Посмотри первым на «Портрет девушки в огне»

Кино-Театр.ру
начинает розыгрыш двух билетов на премьеру фильма «Портрет девушки в огне
», которая состоится 20 октября в 20:00 в московском киноцентре «Октябрь»
.
Бретань, 1770. Марианна, художница, приезжает в имение на побережье, чтобы написать портрет дочери его владелицы — Элоизы. Картина нужна, чтобы отправить жениху Элоизы в Милан. В знак протеста против замужества девушка отказывается позировать, и гостью представляют как компаньонку для прогулок. Проводя все больше времени вместе, девушки начинают чувствовать взаимное притяжение.
Фильм, ставший обладателем Приза за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале-2019, представят кинокритики Антон Долин
и Зинаида Пронченко
. После показа состоится скайп-обсуждение с режиссером Селин Сьямма
.
Для участия в розыгрыше сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Портрет девушки в огне» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. Победитель будет выбран из писем случайным образом 19 октября
и получит два билета на премьеру! Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру
в соцсетях.
Удачи!
«Портрет девушки в огне
» в прокате с 24 октября.