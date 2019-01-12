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Русская рулетка: 65 российских фильмов 2019 года

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12 января 2019
Российская киноиндустрия непоколебимо наращивает обороты, да и зрительский интерес к отечественному кино в последнее время растет. Сейчас на разных этапах производства находится более 200 российских картин, и это только полнометражное игровое кино, не считая телевизионных сериалов, анимации, документальных фильмов, короткого метра, а также тех больших игровых проектов, которые создаются тихой сапой и могут всплыть внезапно в любое время, как в онлайн-пространстве, так и на каких-либо фестивалях. При подготовке этого материала мы насчитали более 100 фильмов, прокат которых запланирован в 2019 году, но решили ограничиться 65-ю самыми любопытными. Среди них - два фильма о блокадном Ленинграде, три экранизации больших современных русских романов, два сериала, которые легче принять как кино, новые авторские работы Алексея Федорченко, Нигины Сайфуллаевой, Юрия Быкова, Сергея Дворцевого, Ангелины Никоновой, Валерии Германики, Павла Лунгина... А также множество жанровых картин и большое количество дебютов. Намного меньше в этом году кино о войне, совсем почти нет - о спорте. Зато есть фигура отца и разные на нее взгляды от «Дорогой папа» до «Папа, сдохни». И, конечно, актеры, кочующие из проекта в проект (нет, в этом году это не только Александр Петров)

Русская рулетка: 65 российских фильмов 2019 года
фото: "Аванпост"

АВАНПОСТ, режиссер Егор Баранов

Фантастический триллер, в котором герои (Алексей Чадов, Петр Федоров, Светлана Иванова, Ксения Кутепова, Лукерья Ильяшенко, Константин Лавроненко, Елена Лядова, Филипп Авдеев и другие не самые плохие актеры) сразятся с невиданным врагом в постапокалиптической России. Сценарий написал Илья Куликов, а это значит – скучно не будет. Добавим, что сочиненный Райаном Оттером саундтрек к «Аванпосту» стал финалистом международной премии Global Music Awards. Картина, как и предыдущая работа Баранова и продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова «Гоголь», выйдет в широкий прокат в кинотеатрах, а затем – в виде сериала на канале ТВ-3.

Прокат: 12 сентября



АЙКА, режиссер Сергей Дворцевой

Сюжет попавшей в шорт-лист премии «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке (от Казахстана) картины в пересказе напоминает сериальную мелодраму – молодая эмигрантка из Киргизии по имени Айка, нелегально работающая в Москве, бросает в роддоме новорожденного ребенка, а спустя время пускается на его поиски. Однако не будем забывать о том, что Сергей Дворцевой – главный перфекционист отечественного кино, начавший работу над фильмом 10 лет назад . Это его вторая игровая работа после вышедшего в 2008 году «Тюльпана», получившего Гран-при конкурса «Особый взгляд» в Каннах. Ожидания – самые высокие, и первые отзывы посмотревших картину на мировых фестивалях не разочаровывают.

Прокат: 14 февраля

Русская рулетка: 65 российских фильмов 2019 года
фото: "Айка"

АМПИР V, режиссер Виктор Гинзбург

Долгожданная экранизация романа Пелевина, по словам режиссера, «антидот современному информационному пространству». Картина в жанре городское фэнтези, готическая драма – чисто пелевенский микс жанров – рассказывает про касту вампиров, которые создали людей для еды, а все происходящее – за гранью добра и зла. Главную роль – молодого вампира Раму – играет Павел Табаков, злодея Митру – рэпер Oxxxymiron. Роль Ваала сыграет Юрий Стоянов, богиней Иштар станет Наталья Андрейченко, а в образе преподавателя дискурса Иеговы появится театральный режиссер Константин Богомолов.

Прокат: неизвестно



БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ, режиссер Андрей Волгин

Продюсерский проект Гоши Куценко о «времени, когда Россию хотели окончательно стереть с карты мировой политики». Действие ленты разворачивается в Югославии во время Косовской войны после того, как российский десант высаживается в Косово. Куценко анонсировал фильм как «честную искреннюю картину во славу русского оружия». Сам он играет в картине одну из второстепенных ролей. В ролях Антон Пампушный, Гойко Митич и Милош Бикович.

Прокат: 28 марта

Русская рулетка: 65 российских фильмов 2019 года
фото: "Балканский рубеж"

БЕГ, режиссер – Андрей Загиддулин

Спортивный триллер по сценарию Юлии Идлис. По сюжету чемпион Европы по лёгкой атлетике Сергей Бороздин (Евгений Романцов) попадает в автокатастрофу. О большом спорте можно забыть, однако пережитый стресс дарует бегуну уникальную способность – на скорости он видит события из прошлого. В это время в городе орудует жестокий маньяк, нападающий на женщин. Каждая из его жертв как-то связана с Сергеем. Следователь полиции Настя (Полина Максимова), расследуя дело, подозревает Бороздина в этих преступлениях. Используя свои новые способности, Сергей решает сам остановить убийцу. В остальных ролях Мария Ахметзянова, Данила Якушев, Данил Стеклов, Олег Васильков, Надежда Маркина, Сергей Сосновский и другие.

Прокат: неизвестно



БРАТСТВО, режиссер Павел Лунгин

Картина Павла Лунгина о выводе советских войск из Афганистана. Масштабный фильм снят по реальным событиям: в основе - переход через перевал Саланг во время выхода войск. В ролях Ян Цапник, Кирилл Пирогов, Федор Лавров, Виталий Кищенко и Александр Кузнецов.

Прокат: 9 мая

Русская рулетка: 65 российских фильмов 2019 года
фото: Thr.ru "Братство"

В КЕЙПТУНСКОМ ПОРТУ, режиссер Александр Велединский

К созданию трагикомедии о мужской дружбе режиссера вдохновила известная песня и реальный случай, произошедший с его отцом. По сюжету в том самом порту после окончания войны встречаются три человека, и каждый из них думает, что убил двух других. В фильме заняты Юрий Кузнецов, Александр Робак, Евгений Ткачук, Сергей Сосновский, Владимир Стеклов. Продюсерами выступают Владимир Игнатьев, Владимир Поляков и Рубен Дишдишян. Фильм участвовал в конкурсе фестиваля «Окно в Европу» в Выборге и получил специальный приз.

Прокат: 15 апреля

Русская рулетка: 65 российских фильмов 2019 года
фото: "Ван Гоги"

ВАН ГОГИ, режиссер Сергей Ливнев

Прекрасная, в хорошем смысле олдскульная картина, участник конкурсной программы прошлогоднего Кинотавра (приз за лучшую музыку к фильму). Семейная история о взаимоотношениях отцов и детей от сценариста «Ассы». Роли отца и сына сыграли Алексей Серебряков и Даниэль Ольбрыхский. В других ролях Ольга Остроумова, Евгений Ткачук, Елена Коренева, Наталья Негода, Светлана Немоляева.

Прокат: 7 марта



ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ, режиссер Джаник Файзиев

Зрелищная картина о межгалактическом футболе, а точнее космоболе, наконец-то выйдет в прокат как в России, так и на международных площадках. В ролях Евгений Романцов, Мария Лисовая, Виктория Агалакова, Иван Иванович, Елизавета Тайченачева, Евгений Миронов и другие.

Прокат: 17 октября

Русская рулетка: 65 российских фильмов 2019 года
фото: "Вратарь галактики"

ВЫШЕ НЕБА, режиссер Оксана Карас

Жизнеутверждающая история о первой любви с детективным сюжетом от автора «Хорошего мальчика». Сценарий написала Екатерина Мавроматис. Главная героиня (ее играет Таисия Вилкова) - восемнадцатилетняя девушка с пороком сердца, жизнь которой всего за одну неделю необратимо меняется. Виктория Толстоганова и Алексей Агранович играют ее родителей, а Полина Виторган – сестру. Все они приезжают на отдых в пансионат и становятся свидетелями трагического происшествия, расследование которого неожиданным образом открывает множество семейных проблем. В фильме также играют Дарья Жовнер и Филипп Авдеев.

Прокат: неизвестно



ГЕРОЙ, режиссер Карен Оганесян

Новый российский фильм с главной звездой прошедшего года – Александром Петровым в главной роли. Его герой 15 лет назад окончил спецшколу Службы внешней разведки, а потом осел в одном из европейских городов и уже не вспоминает о России. Все меняется, когда однажды ему звонит считавшийся погибшим отец, которого играет Владимир Машков.

Прокат: 26 сентября

Русская рулетка: 65 российских фильмов 2019 года
фото: Российская газета. Кадр со съемок фильма "Грех"

ГРЕХ, режиссер Андрей Кончаловский

Фильм о жизни художника Микеланджело, о его работе над фресками Сикстинской капеллы и скульптурой Давида. Байопиком создатели картины просят «Грех» не называть, так как лента задумана как видение скульптора. Главную роль играет итальянский актер Альберто Тестоне. В фильме также задействованы Якоб Диль и Тони Пандольфо. Производство картины с огромным для авторского кино бюджетом в 780 млн рублей было поддержано Фондом Алишера Усманова, министерством культуры Италии и итальянской же телерадиокомпанией Rai. Вероятнее всего, премьера ленты состоится на Венецианском кинофестивале.

Прокат: неизвестно



ГРОМКАЯ СВЯЗЬ, режиссер Алексей Нужный

Российская адаптация итальянского фильма Идеальные незнакомцы , суперуспешного как на родине, так и за рубежом. Режиссер «Я худею» сам адаптировал сценарий. Исполнители главных ролей и сопродюсеры – «Квартет И», а также Ирина Горбачева, Мария Миронова и Анастасия Зенкович. В отличие от оригинала у российской версии будет духоподъемный финал, несмотря на конфликты и сильное напряжение между героями, они останутся в теплых отношениях друг с другом.

Прокат: 14 февраля

Русская рулетка: 65 российских фильмов 2019 года
фото: "Завод"

ЗАВОД, режиссер Юрий Быков

Напряженный социальный трилле, рассказывающий, как простые рабочие из глубинки узнают, что их завод собираются закрыть, а их всех уволить. Рабочие берут в заложники олигарха, решившего разорить предприятие, которому они отдали всю жизнь. В ролях Денис Шведов, Андрей Смоляков, Владислав Абашин, Александр Бухаров, Иван Янковский и другие.

Прокат: 7 февраля



ЗВЁЗДНЫЙ РАЗУМ, режиссер Вячеслав Лисневский

Проект компании «Киноданц», специализирующейся на жанре фантастики про разрушающие Землю космические сигналы, к источнику которых отправляется экспедиция астронавтов. Ранее известный как «Проект "Gemini"». В ролях Егор Корешков, Катерина Шпица и Никита Волков.

Прокат: 22 августа

Русская рулетка: 65 российских фильмов 2019 года
фото: "Звездный разум"

ИКАРИЯ, режиссер Явор Гырдев

Еще один ожидаемый уже два года проект. Антиутопия, в центре сюжета которой – эксперименты ученых в области генетики и трансплантологии и человеческие грезы о бессмертии. Главную роль исполняет Иван Янковский. В интервью нашему изданию режиссер раскрывает подробности замысла: похоже, фильм будет одновременно и зрелищным, и наполненным глубокими философскими идеями.

Прокат: неизвестно



КОМА, режиссер Никита Аргунов

Фантастическая драма о путешествии коматозника в потустороннем мире. В главной роли – Риналь Мухаметов. В фильме также заняты Константин Лавроненко, он играет проводника в этой альтернативной реальности, а также Любовь Аксёнова, Милош Бикович, Антон Пампушный.

Прокат: начало года

Русская рулетка: 65 российских фильмов 2019 года
фото: "Кома"

КОНЕЦ СЕЗОНА, режиссер Константин Худяков

Парафраз чеховских «Трех сестер» от режиссера «Однажды в Ростове» и «Хождения по мукам». В этом фильме сестры окажутся за пределами России, в маленьком прибалтийском городке, но, как и чеховские героини, будут стремиться в Москву. Главные роли сыграют Анна Чиповская, Юлия Снигирь и Юлия Хлынина.

Прокат: неизвестно



КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ, режиссер Федор Попов

Действие происходит во время Ленинградской блокады. Вчерашняя школьница Маша Яблочкина попадает в 48-ю паровозную колонну особого резерва НКПС, доставляющую в город 75% всех грузов и военного снаряжения. В ролях – Игорь Ясулович, Анастасия Цибизова, Александр Яценко, Дарья Екамасова и другие.

Прокат: 9 мая

Русская рулетка: 65 российских фильмов 2019 года
фото: "Коридор бессмертия"

КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ?, режиссер Ангелина Никонова

Режиссер «Портрета в сумерках» и «Велкам Хом» переносит на экран книгу Карины Добротворской «Сто писем к Сереже», рассказывающую о ее жизни с известным кинокритиком и сценаристом Сергеем Добротворским, скончавшимся в 1997 году.

Прокат: неизвестно



ЛЮБОВНИЦЫ, режиссер Елена Хазанова

История о трех одураченных мужчинами девушках (Александра Бортич, Паулина Андреева и Юлия Александрова), которые создают тайный союз обманутых женщин. В ролях бессердечных мучителей – Сергей Гармаш, Гоша Куценко, Юрий Стоянов, Максим Лагашкин, Александр Робак, Владимир Мишуков.

Прокат: 28 февраля

Русская рулетка: 65 российских фильмов 2019 года
фото: "Любовницы"

МАША, режиссер Анастасия Пальчикова

Режиссерский дебют сценаристки «Большого» Анастасии Пальчиковой частично основан на ее детских воспоминаниях. Большая часть фильма происходит в 1990-е, где 13-летняя девочка Маша «растет между боксерским рингом и улицей», но на самом деле тянется к музыке. Художественным руководителем выступает Валерий Тодоровский, а продюсерами – Рубен Дишдишян, Валерий Федорович и Евгений Никишов.

Прокат: осень



МИЛЛИАРД, режиссер Роман Прыгунов

Криминальная комедия с погонями и перестрелками, рассказывающая про ограбление миллионером собственного банка. В ролях Владимир Машков, Александра Бортич, Гела Месхи, Павел Чинарев, Мария Миронова и другие.

Прокат: 18 апреля

Русская рулетка: 65 российских фильмов 2019 года
фото: "Миллиард"

МЫСЛЕННЫЙ ВОЛК, режиссер Валерия Гай Германика

Околоправославное и духовное кино по сценарию Юрия Арабова. Лента расскажет о матери и дочери, чьи отношения лишены любви. Главные роли сыграют Ксения Раппопорт и Агния Кузнецова. Создан при поддержке Первого канала.

Прокат: неизвестно



НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ-2, режиссер Роман Каримов

Сиквел комедии 2010 года, которая принесла Каримову известность. Продюсером ленты выступил Роман Борисевич, до этого в основном поддерживающий сугубо авторское кино. Главными героями нового фильма вновь станут Кристина (Ингрид Олеринская) и Виталий (Илья Любимов), которые будут разбираться в отношениях через 7 лет семейной жизни.

Прокат: 24 октября

Русская рулетка: 65 российских фильмов 2019 года
фото: "Одесса"

ОДЕССА, режиссер Валерий Тодоровский

Фильм расскажет про Одессу августа 1970-го, когда город был неделю закрыт из-за эпидемии холеры. Главный герой – журналист, который приехал в курортный город из Москвы вместе с восьмилетним сыном. Оператором выступил Роман Васьянов, с которым ранее режиссер работал на «Стилягах». Продюсирует фильм Тодоровский вместе с Леонидом Ярмольником. Последний также сыграл в картине одну из ролей. Кроме того в ленте задействованы Ирина Розанова, Евгений Цыганов, Ксения Раппопорт и Евгения Брик.

Прокат: неизвестно



ПАПА, СДОХНИ!, режиссер Кирилл Соколов

Кровавая черная комедия, трейлер который уже вовсю крутят в кинотетрах – дебютный фильм поклонника творчества Мартина МакДоны и корейского кино. В главной роли – самого гнусного в мире отца, опера Андрея Геннадьевича, который собирает у себя в квартире компанию отъявленных мерзавцев: мстительную дочь-актрису, озлобленного хулигана и обманутого мента – Виталий Хаев.

Прокат: 4 апреля

Русская рулетка: 65 российских фильмов 2019 года
фото: "Папа, сдохни"

ПИКОВАЯ ДАМА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ, режиссер Александр Домогаров-мл

Мистический хоррор, не являющийся прямым продолжением картины Подгаевского «Пиковая дама: Черный обряд», а представляющий отдельную историю с другим сюжетом и героями, хотя тоже основанную на вызывании духов. Продюсер Константин Буслов уверяет, что новая работа – более зрелищная и дорогая, приближенная к голливудским ужастикам, несмотря на то, что режиссер ее – дебютант. Так ли это – узнаем уже скоро.

Прокат: 14 марта



ПОСЛЕДНЯЯ МИЛАЯ БОЛГАРИЯ, режиссер Алексей Федорченко

Новый сложнопостановочный фильм уральского режиссера снят по мотивам автобиографической исповедальной повести Михаила Зощенко «Перед восходом солнца», написанной в эвакуации во время Великой Отечественной войны. Действие разворачивается в период от конца XIX до середины XX века. В картине заняты уральские актеры, прежде всего из Коляда-театра.

Прокат: неизвестно

Русская рулетка: 65 российских фильмов 2019 года
фото: "Последняя милая Болгария"

ПРИТЯЖЕНИЕ-2, режиссер Федор Бондарчук

Сиквел «Притяжения», произведенный с участием китайских сопродюсеров и китайских актеров. Главные роли, как и в первой части, исполняют Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, плюс в фильме будет задействована одна секретная суперзвезда, которую откроют уже ближе к прокату. Сценарий, как это было с первым фильмом, держат в секрете – это часть маркетинга.

Прокат: 26 декабря



ПРОСТО СВЕТЯТ ЗВЕЗДЫ, режиссер Анна Пармас

Полнометражный дебют Анны Пармас с Анной Михалковой в главной роли – комедия про развод. По сюжету от врача-гинеколога Маши уходит муж – к фитнес-тренеру Оксане. Но сильные женщины привыкли бороться за своё счастье. Маша начинает отчаянную борьбу за своего неверного мужа. Продюсерами выступают Сергей Сельянов и Наталья Дрозд. Названием для новой картины послужила строчка одной из песен «Ленинграда» – «Просто светят звезды. Просто во Вселенной…». Музыку к фильму напишет Сергей Шнуров.

Прокат: неизвестно

Русская рулетка: 65 российских фильмов 2019 года
фото: "Просто светят звезды"

РАССВЕТ, режиссер Павел Сидоров

Стало обычной практикой дебютировать в режиссуре фильмами ужасов. «Рассвет» посвящён демонам, живущим внутри каждого человека. По сюжету группу людей погружают в совместное сновидение, которое перемещает их в очень страшную реальность. В ролях Оксана Акиньшина, Александр Молочников, Анна Слю и другие.

Прокат: 31 января



РЕВНОСТЬ, режиссер Нигина Сайфуллаева

Психологическая драма про тридцатилетнюю женщину, которая подозревает мужа в измене, но не может прямо об этом спросить. «Непроговоренная» ревность заставляет ее пойти на встречную измену. Сценарий написала Любовь Мульменко, с которой Сайфуллаева работала над фильмом «Как меня зовут» и сериалом «Детки».

Прокат: неизвестно

Русская рулетка: 65 российских фильмов 2019 года
фото: "Русский бес"

РУССКИЙ БЕС, режиссер Григорий Константинопольский

Получившая на прошлогоднем «Кинотавре» приз за лучшую режиссуру экзистенциальная сатира на российское общество «нулевых». В ролях Михаил и Никита Ефремовы, Иван Макаревич, Виктория Исакова, Любовь Аксенова и другие.

Прокат: 31 января



СЕНАФОН, режиссер Евгений Шелякин

Комедия с Михаилом Гомиашвили и Розой Хайруллиной о том, как начать жизнь с чистого листа. Это история о странном приключении со стариком Ксенофонтом, который неизвестным образом очнулся на пляже в далеком Таиланде и совсем ничего про себя не помнит. Не зная ни слова на тайском, он собрал себе компанию приятелей, наладил бизнес, но через отрывочные воспоминания его гнетет прошлое... В ролях Владимир Мишуков, Евгения Дмитриева, Евгений Сангаджиев и известные тайские актеры.

Прокат: неизвестно

Русская рулетка: 65 российских фильмов 2019 года
фото: "Союз спасения"

СОЮЗ СПАСЕНИЯ, режиссер Андрей Кравчук

Трагическая история декабристского восстания – проект компании «Дирекция Кино» при участии Первого канала и российского представительства «20-го века Фокс». Центральной фигурой картины станет Сергей Муравьев-Апостол. В основе сюжета его воспоминания об учебе в парижском кадетском корпусе, встрече с Наполеоном. Кроме того покажут события 1825 года на Сенатской площади, а также особое место отведено восстанию Черниговского полка в 1826 году.Творческая группа та же, что и на картине «Викинг».

Прокат: 29 декабря



СПАСТИ ЛЕНИНГРАД, режиссер Алексей Козлов

Второй в нашем обзоре и первый по хронологии фильм о блокадном Ленинграде в этом году - драма о паре влюбленных, попадающих под обстрел на барже, вывозящей людей из осажденного города. В ролях Анастасия Мельникова и ее дочь Мария, Андрей Миронов-Удалов, Гела Месхи и другие.

Прокат: 31 января

Русская рулетка: 65 российских фильмов 2019 года
фото: "Спасти Ленинград"

СТОРОЖ, режиссер Юрий Быков

Еще одна картина Юрия Быкова расскажет о находящемся на грани самоубийства стороже старого санатория. Случайно он оказывается свидетелем разрушающегося брака приехавших в этот санаторий Стаса и Веры. Продюсером выступает Александр Котелевский.

Прокат: неизвестно



СТРЕЛОК, режиссер Петр Левченко

Продюсер Екатерина Филиппова вместе с выпускником Высших курсов сценаристов и режиссеров Петром Левченко снимают фильм, основанный на реальной истории «красногорского стрелка». При этом он является попыткой дать оценку времени и состоянию общества через призму документальной истории. Художественным руководителем выступает Борис Хлебников, по мнению которого молодой режиссер имеет «почерки и интонацию, напоминающую Балабанова». В главных ролях Юрий Цурило и Михаил Гомиашвили.

Прокат: осень

Русская рулетка: 65 российских фильмов 2019 года
фото: "Тайна печати дракона"

ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА: ПУТЕШЕСТВИЕ В КИТАЙ, режиссер Олег Степченко

От прозы Гоголя в самом дорогом проекте в истории российского кино осталась лишь сказочная атмосфера, зато здесь задействованы Джеки Чан, Джейсон Флеминг, Рутгер Хауэр, Арнольд Шварценеггер, лилипут Мартин Клебба и другие диковинные актеры. Самым же дорогостоящим персонажем стал компьютерный дракон с длинными ресницами (китайский Вий).

Прокат: 19 сентября



ТАНЕЦ С САБЛЯМИ, режиссер Юсуп Разыков

История шедевра Арама Хачатуряна, написанного им за восемь часов в эвакуации в Перми. Великого композитора сыграл актер «Мастерской Петра Фоменко» Амбарцум Кабанян. В фильме также сыграли Александр Кузнецов, Сергей Юшкевич, Вероника Кузнецова, Инна Степанова, Иван Рыжиков, Вадим Сквирский и другие актёры. Лента снята в копродукции России и Армении. Права на картину уже куплены для показа в Японии.

Прокат: неизвестно

Русская рулетка: 65 российских фильмов 2019 года
фото: "Тварь"

ТВАРЬ, режиссер Ольга Городецкая

Еще один режиссерский дебют – мистический триллер о семейных отношениях по сценарию Анны Старобинец. Супруги, потерявшие сына, берут из приюта ребенка, который способен воссоздавать воспоминания. Пару играют Елена Лядова и Владимир Вдовиченков, в других ролях Анна Уколова, Евгений Цыганов, Роза Хайруллина.

Прокат: 21 марта



ТЕКСТ, режиссер Клим Шипенко

Экранизация одноименного романа Дмитрия Глуховского о нескольких днях из жизни студента-филолога Ильи Горюнова, который отсидел семь лет за подкинутые в клубе наркотики и вернулся в Москву, которая сильно изменилась за эти годы. Особое его внимание привлекают смартфоны, существенно изменившие людей и их общение. «Текст» станет первым произведением Глуховского, которое будет экранизировано. Главную роль сыграет Иван Янковский.

Отметим также выход в прокат в октябре еще одной ленты Шипенко – «Холоп» с Милошем Биковичем, Иваном Охлобыстиным, Александрой Бортич, Марией Мироновой и другими, – по сюжету которой мальчика-мажора, сына олигарха селят в специально отстроенную деревню с атмосферой XIX века и наблюдают за ним, как в реалити-шоу.

Прокат: конец года

Русская рулетка: 65 российских фильмов 2019 года
фото: "Тобол"

ТОБОЛ, режиссер Игорь Зайцев

Большое приключенческое кино по роману Алексея Иванова, основанного на реальных исторических событиях. Проект поддерживает Первый канал, на нем же в начале 2019 года выйдет восьмисерийная телеверсия «Тобола». В ролях Дмитрий Дюжев, Павел Табаков, Дмитрий Назаров, Андрей Бурковский и другие.

Прокат: 21 февраля



У НЕЕ ДРУГОЕ ИМЯ, режиссер Вита Гераськина

Дебютантка, выпускница Московской школы нового кино снимет фильм о 37-летней женщине, которая 17 лет назад отказалась от дочери, спустя годы решила ее разыскать, однако принимает за своего ребенка другую девушку. Одним из продюсеров и исполнительницей главной роли стала Светлана Ходченкова.

Прокат: неизвестно

Русская рулетка: 65 российских фильмов 2019 года
фото: "У нее другое имя"

ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ, режиссер Резо Гигинеишвили

Авантюрная романтическая история, действие которой происходит в современной Москве. Жители и гости столицы под действием алкоголя переоценивают свои возможности, поэтому по домам их развозит главный герой фильма. Однажды ради того, чтобы понравиться богатой клиентке, он решает выдать себя за сына обеспеченных родителей. Режиссер обещает, что все происходящее в фильме будет «интересно, смешно, сексуально, быстро». В ролях Виктор Хориняк, Андрей Бурковский, Ирина Мартыненко, Янина Студилина и другие.

Прокат: 21 марта



УСПЕХ, режиссер Павел Руминов

Лирическая комедия с Романом Курцыным, Юлией Снигирь, Марией Лобановой, Алексеем Чадовым, Николаем Шрайбером и Риной Гришиной расскажет о пути к успеху и славе рок-звезд. Образы Юлии Снигирь и Романа Курцына не скрывают своего внешнего сходства с легендами мировой рок-сцены Куртом Кобейном и Пи Джей Харви. В фильме звучат каверы на хиты 90-х и оригинальные рок-треки дуэта Снигирь и Курцына.

Кроме того, Павел Руминов работает над комедией «Маленький воин» о брошенном отцом мальчике, который увлекается сумо и мечтает попасть на юношеский чемпионат в Токио, чтобы там и увидел его отец, эмигрировавший в Японию.

Прокат: неизвестно

Русская рулетка: 65 российских фильмов 2019 года
фото: "Успех"

ФЕЯ, режиссер Анна Меликян

Заключительная часть трилогии, куда вошли «Русалка» и «Звезда». Сценарий Меликян написала сама, фильм рассказывает о владельце империи по производству компьютерных игр (Константин Хабенский), который неожиданно видит себя в облике Христа на фреске Андрея Рублева. В действие фильма вплетена вселенная компьютерной игры «Коловрат», которую создает главный герой.

Прокат: неизвестно



ЧЕРНОБЫЛЬ: ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ, режиссер Дмитрий Киселев

Полнометражный финал популярного сериала снимается по сценарию Ильи Куликова. Картина будет иметь три альтернативные концовки, вернее даже «вселенные», как интригуют авторы. Детали сюжета держатся в тайне. В ролях – актеры сериала Константин Давыдов, Кристина Казинская, Сергей Романович, Анвар Халилулаев, Валерия Дмитриева и другие

Прокат: 10 октября

Русская рулетка: 65 российских фильмов 2019 года
фото: "Эбигейл"

ЭБИГЕЙЛ, режиссер Александр Богуславский

Стимпанк-фэнтези о девушке, разыскивающей отца в городе, полном магии, с Тинатин Далакишвили и Риналем Мухаметовым. Также от «Киноданц» ожидаются «Идетификация» Вячеслава Лисневского, в котором герой теряет память, а затем выясняет, что он не человек, а киборг, «Генезис», Душана Глигорова про супергероя в альтернативной реальности.

Прокат: 11 апреля


ЭЛЕФАНТ, режиссер Алексей Красовский

Режиссер «Коллектора» и «Праздника» снял семейную комедию про детского писателя Валентина Шубина, прославившегося серией рассказов про слона Мишку. Когда у Шубина обнаруживается болезнь сердца, появляется богатый человек, готовый помочь писателю в обмен на продолжение рассказов о полюбившемся детям герое. Продюсером и исполнителем главной роли стал Алексей Гуськов, также в фильме играют Полина Агуреева, Евгения Дмитриева, Ян Цапник и французский писатель Фредерик Бегбедер.

Прокат: неизвестно

Русская рулетка: 65 российских фильмов 2019 года
фото: "Юморист"

ЮМОРИСТ, режиссер Михаил Идов

Действие ретро-драмы происходит в 1984 году. Это вымышленная история популярного эстрадного артиста Бориса Аркадьева, который медленно сходит с ума от комбинации всеобщего обожания и творческой несвободы. Не помогает и статус любимого комика «органов». Это дебютная режиссерская работа Идова, известного как сценариста «Оптимистов». В ролях задействованы Алексей Агранович, получивший приз за лучшую мужскую роль на фестивале «Движение», Семен Штейнберг, Алиса Хазанова, Вильма Кутавичюте, Павел Ильин, Даниэль Шифрин, Полина Ауг.

Прокат: 1 марта



ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА, режиссер Святослав Подгаевский

Режиссер, на чьём счету успешные «Невеста», «Пиковая дама. Чёрный обряд» и «Русалка. Озеро мертвых» продолжает развивать жанр, основываясь на местных легендах и сказках. На сей раз нас будут пугать Бабой-Ягой. По сюжету молодая семья переезжает в новую квартиру на окраине города и нанимает няню для своей новорожденной дочери. Войдя в доверие, женщина по ночам пугает младенца и старшего сына Егора, который пытается рассказать о странном поведении няни родителям, но те ему не верят. В ключевых ролях Марьяна Спивак, Алексей Розин, Светлана Устинова и Игорь Хрипунов, являющийся своеобразной визитной карточкой хорроров Подгаевского.

Баба Яга – не единственная в этом сезоне сказочная нечисть в кино. Также в прокате заявлен фэнтези «Водяная» про озерную ведьму и комедия «Домовой» про мелкого квартирного пакостника.

Прокат: 31 октября

Русская рулетка: 65 российских фильмов 2019 года


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Екатерина Визгалова, Мария Токмашева
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Русская рулетка: 65 российских фильмов 2019 года фотографии
Русская рулетка: 65 российских фильмов 2019 года фотографии
Русская рулетка: 65 российских фильмов 2019 года фотографии
Русская рулетка: 65 российских фильмов 2019 года фотографии
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