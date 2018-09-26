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Разыгрываем бесплатное обучение в МШК на курсе «История кино»

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26 сентября 2018
Разыгрываем бесплатное обучение в МШК на курсе «История кино»

Московская школа кино приглашает абитуриентов на знаменитый курс Всеволода Коршунова «История кино». Занятия пройдут с 3 октября по 26 декабря (три академических месяца). Обучение part-time: среда с 19:00 до 22:00. Подробности по ссылке.

Куратор курса Всеволод Коршунов - сценарист, редактор, киновед, обладатель преподавательского «Оскара» от студентов Московской школы кино.

Полная стоимость курса 40 000 рублей. При поддержке портала Kino-teatr.ru школа в очередной разыгрывает сертификат на бесплатное обучение. Для участия в конкурсе вам нужно отгадать 10 фильмов по кадру из него. Ответы присылайте в редакцию Кино-театр.ру до 30 сентября 18.00 на адрес kinoteatr.prize@gmail.com

В розыгрыше примут участие все, кто угадал правильно хотя бы пять фильмов. Даже если вы еще не очень хорошо разбираетесь в кино или не узнаете картину по приведенному скриншоту, у вас есть все равно шанс выиграть сертификат и стать слушателем Московской школы кино. Ведь это образовательный курс для тех, кто хочет знать больше. Победитель будет выбран с помощью генератора случайных чисел.


Итак, из какого фильма кадр.

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Разыгрываем бесплатное обучение в МШК на курсе «История кино»
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Разыгрываем бесплатное обучение в МШК на курсе «История кино»
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Разыгрываем бесплатное обучение в МШК на курсе «История кино»
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Разыгрываем бесплатное обучение в МШК на курсе «История кино»
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Разыгрываем бесплатное обучение в МШК на курсе «История кино»
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Разыгрываем бесплатное обучение в МШК на курсе «История кино»
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Разыгрываем бесплатное обучение в МШК на курсе «История кино»
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Разыгрываем бесплатное обучение в МШК на курсе «История кино»
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Разыгрываем бесплатное обучение в МШК на курсе «История кино»
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Разыгрываем бесплатное обучение в МШК на курсе «История кино»
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