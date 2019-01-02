Что посмотреть с детьми на зимних каникулах?

Зимние каникулы – самое время для семейных походов в кино. Конечно, российское министерство культуры уже который год портит все веселье, ограничивая на эти дни выход в прокат зарубежных фильмов, дабы самые плодородные деньки доставались сплошь и исключительно отечественному кино, тем не менее, к зимним каникулам 2019-го горем наученные уже кинотеатры и прокатчики подготовились неплохо, что-то выпустив чуть заранее, что-то задержав в прокате, что-то запустив ограниченным «тиражом». Одним словом, в больших городах зритель прихотливый и неленивый вполне сможет найти для своего семейства фильм по вкусу и настроению.
Три богатыря и наследница престола
Самый широкий прокат получил, разумеется, традиционный мультфильм от студии «Мельница». Наличие очередного «богатыря» или «Ивана Царевича» на большом экране превратилось за последние годы в такую же устойчивую традицию, как наличие салата «оливье» на новогоднем столе. Нынешний выпуск – уже 9-й фильм «богатырской» серии, а к этому нужно еще прибавить три фильма про «Ивана Царевича»… итого 12. Но «Три богатыря и наследница престола» - все же фильм особенный, так как сделал его особенный режиссер – Константин Бронзит
. Художественный руководитель студии, режиссер «Алеши Поповича и Тугарина змея
» (фильма, с которого началась вся эта богатырская история), автор призовых короткометражек (две из них номинировались на «Оскар»), Константин Бронзит – один из ярчайших на сегодняшний день режиссеров в российской анимации. И нынешние «богатыри», хоть и остаются в рамках франшизы, сохраняя все ее достоинства и недостатки, однако выглядят куда смешнее, изящнее и умнее большинства предыдущих.
Сюжет фильма, как всегда, незамысловат: киевский князь захворал, доктора не знают причины недуга, прогнозы не самые утешительные, так что нужно срочно искать наследника – вот и приходится трем богатырям вместе с конем Юлием отправиться в Византию за племянницей князя Забавой, которую нужно вернуть в Киев вместе с ее женихом Елисеем. Помимо долгого путешествия и разнообразных забавных перипетий в чужой стране, ждут богатырей и более серьезные препятствия: козни и интриги другого потенциального претендента на киевский престол.
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Снежная королева: Зазеркалье
Еще один российский полнометражный сериал, также уже входящий в новогоднюю привычку, не столь продолжителен, как «богатыри», по количеству выпусков, но зато в 3D. И да, если уж на то пошло, именно само 3D студия Wizart Animation делает весьма достойное, доказательством чему и международный успех франшизы «Снежная королева».
Вкратце история о том, как в сказочной стране началась кампания против волшебства и волшебников. Чтобы избавиться от магов и чародеев, их хитростью отправили в Зазеркалье, а Герде, напрочь лишенной магического дара, выпала участь спасать товарищей. Чтобы справиться с этой задачей, Герде придется не только совершить массу отважных деяний и пережить невероятное количество приключений, ей придется сделать почти невозможное, а именно обратиться за помощью к своему бывшему врагу – Снежной королеве.
Как и в прошлых сериях, в 4-й «Снежной королеве» шикарный дизайн, великолепные пейзажи, миленькие улочки очаровательных городков, полеты, погони, разного рода спецэффекты – ну и, конечно, волшебство, как же без него в волшебной сказке?
Мэри Поппинс возвращается
Сиквел классического «диснеевского» мюзикла «Мэри Поппинс
» (1964). События разворачиваются примерно 25-30 лет спустя (что, впрочем, не особенно сказывается на обстановке), Майкл и Джейн уже выросли, теперь у Майкла есть собственные дети, которых после смерти жены он вынужден растить один. Это и само по себе непросто, а тут еще сложная экономическая обстановка в стране, банк хочет забрать дом за долги, и сосед-адмирал палит каждый час из своей пушки. В общем, жизнь не сахар. И… вуаля, на помощь приходит Мэри Поппинс. Она спускается с неба на зонтике, и жизнь семейства превращается в волшебную сказку.
Если не знать год создания фильма, вполне можно было бы решить, что сиквел вышел лет 10 спустя после первого фильма и был слегка отреставрирован, чтобы картинка чуть больше блестела. Год создания выдает разве что возраст актеров, например, восхитительной Мэрил Стрип
, которая играет чудаковатую кузину Мэри Поппинс, Колина Фёрта
, получившего роль главного злодея, и Эмили Блант
, которой досталась заглавная партия в этой картине. Во всем остальном авторы во главе с режиссером Робом Маршаллом
изо всех сил старались скрыть от зрителя, что фильм создавался в 2017-2018-м годах. Песни, танцевальные номера, стиль мультипликационных вставок, приемы монтажа – все честно выполнено в стиле ретро и даже от компоуза возникает ощущение, что делался он на аналоговых устройствах.
Петсон и Финдус 2: Лучшее на свете Рождество
Еще один релиз нынешних праздников – вторая часть немецкой трилогии про старика фермера и его шебутного котенка. Фильм выходит в ограниченный прокат. «Петсон и Финдус» – шведская история, созданная писателем Свеном Нурдквистом, а затем экранизированная в Германии, в смешанной технике (натурная съемка + компьютерная анимация). Что нужно для идеального Рождества маленькому котенку, который живет в далекой деревне в доме у старого одинокого фермера? Фрикадельки, оладьи, студень, капуста, ветчина, хлеб и шоколадный пудинг, а еще, конечно же, елка и подарки. Увы, подготовка праздника проходит у Петсона и Финдуса не так гладко, как хотелось бы – и в какой-то момент даже кажется, что Рождества в этом году не будет… но Рождество, оно на то и Рождество, чтобы невероятное становилось возможным, а все проблемы разрешались в итоге сами собой.
Помимо совсем новых фильмов на праздниках все еще можно увидеть лучшие детские и семейные фильмы декабря.
Бамблби
Спин-офф «Трансформеров
», выполненный блистательным Трэвисом Найтом
– знаменитым руководителем кукольной студии Laika. Автобот Бамблби теряет память и, скрываясь от преследования, попадает в небольшой городок, где его – в виде маленького желтого Volkswagen’а – находит девушка по имени Чарли Уотсон. Подружившись с Чарли, Бамблби узнает, что такое семья, и вспоминает о своей миссии.
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Гринч
Очередная анимационная экранизация сочинений доктора Сьюза («Как Гринч украл Рождество»), но на этот раз выполненная на студии Illumination Entertainment («Гадкий Я», «Тайная жизнь домашних животных», «Зверопой»). Сюжет – про обиженного на весь мир противного зеленого Гринча, который пытается отомстить жителям деревни и лишить их Нового года. О том, что будет смешно и задорно, говорить уже не обязательно: Illumination иначе и не умеет.
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Человек-паук: Через вселенные
На этот раз Человек-паук – герой мультфильма, выполненного в хитрой технологии, смешивающей 3D и 2D изображение, что позволяет сохранить эстетику комикса, добавив при этом безудержность экшна 3D-анимации. Героем фильма становится подросток Майлз Моралес, который не только обзаводится сверхспособностями, но и отправляется в параллельные миры, где существуют и геройствуют другие Человеки-пауки.
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Щелкунчик и четыре королевства
Завораживающая смесь сказки Гофмана, балета Чайковского и голливудского шика. Под Рождество Клара отправляется в путешествие по волшебным мирам. Фантазийные декорации, великолепные костюмы, захватывающие приключения и настоящий балет – неплохая замена безмерно дорогому походу на «Щелкунчика» в Большой театр.
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Унесенные призраками
И, наконец, для самых же взыскательных зрителей на новогодних каникулах в повторный прокат выходит знаменитый фильм Хаяо Миядзаки
«Унесенные призраками» - «Оскароносная» сказка про приключения маленькой Тихиро в мире, населенном призраками - и это отличная возможность увидеть великолепие графики Миядзаки на большом экране в новом цифровом качестве.