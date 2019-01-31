Смартфон INOI для наших любимых читателей

Разыгрываем для наших читателей новый приз от компании INOI
— смартфон INOI 1 Lite
!
INOI 1 Lite — самый доступный смартфон в России на операционной системе Android 8 Go. Данная платформа занимает на половину меньше памяти, освобождая место для приложений и медиа-файлов пользователя. Все приложения на новой операционной системе загружаются на 15% быстрее и занимают на 50% меньше объема памяти. Вместе это дает быструю работу интерфейса. Модель с 4-дюймовым экраном в корпусе из приятного на ощупь soft-touch поликарбоната оснащена камерой 2,0 Мп со вспышкой, имеет 2 разъема для SIM-карт и дополнительный слот для карты памяти до 32Гб. Объем оперативной памяти 0,512 Гб, встроенной - 4 Гб. Этого объема достаточно для использования базовых приложений: мессенджеры, почта, браузер в доступном смартфоне. Емкость батареи – 1300 мА*ч. Вес устройства всего 109,2 грамма.
Для участия в конкурсе вам нужно сделать репост этой публикации в любой соцсети и прислать письмо с темой INOI
на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
.
В тексте письма обязательно укажите имя, фамилию и ссылку на свою страничку.
Победитель будет выбран из ваших писем случайным образом и объявлен 7 февраля
. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру
в соцсетях. Приз отправляется компанией INOI только по России.
Ждём ваших писем и желаем удачи!