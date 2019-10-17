«Текст» для наших читателей

24 октября
в прокат выходит драма Клима Шипенко
«Текст
», по одноимённому роману Дмитрия Глуховского
.
В центре сюжета — 27-летний Илья Горюнов (Александр Петров
), который все время пребывания в тюрьме грезил о том, как встретится лицом к лицу с человеком, из-за которого оказался за решеткой – молодым офицером ФСКН Петром Хазиным (Иван Янковский
). Во время долгожданной встречи с Петром Илья совершает необдуманный поступок и получает доступ к смартфону своего врага, а по сути – к его жизни: его фотографиям и видео, переписке с родителями и девушкой Ниной (Кристина Асмус
), к странным, полным недомолвок и угроз переговорам с коллегами. На время Илья становится для всех Петром — через текст на экране телефона.
Кино-Театр.ру
и компания ЦПШ
начинают розыгрыш трёх книг «Текст» с автографом автора!
Для участия сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Текст» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. Три призёра будут выбраны из писем случайным образом 24 октября! Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру
в соцсетях; призы отправляются компанией ЦПШ только по России.
Удачи всем!