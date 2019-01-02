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«Стекло», «Фаворитка» и ещё 10 фильмов января

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2 января 2019
Выбор редакции Кино-театр.ру



«Мэри Поппинс возвращается» / Mary Poppins Returns



Продолжение классической ленты 1964 года, основанной на серии книг Памелы Трэверс. За постановку отвечает специалист по мюзиклам Роб Маршалл, а няней-волшебницей вместо Джули Эндрюс предстала Эмили Блант.

Выход в прокат: 3 января



«Крид 2» / Creed II



В сиквеле спин-оффа «Рокки» Крид-младший (Майкл Б. Джордан) выйдет на ринг, чтобы сразиться со здоровенным отпрыском Ивана Драго (Дольф Лундгрен), убившего его отца. Памятуя об этом Рокки Бальбоа (Сильвестр Сталлоне) всячески пытается отговорить юнца от поединка.

Выход в прокат: 10 января



«1+1: Голливудская история» / The Upside



Ремейк знаменитой французской комедии восьмилетней давности о дружбе состоятельного инвалида-колясочника и афроамериканца. Для американских зрителей историю Оливье Накаша и Эрика Толедано адаптировал Нил Бёргер, действие перенесено в Нью-Йорк, а Франсуа Клюзе и Омара Си сменили Брайан Крэнстон и Кевин Харт.

Выход в прокат: 10 января



«Стекло» / Glass



Спустя почти два десятка лет после «Неуязвимого» с Брюсом Уиллисом в роли супергероя Дэвида Данна и Сэмюэлом Л. Джексоном в роли террориста Мистера Стекло, М. Найт Шьямалан решил создать собственную супергеройскую вселенную, объединив персонажей «Неуязвимого» и недавнего «Сплита».

Выход в прокат: 17 января



«Волки и овцы: Ход свиньёй»



Волкам и овцам вновь предстоит смертельная опасность. На сей раз во всём будут виноваты песец и маленькая овечка. Елизавета Боярская вновь озвучила волчицу Бьянку, а Максим Матвеев стал Серым.

Выход в прокат: 24 января



«Девочка» / Girl



Бельгиец Лукас Донт вынашивал идею этой картины с 18 лет, прочитав в газете историю о 15-летнем мальчике, который хотел стать балериной. Перфоманс Виктора Полстера стал украшением этой истории о том, каково быть подростком, родившимся не в своём теле.

Выход в прокат: 24 января



«Зелёная книга» / Green Book



Роуд-муви Питера Фаррелли с элементами комедии и драмы очень понравился американским кинокритикам благодаря вечной теме дискриминации чернокожего населения США. Картина сталкивает двух людей с абсолютно разным мировоззрением — расиста-вышибалу (Вигго Мортенсен) и утончённого чернокожего музыканта (Махершала Али), — чтобы в конце концов изменить жизнь каждого из них навсегда.

Выход в прокат: 24 января



«Ангел» / El Ángel



Основанный на реальных событиях фильм Луиса Ортеги про 17-летнего Карлито (Лоренцо Ферро), который в 1971 году от нечего делать грабил дома, банки, а то и убивал людей, — ироничная история прирождённого убийцы, выросшего в обществе, где достойно живут лишь кинозвёзды и преступники.

Выход в прокат: 31 января



«Мирай из будущего» / 未来のミライ



Автор прекрасного аниме «Девочка, покорившая время» Мамору Хосода снова вернулся к теме путешествий сквозь время и пространство. Главным героем на этот раз выступает четырёхлетний Кун, который ревнует родителей к новорожденной сестре, пока не обнаруживает волшебный сад, позволяющий отправиться в далёкое прошлое. Там он встречает мать и прадеда (конечно, значительно моложе), а в финале этих фантастических приключений станет самым лучшим старшим братом. Must see.

Выход в прокат: 31 января



«Рассвет»



Оксана Акиньшина, Александр Молочников, Анна Слю, Аглая Тарасова и Константин Лавроненко сыграли в хорроре дебютанта Павла Сидорова, чей сюжет закручен вокруг сновидений. Фредди Крюгера, разумеется, не следует ожидать, но любопытно будет посмотреть, как отечественные кинематографисты справятся с данной темой.

Выход в прокат: 31 января



«Русский бес»



Разбитый на главы китчевый манифест Григория Константинопольского о том, что у России короткая память и толоконный лоб, готовый пробивать дорогу что пролетарской революции и светлому социалистическому будущему (многим в демоническом профиле Ивана Макаревича мерещится молодой Ленин), что капиталистическому раю, что новому православно-патриотическому государству.

Выход в прокат: 31 января



«Фаворитка» / The Favourite



Костюмная драма Йоргаса Лантимоса о девушках, борющихся за постель и внимание стареющей королевы Анны (Оливия Колман), не в последнюю очередь заслуживает внимания из-за того, что Эмма Стоун впервые разделась перед камерой во время съёмок одного из эпизодов.

Выход в прокат: 31 января



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Макс Милиан
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