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20 лучших экранизаций XXI века

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Мнение >>
20 октября 2019
В преддверии наступления юбилейного 2020 года различные западные издания взялись за составление амбициозного списка из 100 лучших фильмов XXI века. Редакторы Кино-Театр.Ру составили менее объективный список из 20 лучших экранизаций XXI века, ориентируясь не столько на рейтинги, сколько на собственные вкусы и впечатления.

«Олдбой» (2003)
Режиссер Пак Чхан-Ук

20 лучших экранизаций XXI века

Японская манга про жестокую месть путем многолетнего заточения в изводе великого южнокорейского режиссера Пак Чхан-Ука обросла такими шокирующими и изощренными деталями, которые и не снились автору первоисточника Минэгиси Нобуаки. Но помимо больной фантазии сценаристов массовое выпадение челюстей у зрителей обеспечил киноязык Пак Чхан-Ука, вписавшего себя в ряды живых классиков с помощью молотка и осьминога.

«Гордость и предубеждение» (2005)
Режиссер: Джо Райт

20 лучших экранизаций XXI века

За свою двадцатилетнюю карьеру британский режиссёр Джо Райт дважды замахивался на святое, и оба раза – успешно. Взявшись за экранизацию «Гордости и предубеждения», Райт взял курс на реализм, сократив дистанцию между современным зрителем и героями эпохи Регентства, овеянной романтическим флёром благодаря эталонной многосерийной экранизации 1995 года и прочим адаптациям романов Джейн Остин. В итоге на смену выхолощенным мизансценам и отдающим театральностью степенным манерам пришли бытовые зарисовки из жизни неряшливого семейства Беннет и суматоха провинциальных балов с раскрасневшимися от танцев и алкоголя гостями.

«Искупление» (2007)
Режиссер: Джо Райт

20 лучших экранизаций XXI века

Превзойти самого себя в киноживописи Райту удалось через два года - в экранизации романа Иена Макьюэна «Искупление». Невероятно, но факт – у страдающего с детства дислексией Райта есть замечательная способность улавливать суть текста и конвертировать её в соответствующее изображение. Роман Макьюэна о губительно-живительной силе воображения в «пересказе» Райта превратился в завораживающее импрессионисткое полотно. Только так, наверное, и можно было снять историю, в которой помноженные на многолетнее чувство вины воспоминания переплетаются с душеспасительным вымыслом.

«Анна Каренина» (2012)
Режиссер: Джо Райт



Второй дерзкий подвиг Райта, вызвавший сердечные приступы у отечественных хранителей литературных традиций – лубочная экранизация романа «Анна Каренина» по сценарию Тома Стоппарда. Из традиционного здесь разве что Кира Найтли в главной роли. В остальном эта экранизация – чистый эксперимент, в котором Райт пошёл в обратную сторону: от беспощадного толстовского реализма к условности, поместив своих персонажей на подмостки обшарпанного театра, символизирующего консервативное светское общество на пороге распада. И что бы не говорили уязвленные поборники подстрочных адаптаций, эта версия «Анны Карениной» – пример замечательной авторской интерпретации. При этом Райт со Стоппардом с величайшим пиететом отнеслись к изображению характеров персонажей и их взаимоотношений. В отличие, скажем, от того же Зархи.

«Дневник Бриджит Джонс» (2001)
Режиссер: Шэрон Магуайр

20 лучших экранизаций XXI века

Экранизация романа Хелен Филдинг произвела небольшую революцию в жанре романтической комедии, показав зрителям нетипичного персонажа. Наконец-то реальные женщины, изможденные диетами и попытками наладить личную жизнь, увидели героиню, с которой можно себя ассоциировать. Остроумная, немного неуклюжая и, о боже, все ещё незамужняя Бриджит, постоянно попадающая в неловкие ситуации, разменяв третий десяток, даёт себе установку на потерю лишнего веса и отказ от вредных привычек, включающих не только злоупотребление алкоголем и углеводами, но и увлечение неблагонадежными мужчинами. В сочетании с одолженными у Джейн Остин коллизиями и чопорным мистером Дарси эта история была обречена на успех - как минимум, у женской аудитории.

«Исчезнувшая» (2014)
Режиссер: Дэвид Финчер



Сняв «Бойцовский клуб», Дэвид Финчер попал в редкие ряды режиссеров, которые умудрились превзойти литературный первоисточник. Его адаптация детективного триллера «Исчезнувшая», впрочем, сильно отличается по настроению от романа Гиллиан Флинн, оставляя за скобками детализацию образов главных героев и какое бы то ни было чувство юмора. В «Бойцовском клубе» графичное раздвоение личности Рассказчика существенно облегчало режиссеру задачу. Но в «Исчезнувшей» раздвоение личности главной героини чисто литературное, не столько повествовательное, сколько стилистическое. И формалисту Финчеру эти стилистические нюансы и психологизм оказались не по зубам. Но он бы не был великим, если бы не смог превратить роман о разрушенных браком женских амбициях в леденящий кровь бытовой триллер про гениальную психопатку.

«Географ глобус пропил» (2013)
Режиссер: Александр Велединский



То, что в этом списке всего три отечественных экранизации, указывает не только на плачевное состояние местной киноиндустрии, но и на соответствующее положение дел в современной русской литературе. И даже те немногие киногеничные произведения, которым выпадает шанс перекочевать на экран, рискуют попасть в плохие руки. Самый яркий пример – чудовищная адаптация повести Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом». В случае с романом «Географ глобус пропил» планеты в кои-то веки встали в ряд. Более адекватной тексту, настроению и бытовым реалиям экранизации за эти двадцать лет в отечественном кино, в общем-то, и не было.

«Парфюмер: история одного убийцы» (2006)
Режиссер: Том Тыквер

20 лучших экранизаций XXI века

Бережно перенеся на экран сюжет романа Зюскинда «Парфюмер», режиссер Том Тыквер сознательно отказался от того, что делает этот роман таким особенным. А именно от оригинальной фигуры главного героя, которого Зюскинд старательно выписывал таким образом, чтобы ему невозможно было сопереживать (хотя, конечно, за дело его болеешь всей душой). Гренуй в исполнении Бена Уишоу совсем не напоминает бездушного человека без свойств, неказистого невидимку и эмоционального импотента. В трактовке Тыквера Гренуй – гениальное и в каком-то смысле невинное, не совсем земное создание, которому чужды этические нормы общества, когда речь идёт о достижениях в искусстве, в данном случае – парфюмерии. И в отличие от своего литературного прототипа, он даже что-то чувствует – как мог бы чувствовать Буратино, еще не успевший нажить багаж эмоционального опыта. Привлекательность подобного образа «плачущего убийцы», в котором ростки сострадания пробиваются сквозь асфальт методичности доказал впоследствие сериал-долгожитель «Декстер», стартовавший через три недели после выхода «Парфюмера».

«Великий Гэтсби» (2013)
Режиссер: Баз Лурман



С выходом «Великого Гэтсби» стало очевидно, что Баз Лурман сел в режиссерское кресло, спутав его с сидением машины времени. И в этом есть своя логика. Ведь именно так он может реконструировать прошлое, а точнее своё идеализированное представление о нём. Как ранее «Мулен Руж!», «Великий Гэтсби» нужен был Лурману, чтобы вписаться на грандиозную вечеринку былых времен. Его не столько интересует фигура Гэтсби и разворачивающаяся драма, описанная Фицджеральдом, сколько дух времени и стиль эпохи. Он не только не вносит в текст ничего принципиально нового, но и откровенно заимствует образы из экранизации 1974 года. Но если принимать во внимание, что основная задача Лурмана заключалась в том, чтобы дать себе и зрителям возможность побывать на пышном празднике золотой молодежи 20-х годов – времени лихорадочного изобилия, расцвета джаза и чарльстона – то с этой точки зрения, это, безусловно, великолепная экранизация.

«Игра престолов» (2011-2019)
Разные режиссеры



Если выход «Властелина колец» ознаменовал начало эпохи массового увлечения многосерийным фэнтези, апогеем которого стали Поттериана с «Сумерками», то финал «Игры престолов» вывел эту эпоху на коду. В ближайшем будущем (пока кто-нибудь не напишет очередную великую сагу) нас ждут, кажется, только посттравматические попытки вернуться в волшебный платяной шкаф за счет «Ведьмака», спин-оффа Поттерианы, грядущего сериала «Властелин колец» и приквела «Игры Престолов». Но пока что трудно себе представить в отношении этих проектов такой же силы ажиотаж, который на протяжении, как минимум, последних 6 лет вызывала «Игра престолов» – нишевый, по сути, сериал, поженивший магию со средневековым гиперреализмом.

«Властелин колец» (2001)
Режиссер: Питер Джексон

20 лучших экранизаций XXI века

В отличие от упомянутой «Игры престолов», трилогия Питера Джексона о путешествии второго поколения хоббита по фамилии Бэггинс стала первым удачным примером экранизации фэнтезийного эпоса и совпала со всплеском увлечения спецэффектами. Последние в итоге погубили снятую Джексоном позже предысторию по «Хоббиту», зато третья часть оригинальной саги получила аж одиннадцать премий Оскар. Фильм и книга «Властелин колец» имеют много расхождений, но еще надолго эта киноадаптация начала столетия останется первым, что приходит на ум, когда говорят о фэнтези.

«Гарри Поттер» (2001)
Режиссер: Крис Коламбус



Книжная Поттериана ворвалась в нашу жизнь стремительно растущей популярностью, миллионными тиражами и армией поклонников, так что вопрос о скорейшей экранизации серии романов Джоан Роулинг не стоял. Киновселенная Гарри Поттера вышла не такой однозначно удачной, как ее старший книжный брат, чему поспособствовала периодичная смена режиссеров и размытие последнего фильма на два. Несмотря на это, экранный Поттер остается, пожалуй, одним из самых востребованных персонажей, приковывая к экранам телевизоров всю семью каждый раз, когда один из телеканалов решается показать всю историю за выходные. Если книги Джоан Роулинг были в большей степени явлением поколенческим, то фильмы по-прежнему заинтересовывают уже и тех зрителей, которые при выходе первых картин могли еще и не родиться.

«Ночной дозор» (2004)
Режиссер: Тимур Бекмамбетов

20 лучших экранизаций XXI века

Удачно сложившаяся история из категории «Наш ответ…» В мире, в котором нарасхват идут экранизации магических историй и в котором киберпанк и «Матрица» собирают огромную аудиторию, российский кинематограф не мог не попытаться создать собственный фильм по успешно отработанным лекалам. Благо и за материалом ходить далеко не надо было ¬– всеми полюбившийся Лукьяненко давно уже был готов к адаптации для кино. В итоге оба «Дозора», ночной и дневной, стали последней песней чернухи из девяностых, вобрав в себя все самые привычные черты переходного периода в жизни страны. При этом, как в свое время «Брат», фильмы дали еще и мощный запал новой культуры: спецэффекты Бекмамбетова, Хабенский – главная звезда, Братья Крестовские и новый русский рэп с экранов кинотеатров.

«Хранители» (2009)
Режиссер: Зак Снайдер



«Хранители» Зака Снайдера по одноименному комиксу подверглись шквалу критики фанатов бумажной версии истории про супергероев. По истечении десяти лет с момента выхода фильма можно смело утверждать, что это эталонная картина о суперспособностях. С четко выраженным хронометражем, понятной и выстроенной логикой поведения и изумительным визуальным наполнением. А еще «Хранители» обходят в этом списке зачастившие в последнее время на экранах картины про персонажей Стэна Ли по принципу «в фильме может быть что-то еще, кроме добра, которое обязательно побеждает зло».

«Скотт Пилигрим против всех» (2009)
Режиссер: Эдгар Райт



Еще одна адаптация комикса, и тоже 2009 года. В отличие от мрачных «Хранителей», «Скотт Пилигрим против всех» выступает в жанре черного юмора. Как, впрочем, и многие другие работы режиссера Эдгара Райта. Это эпохальная киноадаптация, которая старается во всем следовать за стилистикой оригинала, копируя даже графические переходы между сценами. От этой картины сложно ждать чего-то однозначного, как и от самого комикса, а потому у каждого зрителя она вызывает собственные эмоции. Скотту Пилигриму предстоит победить семь бывших его девушки, а зрителю последовать за ним в этих боевых сценах, словно перекочевавших из классических файтинг-игр.

«Город грехов» (2005)
Режиссер: Фрэнк Миллер, Роберт Родригес

20 лучших экранизаций XXI века

Экранизация нашумевшего в свое время комикса Фрэнка Миллера «Город грехов» во многом превзошла сами книги. Причин этому сразу несколько. Во-первых, сам Миллер участвовал в разработке картины в качестве режиссера вместе с мастистым Родригесом. Во-вторых, смесь звездных актеров, сыгравших непривычные для себя нуарные роли, подарила чувство реальности этой истории, написанной небрежными штрихами. Скетчевость – уникальный стиль, использованный в этом фильме. Полученное благодаря этому стилю изображение в итоге стало визитной карточкой картины, благодаря которой не узнать ее невозможно.

«Трудно быть богом» (2013)
Режиссер: Алексей Герман



«Трудно быть богом» фактурный фильм, который вобрал в себя сразу все привычные сложности, которые могут возникнуть у режиссера в России. Алексей Герман задумал эту картину по книге Стругацких еще в 1968 году. Тогда же был написан первый сценарий вместе с писателями, а снимать было принято решение в Чехословакии. Однако из-за обострившейся политической обстановки съемки пришлось отложить. Потом, как это часто бывает, были финансовые трудности. А в 2013 году сам режиссер скончался, и фильм заканчивал уже его сын. В итоге киноадаптация классического романа Стругацких вышла неоднозначной, порой больше напоминающей приключения Жанны Д’Арк, чем классическую фантастику. Однако для нашего кинематографа и книжного мира этот фильм можно смело считать одной из центральных экранизаций последнего десятилетия.

«Старикам тут не место» (2007)
Режиссер: Джоэл Коэн, Итан Коэн

20 лучших экранизаций XXI века

Самая неоднозначная экранизация в подборке. Связано это с тем, что одноименная книга Кормака МакКарти не сыскала такой популярности и одобрения, как ее киноадаптация. Привычная для братьев Коэнов в меру жестокая и правдивая детективная история может считаться эталоном того, что принято называть стилем Коэнов. С точки зрения адаптации романа этот фильм интересен еще и тем, что, привычно для себя, режиссеры старались полностью следовать нарративу книги, ничего в ней не изменяя.

«Мемуары гейши» (2005)
Режиссер: Роб Маршалл

20 лучших экранизаций XXI века

Снятый по одноименному роману Артура Голдена фильм «Мемуары гейши» можно считать классикой американского представления о жизни в Азии. И именно поэтому фильм стал таким популярным: режиссеру Робу Маршаллу удалось уместить привычный для традиционного азиатского фильма неспешный ход событий, добавить голливудской улыбки всем персонажам и убрать излишнюю сентиментальность книжной версии. Конечно, фильм во многом отличается от книги, но именно эта история в свое время породила целую волну бестселлеров и фильмов, в которых европейцы и американцы пытались понять суть повседневной жизни японцев.

«Приключения Паддингтона» (2014)
Режиссер: Пол Кинг



Милая и наивная история про медвежонка Паддингтона, которая изначально носила достаточно важную социальную роль (рассказывала об адаптации детей не вернувшихся со Второй мировой войны родителей), в итоге выросла в одну из самых узнаваемых детских сказок о современности. Странно, но снять по ней фильм в итоге доверили совершенно неопытному режиссеру Полу Кингу, для которого этот фильм стал дебютом. Несмотря на нелепость и лубочность некоторых сцен, которые были полностью взяты из книг, у новоиспеченного режиссера получилось сделать очень приятное детское кино, в меру смешное и захватывающее. А сыгравший во второй части фильма антагониста Хью Грант и вовсе впоследствии назвал эту роль лучшей в карьере.

Женя Шабынина, Владимир Гнездилов
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