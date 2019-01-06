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Самые ожидаемые мультфильмы 2019 года

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Мнение >>
6 января 2019
Анимационная афиша 2019-го года поражает своей концептуальностью: будто ее составлял какой-то невидимый программный директор по имени Экклезиаст. Список фильмов (с возможными к ним комментариями) дает прекрасный повод порассуждать о том, что «ничто не ново под солнцем», круговороте франшиз в природе (как герой становится игрушкой, игрушка героем, компьютерная игра превращается в фильм, а тот оборачивается мультиком, который, в свою очередь, порождает комикс), возможности войти дважды в одну реку и «хорошо забытом старом», которое почему-то принято называть новым. Одним словом: любите ли вы римейки, сиквелы, спиноффы и фильмы, развивающие уже известные франшизы? Если да, то 2019-й год – ваше время.


Жизнь игрушек
Самой популярной темой в анимации 2019 обещает стать жизнь игрушек.

«История игрушек 4»

Про сюжет очередного сиквела «Истории игрушек» известно не много – по сути только то, что делать очередной сиквел студия не собиралась, но когда у Джона Лассетера, Эндрю Стэнтона, Пита Доктера и Ли Анкрича возникла идея новой истории, отказаться от нее было уже невозможно. Известно так же, что у игрушек, проживающих теперь с Бонни, появится новый товарищ с непростым характером (игрушка, сделанная из вилки) и дело обернется для Энди большим путешествием.



Тему жизни игрушек в проекате продолжит «Лего-фильм 2» (в нем Эммету придется доказать, что он действительно Избранный и спасти Люси, похищенную неопознанным летающим объектом), «Ugly dolls. Куклы с характером» (история про страну уродливых кукол, в основу которой лег широко известный в узких кругах игрушечный бренд), «Playmobil: фильм» (картина по французскому игрушечному бренду) и «Мой друг панда» - российский мультфильм от компании «Рики».


Сиквелы
Традиционно юных зрителей (и их родителей) ждут в этом году продолжения любимых историй

«Холодное сердце 2»

Сюжет сиквела одного из самых успешных в мире мультфильмов также держится в строжайшем секрете, даже в трейлере невозможно усмотреть ни малейшего намека. Судя по обрывочным и расплывчатым официальным комментариям сотрудников студии, в центре истории будет Эльза и взаимоотношениях сестер. Разумеется, поклонники фильма дают волю фантазии и выдвигают собственные версии: кто-то предполагает, что Анна и Эльза в итоге окажутся вовсе не сестрами, другие готовы поспорить, что в центре сюжета будет любовная история, а кто-то – что герои отправятся в путешествие во времени.




«Как приручить дракона 3»

В новой (как утверждают DreamWorks) заключительной части «Как приручить дракона» красавчик Иккинг стал совсем уже взрослым. Бок о бок со своей подругой Астрид и новообретенной матушкой он успешно руководит островом Олух, где викинги и драконы живут в мире и согласии. Однако покой длится недолго.

Во-первых, Беззубик влюбляется. В великолепную белоснежную и довольно надменную фурию, перед которой величественный черный дракон ведет себя как дурацкий подросток. Во-вторых, на остров нападает злодей Гриммел с целой флотилией. Гриммел – охотник на драконов, уничтоживший всех Ночных фурий в мире, и теперь жаждущий добраться до последней. Наконец, герои находят скрытый мир – мир, в котором живут драконы. И из всего этого складывается невероятное, волнующее приключение. Судя по трейлеру, «Как приручить дракона 3» обещает быть еще более эпичным и визуально захватывающим, чем предыдущие два.




«Фиксики против кработов»

В лаборатории профессора Чудакова появляются новые неуловимые существа: кработы. Смешные маленькие роботы, похожие на крабов, шпионят за героями и угрожают их тайне. ДимДимычу, его подруге Кате, самому профессору и собственно фиксикам предстоит раскрыть тайну кработов, а это оказывается не такой уж простой задачей.

После успеха первого полнометражного фильма о маленьких человечках, студия «Аэроплан» уверенно продолжает развивать эту линию: и второй полный метр обещает зрителям много сюрпризов. Помимо кработов, появятся в нем и новые персонажи-фиксики.

Также в следующем году выйдут «Тайная жизнь домашних животных 2», «Angry Birds 2», «Барашек Шон: Фармагеддон», «Волки и овцы: ход свиньей», «Урфин Джюс возвращается» и «Конь Юлий и большие скачки».

Самые ожидаемые мультфильмы 2019 года


Франшизы и римейки
Наравне с сиквелами, 2019-й год обещает целый список новых фильмов про давно любимых героев.

«Соник в кино»

Популярнейший персонаж известной видеоигры компании Sega дебютирует в этом году на большом экране. До этого человекоподобный синий ёж Соник фигурировал только в анимационном сериале («Соник бум»), теперь же он станет персонажем игрового фильма. Сонику предстоит сразиться со своим главным врагом (по игре и мультсериалу) Доктором Эггманом, который пытается захватить и разрушить Сан Франциско, а поможет Сонику в эпической битве Шериф Том Вачовски.


«Покемон. Детектив Пикачу»

Покемоны в этом году обретут объем и пушистую шкурку в полнометражном игровом фильме «Покемон. Детектив Пикачу». Фильм основан на игре «Детектив Пикачу». Главному герою мальчику Тиму нужно найти своего пропавшего отца, а Пикачу (пушистный и умеющий говорить) помогает ему в поисках. Сложно сказать, насколько интересной окажется история, но объемные покемоны, встроенные в городскую среду, выглядят весьма симпатично.




«Семейка Аддамс»

После большого перерыва «Семейка Аддамс» возвращается на большой экран. Теперь в виде анимационного фильма от компании MGM. Режиссерами фильма стали Грег Тирнан и Конан Вернон (известные благодаря взрослому мультфильму «Полный расколбас»). История крутится вокруг ТВ-знаменитости, которая пытается построить в городке Аддамсов счастливое прекрасное общество – такое общество, где фрикам не место. Разумеется, сами Аддамсы с такой концепцией мира не согласны совершенно.

Продолжают тему нового подхода к старым франшизам три игровых фильма компании Disney, созданные по их же классическим мультфильмам XX века: «Дамбо», «Король лев» и «Аладдин». А также европейский мультфильм «Астерикс и тайное зелье», продолжающий развивать одну из самых славных европейских франшиз «Астерикс и Обеликс» (новый фильм посвящен друидам и волшебству).

Самые ожидаемые мультфильмы 2019 года


Оргинальные названия
В основном оригинальные названия остались в этом году уделом маленьких студий, не самых развитых в анимационном смысле стран и не самых известных режиссеров. Остается только надеяться, что 2019-й год откроет нам новые имена и названия. Что касается предсказуемо хороших (по меньшей мере неплохих) оргиниальных фильмов, их набралось всего три в нашем топе.

«Мирай из будущего»

Новый 2D мультфильм Мамору ХосодыДевочка, покорившая время», «Летние войны», «Волчьи дети Амэ и Юки»). На этот раз Хосода снял, по сути, простую семейную историю, рассказывающую о появлении в доме второго ребенка, проблемах родителей с перераспределением ролей и ревности старшего сына. Пожалуй, именно в этом фильме лучше всего видно, какой Хосода непревзойденный драматург и сценарист, ведь, казалось бы, тема детской ревности совершенно избита, но «Мирай из будущего» - фильм совершенно изумительный: смешной, фантазийный, странный и очень эмоционально близкий семейному зрителю (и, наверное, не только).




«Камуфляж и шпионаж»

Мультфильм авторства BlueSky Studio (известной преимущественно благодаря «Ледниковому периоду») рассказывает о крутом шпионе и суперагенте Лансе Стерлинге. Фильм, который начинается как гламурная анимационная бондиана, оборачивается гротескной комедией после того, как юный Уолтер, желая придумать для Ланса идеальную маскировку, превращает того в голубя.


«Недостающее звено»

Еще одно невероятное кукольное кино студии Laika, которая продолжает доказывать и демонстрировать, какой фантастически прекрасной может быть кукольная анимация. Режиссер – Крис Батлер (его предыдущая работа «Паранорман, или Как приручить зомби» дает серьезные основания надеяться на то, что «Недостающее звено» окажется фильмом увлекательным и непредсказуемым). История – про ученого по имени мистер Фрост, который находит удивительное существо – недостающее звено в эволюционном процессе. Мистер Звено (такое имя получает представитель нового вида) велик размером и довольно невежественен, тем не менее, он умеет говорить и даже читать. Вместе мистер Звено и мистер Фрост отправляются на поиски других представителей этого вида.


Мария Терещенко
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Playmobil: ФильмАладдинАстерикс и тайное зельеВолки и Овцы: Ход свиньёйДамбоДевочка, покорившая времяИстория игрушекКак приручить драконаКак приручить дракона 3Камуфляж и шпионажКороль ЛевКуклы с характеромЛего Фильм 2Ледниковый периодМирай из будущегоПаранорман или Как приручить зомбиПокемон. Детектив ПикачуПолный расколбасСоник в киноХолодное сердце

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Самые ожидаемые мультфильмы 2019 года фотографии
Самые ожидаемые мультфильмы 2019 года фотографии
Самые ожидаемые мультфильмы 2019 года фотографии
Самые ожидаемые мультфильмы 2019 года фотографии
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