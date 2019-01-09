Жизнь. Перезагрузка: 10 фильмов, доказывающих, что никогда не поздно начать с чистого листа

10 января в российский прокат выходит драмеди Питера Сигала «Начни сначала» с Дженнифер Лопес в главной роли. Ее героиня Майя не имеет образования и работает в супермаркете, но, как и все мы, мечтает о лучшей жизни. Случайно попав на собеседование в большую корпорацию, она решает доказать толстосумам, что талант важнее диплома. В преддверии премьеры ленты Сигала мы собрали 10 фильмов, герои которых перезагружают свою жизнь — отправляются в путешествие, находят новую работу или даже идут учиться, несмотря на солидный возраст. Большинство этих историй основаны на реальных событиях, что еще раз доказывает тот факт, что изменить жизнь под силу каждому.
«Повар на колесах», реж. Джон Фавро, 2014
Будучи шеф-поваром одного из ресторанов Калифорнии, главный герой картины Карл Каспер умудрился не только получить разгромную рецензию критика Рамзи Митчелла, но и опозориться на весь Интернет, когда видео, где он кроет обидчика трехэтажным матом, стало вирусным на YouTube. Разумеется, работу герой теряет, но не впадает в отчаяние и отправляется в Майами с бывшей женой и сыном, где приобретает старый фургон, восстанавливает его и превращает в закусочную на колёсах с упором на кубинскую кухню.
Во время съемок режиссер картины и исполнитель главной роли Джон Фавро готовил собственные блюда и брал уроки у шеф-повара Рой Чоя, который тоже работает в закусочной на колесах. Фильм прокатился по нескольким фестивалям и стал тем самым, что называют FoodPorn. Противопоказано смотреть на голодный желудок!
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«Ешь, молись, люби», реж. Райан Мёрфи, 2010
Волею судьбы несчастная в браке журналистка Элизабет Гилберт отправляется на Бали писать статью о йоге. Там она знакомиться со знахарем в девятом поколении, который обещает ей, что очень скоро они встретятся снова. Окончательно порвав с мужем, женщина на год отправляется в путешествие по миру, чтобы остаться наедине с собой, обрести душевное равновесие и понять, что ей нужно на самом деле.
Лента «Ешь, молись, люби» стала экранизацией одноименных мемуаров, которые 187 недель продержались в списке бестселлеров газеты The New York Times. За год главная героиня в исполнении Джулии Робертс
, как и автор книги, побывала в Италии, Индии и Индонезии, где научилась наслаждаться жизнью, развила в себе духовность и нашла настоящую любовь в лице персонажа Хавьера Бардема
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«В погоне за счастьем», реж. Габриэле Муччино, 2006
Отец-одиночка Крис Гарднер после неудачного вложения денег в никому не нужные медицинские приборы вместе с сыном оказывается буквально на улице. Иногда им удается найти место в приюте для бездомных, иногда они спят в туалете метро. Крис устраивается на неоплачиваемую стажировку в маклерскую фирму вместе с двадцатью другими соискателями и, не теряя веры в себя, становится единственным стажером, которого приглашают на постоянную работу.
Реальная история американского бизнесмена Кристофера Гарднера претерпела несколько изменений при перенесении на экран: события нескольких лет были уложены в небольшой промежуток времени, а сын главного героя повзрослел на 5 лет. Гарденер был недоволен выбором Уилла Смита
на главную роль, однако тот показал, что может быть не только героем боевиков, но и хорошим драматическим актером, за что и получил номинацию на «Оскар». Его экранного сына, кстати, сыграл сын настоящий — Джейден Смит
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«Ларри Краун», реж. Том Хэнкс, 2011
20 лет отслужив на флоте, Ларри Краун устроился менеджером в крупную сеть супермаркетов и восемь раз подряд становился лучшим работником месяца. Ожидая очередной похвалы от начальства, Ларри узнает, что боссы приняли решение его уволить, потому что у него нет высшего образования, а значит и перспективы продвижения по службе. Краун остается наедине с собой и ипотекой, когда сосед предлагает ему поступить в колледж, чтобы получить заветный диплом. Прислушавшись к совету, герой круто меняет жизнь: теперь он ездит на скутере, дружит со студентами и мечтает очаровать одну из преподавательниц.
«Ларри Краун» — последняя режиссерская работа Тома Хэнкса. Когда фильм только вышел на экраны, Хэнкс на одной из заправок встретил супружескую пару, выразившую недовольство картиной. Актер не растерялся, извинился за принесенное им разочарование и вернул супругам 25 долларов за билеты в кино, пообещав, что следующая лента будет намного лучше. Надеемся, что двукратный обладатель премии «Оскар» сможет «начать все сначала» и сказать веское слово в качестве постановщика.
«В диких условиях», реж. Шон Пенн, 2007
Как Евгений Онегин в попытке спрятаться от пустоты и богатства светского общества, выпускник колледжа Кристофер МакКэндлесс отдал все сбережения на благотворительность и отправился автостопом на Аляску. В течение двух лет он скитался по США и Мексике, подрабатывал, где придется, и встретил множество людей, повлиявших на его мировоззрение. Наконец, оказавшись на искомом полуострове, герой поселился в старом автобусе и доживал жизнь на лоне дикой природы.
Шон Пенн загорелся идеей снять фильм по бестселлеру Джона Кракауэра
еще в далеком 1996 году, как только его прочел. Однако, поскольку книга биографическая, режиссеру понадобилось еще 10 лет, чтобы получить разрешение на экранизацию у родителей МакКэндлесса. Лента удостоилась «Золотого глобуса» за лучшую песню и получила премию Национального совета кинокритиков США за мужской прорыв года — еще бы, ведь исполнитель главной роли Эмиль Хирш
ради съемок похудел на 18 килограмм.
«Тропы», реж. Джон Кёрран, 2013
С 18 лет девушка по имени Робин жила богемной жизнью в Сиднее и работала крупье в нелегальном игорном доме. Через 7 лет ей надоела городская суета, и она уехала в Алис-Спрингс, чтобы научиться работать с верблюдами и выживать в условиях пустыни. Еще через 2 года Робин отправилась в пешее путешествие до берегов Индийского океана длиной 2700 километров, прихватив собаку и четырёх верблюдов. В пути ее периодически навещал фотограф Рик Смолан, сделавший о ней репортаж, впоследствии опубликованный в National Geographic. Эти странствия наложили большой отпечаток на всю дальнейшую жизнь девушки.
История австралийской писательницы Робин Дэвидсон
, которую та рассказала в автобиографии, давно привлекала киноделов, но перенести ее на экран удалось лишь в 2013 году. Когда-то на главную роль рассматривались Джулия Робертс и Николь Кидман
, но получить ее удалось Мии Васиковске
, хотя разработка экранизации началась задолго до ее рождения. Картина принимала участие в кинофестивалях в Торонто, Ванкувере, Лондоне и Венеции, где даже претендовала на «Золотого льва».
«Под солнцем Тосканы», реж. Одри Уэллс, 2003
Страдая от депрессии после измены мужа и развода, писательница Фрэнсис Мейес соглашается поехать в Италию по путевке подруги. Солнечные улочки теплой страны побуждают героиню остаться здесь навсегда, чтобы начать новую жизнь, тем более, как нельзя кстати, она натыкается на старинное поместье в Тоскане, выставленное на продажу. Обзаведшись еще не вполне обустроенным жильем, Фрэнсис заводит новые знакомства, находит всепоглощающую любовь и чувствует, что вдохновение посещает ее все чаще.
Снявшись в этой по-настоящему согревающей комедийной мелодраме Дайан Лэйн
получила номинацию на «Золотой глобус» в категории «Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)». А еще тут можно полюбоваться на молодого Рауля Бову
, который через 5 лет станет известен, как тот самый Алекс из «Прости за любовь
».
«Токийская невеста», реж. Стефан Либерски, 2014
Родившаяся в Японии бельгийка по имени Амели всегда хотела вернуться на родину и, несмотря на европейскую внешность, стать настоящей японкой. В 20 лет она решает переехать в Токио и написать книгу. Чтобы как-то зарабатывать на жизнь в новых условиях, девушка дает объявление об уроках французского языка, на которое откликается один единственный ученик — парень по имени Ринри. Молодые люди много времени проводят вместе, и Амели постепенно погружается в экзотическую японскую культуру.
Лента Стефана Либерски основана на одноименном автобиографическом романе Амели Нотомб
, опубликованном в 2007 году. Фильм был показан на фестивале в Торонто в 2014-м и получил три номинации на Magritte Awards — бельгийскую премию в области кинематографа.
«Горы и камни», реж. Джозеф Рубин, 2017
Молодая медсестра из приличной семьи решает покинуть родные Штаты и отправиться в Османскую империю с благотворительной миссией накануне Первой мировой войны. Будучи совершенной идеалисткой, она сталкивается со множеством страшных, странных и непонятных ей вещей, традициями другой страны и человеческой жестокостью. Все это вкупе с романом с турецким офицером меняет ее взгляды на многие вещи и заставляет понять, что в любой ситуации нужно оставаться собой.
Режиссером фильма американо-турецкого производства выступил Джозеф Рубин, известный по картинам «В постели с врагом», «Форс-мажор» и другим. Главные роли в ленте исполнили Михиль Хаусман
, Гера Хильмар
, Джош Харнетт
и Бен Кингсли
.
«Дикая», реж. Жан-Марк Валле, 2014
После смерти матери и расставания с мужем Шерил впала в отчаяние, пристрастилась к наркотикам и беспорядочным половым связям. Чтобы совсем не потерять чувство реальности, она принимает решение отправится в поход по «Тихоокеанскому хребту» — известному в Америке маршруту. Не имея никакого туристического опыта, в одиночку героиня преодолевает более 1700 километров пешком, исцелившись от душевных страданий к концу пути.
Канадский режиссер Жан-Марк Валле известен «Далласским клубом покупателей
» и недавними телевизионными хитами «Большая маленькая ложь
» и «Острые предметы
». Выбор Риз Уизерспун
на главную роль в «Дикой» был обусловлен тем, что настоящая Шерил Стрэйд, по книге которой было снято кино, видела в образе себя только Уизерспун — она даже отправила актрисе личный экземпляр за 5 месяцев до выхода в тираж. Ну а Риз пришлось попотеть: собирать палатку без инструкции и носить по-настоящему тяжелый рюкзак, за что она получила номинации на премии Британской академии, Гильдии актеров, «Золотой глобус» и «Оскар».
Читать рецензию на фильм «Дикая»
«Начни сначала
» в прокате с 10 января
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