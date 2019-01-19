Сиквел «Оно», ремейк «Детских игр» и ещё 18 пугающих фильмов 2019 года

анонс

Антон Чехов, Стивен Кинг и Нил Гейман: 16 самых ожидаемых экранизаций 2019 года

Фантастики много не бывает

Девятые «Звёздные войны», перезапуск «Терминатора» и ещё 20 фантастических фильмов 2019 года, которые увлекут в свои миры

«Ревность», «Успех», «Грех», «Кома» и другие состояния отечественного кино

9 января

Жизнь. Перезагрузка: 10 фильмов, доказывающих, что никогда не поздно начать с чистого листа

Дженифер Лопес, Джулия Робертс, Риз Уизерспун, Миа Васиковская, Уилл Смит, Том Хэнкс и показывают, как начать сначала