«Веном», «Хэллоуин» и ещё 15 фильмов октября

Выбор редакции Кино-театр.ру
«Веном» / Venom
В кинокомиксе Рубена Фляйшера Том Харди
предстанет в образе журналиста Эдди Брока, в которого вселился симбиот, наделяющий своего носителя сверхспособностями. Компанию актёру также составят Мишель Уильямс
, Риз Ахмед
и Вуди Харрельсон
.
Выход в прокат:
4 октября
«Звезда родилась» / A Star Is Born
Брэдли Купер
и Леди Гага
в третьем ремейке классического мюзикла 30-х
, повествующего о некогда популярном музыканте, помогающем пробиться наверх молодой певице. Премьера режиссёрского дебюта Купера состоялась в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваля.
Выход в прокат:
4 октября
«Кислота»
Игровой дебют артиста «Гоголь-центра» Александра Горчилина
представляет собой драму про молодое поколение, которое в постиндустриальном обществе айфона и мета-мета не может найти себе настоящего вызова извне, поэтому всячески изводит себя вызовами изнутри. Лента получила приз за лучший дебют на 29-м Открытом российском фестивале «Кинотавр».
Выход в прокат:
4 октября
«На районе»
Ещё один режиссёрский дебют второго осеннего месяца. На сей раз за постановку отвечает Ольга Зуева
, сыгравшая врача Варю в «Тренере» Данилы Козловского
, который в её фильме читает рэп и работает на плохих парней.
Выход в прокат:
4 октября
«Чёрный клановец» / BlacKkKlansman
Сатирическая комедия Спайка Ли
про то, как полицейский-афроамериканец и еврей (Джон Дэвид Вашингтон
и Адам Драйвер
) внедряются в ку-клукс-клан. На 71-м Каннском международном кинофестивале лента удостоилась Гран-при жюри и награды от экуменического жюри.
Выход в прокат:
4 октября
«Медведи Камчатки. Начало жизни»
Невероятно красивая картина Ирины Журавлёвой
и Владислава Гришина
посвящена обитателям одного из самых живописных регионов России, а точнее двум семьям бурых медведей. Обладатель диплома XXVII Открытого кинофестиваля «Киношок» за операторскую работу.
Выход в прокат:
11 октября
«Мэнди» / Mandy
Николас Кейдж
в хорроре Паноса Косматоса
предстанет в образе некогда лихого Рэда Миллера, который сурово мстит сектантам за смерть возлюбленной. В картине также заняты Андреа Райзборо
и Билл Дюк
.
Выход в прокат:
11 октября
«Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль"» / Bad Times at the El Royale
Новая работа известного сценариста Дрю Годдарда
, семь лет назад порадовавшего зрителей режиссёрским дебютом «Хижина в лесу»
, внушает доверие хотя бы звёздным составом (Дакота Джонсон
, Крис Хемсворт
, Джефф Бриджес
, Джон Хэмм
). Нам обещают раскрыть тайны семерых персонажей, укрывшихся в заброшенном отеле.
Выход в прокат:
11 октября
«Человек на Луне» / First Man
Драма про Нила Армстронга
(Райан Гослинг
), снятая Дэмиеном Шазеллом
. Фильм, открывший Венецианский кинофестиваль, украшают также Джон Бернтал
, Клер Фой
и другие актёры.
Выход в прокат:
11 октября
«Вечная жизнь Александра Христофорова»
Новая работа Евгения Шелякина
рассказывает про бывшего актёра (Алексей Гуськов
), которому после скандального увольнения фортуна делает сказочный подарок в виде любимой женщины (Оксана Фандера
). Фильм открытия международного кинофестиваля «Евразийский мост».
Выход в прокат:
18 октября
«Дикая жизнь» / Wildlife
Пол Дано
дебютировал в режиссуре драмой, адаптировав вместе с Зои Казан
одноимённый роман Ричарда Форда
. 1960-е, брак Джейка Джилленхола
и Кэри Маллиган
трещит по швам, а крах отдельно взятой семьи фиксируется глазами их 14-летнего сына. Участник Каннского кинофестиваля и «Сандэнса».
Выход в прокат:
18 октября
«Примадонна» / Florence Foster Jenkins
Стивен Фрирз
снял трагикомедию про бесталанную певицу Флоренс Фостер Дженкинс
в исполнении Мерил Стрип
. Лента была номинирована на «Золотой глобус» и «Оскар», но вместо заветных статуэток получила премию Британской киноакадемии BAFTA за грим и причёски.
Выход в прокат:
18 октября
«СуперБобровы. Народные мстители»
Действие сиквела комедии Дмитрия Дьяченко
развернётся в Таиланде, где суперсемейка скрывается от правосудия. Павел Деревянко
, Оксана Акиньшина
, Ирина Пегова
, Роман Мадянов
и Даниил Вахрушев
вернулись к своим ролям, а для Владимира Толоконникова
лента стала одной из последних работ.
Выход в прокат:
18 октября
«Ученик чудовища» / バケモノの子
Известный японский аниматор Мамору Хосода
(«Девочка, покорившая время»
) снял аниме про мальчика, попавшего в мир чудовищ, где его сделал своим учеником монстр Куматэцу. Картина в 2015 году чуть было не получила «Золотую раковину» на фестивале в Сан-Себастьяне. Must see.
Выход в прокат:
18 октября
«Хэллоуин» / Halloween
Лори Строуд (Джейми Ли Кёртис
) и её брат-маньяк Майкл Майерс (Ник Касл
) вернутся на большие экраны благодаря стараниям Дэвида Гордона Грина
и Дэнни Макбрайда
. Помимо Лори мы также познакомимся с её дочерью Карен (Джуди Грир
) и внучкой Эллисон (Энди Мэтичак
).
Выход в прокат:
18 октября
«Лоро» / Loro
Монументальный трёхчасовой байопик Сильвио Берлускони
(Тони Сервилло
), снятый Паоло Соррентино
. Известный итальянский режиссёр представил свою картину вне конкурса на XXVIII Международном кинофестивале «Послание к человеку».
Выход в прокат:
25 октября
«Человек, который удивил всех»
В драме Натальи Меркуловой
и Алексея Чупова
, отмеченной призами Мостры и фестиваля в Эль-Гуне, Евгений Цыганов
из-за смертельной болезни переоделся в женское платье, а Наталья Кудряшова
играет его жену.
Выход в прокат:
25 октября
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