Сколько ты стоишь: Все, что вы хотите знать о российском кино

В российской киноиндустрии 21 октября 2019 года произошло поистине революционное событие - на сервисе Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) в открытом доступе появилась статистика о государственной поддержке кинокомпаний. Теперь каждый пользователь интернета сможет одним нажатием клавиши узнать наконец сакральные цифры - суммы, потраченные государством на тот или иной фильм. Делается это не в интересах кинематографистов, большинство из которых, кстати, довольно часто скрывают истинные бюджеты производимых картин, а в интересах – как говорит министр культуры РФ Владимир Мединский – налогоплательщиков, о чем вспоминают, к сожалению, не всегда, особенно, когда речь идет о проваливающимся в прокате патриотическом кино. Впрочем, анализировать успехи и провалы теперь будет удобно, опираясь на многочисленные представленные данные.
Важно: пока система работает с фильмами, которые уже вышли в прокат или были поддержаны Министерством культуры или Фондом кино, начиная с 2015 года, но к 1 января ее обещают доработать и включить туда картины, которые были профинансированы по линии Фонда кино с 2010-го, а Министерством культуры – с 2008 года. Там, вероятно, тоже найдется немало интересного. Не менее важно и то, что система пока учитывает только фильмы, создаваемые при государственной финансовой поддержке. Минкультуры и Фонд кино не против включить туда и ленты, производимые за счет частных инвесторов – естественно, в том случае, если кинокомпании предоставят необходимые цифры. Также пока в системе не отражены фестивальные призы и награды, цифры международного проката и средства, полученные от показа на легальных онлайн-платформах. Это тоже Минкультуры совместно с Фондом кино надеются в ближайшее время доработать.
Мы постарались оперативно их изучить представленные на сегодняшний день данные и найти действительно интересные цифры.
фото: "Тайна печати дракона"
Какой самый дорогой российский фильм?
Для самых простых категорий оценки отечественного кинопрома новая вкладка системы ЕАИС заработала, конечно, не совсем вовремя. По простой выборке бюджета картины (пока система учитывает, вроде как, только затраты производства, без маркетинга проектов, хотя это порой более весомая часть трат) самым дорогим отечественным фильмом оказывается вышедшая меньше двух месяцев назад «Тайна печати дракона» (или «Вий-2») (2019), на которую производители потратили 2,3 млрд рублей. Правда, доля государственного участия Россия – а лента, как известно, создавалась в копродукции с Китаем – составляет всего 11,7%, то есть 270 млн рублей, из которых, кстати, 180 – это средства, которые компании «РФГ» еще нужно вернуть в Фонд кино. До отметки в 2 млрд производственного бюджета, впрочем, больше не добрался никто из российских производителей (Китай им тут не помогал). За миллиард в деле производства будущих «блокбастеров» перешагнули «Викинг» (2016) (1,2 млрд рублей, из которых почти 60% – госденьги) и «Матильда» (2017) (1 млрд рублей, из которых только чуть менее 30% выделили Минкультуры и Фонд кино).
Какой российский фильм обошелся дороже всего государству/налогоплательщикам?
Тут безоговорочную пальму первенства (хотя пока в системе нельзя ранжировать фильмы по объему общей господдержки) занимает «Викинг» Андрея Кравчука с Данилой Козловским в главной роли. На эту картину «Дирекция кино», у которой с 2015 года в послужном списке только и значится этот вышедший в прокат фильм, взяло у государства 613 млн безвозвратных рублей и 115 млн – возвратных. Общий же бюджет картины составил 1,2 млрд рублей, кассовых сборов на территории РФ – 1,5 млрд рублей. В пятерку самых дорогих по общему объему выделенных из бюджета денег также вошли «Дуэлянт» (2016) – 300 млн рублей безвозвратных, 150 млн возвратных и общий производственный бюджет в 684,2 млн рублей при сборах в 365 млн; «Экипаж» (2016) – 50 млн возвратных и 392,1 безвозвратных при общем бюджете 635,3 млн рублей и сборах в РФ 1,4 млрд. Шествующее за «Экипажем» по объему господдержки (400 млн рублей безвозвратных денег), но не по кассовым сборам (почти 3 млрд рублей) фильм «Движение вверх» (2017), и «Легенда о Коловрате» (2017) (250 млн безвозвратных + 100 млн возвратных) с общим бюджетом 500 млн рублей и кассовыми сборами лишь на 100 млн больше.
фото: "Викинг"
Каким был максимальный объем безвозвратной поддержки?
Судя по данным ЕАИС, это 613 млн рублей, выделяемых, правда, не сразу. Министр культуры РФ Владимир Мединский рассказал, что в скором времени в базу внедрят «всю историю проекта», где будут отражены и многочисленные питчинги с запросами представителей отечественной киноотрасли. Кстати, Кино-Театр.Ру ежегодно фиксирует все, что происходит на питчингах Фонда кино и Министерства культуры РФ, не упуская из внимания и те компании, которые запрашивают средства и не получают их. Статистика хождения за длинным рублем и количество «неполучений», на наш взгляд, тоже может быть аналитически интересна. 613 млн рублей безвозвратных средств достались по итогам четырехлетки все тому же «Викингу» от Фонда кино, который, впрочем, создавался на протяжении семи лет. И тут, видимо, найти все финансовые концы пока не представляется возможным (ждем 1 января).
Каким был максимальный объем возвратной поддержки?
Напомним, что Фонд кино выделяет большим проектам, претендующим на хорошие кассовые сборы, возвратные деньги, которые после проката производители должны вернуть государству. И это даже не кредит, а, скорее, доверительный заем. Согласно новым цифрам чемпионом по отпущенному доверию оказалась все та же «Тайна печати дракона», получившая аж 180 млн рублей. Правда, вернули они или нет эти средства, станет известно лишь после того, как полностью закончится прокат фильма. В пятерке лидеров по возвратным средствам также «Дуэлянт» (150 млн рублей), «Викинг» (115 млн рублей), «Три богатыря и наследница престола» (2018) (115 млн рублей), «Матильда» (110 млн рублей). Вне зависимости от кассовых сборов, создатели всех этих проектов деньги Фонду кино вернули.
фото: "Дуэлянт"
Кто на «доске позора»?
Чуть меньше месяца назад Владимир Мединский анонсировал создание своеобразной «доски позора», куда вошли бы злостные должники. В сфере кино – это те продюсеры, которые либо не вернули в Фонд возвратные средства, либо полноценно не отчитались перед Министерством культуры (оно выделяет деньги только на безвозвратной основе) по необходимым документам (хотя, казалось бы, что может быть проще). В ЕАИС намек на такую доску позора создали, называется она «Неисполненные обязательства». И в ней оказалось довольно много фильмов, уже вышедших в прокат, причем давно.
Так, на первом месте, если ранжировать по бюджету, – «Герой» (2016) с Димой Биланом, создатели которого все еще должны вернуть 110 млн рублей Фонду кино и отчитаться за потраченные 30 млн перед Минкультуры. На втором месте – «Дед Мороз. Битва магов» (2016) с Федором Бондарчуком (они должны 40 млн рублей Фонду и отчет о 60-ти потраченных миллионах – министерству). На третьем – уже давно забытая всеми сказка «Аладдин», которую когда-то собиралась делать компания «Энджой мувиз». Вроде бы студия вернула деньги Фонду кино, но, как выясняется из новой системы, все еще должна отчитаться за 90 млн рублей, полученных от Минкультуры. Из все еще не отчитавшихся за финансирование привлекают внимание выходившие три года назад «Ночные стражи» (2016), создатели которых так и не урегулировали вопросы о 55 млн рублей для Фонда кино и 35 млн рублей, полученных от Минкультуры. А также создатели двух фестивальных хитов – номинированной на «Оскар» «Айки» (2018) Сергея Дворцевого, чьи продюсеры так и не отчитались за 28 млн рублей, полученных от российского министерства, и участника Берлинале, дебютного фильма Александра Золотухина «Мальчик русский» (2018) – там требуются документы о трате в 30 млн рублей.
фото: "Герой"
Какой фильм получил самую большую поддержку от Министерства культуры и каков ее размер?
Сейчас, как это ни странно, на первом месте сериал «Годунов» – тот самый, что в 2018 выходил на канале «Россия 1». На его производство министерство выделило 100 млн рублей – при том, что пока в базе ЕАИС он отображается как еще не вышедший в прокат. К сожалению, статистика пока не учитывает сериалы, но, возможно, когда-то появится и такой учет. На втором месте по объему господдержки пока числится тоже почти киносериальный проект «Аманат» (правда, с перекочевавшей из протокола оговоркой сразу про несколько других проектов ООО «Даггер Фильм» – им дали 90 млн рублей). На третьем – опять же еще не вышедшие «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского, при том, что его уже готовый «Грех» (2019), самый дорогой авторский фильм в истории современного российского кино, получил от государства 60 млн рублей и занял почетное первое место среди готовых картин.
Какой фильм получил самую большую поддержку от Фонда кино?
Новая вкладка свидетельствует о главном: господдержка на российские фильмы с каждым годом увеличивается (хотя расходная статья в бюджете на это не растет). Вот и по линии Фонда кино большая часть денег выделяется на те проекты, которые пока не вышли в прокат. Например, на «Союз спасения» направили сразу 100 млн рублей возвратных и 400 млн безвозвратных средств. Интересно, что за ними в списке только получанты денег, которые не нужно отдавать. 400 млн удостоились второе «Притяжение» (оно же «Вторжение») Федора Бондарчука (продюсера и режиссера) и «Конек-Горбунок» продюсера Сергея Сельянова. Из всех вышедших в прокат фильмов до такой отметки дошел только кассовый лидер отечественного проката «Движение вверх». Еще 350 млн рублей дали «Повелителю ветра» все того же Бондарчука, по 330 млн – фильмам «Огонь» и «Серебряные коньки» компаний «ТРИТЭ Никиты Михалкова» и «Централ Партнершип», которую возглавляет Вадим Верещагин, сын Леонида Верещагина, начальника «ТРИТЭ». А, например, собравший впечатляющую кассу фильм «Т-34» (2018) обошелся лишь в 120 млн рублей безвозвратных средств и в 60 млн рублей возвратных.
фото: "Вторжение"
Все ли компании раскрывают бюджет фильмов?
Долгие годы продюсеры действительно говорили о том, что бюджет нашего кино лучше не озвучивать – на западе засмеют, тут захейтят. Однако новая система дает данные почти по всем проектам – правда, основываясь лишь на предоставленных компаниями цифрах. И – что чудо – действительно почти все согласились озвучить бюджеты своих даже самых убыточных проектов. Исключением, сразу бросающимся в глаза, стала компания Федора Бондарчука «Арт Пикчерс Студио», входящая в список лидеров отечественного кинопроизводства. С ее участием с 2015 года было произведено 11 картин, еще две находятся в производстве («Вторжение» и «Повелитель ветра»), на них в сумме было получено 1,6 млрд рублей безвозвратных денег и еще 154 млн возвратных. Из киностудий, не относящихся к лидерам кинопроизводства, данные по каждому фильму отказались предоставлять компании «Лицензионные бренды», «Кинофирма» и «Коктебель», с которыми так или иначе связан продюсер Роман Борисевич, а также киностудия «Сентябрь», известная картиной «14+» (2015). Итого на данный момент нет цифр по бюджету 17 проектов, на которые государство – вернее, мы, налогоплательщики – потратили в общей сумме более 1 млрд безвозвратных рублей.
Есть ли вообще в России дешевые фильмы?
Пока новая система учитывает только картины, произведенные хотя бы при минимальной доле господдержки, и в списке самых низкозатратных картин выигрывают неигровые и анимационные. Пока, правда, этот перечень ограничивается лишь теми наименованиями, что выходили хотя бы в ограниченный прокат (но министр культуры надеется, что когда-то там появятся и все картины, получившие господдержку, а также вышедшие хотя бы на онлайн-платформах). Среди фильмов, которые обошлись нам недорого, первое место занимает док «Мозг. Вторая Вселенная» (2017), на который Минкультуры дало 1,8 млн рублей, а сам фильм собрал чуть больше одного миллиона. А на второй строчке оказался фильм Виталия Манского «В лучах солнца» (2015) о Северной Корее – на производство ленты было выделено 4,5 млн рублей, (что составляло по договору на господдержку 70% бюджета, в реальности он был куда больше), а в ограниченном российском прокате картина собрала почти 3,3 млн рублей. Замыкает тройку лидеров претендент на номинацию «Оскара» документально-анимационный фильм «Знаешь, мама, где я был?» (2018) Лео Габриадзе, на который Минкультуры выделило 1,8 млн рублей (это чуть больше 18% от общего бюджета фильма), сборы при этом составили 5,7 млн рублей. Тут стоит пояснить, что пока новая база не учитывает показатели фестивалей и легальных онлайн-кинотеатров, а это значит, что большинство как дока, так и анимации находится вне зоны этой статистики. Мединский уже дал поручение проработать интеграцию этих отраслей в новую базу, но честно признался, что пока специалистов не хватает – в год министерство поддерживает порядка 250 неигровых картин. Так же и с анимационным кино, хотя предложение с внесением в эту открытую систему российских анимационных сериалов, которые смотрят по всему миру, министр поддержал – но опять же, были бы необходимые ресурсы.