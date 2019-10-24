Распечатать и повесить на стенку: 10 фильмов, похожих на живописные полотна

Кино – искусство движущихся изображений, которое периодически обзывают «запечатленным театром» или «ожившей фотографией (картиной)», подчеркивая его синтетический, сложносоставной характер. Вероятно, потому красота видеоряда нередко уподобляется снимку или полотну: про иные фильмы говорят, мол, кадры так красивы – каждый хоть сейчас в галерею. В прокате идет «Портрет девушки в огне» Селин Скьяммы – удостоенная сценарного приза Каннского кинофестиваля лента о двух женщинах, которых в конце XVIII века связали обстоятельства, любовь и жажда понимания. Эта лента примечательна еще и тем, что каждый кадр в ней похож на живописное полотно, поэтому мы решили вспомнить картины, вдохновленные работами известных художников. Не просто фильмы, где цитируются произведения искусства (например, Ларс фон Триер в «Меланхолии» воспроизводит «Офелию» Милле), но работы ошеломительно красивые и живописные, в которых также чувствуется влияние кисти былых мастеров.
«Строго на запад» (2015)
Дебют Джона Маклина
– ревизионистский вестерн о юноше, который приехал в мясорубку Дикого Запада, чтобы найти сбежавшую возлюбленную – примечателен не только тем, как молодой режиссер работает с жанровыми условностями. Поражает и его выцветшая, как осенняя прерия, красота, напоминающая о полотнах Эндрю Уайета
, чьи картины (в частности, «Мир Кристины») вдохновили Терренса Малика
на «Дни жатвы
», а испанца Габе Ибаньеса
– на киберпанк «Страховщик
» с Бандерасом
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Рецензия на фильм
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«Уильям Тернер» (2014)
Нередко режиссеры стилизуют фильмы о художниках под их картины – с переменным успехом, но зачастую – к удовольствию ценителей (среди ранних образчиков можно вспомнить «Жажду жизни
» Винсента Миннелли
с Киркам Дугласом
в роли Ван Гога). Однако классик социального английского кино и мастер маленьких трагедий Майк Ли
в неожиданном для его фильмографии байопика о маринисте Уильяме Тернере
(Тимоти Сполл
) использует его экспрессивную со склонностью к желтизне манеру не только как дань художественному методу. Его Тернер, как и десятки героев предыдущих фильмов, – обычный житель Великобритании, сдавленный не только узкими кособокими улочками, но и амбициями, нищетой, социальной неустроенностью, дурным характером. Английская желтизна – это и красота заката, и неуютная охра халупы художника, и непреходящая английская безнадега, а экспрессия – продолжение непростого характера художника.
Статья о Майке Ли
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«Королевство полной Луны» (2012)
Изящные и декоративный фильмы Уэса Андерсона
вдохновлены множеством чужих мотивов – литературных, кинематографических, живописных, дизайнерских, – но в «Королевстве полной Луны» особенно бросается в глаза влияния как минимум двух художников. Первый – это канадец Алекс Колвилл
, представитель преционизма, второй – американский оптимист Норман Роквелл
, рисовавший не только задорные патриотические открытки, но и патетичный цикл «Американские свободы». Магический реализм первого и максималистский наив второго удачно смешиваются в истории про двух подростков, которые пытаются найти себя в любви и побеге от взрослых.
«Мельница и крест» (2011)
Нидерландский живописец Питер Брейгель старший
оказал на кинематограф невероятное влияние: достаточно вспомнить кадры из «Метрополиса
» или «Зеркала
» (или «Елены
»), где цитируются «Вавилонская башня» и «Охотники в снегу». И все же самый основательный подход к его живописи продемонстрировал польский режиссер и художник Лех Маевски
, решивший оживить «Путь на Голгофу» и сложить запечатленные на ней сюжеты в полнометражном фильме. Маевски долго исследовал полотно при помощи новейших технологий, чтобы рассмотреть каждую мелочь и найти ей место в драматургическом ряде картины, которая буквально выглядит как внезапно ожившая живопись.
«Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса» (2007)
Еще один ревизионистский вестерн, настоящий трехчасовой эпос в декорациях фронтира, разбирающий на куски миф о Джесси Джеймса (Брэд Питт
), «Робин Гуде Дикого Запада», и участнике его банды по имени Роберт Форд (Кэйси Аффлек
). Австралийский режиссер Эндрю Доминик
живописно, в традиции раннего Терренса Малика и картин Каспара Давида Фридриха
развенчивает этот важнейший для американской истории сюжет, из которого частично вышли и вестерны в духе «Буча Кэсседи и Санденса Кида
» (настроение ленты очень точно задает музыка Ника Кейва
и Уоррена Эллиса
). Полотна Фридриха вообще нередко вдохновляли американских (и не только режиссеров), в частности, его картину «Женщина, созерцающая заходящее солнце» цитирует Виктор Флеминг
в «Унесенных ветром
».
Обзор австралийского кино
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«Климт» (2006)
Еще один фильм о художнике, драпированный его художественными решениями, – головокружительный байопик Густава Климта
, снятый классиком португальского кино Раулем Руисом
. Несмотря на сольную программу Джона Малковича
в главной роли, картину приняли прохладно: Руис закружил зрителя вращающимися движениями камеры и опиумной неразрывностью воспоминаний умирающего художника, его любовной грезы о Лии де Кастро (Сэффрон Берроуз
), оживающих картин и реальности, украшенной падающей с потолка позолотой.
«Лабиринт Фавна
» (2006)
Мексиканский визионер Гильермо дель Торо
– ценитель монструозных мотивов и готических визуальных шпилей – в работе над каждой лентой вдохновляется не только классикой хоррора, литературной и кинематографической, но и множеством картин (нередко даже выкладывает референсы у себя в твиттере). Его, вероятно, лучший фильм – «Лабиринт Фавна» – во многом вдохновлен полотнами Франсиско Гойи
, в частности – картиной «Сатурн, пожирающий своего сына». Сходство можно обнаружить не только в мрачном и макабрическом видеоряде, но и на уровне истории. Фильм повествует о 10-летней Офелии (Ивана Бакеро
), которая во время Второй мировой, когда испанские повстанцы борются с фашистами, открывает для себя жутко-привлекательный сказочный мир. Мир этот жесток, но все же не настолько, как военная реальность.
«Фрида» (2002)
В начале нулевых фильмы о художниках были как будто бы особенно популярны, но среди прочих выделяется история мексиканки Фриды Кало
(Сальма Хайек
), фильм о которой сняла Джули Тэймор
. Впечатляющая и трагичная биографии Кало тут обретает характер воспоминания, запечатленного в сюрреалистических портретах и других картинах, проникнутых национальными мотивами. Пестрая, насыщенная событиями, цветами и известными личностями (и звездными актерами) история Фриды Кало, как и «Климт», неплохо демонстрирует пересечение между работами художницы и ее жизнью.
«Зед и два нуля» (1985)
Британский режиссер, писатель, художник и куратор Питер Гринуэй
, известный бескомпромиссными работами и тезисом, что кино умерло в день изобретения пульта от телевизора, придерживается двух догматов: а) что кино должно рассказывать о любви и смерти; б) изображение должно доминировать над сюжетом. В ленте «Зед», напоминающей изощренную выставку со скульптурными и живописными решениями, он активно обращается к полотнам Яна Вермеера
, например – к «Аллегория живописи». Фильм, рассказывающий параллельно о трех женщинах, попавших в автокатастрофу, и двух братьях, снимающих разложение живой материи, разумеется, аллегория и есть – жизни, вселенной и всего такого.
«Барри Линдон» (1975)
Размашистая сага Стэнли Кубрика
о взлете и падении Барри Линдона сегодня выглядит иллюстрацией к слову «классика» в четвертой степени: вошедшая в историю кино экранизация романа Теккерея
с «Сарабандой» Генделя
на саундтреке и потрясающим видеорядом, напоминающим и цитирующим полотна Уильяма Хогарта
и Джона Констебла
. Хрестоматийный пример фильма, где каждый кадр можно разбирать не только для анализа режиссерской или операторской работы, но в качестве небольшого урока истории искусств.
Текст о Стэнли Кубрике
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Подкаст о Стэнли Кубрике
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«Портрет девушки в огне
» в прокате с 24 октября
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