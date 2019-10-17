«Текст» для наших читателей

ревью

«Форсаж 7»: Не так быстро!

Мишель Пфайффер снова отправляет Анджелину Джоли на болота

«Малефисента: Владычица тьмы». Гляжусь в тебя, как в зеркало

Ролики фильмов

«The Yard. Большая волна»

История известного российского сёрфера Севы Шульгина, который решает прокатиться на одной из самых больших и опасных волн на планете.