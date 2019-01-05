Лучший фильм на иностранном языке: 10 американских ремейков зарубежных картин

Почти сразу после долгих новогодних праздников – 10 января – в российский прокат выходит американская комедия «1+1: Голливудская история», ремейк французского хита 2011 года, с Брайаном Крэнстоном и Кевином Хартом в ролях прикованного к инвалидной коляске богача-сноба и простодушного темнокожего парня, подрабатывающего его «сиделкой». Перед выходом картины в прокат Кино-театр.ру вспоминает еще десять американских ремейков зарубежных картин – хорошие идеи в Голливуде ценились всегда, вне зависимости от страны происхождения.
«Человек, который слишком много знал», Альфред Хичкок, 1956
Американская чета Маккена проводит отпуск в Марокко и знакомится там с таинственным французом Бернаром. Во время прогулки по городу семья становится свидетелем убийства своего нового друга. Перед смертью, тот успевает сообщить отцу семейства Джеймсу (Джеймс Стюарт
) сведения о грядущем политическом преступлении. Теперь на семью Маккена объявлена охота: Джеймсу и его жене (Дорис Дэй
) предстоит стать настоящими шпионами.
Считается, что первый «Человек, который слишком много знал
», снятый Хичкоком в 1934 году еще в Великобритании, является первым в своем роде шпионским триллером в истории. Но в сравнении с ремейком, поставленным им спустя двадцать лет уже в США, он выглядит слегка схематично, как будто в нем были только намечены те ходы и приемы, которыми автор воспользовался в новой версии. Хотя «Человека, который слишком много знал» редко называют в числе лучших работ мастера, именно здесь Хичкоку удалось интересно воплотить драматургическую функцию музыкального и звукового сопровождения в контексте сюжета. Вообще, картина сегодня смотрится, скорее, как череда режиссерских упражнений, нежели внятный шпионский детектив. Однако выполнены эти этюды довольно выразительно и впечатляюще.
«Великолепная семёрка», Джон Стёрджес, 1960
Банда мексиканцев многие годы терроризирует деревню на Диком Западе, облагая жителей такими налогами, что те едва сводят концы с концами. Возмущенных немедленно расстреливают на месте – в качестве урока для остальных. Отчаявшиеся работяги обращаются за помощью к наемникам – семерым бравым ковбоям, для которых вскоре защитить маленькую деревушку становится делом чести.
Не секрет, что американский вестерн почерпнул множество сюжетных и стилистических тропов из японских самурайских фильмов дзидайгэки. Меньше других этого стеснялся режиссер Джон Стёрджес, позаимствовавший у Акиры Куросавы
и его «Семи Самураев
» сюжет для «Великолепной семерки». В целом американская версия мало чем отличается от японской, за исключением времени и места событий. Конечно, заменить Тосиро Мифунэ
довольно невзрачному артисту Хорсту Бухольцу
явно не удалось, зато остальной каст из главных героев боевиков своего времени – Юла Бриннера
, Стива МакКуина
и Чарльза Бронсона
– смотрится внушительно и круто. Хотя «Великолепная семёрка» остается отличным образцом вестерна 1960-х, Стёрджес весьма упростил глубоко стоический, аскетичный посыл Куросавы о том, что после каждой победы над злом всегда приходиться начинать путь сначала. В американской версии оказывается, что гораздо важнее быть таким же сильным и сексуальным, как Бриннер.
«Колдун», Уильям Фридкин, 1977
Четверых бывших преступников волею судеб занесло в Латинскую Америку, выбраться откуда нет ни средств, ни возможностей. Однажды им выпадает шанс изменить это положение – достаточно лишь согласиться довезти на грузовике взрывоопасный груз по опасной дороге до границы. Немногие отваживаются на столь рискованный шаг, но главным героям терять больше нечего.
Оригинальный фильм
француза Анри-Жоржа Клузо
, вышедший в 1953 году, в свое время считался чистым образцом саспенса: Ив Монтан
и Шарль Ванель
больше двух часов держали зрителей в напряжении – довезут или не довезут? Создатель «Экзорциста
» Уильям Фридкин решил сбавить обороты в своем ремейке и тщательнее обратился к психологии персонажей, чтобы понять, что, собственно, сподвигло их решиться на безумный поступок, откуда в них это влечение к смерти? Получилось это сделать, прежде всего, благодаря Рою Шайдеру
– одному из ключевых артистов 1970-х, чья карьера уже в следующем десятилетии сошла на нет. Сам Фридкин не любит вспоминать «Колдуна»: фильм стоил ему огромных денег и нервов из-за невыносимых условий на съемочной площадке посреди джунглей.
«Запах женщины», Мартин Брест, 1992
Старшеклассник Чарли (Крис О`Доннелл
) нанимается ухаживать за потерявшим зрение подполковником в отставке Фрэнком Слэйдом (Аль Пачино
). Тот поначалу обращается с юнцом жестко и грубо, но Чарли все равно решает остаться. Вскоре отношения между ними налаживаются и оба открывают для себя что-то очень важное: Чарли осознает, что такое долг и честь, а Фрэнк вновь испытывает любовь и жажду жить.
Американский «Запах женщины» по-своему интерпретирует сюжет, придуманный итальянским режиссером Дино Ризи в одноименной картине
1974 года. В оригинале и речи не шло о перипетиях и интригах, разворачивающихся с Чарли в старшей школе, не было, конечно, и суда со знаменитой речью о справедливости, и того самого танго «вслепую». Ризи куда больше интересовало моральное падение человека, прожившего жизнь по воинским принципам дисциплины, воли и мужской силы. Потеряв зрение, герой приходит к осознанию, что все, чему он посвятил себя, не имело никакого значения, все было фальшью. Этому он и учит юного рядового. Хотя итальянский «Запах женщины» куда пессимистичнее и бескомпромисснее фильма Мартина Бреста, ремейк имеет неоспоримое преимущество – перформанс Аль Пачино, за которым сентиментальная архаика ленты попросту меркнет.
«Талантливый мистер Рипли», Энтони Мингелла, 1999
Молодой и амбициозный авантюрист Том Рипли (Мэтт Дэймон
) знакомится с богатым сыном миллиардера Дикки Гринлифом (Джуд Лоу
). Он завидует роскошному образу жизни нового друга и мечтает однажды занять его место. В пылу ссоры Том убивает молодого богача и решает обставить все так, будто ничего не было. Для этого мистер Рипли присваивает себе имя Гринлифа, подделывает документы, его подпись и некоторое время действительно живет его жизнью. Но кое-что учесть он все же не смог.
Хотя «Талантливый мистер Рипли» не прямой ремейк картины Рене Клемана
«На ярком солнце
», а еще одна экранизация одноименного романа Патриции Хайсмит, очень трудно обойтись без сравнения этих фильмов. Французский детектив 1959 году стал для молодого актера Алена Делона
настоящим прорывом. Многие годы имя Тома Рипли четко ассоциировалось с проникновенным взглядом артиста, да и сам фильм даже сегодня смотрится отлично. «Талантливый мистер Рипли» Мингеллы позволяет себе больше вольностей, чем это было дозволено в то время и больше внимания уделяет латентной гомосексуальности героев Дэймона и Лоу, раскрывая новые грани известного сюжета.
«Звонок», Гор Вербински, 2002
Видеокассета со странным содержанием, по слухам, приводит к смерти всякого, кто ознакомится с ней. Журналистка Рэйчел (Наоми Уоттс
) решает разобраться в цепочке загадочных смертей, но однажды кассету включает ее сын. Поняв, что городская легенда не врет, женщина во что бы то ни стало должна снять проклятие и спасти ребенка.
Японский «Звонок
» стал поистине культовым событием в мире хорроров, впервые убедительно показав, что потусторонняя угроза может таиться на видеоносителях, иными словами, даже современный мир технического прогресса не защитит от древнего зла. Хотя, с точки зрения визуала, версия Вербински местами выглядит богаче и изощреннее оригинала, «девочка из телевизора» в японской версии куда страшнее. Местами Вербински перебарщивает со спецэффектами, теряя аутентичную жуткую атмосферу, присущую хоррорам страны восходящего солнца, а сюжетные недомолвки оригинального фильма в американском «Звонке» разжеваны и гладко выглажены. Впрочем, это не помешало картине стать хитом проката, тем самым открыв широкой публике мир восточных ужасов. В дальнейшем выходили и другие аналогичные ремейки, но большинству из них очень не хватало заметного режиссерского почерка, какой был у Вербински. Ровно, как и актерского таланта Наоми Уоттс.
«Бессонница», Кристофер Нолан, 2002
Матерый детектив Дормер (Аль Пачино) приезжает на Аляску, чтобы расследовать убийство юной девушки. В ходе преследования маньяка Дормер случайно пускает пулю в своего напарника. Угрызения совести оборачиваются для полицейского мучительной бессонницей. И убийца (Робин Уильямс
) решает воспользоваться психологическим состоянием своего преследователя.
Третий фильм Кристофера Нолана основан на одноименной норвежской картине со Стелланом Скарсгардом
в главной роли. Хотя сюжетная канва осталась прежней, американский ремейк приобрел более сложное и динамичное повествование, а также сделал больший акцент на эмоциональном состоянии главного героя. Выгодно отличает «Бессонницу» Нолана от оригинала и основной актерский дуэт – Аль Пачино и Робина Уильямса в одной из лучших своих ролей. Есть там и Хилари Суонк
, но перед прожигающей экран химией двух актеров она, конечно, вынуждена ретироваться. У Нолана получился изысканный параноидальный нуар с очень удачным заснеженным антуражем, который в лучших традициях «Третьего человека
» с Орсоном Уэллсом
сталкивает детектива и убийцу лицом к лицу, чтобы те внезапно для себя обнаружили странное родство друг с другом.
«Отступники», Мартин Скорсезе, 2006
Товарищи по полицейской академии Салливан (Мэтт Дэймон) и Костиган (Леонардо ДиКаприо
) оказываются по две стороны баррикад, сами о том не подозревая. Салливан – внедренный в правоохранительные органы шпион ирландской мафии, а Костиган по поручению начальства входит в ближайшее окружение главы бандитского мира Бостона Фрэнка Костелло (Джек Николсон
). Теперь их задача вычислить друг друга, но предательство дружбы станет самым нелегким испытанием.
Гонконгский боевик «Двойная рокировка
» по праву считается одним из лучших представителей своего жанра. Как и положено, история соперничества и мужской дружбы, разделенной судьбой, подана авторами как современный миф, притча, обожжённая динамичными перестрелками и стремительным действием (к слову, оригинал короче ремейка в два раза). Скорсезе же искал другой подход к тому же сюжету в «Отступниках», поэтому главными героями его ремейка стали ирландцы с их особенными обычаями и национальным колоритом. Немалую роль играет в фильме и религия как связующее звено культуры бандитов-эмигрантов. Обе картины развивают тему верности и предательства по-разному, но мало кому известные гонконгские артисты по-прежнему неплохо смотрятся на фоне эпического каста «Отступников».
«Девушка с татуировкой дракона», Дэвид Финчер, 2011
Опального журналиста Микаэла Блумквиста (Дэниел Крэйг
) нанимает престарелый бизнесмен, чтобы тот раскрыл тайну исчезновения его племянницы, случившегося более сорока лет назад. В ходе расследования Блумквист глубоко погружается в историю семьи Вангер и узнает весьма нелицеприятные факты биографии ее членов. Чтобы продвинуться дальше, он объединяется с хакершей-социопатом Лисбет Саландер (Руни Мара
) и вместе они узнают правду о пропавшей девушке.
Первая экранизация
бестселлера Стига Ларрсона о похождения Блумквиста и Саландер состоялась в 2009 году с Нуми Рапас
и Микаэлем Нюквистом
. Но «Девушку с татуировкой дракона» Дэвида Финчера можно назвать куда более верной литературному первоисточнику адаптацией, в особенности, если речь заходит о мрачной атмосфере и нигилизме окружающего героев мира. Финчер с радостью окунается в излюбленные темы сексуального насилия и психологии маньяков, рисуя довольно пессимистичную картину человечества, одержимого жаждой насилия, под «холодную» музыку Трента Резнора
. Отдельного разговора заслуживает контрастный дуэт Крэйга и Мары, которые под руководством режиссера работают вместе убедительнее и сложнее, чем Рапас с Нюквистом.
«Олдбой», Спайк Ли, 2013
Однажды после пьянки Джозеф (Джош Бролин
) просыпается в изолированной комнате, откуда нет никакого выхода. Время от времени ему приносят поесть, а чуть что запускают усыпляющий газ. Единственным средством связи с внешним миром для него становится телевизор. На его экране проносятся события двадцати лет, которые Джозеф проводит в заточении. Но также внезапно как он попал в тюрьму, он просыпается на воле. И всё, чего он хочет, – это найти свою дочь и объясниться с ней.
«Олдбой» Чхан-ук Пака
, основанный на культовой одноименной манге, можно встретить в большинстве списков лучших фильмов XXI столетия. Многогранная притча о мести и прощении, наполненная отсылками, изощренными метафорами и образцовыми боевыми сценами. Понятно, что нужно иметь недюжинную смелость, чтобы переснять такое кино, и она нашлась у того, от которого не ждали. Известный своими политическими и правозащитными фильмами режиссер Спайк Ли сделал почти точную копию южнокорейского фильма, приправив ее более внятными для широкой аудитории сюжетными тропами и разбавив мрачную атмосферу оригинала черным юмором и насилием в духе Тарантино (не зря в небольшой роли здесь появляется Сэмюэл Л. Джексон
). Хотя американский «Олдбой» провалился в прокате и многими считается глубоко посредственным, как динамичный боевик, приправленный социальными темами, он смотрится весьма неплохо, в том числе благодаря крепкой игре Джоша Бролина.
«1+1: Голливудская история
» в прокате с 10 января
.