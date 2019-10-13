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Ужасные и прекрасные: 5 злодеек из фильмов Disney

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13 октября 2019
Малефисента и ещё четыре безупречные сказочные колдуньи

Ужасные и прекрасные: 5 злодеек из фильмов Disney

Злодеев в сказках Диснея огромное количество и среди них немало дам — коварных, смешных, несчастных, жестоких, красивых и всегда весьма и весьма выразительных, ведь над их созданием трудились лучшие сказочники и художники. Они будто были знакомы нам всегда — по «народным» сказкам Шарля Перро или братьев Гримм, по книгам Андерсена или Пушкина. Или, возможно, мы узнаём в их образах свою соседку или родственницу? Всё может быть, ведь сказки пронизывают нашу жизнь и лежат глубже, чем кажется, совсем не в детских разделах библиотек и мультфильмов. Сказки принадлежат коллективному бессознательному, и обращение к ним — чтение, просмотр фильмов — позволяет прикоснуться к архетипическим фигурам, важным для жизни нашей души, которая в повседневной жизни не имеет к ним доступа. Поэтому интерес к сказкам и удовольствие от их просмотра такие особенные.

17 октября прокат выходит «Малефисента: Владычица тьмы», вторая часть истории одной из самых знаменитых злодеек сказочной киновселенной. Кино-Театр.Ру решил вспомнить самых ярких отрицательных героинь Диснея, каждая из которых, однажды появившись на экране, продолжает жить в новых и новых проектах, пугая и радуя детей (а также их родителей) во всем мире.



Злая Королева



Первое появление на экране: «Белоснежка и семь гномов» (1937)
Литературный прототип: Злая королева из одноимённой сказки братьев Гримм (1812)
Социальный статус: королева, злая колдунья
Основной порок: тщеславие

Злую королеву можно определить одним словом: самая. Самая первая, самая лучшая, самая красивая. Можно сказать, что этот образ стал прототипом всех последующих злодеек Диснея, что неудивительно, учитывая его глубину: Злая королева представляет тёмную сторону женственности, теневую часть образа Матери. Это не та мать, которая дарит жизнь, а та, кто её отнимает. С ней связана тьма, мир мёртвых, тайны, опасные секреты и загадки. Она отравляет и влечёт в пропасть — собственно, это мы и видим в первом полнометражном мультфильме Disney. Злая королева, обольщённая собственной красотой, одновременно является ужасной старухой-колдуньей (что её, парадоксальным образом, ничуть не смущает), которая отравляет прекрасную Белоснежку (не только красавицу, но девушку исключительно доброй души, в которой нет никакого зла) яблоком. Здесь вступают библейские мотивы: яблоком искушал Еву сам дьявол, «подарив» человечеству смерть — прозрачная аналогия, для усиления которой у Злой королевы есть атрибутика, череп в колдовской лаборатории и ворон — вестник смерти. Однако Белоснежке приходят на помощь друзья, убить её не удается, и в пропасть падает сама злодейка. Что привело её к падению? Собственные гордость и тщеславие — качества, обратные скромности и кротости Белоснежки. То, что злодей повержен, вызывает радость и удовлетворение, это победа. Однако мы не можем изгнать «зло» насовсем (как не можем избавиться от собственной тени) — в качествах, которые в сказке выглядят отрицательными, хранится огромное количество необходимой нам жизненной силы.



Урсула



Первое появление на экране: «Русалочка» (1989)
Литературный прототип: Морская ведьма из одноимённой сказки Г.Х.Андерсена (1837)
Социальный статус: злая колдунья
Основной порок: зависть

От подводных танцев злой колдуньи Урсулы захватывает дух — так лихо она летает на своих осьминожьих щупальцах, извиваясь всем полным тельцем. Это очень чувственный персонаж, всячески подчёркивающий свою избыточную женственность — бесстыдно выпирающие формы, карикатурно крупные, обильно раскрашенные черты лица, обилие драгоценных украшений. Внешность Урсулы «списана» с яркого образа дрэг-квин Дивайн (оцените сочетание мужского и женского), а её живой моделью послужила певица и актриса Куин Латифа. Урсула родственница подводного царя Тритона и завидует его власти, которую хочет узурпировать. Это одна из самых обаятельных и игривых злодеек, которая способна даже на привязанность — она обожает своих подручных-мурен и называет их «пупсиками», словно любящая до безумия мамочка. Однако другим персонажам сочувствия от Уруслы ждать не стоит, она готова любого превратить в червяка, предварительно вытряхнув из бедняги всё самое ценное, ведь сделка с дьяволом неизбежно влёчёт за собой потерю души. Как и другими злодейками, Урсулой движет страсть, доведённая до абсолюта — неуправляемая, экстатическая и весьма заразительная.



Круэлла (Стервелла) Де Виль



Первое появление на экране: «101 далматинец» (1961)
Литературный прототип: Круэлла Де Виль из одноимённой сказки Доди Смит (1956)
Социальный статус: богатая наследница
Основной порок: тщеславие

Невероятно, но Круэлла Де Виль — прямой потомок Злой королевы, а возможно, и она сама, только в современном обличье. Это подчёркнуто в фильме «101 далматинец», где Гленн Клоуз любуется собой в зеркале и произносит ту самую фразу-мантру: «Кто на свете всех милее, всех румяней и белее?» Злая королева была самой красивой, но Круэлла Де Виль всего лишь самая стильная и эксцентричная. В новой сказке образ Злой королевы деформирован до неузнаваемости: Круэлла выглядит карикатурой на красоту и пародией на современную женщину, не желающую иметь семью и детей. Смертельная суть образа сохранена, но именно из-за карикатурности он становится более земным и даже жалким, вызывая определённое сочувствие. Круэлла подчёркнутая «анти-мать», злая и противная одиночка, со всей силой противопоставленная своим протагонистам и их семейным ценностям. Эта социопатка покушается именно на них, а мы знаем, что сказочный герой должен избавиться от негативного образа матери через победу. Сценаристы это тоже прекрасно знают: в том же фильме мальчик, рассуждающий об идеальном злом персонаже компьютерной игры говорит, что такого ты просто должен хотеть уничтожить.



Красная Королева



Первое появление на экране: мультфильм «Алиса в Стране чудес» (1951)
Литературный прототип: Червонная Королева из одноименной сказки Л.Кэрролла (1865)
Социальный статус: королева
Основной порок: гнев

У Красной Королевы всего одна, но пламенная страсть — гнев, мгновенно переходящий в нечеловеческую ярость. Это правительница, умеющая только наказывать — вернее, устранять из своего поля зрения всё неугодное самым радикальным способом. Она, как любой деспот, не терпит противоречий, и в своей прямолинейной жестокости доходит до абсурда. Показательно, что правит эта королева волшебной сказочной страной, где каждый персонаж чудесен и способен вызвать целый спектр радостных чувств, но ей это безразлично. Таким образом, Королева приобретает черты узурпатора, а её женственность редуцирована — в первом мультфильме у неё мужские черты лица. Закономерно, что её муж является королём чисто номинально, и вызывает у Королевы такую же ярость, как и прочие (вспомним раздражённую ненависть Круэллы Де Виль к своим подручным-мужчинам). В современной экранизации сказки зрителям показывают «предысторию» такого поведения, обращаясь к детству персонажа. У Красной королевы появляется личное имя Ирацибета фон Кримс (от латинского Ira, гнев) и очаровательное детское личико Хелены Бонэм Картер. Персонаж очеловечивается и уже не так пугает, с ним можно взаимодействовать, не уничтожая.


Малефисента



Первое появление на экране: мультфильм «Спящая красавица» (1959)
Литературный прототип: фея Карабосс из сказки Шарля Перро «Спящая красавица» (1697)
Социальный статус: фея
Основной порок: гордость

Если Злую королеву мы назвали самой-самой, то Малефисенте можно подобрать эпитет «великолепная». Её яркий и узнаваемый образ стал культовым — эти невероятные рога, мантия, перья! В диснеевской истории Малефисенты снова и снова воспроизводится образ падения, и опять с библейской аналогией — возможно, так, обезумев от гордости, падал с божественных высот сам дьявол, сломав свои чёрные крылья. Однако в двух последних фильмах вечный антагонист становится протагонистом: нам, как и в «Алисе в Зазеркалье», показывают предысторию отрицательного персонажа, объясняя его становление. Теперь Малефисента вместо смерти проходит через трансформацию своей «злой» натуры — и это так же захватывающе, как и классический сказочный сюжет. «Злая мать» начинает ухаживать за ребёнком, начинает чувствовать любовь, проявлять заботу и получает шанс исцелить свои душевные раны, соединяясь со своим забытым прошлым и обретая свои корни. Сказка? Безусловно. Но какая вдохновляющая!

«Малефисента: Владычица тьмы» в прокате с 17 октября.


Анна Кузьмина
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