«Стекло», «Фаворитка» и ещё 10 фильмов января

Выбор редакции Кино-театр.ру
«Мэри Поппинс возвращается» / Mary Poppins Returns
Продолжение классической ленты 1964 года, основанной на серии книг Памелы Трэверс
. За постановку отвечает специалист по мюзиклам Роб Маршалл
, а няней-волшебницей вместо Джули Эндрюс
предстала Эмили Блант
.
Выход в прокат:
3 января
«Крид 2» / Creed II
В сиквеле спин-оффа «Рокки»
Крид-младший (Майкл Б. Джордан
) выйдет на ринг, чтобы сразиться со здоровенным отпрыском Ивана Драго (Дольф Лундгрен
), убившего его отца. Памятуя об этом Рокки Бальбоа (Сильвестр Сталлоне
) всячески пытается отговорить юнца от поединка.
Выход в прокат:
10 января
«1+1: Голливудская история» / The Upside
Ремейк знаменитой французской комедии восьмилетней давности о дружбе состоятельного инвалида-колясочника и афроамериканца. Для американских зрителей историю Оливье Накаша
и Эрика Толедано
адаптировал Нил Бёргер
, действие перенесено в Нью-Йорк, а Франсуа Клюзе
и Омара Си
сменили Брайан Крэнстон
и Кевин Харт
.
Выход в прокат:
10 января
«Стекло» / Glass
Спустя почти два десятка лет после «Неуязвимого» с Брюсом Уиллисом
в роли супергероя Дэвида Данна и Сэмюэлом Л. Джексоном
в роли террориста Мистера Стекло, М. Найт Шьямалан
решил создать собственную супергеройскую вселенную, объединив персонажей «Неуязвимого»
и недавнего «Сплита»
.
Выход в прокат:
17 января
«Волки и овцы: Ход свиньёй»
Волкам и овцам вновь предстоит смертельная опасность. На сей раз во всём будут виноваты песец и маленькая овечка. Елизавета Боярская
вновь озвучила волчицу Бьянку, а Максим Матвеев
стал Серым.
Выход в прокат:
24 января
«Девочка» / Girl
Бельгиец Лукас Донт
вынашивал идею этой картины с 18 лет, прочитав в газете историю о 15-летнем мальчике, который хотел стать балериной. Перфоманс Виктора Полстера
стал украшением этой истории о том, каково быть подростком, родившимся не в своём теле.
Выход в прокат:
24 января
«Зелёная книга» / Green Book
Роуд-муви Питера Фаррелли
с элементами комедии и драмы очень понравился американским кинокритикам благодаря вечной теме дискриминации чернокожего населения США. Картина сталкивает двух людей с абсолютно разным мировоззрением — расиста-вышибалу (Вигго Мортенсен
) и утончённого чернокожего музыканта (Махершала Али
), — чтобы в конце концов изменить жизнь каждого из них навсегда.
Выход в прокат:
24 января
«Ангел» / El Ángel
Основанный на реальных событиях фильм Луиса Ортеги
про 17-летнего Карлито (Лоренцо Ферро
), который в 1971 году от нечего делать грабил дома, банки, а то и убивал людей, — ироничная история прирождённого убийцы, выросшего в обществе, где достойно живут лишь кинозвёзды и преступники.
Выход в прокат:
31 января
«Мирай из будущего» / 未来のミライ
Автор прекрасного аниме «Девочка, покорившая время» Мамору Хосода
снова вернулся к теме путешествий сквозь время и пространство. Главным героем на этот раз выступает четырёхлетний Кун, который ревнует родителей к новорожденной сестре, пока не обнаруживает волшебный сад, позволяющий отправиться в далёкое прошлое. Там он встречает мать и прадеда (конечно, значительно моложе), а в финале этих фантастических приключений станет самым лучшим старшим братом. Must see.
Выход в прокат:
31 января
«Рассвет»
Оксана Акиньшина
, Александр Молочников
, Анна Слю
, Аглая Тарасова
и Константин Лавроненко
сыграли в хорроре дебютанта Павла Сидорова
, чей сюжет закручен вокруг сновидений. Фредди Крюгера
, разумеется, не следует ожидать, но любопытно будет посмотреть, как отечественные кинематографисты справятся с данной темой.
Выход в прокат:
31 января
«Русский бес»
Разбитый на главы китчевый манифест Григория Константинопольского
о том, что у России короткая память и толоконный лоб, готовый пробивать дорогу что пролетарской революции и светлому социалистическому будущему (многим в демоническом профиле Ивана Макаревича
мерещится молодой Ленин), что капиталистическому раю, что новому православно-патриотическому государству.
Выход в прокат:
31 января
«Фаворитка» / The Favourite
Костюмная драма Йоргаса Лантимоса
о девушках, борющихся за постель и внимание стареющей королевы Анны (Оливия Колман
), не в последнюю очередь заслуживает внимания из-за того, что Эмма Стоун
впервые разделась перед камерой во время съёмок одного из эпизодов.
Выход в прокат:
31 января
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