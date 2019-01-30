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«Айка», «Алита: Боевой ангел» и ещё 15 фильмов февраля

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30 января 2019
Выбор редакции Кино-театр.ру



«Ван Гог. На пороге вечности» / At Eternity's Gate



Джулиан Шнабель поставил биографическую ленту о выдающемся нидерландском художнике-постимпрессионисте с Уиллемом Дефо в титульной роли. Актёр за получившийся образ получил премию Венецианского кинофестиваля.

Выход в прокат: 7 февраля



«Завод»



Напряжённый социальный триллер Юрия Быкова, рассказывающий, как простые рабочие из глубинки узнают, что их завод собираются закрыть, а их всех уволить. Рабочие берут в заложники олигарха, решившего разорить предприятие, которому они отдали всю жизнь. В ролях Денис Шведов, Андрей Смоляков, Владислав Абашин, Александр Бухаров, Иван Янковский и другие.

Выход в прокат: 7 февраля



«Лего Фильм 2» / The Lego Movie 2: The Second Part



Продолжение мультфильма 2014 года. Режиссёр Майк Митчелл, приложивший руку к «Троллям» и по праву считающийся королём анимационных сиквелов, в новой ленте высмеял киношные клише и показал, что реальность далека от голливудского «долго и счастливо».

Выход в прокат: 7 февраля



«Снегоуборщик» / Cold Pursuit



Англоязычный ремейк норвежского криминального триллера пятилетней давности «Дурацкое дело нехитрое», поставленный режиссёром оригинала Хансом Петтером Муландом. Стеллана Скарсгарда заменили на Лиама Нисона, а компанию ему составили Эмми Россум, Лора Дерн и Уильям Форсайт.

Выход в прокат: 7 февраля



«Айка» / Ayka



Сюжет попавшей в шорт-лист премии «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке картины в пересказе напоминает сериальную мелодраму. Однако не будем забывать о том, что Сергей Дворцевой – главный перфекционист отечественного кино, начавший работу над фильмом десять лет назад. Это его вторая игровая работа после вышедшего в 2008 году «Тюльпана».

Выход в прокат: 14 февраля



«Алита: Боевой ангел» / Alita: Battle Angel



Доктор Идо (Кристоф Вальц) находит на Земле, превращённой богатеями в свалку металлолома, обломки киборга Алиты (Роза Салазар), и после починки она пытается вспомнить своё прошлое. Долгое время экранизацию одноимённой манги Юкито Кисиро планировал поставить Джеймс Кэмерон, но в итоге он ограничился лишь продюсированием, а режиссёрское кресло занял Роберт Родригес. Must see.

Выход в прокат: 14 февраля



«Громкая связь»



Российская адаптация итальянского фильма «Идеальные незнакомцы», поставленного. Алексеем Нужным. Исполнители главных ролей и сопродюсеры – «Квартет И», а также Ирина Горбачёва, Мария Миронова и Анастасия Зенкович. В отличие от оригинала у российской версии будет духоподъёмный финал.

Выход в прокат: 14 февраля



«Отрыв»



Режиссёр-дебютант Тигран Саакян перенёс действие «Замёрзших» в местные горы. Ингрид Олеринская и компания застревают на фуникулёре, пока все нормальные люди празднуют Новый Год дома в тепле и уюте.

Выход в прокат: 14 февраля



«Семь ужинов»



Комедия Кирилла Плетнёва про семейную пару накануне развода и различные способы поглощения пищи. В фильме заняты Роман Курцын, Полина Максимова, Елена Яковлева, Владимир Ильин, Петар Зекавица и Александр Лыков.

Выход в прокат: 14 февраля



«Власть» / Vice



Кристиан Бейл в новой работе Адама Маккея воплотил образ американского политика Дика Чейни, умудрившегося поработать в администрациях четырёх президентов США. Актёра уже отметили за роль «Золотым глобусом», хотя и без него актёрский состав также выглядит впечатляющим (Эми Адамс, Сэм Рокуэлл, Стив Карелл, Эдди Марсан).

Выход в прокат: 21 февраля



«Как приручить дракона 3» / How to Train Your Dragon 3



История дружбы и приключений храброго мальчика Иккинга и его ручного дракона Беззубика полюбилась зрителям ещё в далеком 2010 году, когда вышла первая часть трилогии. В продолжении повзрослевший герой столкнётся с охотником на драконов, жаждущим уничтожить всё, что ему дорого, и Беззубика особенно.

Выход в прокат: 21 февраля



«Лабиринты прошлого» / Todos lo saben



Пенелопа Крус и Хавьер Бардем в новой работе Асгара Фархади сыграют некогда любивших друг друга Лауру и Пако, чью жизнь полностью изменил всего один день. Фильм-открытие 71-й Каннского международного кинофестиваля.

Выход в прокат: 21 февраля



«Тобол»



Игорь Зайцев адаптировал для кино роман Алексея Иванова, основанный на реальных исторических событиях. В ролях Дмитрий Дюжев, Павел Табаков, Дмитрий Назаров, Андрей Бурковский и другие.

Выход в прокат: 21 февраля



«Любовницы»



Лента Елены Хазановой расскажет о трёх одураченных мужчинами девушках (Александра Бортич, Паулина Андреева и Юлия Александрова), которые создают тайный союз обманутых женщин. В ролях бессердечных мучителей – Сергей Гармаш, Гоша Куценко, Юрий Стоянов, Максим Лагашкин, Александр Робак и Владимир Мишуков.

Выход в прокат: 28 февраля



«Мадонна: Рождение легенды» / Madonna & The Breakfast Club



Документальная лента Гая Гуидо о том, как начался путь к оглушительной славе никому не известной танцовщицы Мадонны Луизы Чикконе, которая в 1979 году решила стать певицей.

Выход в прокат: 28 февраля



«Наркокурьер» / The Mule



Ещё одна картина последнего зимнего месяца, основанная на реальных событиях. На сей раз правдивую историю расскажет Клинт Иствуд. Его персонаж – ветеран Второй мировой войны Эрл Стоун – из-за финансовых проблем становится наркокурьером для мексиканского картеля. В кадре также появятся Брэдли Купер, Майкл Пенья, Таисса Фармига, Энди Гарсиа и Лоуренс Фишберн.

Выход в прокат: 28 февраля



«Счастливого нового дня смерти» / Happy Death Day 2U



Джессика Рот вернётся в колледж для того, чтобы выяснить причину зловещей временной петли, в которую она попала в оригинале. Режиссёром вновь выступил Кристофер Лэндон, а музыку написал бессменный Беар Маккрири.

Выход в прокат: 28 февраля



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Макс Милиан
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