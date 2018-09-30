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«Веном», «Хэллоуин» и ещё 15 фильмов октября

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30 сентября 2018
Выбор редакции Кино-театр.ру



«Веном» / Venom



В кинокомиксе Рубена Фляйшера Том Харди предстанет в образе журналиста Эдди Брока, в которого вселился симбиот, наделяющий своего носителя сверхспособностями. Компанию актёру также составят Мишель Уильямс, Риз Ахмед и Вуди Харрельсон.

Выход в прокат: 4 октября



«Звезда родилась» / A Star Is Born



Брэдли Купер и Леди Гага в третьем ремейке классического мюзикла 30-х, повествующего о некогда популярном музыканте, помогающем пробиться наверх молодой певице. Премьера режиссёрского дебюта Купера состоялась в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваля.

Выход в прокат: 4 октября



«Кислота»



Игровой дебют артиста «Гоголь-центра» Александра Горчилина представляет собой драму про молодое поколение, которое в постиндустриальном обществе айфона и мета-мета не может найти себе настоящего вызова извне, поэтому всячески изводит себя вызовами изнутри. Лента получила приз за лучший дебют на 29-м Открытом российском фестивале «Кинотавр».

Выход в прокат: 4 октября



«На районе»



Ещё один режиссёрский дебют второго осеннего месяца. На сей раз за постановку отвечает Ольга Зуева, сыгравшая врача Варю в «Тренере» Данилы Козловского, который в её фильме читает рэп и работает на плохих парней.

Выход в прокат: 4 октября



«Чёрный клановец» / BlacKkKlansman



Сатирическая комедия Спайка Ли про то, как полицейский-афроамериканец и еврей (Джон Дэвид Вашингтон и Адам Драйвер) внедряются в ку-клукс-клан. На 71-м Каннском международном кинофестивале лента удостоилась Гран-при жюри и награды от экуменического жюри.

Выход в прокат: 4 октября



«Медведи Камчатки. Начало жизни»



Невероятно красивая картина Ирины Журавлёвой и Владислава Гришина посвящена обитателям одного из самых живописных регионов России, а точнее двум семьям бурых медведей. Обладатель диплома XXVII Открытого кинофестиваля «Киношок» за операторскую работу.

Выход в прокат: 11 октября



«Мэнди» / Mandy



Николас Кейдж в хорроре Паноса Косматоса предстанет в образе некогда лихого Рэда Миллера, который сурово мстит сектантам за смерть возлюбленной. В картине также заняты Андреа Райзборо и Билл Дюк.

Выход в прокат: 11 октября



«Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль"» / Bad Times at the El Royale



Новая работа известного сценариста Дрю Годдарда, семь лет назад порадовавшего зрителей режиссёрским дебютом «Хижина в лесу», внушает доверие хотя бы звёздным составом (Дакота Джонсон, Крис Хемсворт, Джефф Бриджес, Джон Хэмм). Нам обещают раскрыть тайны семерых персонажей, укрывшихся в заброшенном отеле.

Выход в прокат: 11 октября



«Человек на Луне» / First Man



Драма про Нила Армстронга (Райан Гослинг), снятая Дэмиеном Шазеллом. Фильм, открывший Венецианский кинофестиваль, украшают также Джон Бернтал, Клер Фой и другие актёры.

Выход в прокат: 11 октября



«Вечная жизнь Александра Христофорова»



Новая работа Евгения Шелякина рассказывает про бывшего актёра (Алексей Гуськов), которому после скандального увольнения фортуна делает сказочный подарок в виде любимой женщины (Оксана Фандера). Фильм открытия международного кинофестиваля «Евразийский мост».

Выход в прокат: 18 октября



«Дикая жизнь» / Wildlife



Пол Дано дебютировал в режиссуре драмой, адаптировав вместе с Зои Казан одноимённый роман Ричарда Форда. 1960-е, брак Джейка Джилленхола и Кэри Маллиган трещит по швам, а крах отдельно взятой семьи фиксируется глазами их 14-летнего сына. Участник Каннского кинофестиваля и «Сандэнса».

Выход в прокат: 18 октября



«Примадонна» / Florence Foster Jenkins



Стивен Фрирз снял трагикомедию про бесталанную певицу Флоренс Фостер Дженкинс в исполнении Мерил Стрип. Лента была номинирована на «Золотой глобус» и «Оскар», но вместо заветных статуэток получила премию Британской киноакадемии BAFTA за грим и причёски.

Выход в прокат: 18 октября



«СуперБобровы. Народные мстители»



Действие сиквела комедии Дмитрия Дьяченко развернётся в Таиланде, где суперсемейка скрывается от правосудия. Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Ирина Пегова, Роман Мадянов и Даниил Вахрушев вернулись к своим ролям, а для Владимира Толоконникова лента стала одной из последних работ.

Выход в прокат: 18 октября



«Ученик чудовища» / バケモノの子



Известный японский аниматор Мамору Хосода («Девочка, покорившая время») снял аниме про мальчика, попавшего в мир чудовищ, где его сделал своим учеником монстр Куматэцу. Картина в 2015 году чуть было не получила «Золотую раковину» на фестивале в Сан-Себастьяне. Must see.

Выход в прокат: 18 октября



«Хэллоуин» / Halloween



Лори Строуд (Джейми Ли Кёртис) и её брат-маньяк Майкл Майерс (Ник Касл) вернутся на большие экраны благодаря стараниям Дэвида Гордона Грина и Дэнни Макбрайда. Помимо Лори мы также познакомимся с её дочерью Карен (Джуди Грир) и внучкой Эллисон (Энди Мэтичак).

Выход в прокат: 18 октября



«Лоро» / Loro



Монументальный трёхчасовой байопик Сильвио Берлускони (Тони Сервилло), снятый Паоло Соррентино. Известный итальянский режиссёр представил свою картину вне конкурса на XXVIII Международном кинофестивале «Послание к человеку».

Выход в прокат: 25 октября



«Человек, который удивил всех»



В драме Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, отмеченной призами Мостры и фестиваля в Эль-Гуне, Евгений Цыганов из-за смертельной болезни переоделся в женское платье, а Наталья Кудряшова играет его жену.

Выход в прокат: 25 октября




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Мульт в кино. Выпуск № 82
Один день лета
Основано на реальных событиях
Патрик
Ремнант: Всё ещё вижу тебя
Хэллфест
Экстаз

с 18 октября
Безупречная жизнь
Галвестон
Закат
Зимние братья
Лукас
Лягушонок Риббит 3D
Прогулка по Риму
Русское краткое. Выпуск 1
Тайна магазина игрушек
Шестой пост

с 25 октября
Ведьмы
Два билета домой
Как прогулять школу с пользой
Кукловод
Мульт в кино. Выпуск № 83
На границе миров
Несокрушимый
Репродукция
Смолфут
Только не они

Макс Милиан
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фильмы
ВеномВечная жизнь Александра ХристофороваДикая жизньЗвезда родиласьЗвезда родиласьКислотаЛороЛоро 2Медведи Камчатки. Начало жизниМэндиНа районеНичего хорошего в отеле «Эль рояль»ПримадоннаСуперБобровыСуперБобровы. Народные мстителиУченик чудовищаХэллоуинЧеловек на ЛунеЧеловек, который удивил всехЧёрный клановец

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