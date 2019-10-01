Легендарная «Матрица» возвращается на экраны

14 октября 2019 года
, ровно 20 лет спустя со дня российской премьеры, легендарная «Матрица
» вновь выйдет в прокат. Юбилейный релиз на территории России стал возможен благодаря сотрудничеству российской кинокомпании «Маурис Филм» и мэйджора Warner Bros.
Кино-Театр.ру
начинает розыгрыш двух пар билетов на премьеру «Матрицы» в современном цифровом формате 4К
! Показ состоится 5 октября в 17:30
в московском киноцентре «Октябрь»
в рамках проекта КАРО.Арт
. Картину представит кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин.
Для участия сделайте репост этого объяления в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Матрица» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. Два призёра будут выбраны из писем случайным образом 4 октября
и получат по два билета на премьеру! Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях.
Желаем удачи!
Билеты на показ можно приобрести на сайте КАРО
.