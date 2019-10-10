Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Международный фестиваль короткометражных фильмов shnit дарит билеты

10 октября
2019 год
январь 2019
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2019
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2019
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2019
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2019
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2019
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2019
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
октябрь 2019
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Все рубрики

Конкурсы >>
10 октября 2019
Международный фестиваль короткометражных фильмов shnit дарит билеты

Международный фестиваль короткометражных фильмов shnit пройдет в Москве с 17 по 27 октября, а параллельно - еще в семи странах и на четырех континентах. Площадками фестиваля станут Музей современного искусства «Гараж», сеть кинотеатров «Москино», а также кинотеатры «Иллюзион» и «Пионер».

Программа фестиваля традиционно включает международный и национальный конкурсы. Всего будут показаны 22 сборника, которые объединили более 100 короткометражных фильмов, снятых режиссерами из Непала, Индии, Катара, Исландии, Аргентины и других стран, достижения кинематографической культуры которых часто почти неизвестны отечественному зрителю. В национальный конкурс фестиваля Made in Russia попали фильмы с участием многих известных российских актеров, среди которых Никита Кукушкин, Марина Васильева, Максим Виторган, Ингеборге Дапкунайте и другие.

Международный фестиваль короткометражных фильмов shnit дарит билеты

Кино-Театр.ру начинает розыгрыш билетов на открытие фестиваля shnit, которое состоится 17 октября в 19:30 в московском кинотеатре «Космос»!

Для участия сделайте репост этого текста в любой соцсети и пришлите письмо с темой shnit на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Три призёра будут выбраны из писем случайным образом 16 октября и получат по два билета на открытие! Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях.

С расписанием показов можно ознакомиться на сайте фестиваля.
версия для печати

фотографии >>
Международный фестиваль короткометражных фильмов shnit дарит билеты фотографии
Международный фестиваль короткометражных фильмов shnit дарит билеты фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Лосев
9 октября ушёл из жизни актёр, театральный деятель Юрий Лосев.
Алексей Сапрыкин
8 октября ушёл из жизни актёр Алексей Сапрыкин.
Александр Давыдов
7 октября ушёл из жизни актёр Александр Давыдов.

День рождения >>

Григорий Антипенко
Махмуджан Вахидов
Андрей Дударенко
Виктор Зозулин
Лилия Кондрова
Алексей Кравченко
Софья Озерова
Бруно Фрейндлих
Филипп Янковский
Чарльз Дэнс
Ники Илиев
Питер Койот
Уэнди МакЛендон-Кови
Данута Стенка
Дэн Стивенс
Фабио Трояно
все родившиеся 10 октября >>

Афиша кино >>

Матрица
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 1999
Болевой порог
драма, приключения, триллер
Россия, 2019
Дождливый день в Нью-Йорке
драма, мелодрама
США, 2019
Вечер с Беверли Лафф Линн
комедия, криминальный фильм
Великобритания, США, 2018
Гемини
боевик, драма, научная фантастика, триллер
США, 2019
Девушки бывают разные
комедия, приключения
Россия, 2019
Дело Коллини
детектив, драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Германия, 2019
Дети моря
приключения, семейное кино, фильм о животных, фэнтези
Япония, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

«Клаус»
Ролики фильмов
«Клаус»
Молодого почтальона отправляют на работу в заснеженную деревушку с крайне недружелюбными и негостеприимными жителями.
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен