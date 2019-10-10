Международный фестиваль короткометражных фильмов shnit дарит билеты

Международный фестиваль короткометражных фильмов shnit
пройдет в Москве с 17 по 27 октября
, а параллельно - еще в семи странах и на четырех континентах. Площадками фестиваля станут Музей современного искусства «Гараж», сеть кинотеатров «Москино», а также кинотеатры «Иллюзион» и «Пионер».
Программа фестиваля традиционно включает международный и национальный конкурсы. Всего будут показаны 22 сборника, которые объединили более 100 короткометражных фильмов, снятых режиссерами из Непала, Индии, Катара, Исландии, Аргентины и других стран, достижения кинематографической культуры которых часто почти неизвестны отечественному зрителю. В национальный конкурс фестиваля Made in Russia попали фильмы с участием многих известных российских актеров, среди которых Никита Кукушкин, Марина Васильева, Максим Виторган, Ингеборге Дапкунайте и другие.
Кино-Театр.ру
начинает розыгрыш билетов на открытие фестиваля shnit
, которое состоится 17 октября в 19:30 в московском кинотеатре «Космос»
!
Для участия сделайте репост этого текста в любой соцсети и пришлите письмо с темой shnit
на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. Три призёра будут выбраны из писем случайным образом 16 октября
и получат по два билета на открытие! Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру
в соцсетях.
С расписанием показов можно ознакомиться на сайте фестиваля
.