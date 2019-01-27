Смотреть онлайн: Лучшие фильмы о блокаде Ленинграда

27 января – День снятия блокады Ленинграда. Фильмы, посвященные жизни людей в осажденном городе на Неве, помогающие нам беречь воспоминания и осмыслять те трагические страницы нашей истории, продолжают появляться на экранах. С 31 января в прокате военная драма «Спасти Ленинград» Алексея Козлова. А мы вспоминаем сегодня лучшие игровые и документальные фильмы, свидетельствующие о ленинградской блокаде и мужестве человека во время войны.
«Жила-была девочка», 1944, режиссер Виктор Эйсымонт
Фильм рассказывает о судьбе ленинградских детей, о семилетней Настеньке и ее пятилетней подружке Катеньке. На их долю выпадают суровейшие испытания - путешествия с санками за водой к замерзшей Неве, ранение, сиротство. В блокадном городе семилетняя девочка быстро взрослеет, переживая все тяготы войны наравне со взрослыми и находя в себе силы проявлять заботу о младшей подруге. Картина знаменита тем, что была снята непосредственно во время блокады города.
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«Балтийское небо», 1960-61, режиссер Владимир Венгеров
Один из самых правдивых и достоверных игровых военных фильмов в истории российского кино. Ленинградские кинематографисты задумали его в конце 50-х, - при Сталине прославлять судьбу осажденного города было невозможно. Фактически это первая послевоенная картина о блокаде, и снята она по мотивам одноименной книги Николая Чуковского. В центре сюжета - героическая оборона Ленинграда эскадрильей военных летчиков. В ролях множество звезд советского кино – Михаил Ульянов
, Ролан Быков
, Людмила Гурченко
, Олег Борисов
.
Венгеров придумал фильму интересное визуальное решение: в черно-белое полотно были включены документальные блокадные кадры, а игровые сцены реконструировали хронику, как бы продолжая ее. Фильм был представлен на Международном кинофестивале в Венеции, а в СССР стал одним из литеров советского кинопроката – его посмотрело 36 миллионов зрителей.
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«Зимнее утро», 1966, режиссер Николай Лебедев
Фильм по мотивам повести Тамары Цинберг «Седьмая симфония»
рассказывает про хаос войны: люди теряют друг друга, разлучаются, пропадают без вести, и не всем суждено встретиться снова, но война способна и породнить тех, кто оказался рядом в трудную минуту. По сюжету девочка Катя спасает во время бомбежки незнакомого маленького мальчика, называет его Сережей, и в дальнейшем заботится о нем. В это время военный офицер, капитан Воронов ищет свою потерянную семью, которая погибла в начале войны. Судьбы этих людей тесно переплетаются и, конечно, они найдут утешение друг в друге.
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«Мы смерти смотрели в лицо», 1980, режиссер Наум Бирман
Советский игровой фильм, основанный на реальных событиях – создании фронтового молодёжного ансамбля. Действие происходит в Ленинграде в конце первой блокадной зимы 1941-1942 года. Борис Корбут (Олег Даль
), до войны работавший балетмейстером во Дворце пионеров, собирает танцевальную группу из подростков для поддержания боевого духа солдат. Фильм о войне без боев, о смерти без трупов, показывающий без надрыва тишину умирающего города, людей, не теряющих стремлений к прекрасному даже в такие трудные времена. Для Олега Даля эта роль стала предпоследней в кино.
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«Блокада», 2005, режиссер Сергей Лозница
Неигровой фильм о жизни в блокадном Ленинграде, смонтированный из архивной хроники Петербургской студии документальных фильмов. Лозница проделал огромную работу по отбору и восстановлению кадров военных лет, а затем организовал материал в определенном порядке и воссоздал шумы и звуки, максимально синхронизированные с изображением. Бессвязные фрагменты архивных пленок, деликатно и тщательно смонтированные Лозницей в беспристрастный фильм без какого-либо авторского комментария, воспринимаются как единый документ времени, достоверный и безоговорочный, хотя он всего лишь один из ракурсов реальности. И все же именно благодаря «Блокаде» мы получили мощную по силе воздействия визуализацию тех трагических дней.
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«Читаем "Блокадную книгу"», 2009, режиссер Александр Сокуров
«Блокадная книга» написана в соавторстве Даниилом Граниным
и Алесем Адамовичем
. На ее первое издание в Ленинграде был наложен запрет, в 1977 году была напечатана только ее часть, а в полном виде она вышла в 1984-м. В фильме Александра Сокурова известные петербургские деятели культуры (например, Олег Басилашвили
) и горожане читают отрывки из «Блокадной книги». В фильме участвует несколько десятков петербуржцев разных профессий и возрастов, и чтения эти подобны психотерапевтическому сеансу для принятия своей истории. Фильм был представлен в рамках программы Венецианского кинофестиваля в 2009 году.
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«900 дней», 2011, режиссер Джессика Гортер
Эта выдающаяся картина – вторая полнометражная работа голландского режиссера-документалиста Джессики Гортер (первая называется «Питер» и также посвящена городу на Неве, а третья – полное нежной грусти исследование истоков русского сталинизма «Красная душа
») получила главный приз на фестивале в Амстердаме и специальный приз жюри «Артдокфеста» в Москве. В ней воспоминаниями делятся выжившие блокадники, и их оценки прошлого сильно разнятся: кто-то поддерживает официальную героическую версию, демонстрируя любовь к Сталину, другие настроены более критично и не вписывают свой трагический опыт в контекст великой победы. Из-за этой полемики фильм интересно смотреть.
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«Голоса», 2013, режиссеры Катерина Гордеева и Сергей Нурмамед
Документальный фильм, сотканный из воспоминаний людей, переживших блокаду в подростковом возрасте, был создан пять лет назад к 70-летней годовщине ее окончания. Картина состоит из рассказов последних очевидцев событий – голосов живых свидетелей, их обычных бытовых детских воспоминаний, которые пробирают до дрожи именно своей обыденностью, а еще фрагментов дневников и воспоминаний тех, кто не дожил, детских рисунков и вживленных блокадных кадров улиц в фотографии современного Петербурга. В картине принимала участие Алиса Фрейндлих
.
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