущих мультипликаторов. Дисней знал, что у него нет прав на Освальда, но он не верил, что коллеги оставят его; однако решающий разговор по телефону с Роем подтвердил, что все, кроме Аба Айверкса, согласились работать на Минца. Удручённый, Дисней признал своё поражение и сказал Минцу, что не видит для себя возможности продолжать производство фильмов по цене 1 800 долларов за серию. Он вернулся в Калифорнию, даже не представляя себе, что будет дальше. (Дисней сохранил горечь воспоминания о надувательстве Минца на долгие годы, но испытал некоторое удовлетворение, когда в 1929 году компания Universal Pictures вышвырнула за борт Минца так же, как когда-то Минц вышвырнул его).
Именно тогда Дисней твёрдо решил никогда не передавать никому право собственности на свои фильмы и свои идеи. Они с Абом обсудили возможности создания нового персонажа, с которым можно было бы пустить в плавание новую серию, и Аб набросал несколько рисунков со зверьком, позже прославившимся как Микки Маус. Уолту рисунки понравились, и он придумал сюжет, в котором пародировались фанатичные поклонники лётчика Линдберга, назвав фильм «Авиамания». Аб один сделал весь мультипликат меньше чем за две недели! Весной 1928 года был окончен второй фильм серии о Микки Маусе «Скачущий гаучо». Пробный показ не вызвал интереса у потенциальных прокатчиков. Короткометражки были хороши, но они не содержали ничего нового, отличного от остальных: движение, жесты и мимика Микки фактически повторяли то, что Аб Айверкс делал с Освальдом.
Потом грянул гром. Грандиозный успех «Певца джаза» в начале 1928 года вызвал в Голливуде ажиотаж вокруг проектов создания «говорящих фильмов». Студии и владельцы кинотеатров разделились в своём отношении к звуку, но реакция публики была однозначна – звук предвещал большой бизнес. Пока продюсеры спорили о достоинствах звукового производства, Дисней увидел свой шанс в том, чтобы создать нечто уникальное: синхронно озвученный мультипликационный фильм.
фото: www.1895.io
Пробу провели с эпизодом для третьего фильма серии с Микки Маусом «Пароходик Вилли». «Когда фильм был наполовину закончен, мы устроили показ со звуком, – вспоминал Дисней позже. – Двое моих парней умели читать ноты, а один из них (Уилфрид Джексон) играл на губной гармонике. Мы поместили их в комнате, где они не могли видеть экран, и сделали так, чтобы их могли слышать наши жены и друзья, собиравшиеся смотреть фильм. Ребята должны были играть по музыкально-шумовой партитуре. После нескольких фальстартов звук и изображение были запущены вместе «по выстрелу». Губная гармошка вела мелодию, все мы из звукового цеха барабанили по оловянным кастрюлям и свистели в такт действию. Синхронность была почти полной.
Эффект, произведённый на нашу маленькую аудиторию, был подобен электрическому шоку. На соединение звука и движения все среагировали почти инстинктивно. Я подумал, что они меня просто разыгрывают. Тогда меня посадили в просмотровый зал и проделали всё снова. Это было жутко, но в то же время замечательно! И это было что-то новое!»
Книга «О мышах и магии. История американского рисованного фильма» уже поступила в продажу. Приобрести ее можно на сайте проекта 1895.io и в книжных магазинах.
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