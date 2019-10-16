Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Четыре билета на «Троицу»

16 октября
2019 год
январь 2019
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2019
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2019
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2019
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2019
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2019
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2019
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
октябрь 2019
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Все рубрики

Конкурсы >>
16 октября 2019
19 октября в 19:00 в рамках проекта КАРО.Арт в московском киноцентре «Октябрь» состоится премьера нового фильма Ян Гэ «Троица». После показа состоится обсуждение с кинокритиком Денисом Виленкиным и самой Ян Гэ.

«Троица» представляет современный взгляд на классический любовный треугольник, в котором каждый из участников попеременно является то жертвой, то спасителем, то мучителем.

Четыре билета на «Троицу»

Кино-Театр.ру начинает розыгрыш билетов на этот показ! Для участия сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Троица» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Два победителя будут выбраны из писем случайным образом 18 октября и получат по два билета на премьеру! Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях.

Желаем удачи!

Подробности о фильме и заказ билетов доступны на сайте КАРО.

версия для печати
персоны
Гэ Ян
фильмы
Троица

фотографии >>
Четыре билета на «Троицу» фотографии
Четыре билета на «Троицу» фотографии
Четыре билета на «Троицу» фотографии
Четыре билета на «Троицу» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Олег Щигорец
14 октября ушёл из жизни актёр Олег Щигорец.
Владимир Малков
12 октября ушёл из жизни актёр Владимир Малков.
Арсений Курченков
10 октября ушёл из жизни актёр Арсений Курченков.
Надежда Каратаева
10 октября ушла из жизни актриса Надежда Каратаева.

День рождения >>

Андрей Аверков
Олег Алмазов
Наталья Батрак
Андрейс Жагарс
Софья Игнатова
Геннадий Казачков
Лидия Кузнецова
Александр Парра
Алёна Стебунова
Линда Дарнелл
Гари Кемп
Анджела Лэнсбери
Келли Мартин
Фернанда Монтенегро
Тим Роббинс
Коринна Харфаух
все родившиеся 16 октября >>

Афиша кино >>

Мысленный волк
драма, притча
Россия, 2018
Игра с огнём
триллер
США, 2019
Джуди
биография, драма, музыкальный фильм, экранизация
Великобритания, Франция, 2019
Диего Марадона
биография, спортивный фильм
Великобритания, 2019
Зеленее травы
арт-хаус, комедия, нуар (черный фильм), триллер
США, 2019
Малефисента: Владычица тьмы
приключения, семейное кино, сказка, фэнтези
США, 2019
Окей, Лекси!
комедия
США, 2019
Они
триллер, фильм ужасов
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

«Зло»
Ролики фильмов
«Зло»
Психолог-скептик Катя Хэрберс изучает явления, которые наука пока не в силах объяснить.
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен