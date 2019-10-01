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Легендарная «Матрица» возвращается на экраны

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1 октября 2019
Легендарная «Матрица» возвращается на экраны

14 октября 2019 года, ровно 20 лет спустя со дня российской премьеры, легендарная «Матрица» вновь выйдет в прокат. Юбилейный релиз на территории России стал возможен благодаря сотрудничеству российской кинокомпании «Маурис Филм» и мэйджора Warner Bros.

Кино-Театр.ру начинает розыгрыш двух пар билетов на премьеру «Матрицы» в современном цифровом формате 4К! Показ состоится 5 октября в 17:30 в московском киноцентре «Октябрь» в рамках проекта КАРО.Арт. Картину представит кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин.

Легендарная «Матрица» возвращается на экраны

Для участия сделайте репост этого объяления в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Матрица» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Два призёра будут выбраны из писем случайным образом 4 октября и получат по два билета на премьеру! Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях.

Желаем удачи!

Билеты на показ можно приобрести на сайте КАРО.
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Легендарная «Матрица» возвращается на экраны фотографии
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