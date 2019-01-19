Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Сиквел «Оно», ремейк «Детских игр» и ещё 18 пугающих фильмов 2019 года

19 января
2019 год
январь 2019
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Все рубрики

Топы с Максом Милианом >>
19 января 2019
Страшное рядом


2018-й порадовал зрителей неплохими хоррорами вроде «Тихого места», «Проклятия монахини» и продолжения «Хэллоуина». В наступившем году нас ожидает встреча с новой работой Джордана Пила, сиквелами «Оно» и «Счастливого дня смерти», ремейками «Кладбища домашних животных» и «Детских игр», а также с шестью российскими представителями пугающего жанра (!).



Z

Сиквел «Оно», ремейк «Детских игр» и ещё 18 пугающих фильмов 2019 года

Киган Коннор Трейси, запомнившаяся зрителям по роли первой жертвы Нормана Бейтса в сериале «Мотель Бейтсов», не спешит расставаться с ужасами и на большом экране. В картине Брэндона Кристенсена («Близнецы») актриса предстанет в образе матери восьмилетнего мальчика, который завёл себе чрезмерно злобного воображаемого друга.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 21 ноября



«Гори, гори ясно» / Brightburn



Джеймс Ганн спродюсировал хоррор Дэвида Яровески, взломавший культурный код Супермена. По сюжету героиня Элизабет Бэнкс обнаруживает в инопланетном корабле, рухнувшем поблизости от её дома, младенца и на свою голову решает стать для него матерью. Повзрослев мальчик отблагодарил своих приёмных родителей совсем не так, как Кларк Кент.

Точная дата выхода в прокат: 23 мая



«Гости»



Юрий Чурсин, Ангелина Стречина и другие актёры сыграли в мистической ленте Евгения Абызова, решившего переквалифицироваться из комедиографов в хоррормейкеры. За визуальную составляющую отвечает оператор Антон Зенкович, хорошо знакомый с жанром, а сюжетно лента крепко связана с историями про дом с привидениями.

Точная дата выхода в прокат: 7 марта



«Гретель и Гензель» / Gretel and Hansel

Сиквел «Оно», ремейк «Детских игр» и ещё 18 пугающих фильмов 2019 года

Благодаря актёру Озу Перкинсу, подавшемуся в режиссёры, небезызвестная сказка братьев Гримм приобретёт исконно пугающие черты. В качестве Гретель на экране предстанет звезда «Оно» София Лиллис, а в ведьму, похоже, превратится ветеран жанра Элис Крайдж, Кристабелла из экранизации игры «Сайлент Хилл».

Ориентировочная дата выхода в прокат: 31 октября



«Детские игры» / Child's Play

Сиквел «Оно», ремейк «Детских игр» и ещё 18 пугающих фильмов 2019 года

Ремейк культового ужастика 1988 года, снятого Томом Холлендом, украшает собой Обри Плаза, органично вписывающаяся как в комедии, так и в хорроры. Поставил ленту создатель «Полароида» Ларс Клевберг. Духа маньяка с голосом Брэда Дурифа заменит вышедшая из-под контроля высокотехнологичная игрушка, которая носит имя Чаки.

Точная дата выхода в прокат: 20 июня



«Звонок мертвецу» / Abgeschnitten



Новая работа немецкого знатока ужасного Кристиана Алварта, на чьём счету «Антитела» и «Дело № 39». Мориц Бляйбтрой играет судмедэксперта, вынужденного играть в кошки-мышки с психопатом, похитившим его дочь. В одной из ролей занят Ларс Айдингер, чьё имя хорошо помнит депутат Наталья Поклонская.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 21 марта



«Кладбище домашних животных» / Pet Sematary



Новая экранизация известного творения Стивена Кинга, которое в 80-х блестяще адаптировала Мэри Ламберт. За постановку отвечают Кевин Колш и Деннис Уидмайер («Крик»), а главные роли закреплены за Джейсоном Кларком и Джоном Литгоу.

Точная дата выхода в прокат: 4 апреля



«Маленькое красное платье» / In Fabric

Сиквел «Оно», ремейк «Детских игр» и ещё 18 пугающих фильмов 2019 года

Питер Стриклэнд («Студия звукозаписи "Берберян"») снял комедию ужасов с Гвендолин Кристи и Сидсе Бабетт Кнудсен про проклятое платье, превращающее жизнь обладательниц в сплошной кошмар. Как минимум, любопытно.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 6 июня



«Мёртвые не умирают» / The Dead Don't Die

Сиквел «Оно», ремейк «Детских игр» и ещё 18 пугающих фильмов 2019 года

Джим Джармуш после рассказа про вампиров («Выживут только любовники») решил поведать нам историю про зомби с участием Адама Драйвера, Билла Мюррея, Тильды Суинтон, Хлои Севиньи, Селены Гомес, Стива Бушеми и Тома Уэйтса. Поговаривают, что это будет комедия, но про сюжет пока ничего неизвестно.

Точная дата выхода в прокат неизвестна



«Мы» / Us



Джордан Пил, удививший многих фильмом «Прочь», на сей раз расскажет о семействе, отправившемся в отпуск на пляж. В главных ролях — Лупита Нионго, Уинстон Дюк и Элизабет Мосс. Ожидают ли нас новые откровения от режиссёра, поживём — увидим.

Точная дата выхода в мировой прокат: 28 марта



«Некромант» / Nekrotronic

Сиквел «Оно», ремейк «Детских игр» и ещё 18 пугающих фильмов 2019 года

Данная комедия с элементами фантастики и ужасов в первую очередь интригует участием Моники Белуччи. В центре событий оказывается молодой человек, выяснивший о своей принадлежности к секретной секте волшебников, выслеживающих и уничтожающих демонов. В режиссёрском кресле — австралиец Киа Роуч-Тёрнер, взглянувший с другой точки зрения на зомби-муви в ленте «Полынь: Дорога мёртвых».

Ориентировочная дата выхода в мировой прокат: 13 июня



«Оно 2» / It: Chapter Two

Сиквел «Оно», ремейк «Детских игр» и ещё 18 пугающих фильмов 2019 года

Джей Райан, Джессика Честейн, Джеймс Макэвой и Билл Хэйдер в сиквеле адаптации романа Стивена Кинга, поставленном всё тем же Энди Мускетти, предстанут в образах повзрослевших героев первой части. Юные звёзды и Билл Скарсгард в качестве Пеннивайза также появятся в кадре. Must see.

Точная дата выхода в прокат: 5 сентября



«Отрыв»



Режиссёр-дебютант Тигран Саакян перенёс действие «Замёрзших» в местные горы. Ингрид Олеринская и компания застревают на фуникулёре, пока все нормальные люди празднуют Новый Год дома в тепле и уюте. Фильм заявлен как триллер, но завязка сюжета выглядит довольно пугающе.

Точная дата выхода в прокат: 14 февраля



«Пиковая дама. Зазеркалье»

Сиквел «Оно», ремейк «Детских игр» и ещё 18 пугающих фильмов 2019 года

Сиквел мистического хоррора 2015 года вместо Святослава Подгаевского снял Александр Домогаров-младший. В здании бывшего детского приюта, где некая одержимая женщина когда-то убивала детей, теперь располагается частный лицей. В нём работает и живёт со своим маленьким сыном молодая преподавательница, их вскоре начинает преследовать призрак женщины-убийцы.

Точная дата выхода в прокат: 14 марта




«Рассвет»



Оксана Акиньшина, Александр Молочников, Анна Слю, Аглая Тарасова и Константин Лавроненко сыграли в хорроре дебютанта Павла Сидорова, чей сюжет закручен вокруг сновидений.

Точная дата выхода в прокат: 31 января



«Святая Агата» / St. Agatha



Даррен Линн Баусман, не отличающийся особой ровностью своих работ, пару лет назад реабилитировался недурным хоррором «Абатуар». В его новой работе беременная мошенница (Сабрина Керн) укрывается в монастыре, хранящем тёмные тайны, и вскоре понимает, что монахини совсем не те, за кого себя выдают.

Точная дата выхода в прокат: 14 февраля



«Страшные истории для рассказа в темноте» / Scary Stories to Tell in the Dark

Сиквел «Оно», ремейк «Детских игр» и ещё 18 пугающих фильмов 2019 года

Создатель «Охотников на троллей» Андре Овредал вновь порадует нас свежим взглядом на старые сюжеты. Это будет рассказ про группу детей, которая сталкивается со своими страхами, чтобы спасти свой город. В актёрском ансамбле присутствуют Гил Беллоуз и Хавьер Ботет, а за сценарий, основанный на серии детских книг Элвина Шварца, отвечают Гильермо Дель Торо, Джон Огаст, Маркус Данстэн и Патрик Мелтон.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 8 августа



«Счастливого нового дня смерти» / Happy Death Day 2U



Джессика Рот вернётся в колледж для того, чтобы выяснить причину зловещей временной петли, в которую она попала в оригинале. Режиссёром вновь выступил Кристофер Лэндон, а музыку написал бессменный Беар Маккрири, так что за атмосферу можно не беспокоиться.

Точная дата выхода в прокат: 28 февраля



«Тварь»



Мистический триллер о семейных отношениях по сценарию Анны Старобинец. Супруги (Елена Лядова и Владимир Вдовиченков), потерявшие сына, берут из приюта ребенка, который способен воссоздавать воспоминания. В картине также заняты Анна Уколова, Евгений Цыганов и Роза Хайруллина.

Точная дата выхода в прокат: 21 марта



«Яга: Кошмар тёмного леса»

Сиквел «Оно», ремейк «Детских игр» и ещё 18 пугающих фильмов 2019 года

Святослав Подгаевский продолжает развивать жанр, основываясь на местных легендах и сказках. На сей раз нас будут пугать Бабой-Ягой. В ключевых ролях — Марьяна Спивак, Алексей Розин, Светлана Устинова и Игорь Хрипунов, являющийся своеобразной визитной карточкой хорроров Подгаевского.

Точная дата выхода в прокат: 31 октября

Макс Милиан
версия для печати
Ссылки по теме
Самые ожидаемые мультфильмы 2019 года
Русская рулетка: 70 российских фильмов 2019 года
Антон Чехов, Стивен Кинг и Нил Гейман: 16 самых ожидаемых экранизаций 2019 года
Новый «Хэллоуин», «Монахиня» и ещё 15 хорроров 2018 года, которые будет интересно посмотреть
Девятые «Звёздные войны», перезапуск «Терминатора» и ещё 20 фантастических фильмов 2019 года, которые увлекут в свои миры
Поиск по меткам
Американское киноКомедияНемецкое кинопремьеры годаремейкРоссийские фильмысиквелХоррорЭкранизация
персоны
Евгений АбызовЛарс АйдингерОксана АкиньшинаДаррен Линн БаусманГил БеллоузМоника БелуччиМориц БляйбтройХавьер БотетСтив БушемиЭлизабет БэнксВладимир ВдовиченковДжеймс Ганн (II)Селена ГомесГильермо Дель ТороДжим ДжармушАлександр Домогаров (младший)Адам ДрайверБрэд ДурифУинстон ДюкАнтон ЗенковичСтивен КингДжейсон КларкСидсе Бабетт КнудсенЭлис КрайджГвендолин КристиКонстантин ЛавроненкоМэри ЛамбертДжон ЛитгоуЕлена ЛядоваБеар МаккририДжеймс МакэвойАлександр МолочниковЭлизабет МоссБилл МюррейЛупита НионгоАндрэ ОвредалИнгрид ОлеринскаяДжордан ПилОбри ПлазаСвятослав ПодгаевскийДжей РайанАлексей РозинДжессика РотХлоя СевиньиБилл СкарсгардАнна СлюМарьяна СпивакАнна СтаробинецАнгелина СтречинаТильда СуинтонАглая ТарасоваКиган Коннор ТрейсиАнна УколоваСветлана УстиноваТом УэйтсРоза ХайруллинаТом ХоллендИгорь ХрипуновБилл ХэйдерЕвгений ЦыгановДжессика ЧестейнЮрий Чурсин
фильмы
ZГори, гори ясноГостиГретель и ГензельДетские игрыДетские игрыЗвонок мертвецуКладбище домашних животныхКладбище домашних животныхМаленькое красное платьеМёртвые не умираютМыНекромантОноОно 2ОтрывПиковая дама. ЗазеркальеРассветСвятая АгатаСтрашные истории для рассказа в темнотеСчастливого дня смертиСчастливого нового дня смертиТварьЯга: Кошмар тёмного леса

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Пулат Саидкасымов
18 января ушел из жизни актер Пулат Саидкасымов.
Евгений Марковский
18 января ушёл из жизни кинорежиссёр и сценарист Евгений Марковский.
Борис Александрович Соколов
17 января скончался оператор Борис Александрович Соколов.
Алексей Кублицкий
14 января ушёл из жизни продюсер Алексей Кублицкий.
Евгений Радомысленский
13 января умер актёр, режиссёр и педагог Евгений Радомысленский.

День рождения >>

Алексей Воробьёв
Евгений Ганелин
Гедиминас Гирдвайнис
Ксения Десни
Татьяна Копылова
Михаил Ножкин
Марина Петренко
Юрий Стосков
Алла Юганова
Павел Домагала
Логан Лерман
Отто Меллис
Джон Ричардсон
Катарина Тальбах
Шон Уэйнс
Типпи Хедрен
все родившиеся 19 января >>

Афиша кино >>

Пышка
драма, комедия, музыкальный фильм
США, 2018
Астерикс и тайное зелье
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Франция, 2018
Баския: Взрыв реальности
биография
США, 2017
Две королевы
биография, драма, исторический фильм, экранизация
Великобритания, США, 2018
Интервью с Богом
драма, мистика
США, 2018
Наше время
драма
Мексика, Франция, Германия, Дания, Швеция, 2018
Ничего себе каникулы!
комедия
Франция, 2018
Романтики «303»
драма, комедия, мелодрама
Германия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью