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Распечатать и повесить на стенку: 10 фильмов, похожих на живописные полотна

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Мнение >>
24 октября 2019
Кино – искусство движущихся изображений, которое периодически обзывают «запечатленным театром» или «ожившей фотографией (картиной)», подчеркивая его синтетический, сложносоставной характер. Вероятно, потому красота видеоряда нередко уподобляется снимку или полотну: про иные фильмы говорят, мол, кадры так красивы – каждый хоть сейчас в галерею. В прокате идет «Портрет девушки в огне» Селин Скьяммы – удостоенная сценарного приза Каннского кинофестиваля лента о двух женщинах, которых в конце XVIII века связали обстоятельства, любовь и жажда понимания. Эта лента примечательна еще и тем, что каждый кадр в ней похож на живописное полотно, поэтому мы решили вспомнить картины, вдохновленные работами известных художников. Не просто фильмы, где цитируются произведения искусства (например, Ларс фон Триер в «Меланхолии» воспроизводит «Офелию» Милле), но работы ошеломительно красивые и живописные, в которых также чувствуется влияние кисти былых мастеров.


«Строго на запад» (2015)

Распечатать и повесить на стенку: 10 фильмов, похожих на живописные полотна

Дебют Джона Маклина – ревизионистский вестерн о юноше, который приехал в мясорубку Дикого Запада, чтобы найти сбежавшую возлюбленную – примечателен не только тем, как молодой режиссер работает с жанровыми условностями. Поражает и его выцветшая, как осенняя прерия, красота, напоминающая о полотнах Эндрю Уайета, чьи картины (в частности, «Мир Кристины») вдохновили Терренса Малика на «Дни жатвы», а испанца Габе Ибаньеса – на киберпанк «Страховщик» с Бандерасом.
Рецензия на фильм.



«Уильям Тернер» (2014)

Распечатать и повесить на стенку: 10 фильмов, похожих на живописные полотна

Нередко режиссеры стилизуют фильмы о художниках под их картины – с переменным успехом, но зачастую – к удовольствию ценителей (среди ранних образчиков можно вспомнить «Жажду жизни» Винсента Миннелли с Киркам Дугласом в роли Ван Гога). Однако классик социального английского кино и мастер маленьких трагедий Майк Ли в неожиданном для его фильмографии байопика о маринисте Уильяме Тернере (Тимоти Сполл) использует его экспрессивную со склонностью к желтизне манеру не только как дань художественному методу. Его Тернер, как и десятки героев предыдущих фильмов, – обычный житель Великобритании, сдавленный не только узкими кособокими улочками, но и амбициями, нищетой, социальной неустроенностью, дурным характером. Английская желтизна – это и красота заката, и неуютная охра халупы художника, и непреходящая английская безнадега, а экспрессия – продолжение непростого характера художника.
Статья о Майке Ли.



«Королевство полной Луны» (2012)

Распечатать и повесить на стенку: 10 фильмов, похожих на живописные полотна

Изящные и декоративный фильмы Уэса Андерсона вдохновлены множеством чужих мотивов – литературных, кинематографических, живописных, дизайнерских, – но в «Королевстве полной Луны» особенно бросается в глаза влияния как минимум двух художников. Первый – это канадец Алекс Колвилл, представитель преционизма, второй – американский оптимист Норман Роквелл, рисовавший не только задорные патриотические открытки, но и патетичный цикл «Американские свободы». Магический реализм первого и максималистский наив второго удачно смешиваются в истории про двух подростков, которые пытаются найти себя в любви и побеге от взрослых.



«Мельница и крест» (2011)

Распечатать и повесить на стенку: 10 фильмов, похожих на живописные полотна

Нидерландский живописец Питер Брейгель старший оказал на кинематограф невероятное влияние: достаточно вспомнить кадры из «Метрополиса» или «Зеркала» (или «Елены»), где цитируются «Вавилонская башня» и «Охотники в снегу». И все же самый основательный подход к его живописи продемонстрировал польский режиссер и художник Лех Маевски, решивший оживить «Путь на Голгофу» и сложить запечатленные на ней сюжеты в полнометражном фильме. Маевски долго исследовал полотно при помощи новейших технологий, чтобы рассмотреть каждую мелочь и найти ей место в драматургическом ряде картины, которая буквально выглядит как внезапно ожившая живопись.



«Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса» (2007)

Распечатать и повесить на стенку: 10 фильмов, похожих на живописные полотна

Еще один ревизионистский вестерн, настоящий трехчасовой эпос в декорациях фронтира, разбирающий на куски миф о Джесси Джеймса (Брэд Питт), «Робин Гуде Дикого Запада», и участнике его банды по имени Роберт Форд (Кэйси Аффлек). Австралийский режиссер Эндрю Доминик живописно, в традиции раннего Терренса Малика и картин Каспара Давида Фридриха развенчивает этот важнейший для американской истории сюжет, из которого частично вышли и вестерны в духе «Буча Кэсседи и Санденса Кида» (настроение ленты очень точно задает музыка Ника Кейва и Уоррена Эллиса). Полотна Фридриха вообще нередко вдохновляли американских (и не только режиссеров), в частности, его картину «Женщина, созерцающая заходящее солнце» цитирует Виктор Флеминг в «Унесенных ветром».
Обзор австралийского кино.



«Климт» (2006)

Распечатать и повесить на стенку: 10 фильмов, похожих на живописные полотна

Еще один фильм о художнике, драпированный его художественными решениями, – головокружительный байопик Густава Климта, снятый классиком португальского кино Раулем Руисом. Несмотря на сольную программу Джона Малковича в главной роли, картину приняли прохладно: Руис закружил зрителя вращающимися движениями камеры и опиумной неразрывностью воспоминаний умирающего художника, его любовной грезы о Лии де Кастро (Сэффрон Берроуз), оживающих картин и реальности, украшенной падающей с потолка позолотой.



«Лабиринт Фавна» (2006)

Распечатать и повесить на стенку: 10 фильмов, похожих на живописные полотна

Мексиканский визионер Гильермо дель Торо – ценитель монструозных мотивов и готических визуальных шпилей – в работе над каждой лентой вдохновляется не только классикой хоррора, литературной и кинематографической, но и множеством картин (нередко даже выкладывает референсы у себя в твиттере). Его, вероятно, лучший фильм – «Лабиринт Фавна» – во многом вдохновлен полотнами Франсиско Гойи, в частности – картиной «Сатурн, пожирающий своего сына». Сходство можно обнаружить не только в мрачном и макабрическом видеоряде, но и на уровне истории. Фильм повествует о 10-летней Офелии (Ивана Бакеро), которая во время Второй мировой, когда испанские повстанцы борются с фашистами, открывает для себя жутко-привлекательный сказочный мир. Мир этот жесток, но все же не настолько, как военная реальность.



«Фрида» (2002)

Распечатать и повесить на стенку: 10 фильмов, похожих на живописные полотна

В начале нулевых фильмы о художниках были как будто бы особенно популярны, но среди прочих выделяется история мексиканки Фриды Кало (Сальма Хайек), фильм о которой сняла Джули Тэймор. Впечатляющая и трагичная биографии Кало тут обретает характер воспоминания, запечатленного в сюрреалистических портретах и других картинах, проникнутых национальными мотивами. Пестрая, насыщенная событиями, цветами и известными личностями (и звездными актерами) история Фриды Кало, как и «Климт», неплохо демонстрирует пересечение между работами художницы и ее жизнью.



«Зед и два нуля» (1985)

Распечатать и повесить на стенку: 10 фильмов, похожих на живописные полотна

Британский режиссер, писатель, художник и куратор Питер Гринуэй, известный бескомпромиссными работами и тезисом, что кино умерло в день изобретения пульта от телевизора, придерживается двух догматов: а) что кино должно рассказывать о любви и смерти; б) изображение должно доминировать над сюжетом. В ленте «Зед», напоминающей изощренную выставку со скульптурными и живописными решениями, он активно обращается к полотнам Яна Вермеера, например – к «Аллегория живописи». Фильм, рассказывающий параллельно о трех женщинах, попавших в автокатастрофу, и двух братьях, снимающих разложение живой материи, разумеется, аллегория и есть – жизни, вселенной и всего такого.


«Барри Линдон» (1975)

Распечатать и повесить на стенку: 10 фильмов, похожих на живописные полотна

Размашистая сага Стэнли Кубрика о взлете и падении Барри Линдона сегодня выглядит иллюстрацией к слову «классика» в четвертой степени: вошедшая в историю кино экранизация романа Теккерея с «Сарабандой» Генделя на саундтреке и потрясающим видеорядом, напоминающим и цитирующим полотна Уильяма Хогарта и Джона Констебла. Хрестоматийный пример фильма, где каждый кадр можно разбирать не только для анализа режиссерской или операторской работы, но в качестве небольшого урока истории искусств.
Текст о Стэнли Кубрике.
Подкаст о Стэнли Кубрике.

«Портрет девушки в огне» в прокате с 24 октября.


Алексей Филиппов
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Распечатать и повесить на стенку: 10 фильмов, похожих на живописные полотна фотографии
Распечатать и повесить на стенку: 10 фильмов, похожих на живописные полотна фотографии
Распечатать и повесить на стенку: 10 фильмов, похожих на живописные полотна фотографии
Распечатать и повесить на стенку: 10 фильмов, похожих на живописные полотна фотографии
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