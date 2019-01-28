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«Громкая связь» назначает встречу

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28 января 2019
Кино-Театр.ру и КАРО.Арт начинают розыгрыш двух пар билетов на специальный показ фильма «Громкая связь»!

«Громкая связь» назначает встречу

«Громкая связь» – российская адаптация нашумевшего итальянского хита «Идеальные незнакомцы». В центре сюжета — семеро друзей, собравшиеся в загородном доме на ужин. Компания в шутку начинает игру — участники должны зачитывать вслух все приходящие им сообщения, а на звонки отвечать только по громкой связи. Они и представить себе не могут, какие удивительные откровения их ожидают.

Специальный показ состоится 4 февраля в 19:30, в московском киноцентре «Октябрь». Фильм представят актеры «Квартета И» и режиссер фильма Алексей Нужный. Модератором встречи выступит теле- и радиоведущая Ольга Шелест.

Для участия вам нужно сделать репост этого анонса в любой социальной сети и прислать письмо с темой «Громкая связь» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com В письме обязательно укажите имя, фамилию и ссылку на свою страничку! Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях.

Двух победителей, выбранных из писем случайным образом, объявим 2 февраля.

Желаем всем удачи!

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персоны
Алексей НужныйОльга Шелест
фильмы
Громкая связьИдеальные незнакомцы

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