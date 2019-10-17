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17 октября 2019
24 октября в прокат выходит драма Клима Шипенко «Текст», по одноимённому роману Дмитрия Глуховского.

В центре сюжета — 27-летний Илья Горюнов (Александр Петров), который все время пребывания в тюрьме грезил о том, как встретится лицом к лицу с человеком, из-за которого оказался за решеткой – молодым офицером ФСКН Петром Хазиным (Иван Янковский). Во время долгожданной встречи с Петром Илья совершает необдуманный поступок и получает доступ к смартфону своего врага, а по сути – к его жизни: его фотографиям и видео, переписке с родителями и девушкой Ниной (Кристина Асмус), к странным, полным недомолвок и угроз переговорам с коллегами. На время Илья становится для всех Петром — через текст на экране телефона.

«Текст» для наших читателей

Кино-Театр.ру и компания ЦПШ начинают розыгрыш трёх книг «Текст» с автографом автора!

Для участия сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Текст» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Три призёра будут выбраны из писем случайным образом 24 октября! Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях; призы отправляются компанией ЦПШ только по России.

Удачи всем!

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Александр Петров (III)Катерина ШпицаИван Янковский
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биография, драма, музыкальный фильм, экранизация
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США, 2019
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США, 2019
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