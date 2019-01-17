Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Антон Чехов, Стивен Кинг и Нил Гейман: 16 самых ожидаемых экранизаций 2019 года

17 января
2019 год
январь 2019
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Все рубрики

Мнение >>
17 января 2019
Кино-сезон 2019 начался с экранизаций «Мэри Поппинс возвращается», «Две королевы», «Путь домой» и голливудской адаптации французского хита «1+1», снятого, в свою очередь по мотивам мемуаров Абделя Селлу. Кино-Театр.ру рассказывает, какие еще экранизации стоит ждать в этом году.


«Холмс и Ватсон»

Премьера: 24 января 2019 года

Антон Чехов, Стивен Кинг и Нил Гейман: 16 самых ожидаемых экранизаций 2019 года

Мы видели безупречного джентльмена Шерлока Холмса в исполнении Василия Ливанова. Мы видели бомжеватого эгоиста в изводе Гая Ричи. Мы стали свидетелями того, как роль Шерлока сделала из непривлекательного артиста Камбербэтча супер-звезду Голливуда. Мы видели Шерлока, борющегося с героиновой зависимостью с помощью американки китайского происхождения Джоан Ватсон. У того Шерлока еще была подруга сердца - коварная Джейми Мориарти. Ну, казалось бы, чего мы еще не видели? Идиотов, конечно же. Сценарист фильмов «Солдаты неудачи» и «Люди в черном 3» с обманчиво многообещающим именем Этан Коэн снял свою версию приключений всемирно-надоевших героев с Уиллом Феррелом и Джоном Си Райли.



«Красивый мальчик»

Премьера: 24 января 2019 года

Антон Чехов, Стивен Кинг и Нил Гейман: 16 самых ожидаемых экранизаций 2019 года

Драма Феликса ван Грунингена, снятая по мотивам мемуаров Дэвида и Ника Шеффов, рассказывает о борьбе отца с наркозависимостью сына. Несмотря на то, что реальный Ник Шефф жив-здоров и справился с пристрастием к метамфитамину, от фильма веет неприятной безысходностью. Но поклонницам Тимоти Шаламе вряд ли что-то помешает насладиться картиной.



«Обещание на рассвете»

Премьера: 14 февраля 2019 года

Антон Чехов, Стивен Кинг и Нил Гейман: 16 самых ожидаемых экранизаций 2019 года

Экранизация автобиографического романа французского писателя Ромена Гари (он же Эмиль Ажар, он же Роман Кацев) о бешеной материнской любви была снята еще в 2017 году, но в российский прокат выходит лишь в феврале этого года. Шарлотта Генсбур в роли матери-одиночки, возложившей все свои надежды и мечты на единственного сына, которому, по её мнению, уготована величайшая судьба. И Пьер Нине в роли сына, все эти надежды и мечты исправно воплощающего.

«Тобол»

Премьера: 21 февраля 2019 года

Антон Чехов, Стивен Кинг и Нил Гейман: 16 самых ожидаемых экранизаций 2019 года

Тот случай, когда словосочетание «экранизация романа» не совсем соответствует действительности. Ведь пеплум Алексея Иванова «Тобол» вырос из его же сценария одноименного сериала про золотоискателей в Сибири петровских времен. За съемки сериала взялся режиссер Игорь Зайцев. Но взялся так, что Иванов в итоге отрекся от экранизации и снял своё имя с титров. По словам Иванова, Зайцев пренебрег исторической достоверностью и экшеном в угоду зрелищности, сняв нарядный костюмированный фильм с ходячими банальностями вместо колоритных персонажей. Впрочем, судить зрителю, к тому же, кастинг в «Тоболе» внушительный: Дмитрий Дюжев, Андрей Бурковский, Агата Муцениеце, Екатерина Гусева и Павел Табаков. Фильм выйдет в двух форматах - вслед за полным метром на Первом канале покажут расширенную восьмисерийную версию.



«Здесь была Бритт-Мари»

Премьера: 7 марта 2019 года

Антон Чехов, Стивен Кинг и Нил Гейман: 16 самых ожидаемых экранизаций 2019 года

Членам клуба «Скандинавский калейоскоп» тоже будет что посмотреть в этом году. «Здесь была Бритт-Мари» - экранизация одноименного романа Фредерика Бакмана, шведского писателя (автора «Второй жизни Уве», экранизированной в 2015 году), взявшего на себя непростую задачу освещать жизнь пенсионеров. Бритт-Мари - пожилая женщина, чей педантизм и любовь к чистоте граничат с ОКР. Всю свою жизнь она положила на алтарь потребностей мужа, с которым так и не завела детей. Однако муж на старости лет не смог избежать соблазна и свернул налево. Ошарашенная таким предательством, Бритт-Мари уезжает куда глаза глядят. И не особенно меняя старых привычек, совершенно неожиданно для самой себя становится тренером детской футбольной команды. Да и вообще развлекается всеми доступными способами.

«Чайка»

Премьера: 14 марта 2019 года

Антон Чехов, Стивен Кинг и Нил Гейман: 16 самых ожидаемых экранизаций 2019 года

Экранизация пьесы Антона Чехова про муки творчества с Сиршей Ронан в роли Нины Заречной, Аннетт Бенинг в роли Аркадиной и Элизабет Мосс в роли Маши. После пережитого российскими зрителями шока от британских экранизаций «Анны Карениной» и «Войны и мира», «Чайка» малоизвестного американского режиссера Майкла Майера не грозит никакими «новыми прочтениями» и скрупулезно следует букве оригинала. Так что корвалол можно приберечь до следующего случая.



«Кладбище домашних животных»

Премьера: 4 апреля 2019 года

Антон Чехов, Стивен Кинг и Нил Гейман: 16 самых ожидаемых экранизаций 2019 года

Очередная экранизация из золотого фонда Стивена Кинга, сюжет которой знают, кажется, все. Но если коротко: счастливая семья поселяется неподалеку от леса, в котором какие-то дети черт знает сколько лет назад организовали кладбище домашних животных. Только вот из плодородной почвы этого кладбища возвращаются покойники, так что случись какое горе в семье - соблазн чрезвычайно велик.



«Последствия»

Премьера: 25 апреля 2019 года

Антон Чехов, Стивен Кинг и Нил Гейман: 16 самых ожидаемых экранизаций 2019 года

После поражения нацистской Германии британского офицера Льюиса Моргана назначают временным губернатором полуразрушенного Гамбурга. Льюиса с женой Рейчел (Кира Найтли) заселяют в красивый особняк, в котором живет чертовски привлекательный и к тому же овдовевший архитектор-немец (Александр Скарсгорд) с дочерью. И пока Льюис трудится в поте лица, восстанавливая город, Рейчел успешно превозмогает неприязнь к соседу. Сюжет романа Ридиан Брук «После войны» с живущими под одной крышей врагами, испытывающими друг к другу влечение, очень сильно напоминает замечательный фильм «Молчание моря» (тоже, кстати, экранизация).



«Поступь хаоса»

Премьера: весна 2019 года

Антон Чехов, Стивен Кинг и Нил Гейман: 16 самых ожидаемых экранизаций 2019 года

Экранизация одноименного романа Патрика Несса, автора мрачной психологической сказки «Голос монстра». Подросток по имени Тодд живет в единственной оставшейся в Новом Свете колонии людей. Да и то с оговорками: после войны с аборигенами планеты женская часть населения колонизаторов вымерла из-за вражеского вируса, а мужская часть и животные живут в шуме мыслей друг друга. То есть в мире без секретов, где каждый может прочесть мысли ближнего своего. Но однажды Тодд случайно набредает на пустоту и тишину, источником которой оказывается девочка-инопланетянка. Да, вам не показалось: Патрик Несс ставит в один ряд животных и мужчин, а женщин одаривает пустотой. В экранизации Дага Лаймана главные роли исполнили человек-паук Том Холланд и джедай Дейзи Ридли.

«Куда ты пропала, Бернадетт?»

Премьера: весна 2019 года

Антон Чехов, Стивен Кинг и Нил Гейман: 16 самых ожидаемых экранизаций 2019 года

Одноименный роман Марии Семпл лёгким языком говорил о тяжелом: о неврозах, связанных с подавлением творческой потенции. Пятидесятилетняя Бернадетт в прошлом подающий надежды архитектор, а в настоящем - мать и жена, которая предпочитает не социализироваться и сидеть почаще дома. Когда дочь Бернадетт умоляет родителей организовать семейное путешествие в Антарктиду, годы затворничества выливаются во внезапное исчезновение героини. Судя по трейлеру экранизации с Кейт Бланшетт в главной роли, режиссер Ричард Линклейтер решил подпустить в фильм оптимизма.



«Уловка - 22»

Премьера: весна 2019 года

Антон Чехов, Стивен Кинг и Нил Гейман: 16 самых ожидаемых экранизаций 2019 года

Мини-сериал по сатирическому антивоенному роману Джозефа Хеллера «Поправка - 22» о службе летчиков ВВС США в период Второй мировой войны с Джорджем Клуни и Кайлом Чандлером в главных ролях. Заслуженный бомбардир капитан Йоссариан никак не может выполнить норму боевых вылетов из-за постоянного увеличения этой самой нормы командованием авиаполка. Попытки Йоссариана покинуть театр военных действий сославшись на сумасшествие лишь усугубляют безвыходность этой ситуации. А всему виной некое правительственное постановление, в народе именуемое «уловка-22». Согласно этой «уловке» всякий, кто заявляет о своем сумасшествии с целью избежать военной обязанности, доказывает своим заявлением свою полную дееспособность и здравомыслие.

«Артемис Фаул»

Премьера: 8 августа 2019 года

Антон Чехов, Стивен Кинг и Нил Гейман: 16 самых ожидаемых экранизаций 2019 года

История многострадальной экранизации серии детских книг ирландского писателя Йона Колфера берет свое начало в далеком 2011 году. В итоге за работу над фильмом, объединившим сюжеты двух первых романов серии, взялся британский режиссер Кеннет Брана. Артемис Фаул - малолетний представитель старинной династии криминальных гениев, сумевший докопаться до подземного мира, населенного различными волшебными народцами. Сказочные существа ушли в глубокое подполье из-за жадных людишек, и основали цивилизацию, во многом превосходящую человеческую. Но жадные и несносные людишки в лице юного Артемиса все-таки проникают в подземный мир с тем, чтобы извлечь из этого путешествия выгоду. Но вместе с выгодой обнаруживают реальный шанс сделать что-то полезное не в материальном плане.



«Щегол»

Премьера: осень 2019 года

Антон Чехов, Стивен Кинг и Нил Гейман: 16 самых ожидаемых экранизаций 2019 года

Долгожданная экранизация романа Донны Тартт про злоключения американского сироты с Энселом Элгортом, Николь Кидман и Джеффри Райтом в ролях. Отправившись с мамой в музей, Тео Деккер возвращается оттуда внезапно осиротевшим, но с дорогущей картиной кисти Карела Фабрициуса за пазухой. Погружение Тео в уютный мир антиквариата прерывается переездом к папаше в Лас-Вегас. Где предоставленный самому себе Тео заводит дружбу с русским мальчиком и погружается на сей раз в мир наркотиков. Что чуть было не заканчивается для него полной деградацией, но…не заканчивается.


«Благие знамения»

Премьера: 2019 год

Антон Чехов, Стивен Кинг и Нил Гейман: 16 самых ожидаемых экранизаций 2019 года

Шестисерийная экранизация фантастической сатиры Нила Геймана и Терри Пратчетта про тщетные попытки ангела Азирафаэля (Майкл Шин) и демона Кроули (Дэвид Теннант) предотвратить грядущий Апокалипсис. Командированные на грешную Землю несколько столетий назад Азирафаэль и Кроули уже успели обзавестись кое-каким барахлом и бизнесом, и так прикипели ко всему земному, что с большой неохотой встретили новость о рождении Антихриста. Обсудив проблему, ангел и демон пришли к выводу, что всё дело в воспитании, и решили обеспечить малолетнему исчадию Ада возможность выбирать свой путь развития самостоятельно. Новорожденного Антихриста должны были подсунуть в семью американского посла в Англии. Но в результате преступной халатности монашек-сатанисток сын Люцифера загремел к немолодой чете из маленького английского городка Тадфилд. И пока ничего не подозревающие Азирафаэль и Кроули следили за воспитанием сына американского дипломата, подрастающий Антихрист был полностью предоставлен сам себе и вырос, о боже, человеком.



«Маленькие женщины»

Премьера: 2019 год

Антон Чехов, Стивен Кинг и Нил Гейман: 16 самых ожидаемых экранизаций 2019 года

Попробовавшая свои силы в режиссуре Грета Гервиг взялась за экранизацию классического романа Луизы Мэй Олкотт про радости и невзгоды взросления четырех девиц из семейства Марч на фоне Гражданской войны в Америке. Кредит доверия к начинающему режиссеру огромен, достаточно взглянуть на актерский состав: Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Тимоти Шаламе, Мерил Стрип и Лора Дерн. Экранизация 1994 года с Вайноной Райдер и Сьюзен Сарандон - идеальный фильм под Рождество. Поэтому логично было бы предположить, что премьера фильма Гервиг придется на декабрь 2019 года.

«Ведьмак»

Премьера: 2019 год

Антон Чехов, Стивен Кинг и Нил Гейман: 16 самых ожидаемых экранизаций 2019 года

В преддверии завершения «Игры престолов» всеядный Netflix решил, что оставлять огромную осиротевшую аудиторию HBO без опеки - финансовое преступление. И покусился на святое - многосерийную экранизацию национального достояния Польши. Не то, чтобы до Netflix никто не пытался - есть польская экранизация 2001 года, которая не впечатлила даже Сапковского. У Netflix, понятное дело, ресурсов побольше. Но с предубеждением фанатов, трясущихся над каноном, сервису пришлось столкнуться уже на этапе утверждения актёра на главную роль. Выбор Генри Кавилла на роль Геральта народ встретил с плохо сдерживаемым смехом: седовласый парик Кавилла поднял из глубин коллективной памяти аж Кристофера Ламберта в образе Рейдена из «Смертельной битвы». Шутки шутками, а другой реальной альтернативы «Игре престолов» (если не считать объявленные спин-оффы) пока что просто нет.
версия для печати
Поиск по меткам
Женя ШабынинаспискиЭкранизация
персоны
Аннетт БенингКейт БланшеттКеннет БранаАндрей БурковскийШарлотта ГенсбурГрета ГервигЕкатерина ГусеваЛора ДернНатали ДормерДмитрий ДюжевАлексей Иванов (IV)Генри КавиллБенедикт КамбербэтчНиколь КидманСтивен КингДжордж КлуниДаг ЛайманКристофер ЛамбертВасилий ЛивановРичард ЛинклейтерЛюси ЛьюДжонни Ли МиллерЭлизабет МоссАгата МуцениецеКира НайтлиПьер НинеВайнона РайдерДжеффри РайтДжон Си РейлиДейзи РидлиГай РичиСирша РонанСьюзен СарандонАлександр СкарсгардМерил СтрипПавел ТабаковДэвид ТеннантЭмма УотсонУилл ФерреллТом ХолландКайл ЧандлерТимоти ШаламеМайкл ШинЭнсел Эльгорт
фильмы
1+1: Голливудская историяАнна КаренинаАртемис ФаулБлагие знаменияВедьмакВедьмакВойна и мирВторая жизнь УвеГолос монстраДве королевыЗдесь была Бритт-МариИгра престоловКладбище домашних животныхКрасивый мальчикКуда ты пропала, Бернадетт?Люди в чёрном 3Маленькие женщиныМолчание моряМэри Поппинс возвращаетсяОбещание на рассветеПоследствияПоступь хаосаПуть домойСолдаты неудачиТоболХолмс и ВатсонЧайкаШерлокШерлок ХолмсЩеголЭлементарно

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Алексей Кублицкий
14 января ушёл из жизни продюсер Алексей Кублицкий.
Евгений Радомысленский
13 января умер актёр, режиссёр и педагог Евгений Радомысленский.

День рождения >>

Борис Бабочкин
Кристина Бабушкина
Александр Лымарев
Борис Невзоров
Ваграм Папазян
Елена Ташаева
Андрей Феськов
Виктория Фёдорова
Ксения Энтелис
Дэйв Баутиста
Кэри Грант
Кевин Костнер
Энрико Ло Версо
Францишек Печка
Джейсон Сигел
Джейн Хоррокс
все родившиеся 18 января >>

Афиша кино >>

Пышка
драма, комедия, музыкальный фильм
США, 2018
Астерикс и тайное зелье
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Франция, 2018
Баския: Взрыв реальности
биография
США, 2017
Две королевы
биография, драма, исторический фильм, экранизация
Великобритания, США, 2018
Интервью с Богом
драма, мистика
США, 2018
Наше время
драма
Мексика, Франция, Германия, Дания, Швеция, 2018
Ничего себе каникулы!
комедия
Франция, 2018
Романтики «303»
драма, комедия, мелодрама
Германия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью