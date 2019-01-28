«Громкая связь» назначает встречу

Кино-Театр.ру
и КАРО.Арт
начинают розыгрыш двух пар билетов на специальный показ фильма «Громкая связь
»!
«Громкая связь» – российская адаптация нашумевшего итальянского хита «Идеальные незнакомцы
». В центре сюжета — семеро друзей, собравшиеся в загородном доме на ужин. Компания в шутку начинает игру — участники должны зачитывать вслух все приходящие им сообщения, а на звонки отвечать только по громкой связи. Они и представить себе не могут, какие удивительные откровения их ожидают.
Специальный показ состоится 4 февраля в 19:30
, в московском киноцентре «Октябрь». Фильм представят актеры «Квартета И» и режиссер фильма Алексей Нужный
. Модератором встречи выступит теле- и радиоведущая Ольга Шелест
.
Для участия вам нужно сделать репост этого анонса в любой социальной сети и прислать письмо с темой «Громкая связь» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
В письме обязательно укажите имя, фамилию и ссылку на свою страничку! Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру
в соцсетях.
Двух победителей, выбранных из писем случайным образом, объявим 2 февраля
.
Желаем всем удачи!