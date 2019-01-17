Антон Чехов, Стивен Кинг и Нил Гейман: 16 самых ожидаемых экранизаций 2019 года

Драма Феликса ван Грунингена, снятая по мотивам мемуаров Дэвида и Ника Шеффов, рассказывает о борьбе отца с наркозависимостью сына. Несмотря на то, что реальный Ник Шефф жив-здоров и справился с пристрастием к метамфитамину, от фильма веет неприятной безысходностью. Но поклонницам Тимоти Шаламе вряд ли что-то помешает насладиться картиной.
Экранизация автобиографического романа французского писателя Ромена Гари (он же Эмиль Ажар, он же Роман Кацев) о бешеной материнской любви была снята еще в 2017 году, но в российский прокат выходит лишь в феврале этого года. Шарлотта Генсбур в роли матери-одиночки, возложившей все свои надежды и мечты на единственного сына, которому, по её мнению, уготована величайшая судьба. И Пьер Нине в роли сына, все эти надежды и мечты исправно воплощающего.
Тот случай, когда словосочетание «экранизация романа» не совсем соответствует действительности. Ведь пеплум Алексея Иванова «Тобол» вырос из его же сценария одноименного сериала про золотоискателей в Сибири петровских времен. За съемки сериала взялся режиссер Игорь Зайцев. Но взялся так, что Иванов в итоге отрекся от экранизации и снял своё имя с титров. По словам Иванова, Зайцев пренебрег исторической достоверностью и экшеном в угоду зрелищности, сняв нарядный костюмированный фильм с ходячими банальностями вместо колоритных персонажей. Впрочем, судить зрителю, к тому же, кастинг в «Тоболе» внушительный: Дмитрий Дюжев, Андрей Бурковский, Агата Муцениеце, Екатерина Гусева и Павел Табаков. Фильм выйдет в двух форматах - вслед за полным метром на Первом канале покажут расширенную восьмисерийную версию.
Членам клуба «Скандинавский калейоскоп» тоже будет что посмотреть в этом году. «Здесь была Бритт-Мари» - экранизация одноименного романа Фредерика Бакмана, шведского писателя (автора «Второй жизни Уве», экранизированной в 2015 году), взявшего на себя непростую задачу освещать жизнь пенсионеров. Бритт-Мари - пожилая женщина, чей педантизм и любовь к чистоте граничат с ОКР. Всю свою жизнь она положила на алтарь потребностей мужа, с которым так и не завела детей. Однако муж на старости лет не смог избежать соблазна и свернул налево. Ошарашенная таким предательством, Бритт-Мари уезжает куда глаза глядят. И не особенно меняя старых привычек, совершенно неожиданно для самой себя становится тренером детской футбольной команды. Да и вообще развлекается всеми доступными способами.
Экранизация пьесы Антона Чехова про муки творчества с Сиршей Ронан в роли Нины Заречной, Аннетт Бенинг в роли Аркадиной и Элизабет Мосс в роли Маши. После пережитого российскими зрителями шока от британских экранизаций «Анны Карениной» и «Войны и мира», «Чайка» малоизвестного американского режиссера Майкла Майера не грозит никакими «новыми прочтениями» и скрупулезно следует букве оригинала. Так что корвалол можно приберечь до следующего случая.
Очередная экранизация из золотого фонда Стивена Кинга, сюжет которой знают, кажется, все. Но если коротко: счастливая семья поселяется неподалеку от леса, в котором какие-то дети черт знает сколько лет назад организовали кладбище домашних животных. Только вот из плодородной почвы этого кладбища возвращаются покойники, так что случись какое горе в семье - соблазн чрезвычайно велик.
После поражения нацистской Германии британского офицера Льюиса Моргана назначают временным губернатором полуразрушенного Гамбурга. Льюиса с женой Рейчел (Кира Найтли) заселяют в красивый особняк, в котором живет чертовски привлекательный и к тому же овдовевший архитектор-немец (Александр Скарсгорд) с дочерью. И пока Льюис трудится в поте лица, восстанавливая город, Рейчел успешно превозмогает неприязнь к соседу. Сюжет романа Ридиан Брук «После войны» с живущими под одной крышей врагами, испытывающими друг к другу влечение, очень сильно напоминает замечательный фильм «Молчание моря» (тоже, кстати, экранизация).
Экранизация одноименного романа Патрика Несса, автора мрачной психологической сказки «Голос монстра». Подросток по имени Тодд живет в единственной оставшейся в Новом Свете колонии людей. Да и то с оговорками: после войны с аборигенами планеты женская часть населения колонизаторов вымерла из-за вражеского вируса, а мужская часть и животные живут в шуме мыслей друг друга. То есть в мире без секретов, где каждый может прочесть мысли ближнего своего. Но однажды Тодд случайно набредает на пустоту и тишину, источником которой оказывается девочка-инопланетянка. Да, вам не показалось: Патрик Несс ставит в один ряд животных и мужчин, а женщин одаривает пустотой. В экранизации Дага Лаймана главные роли исполнили человек-паук Том Холланд и джедай Дейзи Ридли.
Одноименный роман Марии Семпл лёгким языком говорил о тяжелом: о неврозах, связанных с подавлением творческой потенции. Пятидесятилетняя Бернадетт в прошлом подающий надежды архитектор, а в настоящем - мать и жена, которая предпочитает не социализироваться и сидеть почаще дома. Когда дочь Бернадетт умоляет родителей организовать семейное путешествие в Антарктиду, годы затворничества выливаются во внезапное исчезновение героини. Судя по трейлеру экранизации с Кейт Бланшетт в главной роли, режиссер Ричард Линклейтер решил подпустить в фильм оптимизма.
«Уловка - 22»
Премьера: весна 2019 года
Мини-сериал по сатирическому антивоенному роману Джозефа Хеллера «Поправка - 22» о службе летчиков ВВС США в период Второй мировой войны с Джорджем Клуни и Кайлом Чандлером в главных ролях. Заслуженный бомбардир капитан Йоссариан никак не может выполнить норму боевых вылетов из-за постоянного увеличения этой самой нормы командованием авиаполка. Попытки Йоссариана покинуть театр военных действий сославшись на сумасшествие лишь усугубляют безвыходность этой ситуации. А всему виной некое правительственное постановление, в народе именуемое «уловка-22». Согласно этой «уловке» всякий, кто заявляет о своем сумасшествии с целью избежать военной обязанности, доказывает своим заявлением свою полную дееспособность и здравомыслие.
История многострадальной экранизации серии детских книг ирландского писателя Йона Колфера берет свое начало в далеком 2011 году. В итоге за работу над фильмом, объединившим сюжеты двух первых романов серии, взялся британский режиссер Кеннет Брана. Артемис Фаул - малолетний представитель старинной династии криминальных гениев, сумевший докопаться до подземного мира, населенного различными волшебными народцами. Сказочные существа ушли в глубокое подполье из-за жадных людишек, и основали цивилизацию, во многом превосходящую человеческую. Но жадные и несносные людишки в лице юного Артемиса все-таки проникают в подземный мир с тем, чтобы извлечь из этого путешествия выгоду. Но вместе с выгодой обнаруживают реальный шанс сделать что-то полезное не в материальном плане.
Долгожданная экранизация романа Донны Тартт про злоключения американского сироты с Энселом Элгортом, Николь Кидман и Джеффри Райтом в ролях. Отправившись с мамой в музей, Тео Деккер возвращается оттуда внезапно осиротевшим, но с дорогущей картиной кисти Карела Фабрициуса за пазухой. Погружение Тео в уютный мир антиквариата прерывается переездом к папаше в Лас-Вегас. Где предоставленный самому себе Тео заводит дружбу с русским мальчиком и погружается на сей раз в мир наркотиков. Что чуть было не заканчивается для него полной деградацией, но…не заканчивается.
Шестисерийная экранизация фантастической сатиры Нила Геймана и Терри Пратчетта про тщетные попытки ангела Азирафаэля (Майкл Шин) и демона Кроули (Дэвид Теннант) предотвратить грядущий Апокалипсис. Командированные на грешную Землю несколько столетий назад Азирафаэль и Кроули уже успели обзавестись кое-каким барахлом и бизнесом, и так прикипели ко всему земному, что с большой неохотой встретили новость о рождении Антихриста. Обсудив проблему, ангел и демон пришли к выводу, что всё дело в воспитании, и решили обеспечить малолетнему исчадию Ада возможность выбирать свой путь развития самостоятельно. Новорожденного Антихриста должны были подсунуть в семью американского посла в Англии. Но в результате преступной халатности монашек-сатанисток сын Люцифера загремел к немолодой чете из маленького английского городка Тадфилд. И пока ничего не подозревающие Азирафаэль и Кроули следили за воспитанием сына американского дипломата, подрастающий Антихрист был полностью предоставлен сам себе и вырос, о боже, человеком.
В преддверии завершения «Игры престолов» всеядный Netflix решил, что оставлять огромную осиротевшую аудиторию HBO без опеки - финансовое преступление. И покусился на святое - многосерийную экранизацию национального достояния Польши. Не то, чтобы до Netflix никто не пытался - есть польская экранизация 2001 года, которая не впечатлила даже Сапковского. У Netflix, понятное дело, ресурсов побольше. Но с предубеждением фанатов, трясущихся над каноном, сервису пришлось столкнуться уже на этапе утверждения актёра на главную роль. Выбор Генри Кавилла на роль Геральта народ встретил с плохо сдерживаемым смехом: седовласый парик Кавилла поднял из глубин коллективной памяти аж Кристофера Ламберта в образе Рейдена из «Смертельной битвы». Шутки шутками, а другой реальной альтернативы «Игре престолов» (если не считать объявленные спин-оффы) пока что просто нет.