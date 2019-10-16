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Посмотри первым на «Портрет девушки в огне»

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16 октября 2019
Посмотри первым на «Портрет девушки в огне»

Кино-Театр.ру начинает розыгрыш двух билетов на премьеру фильма «Портрет девушки в огне», которая состоится 20 октября в 20:00 в московском киноцентре «Октябрь».

Бретань, 1770. Марианна, художница, приезжает в имение на побережье, чтобы написать портрет дочери его владелицы — Элоизы. Картина нужна, чтобы отправить жениху Элоизы в Милан. В знак протеста против замужества девушка отказывается позировать, и гостью представляют как компаньонку для прогулок. Проводя все больше времени вместе, девушки начинают чувствовать взаимное притяжение.

Посмотри первым на «Портрет девушки в огне»

Фильм, ставший обладателем Приза за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале-2019, представят кинокритики Антон Долин и Зинаида Пронченко. После показа состоится скайп-обсуждение с режиссером Селин Сьямма.

Для участия в розыгрыше сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Портрет девушки в огне» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Победитель будет выбран из писем случайным образом 19 октября и получит два билета на премьеру! Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях.

Удачи!

«Портрет девушки в огне» в прокате с 24 октября.
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персоны
Селин Скьямма
фильмы
Портрет девушки в огне

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Посмотри первым на «Портрет девушки в огне» фотографии
Посмотри первым на «Портрет девушки в огне» фотографии
Посмотри первым на «Портрет девушки в огне» фотографии
Посмотри первым на «Портрет девушки в огне» фотографии
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