Разыгрываем бесплатное обучение в МШК на курсе «История кино»

Московская школа кино
приглашает абитуриентов на знаменитый курс Всеволода Коршунова «История кино»
. Занятия пройдут с 3 октября по 26 декабря (три академических месяца). Обучение part-time: среда с 19:00 до 22:00. Подробности по ссылке.
Куратор курса Всеволод Коршунов
- сценарист, редактор, киновед, обладатель преподавательского «Оскара» от студентов Московской школы кино.
Полная стоимость курса 40 000
рублей. При поддержке портала Kino-teatr.ru
школа в очередной разыгрывает сертификат на бесплатное обучение. Для участия в конкурсе вам нужно отгадать 10 фильмов по кадру из него. Ответы присылайте в редакцию Кино-театр.ру до 30 сентября 18.00 на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
В розыгрыше примут участие все, кто угадал правильно хотя бы пять фильмов. Даже если вы еще не очень хорошо разбираетесь в кино или не узнаете картину по приведенному скриншоту, у вас есть все равно шанс выиграть сертификат и стать слушателем Московской школы кино. Ведь это образовательный курс для тех, кто хочет знать больше. Победитель будет выбран с помощью генератора случайных чисел
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Итак, из какого фильма кадр.
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