Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Девятые «Звёздные войны», перезапуск «Терминатора» и ещё 20 фантастических фильмов 2019 года, которые увлекут в свои миры

13 января
2019 год
январь 2019
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Все рубрики

Топы с Максом Милианом >>
13 января 2019
Фантастики много не бывает

В прошлом году нас порадовали работами в фантастическом жанре Гильермо Дель Торо, Дени Вильнёв и Стивен Спилберг, а в наступившем зрителей ждёт новая встреча со вселенными «Звёздных войн», «Людей в чёрном» и «Терминатора». Кроме того, российские кинематографисты продолжат осваивать sci-fi, и некоторые из будущих фильмов, будем надеяться, утрут нос Голливуду.



«Аванпост»



Фантастический триллер Егора Баранова по сценарию Ильи Куликова, в котором герои (Алексей Чадов, Пётр Фёдоров, Светлана Иванова, Ксения Кутепова, Лукерья Ильяшенко, Константин Лавроненко, Елена Лядова, Филипп Авдеев) сразятся с невиданным врагом в постапокалиптической России. Картина, как и «Гоголь», выйдет в широкий прокат, а затем – в виде сериала на канале ТВ-3.

Точная дата выхода в прокат: 12 сентября



«Алита: Боевой ангел» / Alita: Battle Angel



Доктор Идо (Кристоф Вальц) находит на Земле, частично превращённой богатеями в свалку металлолома, обломки киборга-тяна Алиты (Роза Салазар), и после починки она пытается вспомнить своё прошлое. Долгое время экранизацию одноимённой манги Юкито Кисиро, на чьём счету уже есть аниме «Сны оружия» и видеоигра Gunnm: Martian Memory, планировал поставить Джеймс Кэмерон, но в итоге он ограничился лишь продюсированием, а режиссёрское кресло занял Роберт Родригес. Must see.

Точная дата выхода в прокат: 14 феврапя



«Артемис Фаул» / Artemis Fowl



Фильм Кеннета Браны, основанный на первой книге из серии бестселлеров Йона Колфера, повествует о наследнике древнего рода криминальных гениев (Фердия Шоу), задумавшего ограбить обитателей подземного волшебного мира. В ленте заняты Джош Гэд, Джуди Денч и Миранда Райсон.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 8 августа



«Билл и Тед» / Bill & Ted Face the Music

Девятые «Звёздные войны», перезапуск «Терминатора» и ещё 20 фантастических фильмов 2019 года, которые увлекут в свои миры

Культовые персонажи Киану Ривза и Алекса Уинтера возвращаются в комедии Дина Пэрисота спустя 18 лет после «Новых приключений Билла и Теда». На сей раз поводом для путешествий во времени послужит их подростковое желание стать рок-музыкантами.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 17 октября



«Битва за Землю» / Captive State



Вера Фармига и Джон Гудман обитают в мире, уже десять лет захваченном инопланетянами. По сюжету главе полиции Чикаго предстоит за 24 часа поймать лидера повстанцев Феникса, дабы спасти город от уничтожения. В режиссёрском кресле – создатель «Восстания планеты обезьян» Руперт Уайатт.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 2 мая



«Близнец» / Gemini Man

Девятые «Звёздные войны», перезапуск «Терминатора» и ещё 20 фантастических фильмов 2019 года, которые увлекут в свои миры

Энг Ли работает над боевиком о стареющем наёмном убийце (Уилл Смит), вынужденном сразиться со своим же клоном, который на 25 лет моложе и находится в расцвете сил. Компанию Смиту составят Клайв Оуэн и Мэри Элизабет Уинстэд.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 3 октября



«Властелины вселенной» / Masters of the Universe

Девятые «Звёздные войны», перезапуск «Терминатора» и ещё 20 фантастических фильмов 2019 года, которые увлекут в свои миры

Аарон и Адам Ни намерены перезапустить популярную серию 80-х, включающую в себя игрушки, анимационный сериал и ленту с Дольфом Лундгреном. Пока неизвестно, кто станет Хи-Мэном и Скелетором, но фэнтезийно-космический антураж вполне может привлечь как новое поколение зрителей, так и киноманов, страдающих от ностальгии по олдскульным боевикам.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 19 декабря



«Вратарь галактики»



Фильм Джаника Файзиева о космоболе, наконец-то выйдет в прокат как в России, так и на международных площадках. В ролях Евгений Романцов, Мария Лисовая, Виктория Агалакова, Иван Иванович, Елизавета Тайченачева, Евгений Миронов и другие.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 17 октября



«Высшее общество» / High Life

Девятые «Звёздные войны», перезапуск «Терминатора» и ещё 20 фантастических фильмов 2019 года, которые увлекут в свои миры

Клер Дени сняла интернациональное кино на английском языке с участием Роберта Паттинсона, Мии Гот, Жюльет Бинош и Ларса Айдингера про то, как преступников отправляют в опасную миссию к чёрной дыре для того, чтобы они нашли альтернативный источник энергии.

Точная дата выхода в прокат: 11 апреля



«Годзилла: Король монстров» / Godzilla: King of the Monsters



Сиквел кайдзю пятилетней давности поставил Майкл Догерти, а за битвой Годзиллы с другими монстрами (среди них заявлены Мотра, Родан и Кинг Гидора) будут наблюдать Милли Бобби Браун, Салли Хокинс, Кайл Чандлер, Чарльз Дэнс, Дэвид Стратэйрн и Вера Фармига.

Точная дата выхода в прокат: 30 мая



«Звёздные войны: Эпизод 9» / Star Wars: Episode IX

Девятые «Звёздные войны», перезапуск «Терминатора» и ещё 20 фантастических фильмов 2019 года, которые увлекут в свои миры

Завершение третьей трилогии культовой космической саги в постановке Джея Джея Абрамса для многих станет главным кинособытием года. Нам поведают о том, как разрешится судьба Рей, Кайло Рена, По Дэмерона и Финна. Появятся, разумеется, и классические персонажи: Люк Скайуокер, Лея Органа и Лэндо Калриссиан. Так что если кто-то и не любит «Звёздные войны» нового поколения, то хотя бы всплакнёт о былой славе Империи и Дарта Вейдера.

Точная дата выхода в прокат: 19 декабря



«Звёздный разум»

Девятые «Звёздные войны», перезапуск «Терминатора» и ещё 20 фантастических фильмов 2019 года, которые увлекут в свои миры

Проект компании «Киноданц», ранее известный под названием «Проект "Gemini"», про разрушающие Землю космические сигналы, к источнику которых отправляется экспедиция астронавтов. В ролях Егор Корешков, Катерина Шпица и Никита Волков.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 22 августа



«Икария»

Девятые «Звёздные войны», перезапуск «Терминатора» и ещё 20 фантастических фильмов 2019 года, которые увлекут в свои миры

Антиутопия Явора Гырдева, в центре сюжета которой – эксперименты учёных в области генетики и трансплантологии и человеческие грёзы о бессмертии. Главную роль исполняет Иван Янковский.

Дата выхода в прокат неизвестна



«К звёздам» / Ad Astra

Девятые «Звёздные войны», перезапуск «Терминатора» и ещё 20 фантастических фильмов 2019 года, которые увлекут в свои миры

В картине Джеймса Грэя инженер армейского корпуса в исполнении Брэда Питта отправляется в космическое путешествие на поиски отца, который грезил найти внеземную цивилизацию. В актёрской команде – Томми Ли Джонс, Дональд Сазерленд, Джон Ортиз, Рут Негга и Джейми Кеннеди.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 23 мая



«Люди в черном: Интернэшнл» / Men in Black International



В перезапуске культовой фантастической серии Барри Зонненфельда, осуществлённом Ф. Гэри Грэем, на смену героям Уилла Смита и Томми Ли Джонса придут агенты в исполнении Криса Хемсворта и Тессы Томпсон. Из старой гвардии появится лишь Эмма Томпсон, засветившаяся в третьей части, а среди новичков окажутся Ребекка Фергюсон, Лиам Нисон, Рейф Сполл и Кумаил Наджиани.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 13 июня



«Покемон. Детектив Пикачу» / Detective Pikachu



Фильм, близкий по жанру к фантастическому нуару, основан на игре «Детектив Пикачу», изданной компанией Nintendo. Главному герою Тиму (Джастис Смит) нужно найти своего пропавшего отца, а Пикачу (с голосом Райана Рейнольдса) помогает ему в поисках. В ленте также заняты Рита Ора, Сьюки Уотерхаус, Билл Найи и Кен Ватанабе.

Ориентировочная дата выхода в мировой прокат: 16 мая



«Притяжение 2»

Девятые «Звёздные войны», перезапуск «Терминатора» и ещё 20 фантастических фильмов 2019 года, которые увлекут в свои миры

Сиквел «Притяжения», произведённый Фёдором Бондарчуком с участием китайских сопродюсеров и китайских актёров. Главные роли вновь исполняют Александр Петров, Ирина Старшенбаум и Риналь Мухаметов.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 26 декабря



«Соник в кино» / Sonic the Hedgehog

Девятые «Звёздные войны», перезапуск «Терминатора» и ещё 20 фантастических фильмов 2019 года, которые увлекут в свои миры

Популярнейший персонаж известной видеоигры компании Sega дебютирует в этом году на большом экране. До этого человекоподобный синий ёж Соник фигурировал только в анимационном сериале («Соник бум»), теперь же он станет персонажем игрового фильма. Сонику (Бен Шварц) предстоит сразиться со своим главным врагом Доктором Эггманом (Джим Керри), который пытается захватить и разрушить Сан-Франциско, а поможет ежу в эпической битве Том Вачовски (Джеймс Марсден).

Ориентировочная дата выхода в прокат: 7 ноября



«Стекло» / Glass



Спустя почти два десятка лет после «Неуязвимого» с Брюсом Уиллисом в роли супергероя Дэвида Данна и Сэмюэлом Л. Джексоном в роли террориста Мистера Стекло, М. Найт Шьямалан решил создать собственную супергеройскую вселенную, объединив персонажей «Неуязвимого» и недавнего «Сплита». Как минимум, любопытно.

Точная дата выхода в мировой прокат: 17 января



«Терминатор: Перезагрузка» / Untitled Terminator Reboot

Девятые «Звёздные войны», перезапуск «Терминатора» и ещё 20 фантастических фильмов 2019 года, которые увлекут в свои миры

Создатель «Дэдпула» Тим Миллер под присмотром Джеймса Кэмерона проигнорирует все части культовой серии, вышедшие после «Судного дня». Мало того, к нам вернётся Линда Хэмилтон в образе классической Сары Коннор. Главные же роли достались Наталии Рейс и Маккензи Дэвис, а Гэбриел Луна попытается переплюнуть Терминатора Арнольда Шварценеггера, который, конечно же, вновь тряхнёт стариной.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 31 октября



«Чернобыль: Зона отчуждения»



Полнометражный финал популярного сериала снимает Дмитрий Киселёв по сценарию Ильи Куликова. Картина будет иметь три альтернативные концовки, вернее даже «вселенные», как интригуют авторы. В ролях – актёры сериала Константин Давыдов, Кристина Казинская, Сергей Романович, Анвар Халилулаев, Валерия Дмитриева и другие.

Точная дата выхода в прокат: 10 октября

Макс Милиан
версия для печати
Ссылки по теме
Самые ожидаемые мультфильмы 2019 года
Русская рулетка: 70 российских фильмов 2019 года
«Первому игроку приготовиться» Стивена Спилберга, «Хан Соло» и ещё 18 фантастических фильмов 2018 года, без которых жизнь покажется скучной
Поиск по меткам
Американское киноБоевикигрыКомедияНаучная фантастикаРоссийские фильмысиквелфраншизаЭкранизация
персоны
Джей Джей АбрамсФилипп АвдеевВиктория АгалаковаЛарс АйдингерЕгор БарановЖюльет БиношФёдор БондарчукКеннет БранаМилли Бобби БраунКристоф ВальцКен ВатанабеДени ВильнёвНикита ВолковМиа ГотДжеймс ГрэйДжон ГудманЯвор ГырдевДжош ГэдКонстантин ДавыдовГильермо Дель ТороДжуди ДенчСэмюэл Эл ДжексонТомми Ли ДжонсВалерия ДмитриеваМаккензи ДэвисЧарльз ДэнсБарри ЗонненфельдСветлана ИвановаИван ИвановичЛукерья ИльяшенкоКристина КазинскаяДжейми КеннедиДжим КерриДмитрий КиселёвЕгор КорешковИлья КуликовКсения КутеповаДжеймс КэмеронКонстантин ЛавроненкоЭнг ЛиМария ЛисоваяДольф ЛундгренЕлена ЛядоваДжеймс МарсденЕвгений МироновРиналь МухаметовКумаил НаджианиБилл НайиРут НеггаЛиам НисонРита ОраДжон ОртизКлайв ОуэнРоберт ПаттинсонАлександр Петров (III)Брэд ПиттМиранда РайсонРайан РейнольдсКиану РивзРоберт РодригесСергей РомановичЕвгений РоманцовДональд СазерлендРоза СалазарДжастис СмитУилл СмитСтивен СпилбергРейф СполлИрина СтаршенбаумДэвид СтратэйрнЕлизавета ТайченачеваТесса ТомпсонЭмма ТомпсонБрюс УиллисМэри Элизабет УинстэдАлекс УинтерДжаник ФайзиевВера ФармигаРебекка ФергюсонПётр ФёдоровАнвар ХалилулаевКрис ХемсвортСалли ХокинсЛинда ХэмилтонАлексей ЧадовКайл ЧандлерАрнольд ШварценеггерКатерина ШпицаЭм Найт ШьямаланИван Янковский
фильмы
АванпостАлита: Боевой ангелАртемис ФаулБилл и ТедБитва за ЗемлюБлизнецВластелины ВселеннойВластелины вселеннойВратарь ГалактикиВысшее обществоГодзиллаГодзилла: Король монстровЗвёздные войны, эпизод IV: Новая надеждаЗвёздные войны: Эпизод 9Звёздный разумИкарияК звёздамЛюди в чёрномЛюди в чёрном 3Люди в чёрном: ИнтернэшнлНеуязвимыйНовые приключения Билла и ТедаПокемон. Детектив ПикачуПриключение Билла и ТедаПритяжениеПритяжение-2Соник в киноСплитСтеклоТерминаторТерминатор 2: Судный деньТерминатор: ПерезагрузкаЧернобыль. Зона отчужденияЧернобыль. Зона отчужденияЧернобыль. Зона отчуждения-2

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

День рождения >>

Ирина Апексимова
Артур Ваха
Сергей Газаров
Александр Головин
Юрий Дедович
Владимир Костин
Всеволод Макаров
Ариадна Шенгелая
Дарья Щербакова
Милош Бикович
Орландо Блум
Патрик Демпси
Георгий Калоянчев
Эльза Мартинелли
Пенелопа Энн Миллер
Роберт Стэк
все родившиеся 13 января >>

Афиша кино >>

Пышка
драма, комедия, музыкальный фильм
США, 2018
Астерикс и тайное зелье
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Франция, 2018
Баския: Взрыв реальности
биография
США, 2017
Две королевы
биография, драма, исторический фильм, экранизация
Великобритания, США, 2018
Интервью с Богом
драма, мистика
США, 2018
Наше время
драма
Мексика, Франция, Германия, Дания, Швеция, 2018
Ничего себе каникулы!
комедия
Франция, 2018
Романтики «303»
драма, комедия, мелодрама
Германия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью