Четыре билета на «Троицу»

19 октября в 19:00
в рамках проекта КАРО.Арт
в московском киноцентре «Октябрь» состоится премьера нового фильма Ян Гэ
«Троица
». После показа состоится обсуждение с кинокритиком Денисом Виленкиным
и самой Ян Гэ.
«Троица» представляет современный взгляд на классический любовный треугольник, в котором каждый из участников попеременно является то жертвой, то спасителем, то мучителем.
Кино-Театр.ру
начинает розыгрыш билетов на этот показ! Для участия сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Троица» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. Два победителя будут выбраны из писем случайным образом 18 октября
и получат по два билета на премьеру! Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру
в соцсетях.
Желаем удачи!
Подробности о фильме и заказ билетов доступны на сайте КАРО
.