Русская рулетка: 65 российских фильмов 2019 года

анонс

Дженифер Лопес, Джулия Робертс, Риз Уизерспун, Миа Васиковская, Уилл Смит, Том Хэнкс и показывают, как начать сначала

Жизнь. Перезагрузка: 10 фильмов, доказывающих, что никогда не поздно начать с чистого листа

Анимационная афиша на новый год

От Хичкока, переснявшего свой же фильм, до Финчера и Скорсезе, вдохновившихся скандинавским детективом и гонконгским боевиком

2 января

Что посмотреть с детьми на зимних каникулах?

«Три богатыря и наследница престола», «Мэри Поппинс возвращается», «Щелкунчик и четыре королевства» и еще шесть фильмов для праздничного похода в кино