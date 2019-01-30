«Айка», «Алита: Боевой ангел» и ещё 15 фильмов февраля

Выбор редакции Кино-театр.ру
«Ван Гог. На пороге вечности» / At Eternity's Gate
Джулиан Шнабель
поставил биографическую ленту о выдающемся нидерландском художнике-постимпрессионисте с Уиллемом Дефо
в титульной роли. Актёр за получившийся образ получил премию Венецианского кинофестиваля.
Выход в прокат:
7 февраля
«Завод»
Напряжённый социальный триллер Юрия Быкова
, рассказывающий, как простые рабочие из глубинки узнают, что их завод собираются закрыть, а их всех уволить. Рабочие берут в заложники олигарха, решившего разорить предприятие, которому они отдали всю жизнь. В ролях Денис Шведов
, Андрей Смоляков
, Владислав Абашин
, Александр Бухаров
, Иван Янковский
и другие.
Выход в прокат:
7 февраля
«Лего Фильм 2» / The Lego Movie 2: The Second Part
Продолжение мультфильма 2014 года. Режиссёр Майк Митчелл
, приложивший руку к «Троллям»
и по праву считающийся королём анимационных сиквелов, в новой ленте высмеял киношные клише и показал, что реальность далека от голливудского «долго и счастливо»
.
Выход в прокат:
7 февраля
«Снегоуборщик» / Cold Pursuit
Англоязычный ремейк норвежского криминального триллера пятилетней давности «Дурацкое дело нехитрое»
, поставленный режиссёром оригинала Хансом Петтером Муландом
. Стеллана Скарсгарда
заменили на Лиама Нисона
, а компанию ему составили Эмми Россум
, Лора Дерн
и Уильям Форсайт
.
Выход в прокат:
7 февраля
«Айка» / Ayka
Сюжет попавшей в шорт-лист премии «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке картины в пересказе напоминает сериальную мелодраму. Однако не будем забывать о том, что Сергей Дворцевой
– главный перфекционист отечественного кино, начавший работу над фильмом десять лет назад. Это его вторая игровая работа после вышедшего в 2008 году «Тюльпана»
.
Выход в прокат:
14 февраля
«Алита: Боевой ангел» / Alita: Battle Angel
Доктор Идо (Кристоф Вальц
) находит на Земле, превращённой богатеями в свалку металлолома, обломки киборга Алиты (Роза Салазар
), и после починки она пытается вспомнить своё прошлое. Долгое время экранизацию одноимённой манги Юкито Кисиро
планировал поставить Джеймс Кэмерон
, но в итоге он ограничился лишь продюсированием, а режиссёрское кресло занял Роберт Родригес
. Must see.
Выход в прокат:
14 февраля
«Громкая связь»
Российская адаптация итальянского фильма «Идеальные незнакомцы»
, поставленного. Алексеем Нужным
. Исполнители главных ролей и сопродюсеры – «Квартет И»
, а также Ирина Горбачёва
, Мария Миронова
и Анастасия Зенкович
. В отличие от оригинала у российской версии будет духоподъёмный финал.
Выход в прокат:
14 февраля
«Отрыв»
Режиссёр-дебютант Тигран Саакян
перенёс действие «Замёрзших»
в местные горы. Ингрид Олеринская
и компания застревают на фуникулёре, пока все нормальные люди празднуют Новый Год дома в тепле и уюте.
Выход в прокат:
14 февраля
«Семь ужинов»
Комедия Кирилла Плетнёва
про семейную пару накануне развода и различные способы поглощения пищи. В фильме заняты Роман Курцын
, Полина Максимова
, Елена Яковлева
, Владимир Ильин
, Петар Зекавица
и Александр Лыков
.
Выход в прокат:
14 февраля
«Власть» / Vice
Кристиан Бейл
в новой работе Адама Маккея
воплотил образ американского политика Дика Чейни
, умудрившегося поработать в администрациях четырёх президентов США. Актёра уже отметили за роль «Золотым глобусом», хотя и без него актёрский состав также выглядит впечатляющим (Эми Адамс
, Сэм Рокуэлл
, Стив Карелл
, Эдди Марсан
).
Выход в прокат:
21 февраля
«Как приручить дракона 3» / How to Train Your Dragon 3
История дружбы и приключений храброго мальчика Иккинга и его ручного дракона Беззубика полюбилась зрителям ещё в далеком 2010 году, когда вышла первая часть
трилогии. В продолжении повзрослевший герой столкнётся с охотником на драконов, жаждущим уничтожить всё, что ему дорого, и Беззубика особенно.
Выход в прокат:
21 февраля
«Лабиринты прошлого» / Todos lo saben
Пенелопа Крус
и Хавьер Бардем
в новой работе Асгара Фархади
сыграют некогда любивших друг друга Лауру и Пако, чью жизнь полностью изменил всего один день. Фильм-открытие 71-й Каннского международного кинофестиваля.
Выход в прокат:
21 февраля
«Тобол»
Игорь Зайцев
адаптировал для кино роман Алексея Иванова
, основанный на реальных исторических событиях. В ролях Дмитрий Дюжев
, Павел Табаков
, Дмитрий Назаров
, Андрей Бурковский
и другие.
Выход в прокат:
21 февраля
«Любовницы»
Лента Елены Хазановой
расскажет о трёх одураченных мужчинами девушках (Александра Бортич
, Паулина Андреева
и Юлия Александрова
), которые создают тайный союз обманутых женщин. В ролях бессердечных мучителей – Сергей Гармаш
, Гоша Куценко
, Юрий Стоянов
, Максим Лагашкин
, Александр Робак
и Владимир Мишуков
.
Выход в прокат:
28 февраля
«Мадонна: Рождение легенды» / Madonna & The Breakfast Club
Документальная лента Гая Гуидо
о том, как начался путь к оглушительной славе никому не известной танцовщицы Мадонны Луизы Чикконе
, которая в 1979 году решила стать певицей.
Выход в прокат:
28 февраля
«Наркокурьер» / The Mule
Ещё одна картина последнего зимнего месяца, основанная на реальных событиях. На сей раз правдивую историю расскажет Клинт Иствуд
. Его персонаж – ветеран Второй мировой войны Эрл Стоун – из-за финансовых проблем становится наркокурьером для мексиканского картеля. В кадре также появятся Брэдли Купер
, Майкл Пенья
, Таисса Фармига
, Энди Гарсиа
и Лоуренс Фишберн
.
Выход в прокат:
28 февраля
«Счастливого нового дня смерти» / Happy Death Day 2U
Джессика Рот
вернётся в колледж для того, чтобы выяснить причину зловещей временной петли, в которую она попала в оригинале. Режиссёром вновь выступил Кристофер Лэндон
, а музыку написал бессменный Беар Маккрири
.
Выход в прокат:
28 февраля
Смотрите также в кинотеатрах:
с 7 февраля
Вернуть Бена
Девочка
Как я стал русским
Клаустрофобы
Мантра: Путешествие со звуком
Месть Лиззи Борден
На волне
Последнее испытание
Тим Талер, или Проданный смех
с 14 февраля
Банды Индостана
Капернаум
Любить нельзя расстаться
Пилигрим
Святая Агата
Тайный мир Анны
Тетрадь дружбы Нацумэ
Честный человек
с 16 февраля
Мульт в кино. Выпуск № 91
с 10 февраля
Затерянные во льдах
Исчезновение
Омен: Перерождение
30 безумных желаний
с 23 февраля
Великий Северный путь
с 28 февраля
Кадавр
На берегу мечты
Навсикая из долины ветров
Обещание на рассвете
Пассажир из Сан-Франциско
По половому признаку
Последние любовники
Шедевр
Шутки в сторону 2: Миссия в Майами