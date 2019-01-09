Жизнь. Перезагрузка: 10 фильмов, доказывающих, что никогда не поздно начать с чистого листа

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Анимационная афиша на новый год

От Хичкока, переснявшего свой же фильм, до Финчера и Скорсезе, вдохновившихся скандинавским детективом и гонконгским боевиком

2 января

Что посмотреть с детьми на зимних каникулах?

«Три богатыря и наследница престола», «Мэри Поппинс возвращается», «Щелкунчик и четыре королевства» и еще шесть фильмов для праздничного похода в кино