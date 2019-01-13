Девятые «Звёздные войны», перезапуск «Терминатора» и ещё 20 фантастических фильмов 2019 года, которые увлекут в свои миры

Фантастики много не бывает
В прошлом году нас порадовали работами в фантастическом жанре Гильермо Дель Торо, Дени Вильнёв и Стивен Спилберг, а в наступившем зрителей ждёт новая встреча со вселенными «Звёздных войн», «Людей в чёрном» и «Терминатора». Кроме того, российские кинематографисты продолжат осваивать sci-fi, и некоторые из будущих фильмов, будем надеяться, утрут нос Голливуду.
«Аванпост»
Фантастический триллер Егора Баранова
по сценарию Ильи Куликова
, в котором герои (Алексей Чадов
, Пётр Фёдоров
, Светлана Иванова
, Ксения Кутепова
, Лукерья Ильяшенко
, Константин Лавроненко
, Елена Лядова
, Филипп Авдеев
) сразятся с невиданным врагом в постапокалиптической России. Картина, как и «Гоголь»
, выйдет в широкий прокат, а затем – в виде сериала на канале ТВ-3.
Точная дата выхода в прокат: 12 сентября
«Алита: Боевой ангел» / Alita: Battle Angel
Доктор Идо (Кристоф Вальц
) находит на Земле, частично превращённой богатеями в свалку металлолома, обломки киборга-тяна Алиты (Роза Салазар
), и после починки она пытается вспомнить своё прошлое. Долгое время экранизацию одноимённой манги Юкито Кисиро, на чьём счету уже есть аниме «Сны оружия»
и видеоигра Gunnm: Martian Memory
, планировал поставить Джеймс Кэмерон
, но в итоге он ограничился лишь продюсированием, а режиссёрское кресло занял Роберт Родригес
. Must see.
Точная дата выхода в прокат: 14 феврапя
«Артемис Фаул» / Artemis Fowl
Фильм Кеннета Браны
, основанный на первой книге из серии бестселлеров Йона Колфера
, повествует о наследнике древнего рода криминальных гениев (Фердия Шоу
), задумавшего ограбить обитателей подземного волшебного мира. В ленте заняты Джош Гэд
, Джуди Денч
и Миранда Райсон
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 8 августа
«Билл и Тед» / Bill & Ted Face the Music
Культовые персонажи Киану Ривза
и Алекса Уинтера
возвращаются в комедии Дина Пэрисота
спустя 18 лет после «Новых приключений Билла и Теда»
. На сей раз поводом для путешествий во времени послужит их подростковое желание стать рок-музыкантами.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 17 октября
«Битва за Землю» / Captive State
Вера Фармига
и Джон Гудман
обитают в мире, уже десять лет захваченном инопланетянами. По сюжету главе полиции Чикаго предстоит за 24 часа поймать лидера повстанцев Феникса, дабы спасти город от уничтожения. В режиссёрском кресле – создатель «Восстания планеты обезьян» Руперт Уайатт
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 2 мая
«Близнец» / Gemini Man
Энг Ли
работает над боевиком о стареющем наёмном убийце (Уилл Смит
), вынужденном сразиться со своим же клоном, который на 25 лет моложе и находится в расцвете сил. Компанию Смиту составят Клайв Оуэн
и Мэри Элизабет Уинстэд
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 3 октября
«Властелины вселенной» / Masters of the Universe
Аарон
и Адам Ни
намерены перезапустить популярную серию 80-х, включающую в себя игрушки, анимационный сериал и ленту
с Дольфом Лундгреном
. Пока неизвестно, кто станет Хи-Мэном и Скелетором, но фэнтезийно-космический антураж вполне может привлечь как новое поколение зрителей, так и киноманов, страдающих от ностальгии по олдскульным боевикам.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 19 декабря
«Вратарь галактики»
Фильм Джаника Файзиева
о космоболе, наконец-то выйдет в прокат как в России, так и на международных площадках. В ролях Евгений Романцов
, Мария Лисовая
, Виктория Агалакова
, Иван Иванович
, Елизавета Тайченачева
, Евгений Миронов
и другие.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 17 октября
«Высшее общество» / High Life
Клер Дени
сняла интернациональное кино на английском языке с участием Роберта Паттинсона
, Мии Гот
, Жюльет Бинош
и Ларса Айдингера
про то, как преступников отправляют в опасную миссию к чёрной дыре для того, чтобы они нашли альтернативный источник энергии.
Точная дата выхода в прокат: 11 апреля
«Годзилла: Король монстров» / Godzilla: King of the Monsters
Сиквел кайдзю пятилетней давности поставил Майкл Догерти
, а за битвой Годзиллы
с другими монстрами (среди них заявлены Мотра, Родан и Кинг Гидора) будут наблюдать Милли Бобби Браун
, Салли Хокинс
, Кайл Чандлер
, Чарльз Дэнс
, Дэвид Стратэйрн
и Вера Фармига.
Точная дата выхода в прокат: 30 мая
«Звёздные войны: Эпизод 9» / Star Wars: Episode IX
Завершение третьей трилогии культовой космической саги в постановке Джея Джея Абрамса
для многих станет главным кинособытием года. Нам поведают о том, как разрешится судьба Рей, Кайло Рена, По Дэмерона и Финна. Появятся, разумеется, и классические персонажи: Люк Скайуокер, Лея Органа и Лэндо Калриссиан. Так что если кто-то и не любит «Звёздные войны» нового поколения, то хотя бы всплакнёт о былой славе Империи и Дарта Вейдера.
Точная дата выхода в прокат: 19 декабря
«Звёздный разум»
Проект компании «Киноданц», ранее известный под названием «Проект "Gemini"»
, про разрушающие Землю космические сигналы, к источнику которых отправляется экспедиция астронавтов. В ролях Егор Корешков
, Катерина Шпица
и Никита Волков
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 22 августа
«Икария»
Антиутопия Явора Гырдева
, в центре сюжета которой – эксперименты учёных в области генетики и трансплантологии и человеческие грёзы о бессмертии. Главную роль исполняет Иван Янковский
.
Дата выхода в прокат неизвестна
«К звёздам» / Ad Astra
В картине Джеймса Грэя
инженер армейского корпуса в исполнении Брэда Питта
отправляется в космическое путешествие на поиски отца, который грезил найти внеземную цивилизацию. В актёрской команде – Томми Ли Джонс
, Дональд Сазерленд
, Джон Ортиз
, Рут Негга
и Джейми Кеннеди
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 23 мая
«Люди в черном: Интернэшнл» / Men in Black International
В перезапуске культовой фантастической серии Барри Зонненфельда
, осуществлённом Ф. Гэри Грэем
, на смену героям Уилла Смита и Томми Ли Джонса придут агенты в исполнении Криса Хемсворта
и Тессы Томпсон
. Из старой гвардии появится лишь Эмма Томпсон
, засветившаяся в третьей части
, а среди новичков окажутся Ребекка Фергюсон
, Лиам Нисон
, Рейф Сполл
и Кумаил Наджиани
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 13 июня
«Покемон. Детектив Пикачу» / Detective Pikachu
Фильм, близкий по жанру к фантастическому нуару, основан на игре «Детектив Пикачу»
, изданной компанией Nintendo. Главному герою Тиму (Джастис Смит
) нужно найти своего пропавшего отца, а Пикачу (с голосом Райана Рейнольдса
) помогает ему в поисках. В ленте также заняты Рита Ора
, Сьюки Уотерхаус
, Билл Найи
и Кен Ватанабе
.
Ориентировочная дата выхода в мировой прокат: 16 мая
«Притяжение 2»
Сиквел «Притяжения»
, произведённый Фёдором Бондарчуком
с участием китайских сопродюсеров и китайских актёров. Главные роли вновь исполняют Александр Петров
, Ирина Старшенбаум
и Риналь Мухаметов
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 26 декабря
«Соник в кино» / Sonic the Hedgehog
Популярнейший персонаж известной видеоигры компании Sega дебютирует в этом году на большом экране. До этого человекоподобный синий ёж Соник фигурировал только в анимационном сериале («Соник бум»
), теперь же он станет персонажем игрового фильма. Сонику (Бен Шварц
) предстоит сразиться со своим главным врагом Доктором Эггманом (Джим Керри
), который пытается захватить и разрушить Сан-Франциско, а поможет ежу в эпической битве Том Вачовски (Джеймс Марсден
).
Ориентировочная дата выхода в прокат: 7 ноября
«Стекло» / Glass
Спустя почти два десятка лет после «Неуязвимого» с Брюсом Уиллисом
в роли супергероя Дэвида Данна и Сэмюэлом Л. Джексоном
в роли террориста Мистера Стекло, М. Найт Шьямалан
решил создать собственную супергеройскую вселенную, объединив персонажей «Неуязвимого»
и недавнего «Сплита»
. Как минимум, любопытно.
Точная дата выхода в мировой прокат: 17 января
«Терминатор: Перезагрузка» / Untitled Terminator Reboot
Создатель «Дэдпула» Тим Миллер
под присмотром Джеймса Кэмерона проигнорирует все части культовой серии, вышедшие после «Судного дня»
. Мало того, к нам вернётся Линда Хэмилтон
в образе классической Сары Коннор. Главные же роли достались Наталии Рейс
и Маккензи Дэвис
, а Гэбриел Луна
попытается переплюнуть Терминатора Арнольда Шварценеггера
, который, конечно же, вновь тряхнёт стариной.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 31 октября
«Чернобыль: Зона отчуждения»
Полнометражный финал популярного сериала снимает Дмитрий Киселёв
по сценарию Ильи Куликова. Картина будет иметь три альтернативные концовки, вернее даже «вселенные», как интригуют авторы. В ролях – актёры сериала Константин Давыдов
, Кристина Казинская
, Сергей Романович
, Анвар Халилулаев
, Валерия Дмитриева
и другие.
Точная дата выхода в прокат: 10 октября