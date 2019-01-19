Сиквел «Оно», ремейк «Детских игр» и ещё 18 пугающих фильмов 2019 года

Страшное рядом
2018-й порадовал зрителей неплохими хоррорами вроде «Тихого места», «Проклятия монахини» и продолжения «Хэллоуина». В наступившем году нас ожидает встреча с новой работой Джордана Пила, сиквелами «Оно» и «Счастливого дня смерти», ремейками «Кладбища домашних животных» и «Детских игр», а также с шестью российскими представителями пугающего жанра (!).
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Киган Коннор Трейси
, запомнившаяся зрителям по роли первой жертвы Нормана Бейтса в сериале «Мотель Бейтсов»
, не спешит расставаться с ужасами и на большом экране. В картине Брэндона Кристенсена
(«Близнецы»
) актриса предстанет в образе матери восьмилетнего мальчика, который завёл себе чрезмерно злобного воображаемого друга.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 21 ноября
«Гори, гори ясно» / Brightburn
Джеймс Ганн
спродюсировал хоррор Дэвида Яровески
, взломавший культурный код Супермена
. По сюжету героиня Элизабет Бэнкс
обнаруживает в инопланетном корабле, рухнувшем поблизости от её дома, младенца и на свою голову решает стать для него матерью. Повзрослев мальчик отблагодарил своих приёмных родителей совсем не так, как Кларк Кент
.
Точная дата выхода в прокат: 23 мая
«Гости»
Юрий Чурсин
, Ангелина Стречина
и другие актёры сыграли в мистической ленте Евгения Абызова
, решившего переквалифицироваться из комедиографов в хоррормейкеры. За визуальную составляющую отвечает оператор Антон Зенкович
, хорошо знакомый с жанром, а сюжетно лента крепко связана с историями про дом с привидениями.
Точная дата выхода в прокат: 7 марта
«Гретель и Гензель» / Gretel and Hansel
Благодаря актёру Озу Перкинсу
, подавшемуся в режиссёры, небезызвестная сказка братьев Гримм
приобретёт исконно пугающие черты. В качестве Гретель на экране предстанет звезда «Оно» София Лиллис
, а в ведьму, похоже, превратится ветеран жанра Элис Крайдж
, Кристабелла из экранизации игры «Сайлент Хилл»
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 31 октября
«Детские игры» / Child's Play
Ремейк культового ужастика 1988 года, снятого Томом Холлендом
, украшает собой Обри Плаза
, органично вписывающаяся как в комедии, так и в хорроры. Поставил ленту создатель «Полароида» Ларс Клевберг
. Духа маньяка с голосом Брэда Дурифа
заменит вышедшая из-под контроля высокотехнологичная игрушка, которая носит имя Чаки.
Точная дата выхода в прокат: 20 июня
«Звонок мертвецу» / Abgeschnitten
Новая работа немецкого знатока ужасного Кристиана Алварта, на чьём счету «Антитела»
и «Дело № 39»
. Мориц Бляйбтрой
играет судмедэксперта, вынужденного играть в кошки-мышки с психопатом, похитившим его дочь. В одной из ролей занят Ларс Айдингер
, чьё имя хорошо помнит депутат Наталья Поклонская
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 21 марта
«Кладбище домашних животных» / Pet Sematary
Новая экранизация известного творения Стивена Кинга
, которое в 80-х блестяще адаптировала Мэри Ламберт
. За постановку отвечают Кевин Колш
и Деннис Уидмайер
(«Крик»
), а главные роли закреплены за Джейсоном Кларком
и Джоном Литгоу
.
Точная дата выхода в прокат: 4 апреля
«Маленькое красное платье» / In Fabric
Питер Стриклэнд
(«Студия звукозаписи "Берберян"»
) снял комедию ужасов с Гвендолин Кристи
и Сидсе Бабетт Кнудсен
про проклятое платье, превращающее жизнь обладательниц в сплошной кошмар. Как минимум, любопытно.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 6 июня
«Мёртвые не умирают» / The Dead Don't Die
Джим Джармуш
после рассказа про вампиров («Выживут только любовники»
) решил поведать нам историю про зомби с участием Адама Драйвера
, Билла Мюррея
, Тильды Суинтон
, Хлои Севиньи
, Селены Гомес
, Стива Бушеми
и Тома Уэйтса
. Поговаривают, что это будет комедия, но про сюжет пока ничего неизвестно.
Точная дата выхода в прокат неизвестна
«Мы» / Us
Джордан Пил, удививший многих фильмом «Прочь»
, на сей раз расскажет о семействе, отправившемся в отпуск на пляж. В главных ролях — Лупита Нионго
, Уинстон Дюк
и Элизабет Мосс
. Ожидают ли нас новые откровения от режиссёра, поживём — увидим.
Точная дата выхода в мировой прокат: 28 марта
«Некромант» / Nekrotronic
Данная комедия с элементами фантастики и ужасов в первую очередь интригует участием Моники Белуччи
. В центре событий оказывается молодой человек, выяснивший о своей принадлежности к секретной секте волшебников, выслеживающих и уничтожающих демонов. В режиссёрском кресле — австралиец Киа Роуч-Тёрнер
, взглянувший с другой точки зрения на зомби-муви в ленте «Полынь: Дорога мёртвых»
.
Ориентировочная дата выхода в мировой прокат: 13 июня
«Оно 2» / It: Chapter Two
Джей Райан
, Джессика Честейн
, Джеймс Макэвой
и Билл Хэйдер
в сиквеле адаптации романа Стивена Кинга, поставленном всё тем же Энди Мускетти
, предстанут в образах повзрослевших героев первой части. Юные звёзды и Билл Скарсгард
в качестве Пеннивайза также появятся в кадре. Must see.
Точная дата выхода в прокат: 5 сентября
«Отрыв»
Режиссёр-дебютант Тигран Саакян
перенёс действие «Замёрзших»
в местные горы. Ингрид Олеринская
и компания застревают на фуникулёре, пока все нормальные люди празднуют Новый Год дома в тепле и уюте. Фильм заявлен как триллер, но завязка сюжета выглядит довольно пугающе.
Точная дата выхода в прокат: 14 февраля
«Пиковая дама. Зазеркалье»
Сиквел мистического хоррора 2015 года
вместо Святослава Подгаевского снял Александр Домогаров-младший
. В здании бывшего детского приюта, где некая одержимая женщина когда-то убивала детей, теперь располагается частный лицей. В нём работает и живёт со своим маленьким сыном молодая преподавательница, их вскоре начинает преследовать призрак женщины-убийцы.
Точная дата выхода в прокат: 14 марта
«Рассвет»
Оксана Акиньшина
, Александр Молочников
, Анна Слю
, Аглая Тарасова
и Константин Лавроненко
сыграли в хорроре дебютанта Павла Сидорова
, чей сюжет закручен вокруг сновидений.
Точная дата выхода в прокат: 31 января
«Святая Агата» / St. Agatha
Даррен Линн Баусман
, не отличающийся особой ровностью своих работ, пару лет назад реабилитировался недурным хоррором «Абатуар»
. В его новой работе беременная мошенница (Сабрина Керн
) укрывается в монастыре, хранящем тёмные тайны, и вскоре понимает, что монахини совсем не те, за кого себя выдают.
Точная дата выхода в прокат: 14 февраля
«Страшные истории для рассказа в темноте» / Scary Stories to Tell in the Dark
Создатель «Охотников на троллей» Андре Овредал
вновь порадует нас свежим взглядом на старые сюжеты. Это будет рассказ про группу детей, которая сталкивается со своими страхами, чтобы спасти свой город. В актёрском ансамбле присутствуют Гил Беллоуз
и Хавьер Ботет
, а за сценарий, основанный на серии детских книг Элвина Шварца
, отвечают Гильермо Дель Торо
, Джон Огаст
, Маркус Данстэн
и Патрик Мелтон
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 8 августа
«Счастливого нового дня смерти» / Happy Death Day 2U
Джессика Рот
вернётся в колледж для того, чтобы выяснить причину зловещей временной петли, в которую она попала в оригинале. Режиссёром вновь выступил Кристофер Лэндон
, а музыку написал бессменный Беар Маккрири
, так что за атмосферу можно не беспокоиться.
Точная дата выхода в прокат: 28 февраля
«Тварь»
Мистический триллер о семейных отношениях по сценарию Анны Старобинец
. Супруги (Елена Лядова
и Владимир Вдовиченков
), потерявшие сына, берут из приюта ребенка, который способен воссоздавать воспоминания. В картине также заняты Анна Уколова
, Евгений Цыганов
и Роза Хайруллина
.
Точная дата выхода в прокат: 21 марта
«Яга: Кошмар тёмного леса»
Святослав Подгаевский
продолжает развивать жанр, основываясь на местных легендах и сказках. На сей раз нас будут пугать Бабой-Ягой. В ключевых ролях — Марьяна Спивак
, Алексей Розин
, Светлана Устинова
и Игорь Хрипунов
, являющийся своеобразной визитной карточкой хорроров Подгаевского.
Точная дата выхода в прокат: 31 октября